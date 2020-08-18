РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11177 посетителей онлайн
Новости
2 563 16

Госпредприятие "Энергоатом" заблокировало внеплановую антикоррупционную проверку, - НАПК

Госпредприятие

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" не пустило на территорию компании сотрудников Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. НАПК планировало провести внеплановую антикоррупционную проверку.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"НАПК получило ряд сообщений о возможных нарушениях на "Энергоатоме" от общественных организаций, народных депутатов, физических лиц и СМИ. Именно поэтому было начато антикоррупционную проверку предприятия. Однако наших специалистов просто не пустили на территорию компании", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

Отмечается, что специалисты агентства составили акт о недопуске к проверке, который подписал и.о. президента предприятия "Энергоатом" Петр Котин.

"Итак, он подтвердил, что предприятие сознательно препятствует проверке.

В связи с этим НАПК внесет Котину соответствующее предписание. В случае повторного недопуска будет составлен административный протокол о невыполнении законных требований НАПК", - говорится в сообщении.

"Это первый случай, когда НАПК не допускают к проведению проверки. Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35000 работников этого предприятия и безопасность всей отрасли атомной энергетики", - добавил Новиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Деркач никак не связан с руководством "Энергоатома", - заявление компании

Автор: 

проверка (821) Энергоатом (412) НАПК (1227)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Энергоатом уже еле дышит от реформ Зе и ахметских прихвостней. Завтра в Киеве будет акция протеста работников компании, так тут и проверка сразу. К Ахметову что не заходим, господа антикоррупционеры?
показать весь комментарий
18.08.2020 17:10 Ответить
+1
Зато же не Порошенко. Зато же не власть "барыг". Правда, зебильчики? Вилку подарить или уже грабли нужно?
показать весь комментарий
18.08.2020 17:04 Ответить
+1
Вечная кормушка крышующих, министрства и Ахметки.
Все закупки только от предприятий имеющих лицензию на ^атом^. А как и кто приобрел личенщию и сколько при этом накрутил на товаре...
Стандартный откат 30%%, особый 50%%, на мелочи можно накатить и 1000%%.
Атом *** е мать!
показать весь комментарий
18.08.2020 17:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зато же не Порошенко. Зато же не власть "барыг". Правда, зебильчики? Вилку подарить или уже грабли нужно?
показать весь комментарий
18.08.2020 17:04 Ответить
в смысле не власть барыг? директор энергоатома назначен...... весной 2014 года.
яныка и азирова уже не было. правда порохососики?
показать весь комментарий
18.08.2020 19:37 Ответить
Так чого ж його не звільнив зеленський, зеленососік? Це ж його улюблена гра?
показать весь комментарий
18.08.2020 19:43 Ответить
порох зацементировал, не выкопаешь и за 20 лет...
показать весь комментарий
18.08.2020 19:47 Ответить
Да неужели? Только в твоих влажных фантазиях. Может у Бени сейчас не монобольшинство монобыдла? Или не их главы всех силовых и контролирующих органов? Или у тебя большая вавка в голове? Пей зеленку, не будет везде мерещиться "барыга".
показать весь комментарий
18.08.2020 20:24 Ответить
Как это монобольшинство тогда приняло антиколомойский закон?
показать весь комментарий
19.08.2020 14:11 Ответить
Он был принят ради крайне нужных денег МВФ в итоге с такой кучей нарушений, что его всегда при необходимости можно оспорить и отменить в ВС и КС. И в МВФ его просили принять еще в сентябре чтобы продолжить программу сотрудничества, которую тогда зеленые с успехом запороли.
показать весь комментарий
19.08.2020 14:29 Ответить
Коломойский же вроде бы выступал за дефолт. И стоит понимать, что у нас все законы можно оспорить и отменить, и даже статьи конституции, был бы только судья "правильным". И я думаю, что в МВФ тоже знают об этом.
показать весь комментарий
19.08.2020 14:39 Ответить
Правильно, антикоррупционная проверка должна быть исключительно по плану с предупреждением минимум за месят, а ишь чего удумали внезапно приперлись.))
показать весь комментарий
18.08.2020 17:04 Ответить
Зебилу и его банде это только на руку. Там же коррупционный клондайк. Не хуже, чем в Нафтогазе с Коболевым.
показать весь комментарий
18.08.2020 17:05 Ответить
При Коболеву и Витренко Нафтогаз стал прибыльным а зе-ублудки сделают его убыточным.
показать весь комментарий
18.08.2020 17:54 Ответить
Энергоатом уже еле дышит от реформ Зе и ахметских прихвостней. Завтра в Киеве будет акция протеста работников компании, так тут и проверка сразу. К Ахметову что не заходим, господа антикоррупционеры?
показать весь комментарий
18.08.2020 17:10 Ответить
Вечная кормушка крышующих, министрства и Ахметки.
Все закупки только от предприятий имеющих лицензию на ^атом^. А как и кто приобрел личенщию и сколько при этом накрутил на товаре...
Стандартный откат 30%%, особый 50%%, на мелочи можно накатить и 1000%%.
Атом *** е мать!
показать весь комментарий
18.08.2020 17:34 Ответить
Так Прозорро ж! Заборона держпідприємству купляти самому у виробника. Неймовірна ж вигода, знайти виробника, домовитись з ним про все, а потім через пів-року тендерів купити це у посередника в три рази дорожче ніж домовився. І час і гроші просрані, зате яскрава демонстрація постулату наскільки приватне підприємництво ефективніше державного!
показать весь комментарий
18.08.2020 18:51 Ответить
Коррупция торжествует!
показать весь комментарий
18.08.2020 19:13 Ответить
 
 