Психоневрологічний інтернат на Харківщині закрили на карантин через COVID-19

П'ять випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 підтверджено у підопічних Малижинського психоневрологічного жіночого будинку-інтернату (с.Малижине Золочівського району Харківської області).

Про це повідомив у фейсбуці директор департаменту соцзахисту населення Харківської обладміністрації Юрій Шпарага, інформує Цензор.НЕТ.

"Підопічні перебувають на самоізоляції в окремому приміщенні інтернату. Хвороба протікає безсимптомно. Регулярно проводиться вимір температури, проводяться інші заходи. Установа забезпечено всіма необхідними засобами в тому числі і ліками", - написав Шпарага.

За його словами, зараз інтернат - на карантині і закритий для відвідування сторонніми особами.

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