Госпредприятие "Энергоатом" заблокировало внеплановую антикоррупционную проверку, - НАПК
Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" не пустило на территорию компании сотрудников Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. НАПК планировало провести внеплановую антикоррупционную проверку.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.
"НАПК получило ряд сообщений о возможных нарушениях на "Энергоатоме" от общественных организаций, народных депутатов, физических лиц и СМИ. Именно поэтому было начато антикоррупционную проверку предприятия. Однако наших специалистов просто не пустили на территорию компании", - заявил глава НАПК Александр Новиков.
Отмечается, что специалисты агентства составили акт о недопуске к проверке, который подписал и.о. президента предприятия "Энергоатом" Петр Котин.
"Итак, он подтвердил, что предприятие сознательно препятствует проверке.
В связи с этим НАПК внесет Котину соответствующее предписание. В случае повторного недопуска будет составлен административный протокол о невыполнении законных требований НАПК", - говорится в сообщении.
"Это первый случай, когда НАПК не допускают к проведению проверки. Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35000 работников этого предприятия и безопасность всей отрасли атомной энергетики", - добавил Новиков.
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яныка и азирова уже не было. правда порохососики?
Все закупки только от предприятий имеющих лицензию на ^атом^. А как и кто приобрел личенщию и сколько при этом накрутил на товаре...
Стандартный откат 30%%, особый 50%%, на мелочи можно накатить и 1000%%.
Атом *** е мать!