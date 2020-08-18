Психоневрологический интернат на Харьковщине закрыли на карантин из-за COVID-19

Пять случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 подтверждено у подопечных Малыжинского психоневрологического женского дома-интерната (с.Малыжино Золочевского района Харьковской области).

Об этом сообщил в Фейсбуке директор департамента соцзащиты населения Харьковской обладминистрации Юрий Шпарага, информирует Цензор.НЕТ.

"Подопечные находятся на самоизоляции в отдельном помещении интерната. Болезнь протекает бессимптомно. Регулярно проводится замер температуры, проводятся другие мероприятия. Учреждение обеспечено всеми необходимыми средствами в том числе и лекарствами", - написал Шпарага.

По его словам, сейчас интернат находится на карантине и закрыт для посещения посторонними лицами.

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