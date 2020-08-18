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Психоневрологічний інтернат на Харківщині закрили на карантин через COVID-19
П'ять випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 підтверджено у підопічних Малижинського психоневрологічного жіночого будинку-інтернату (с.Малижине Золочівського району Харківської області).
Про це повідомив у фейсбуці директор департаменту соцзахисту населення Харківської обладміністрації Юрій Шпарага, інформує Цензор.НЕТ.
"Підопічні перебувають на самоізоляції в окремому приміщенні інтернату. Хвороба протікає безсимптомно. Регулярно проводиться вимір температури, проводяться інші заходи. Установа забезпечено всіма необхідними засобами в тому числі і ліками", - написав Шпарага.
За його словами, зараз інтернат - на карантині і закритий для відвідування сторонніми особами.
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показати весь коментар18.08.2020 18:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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