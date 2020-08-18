Госпредприятие "Энергоатом" заблокировало внеплановую антикоррупционную проверку, - НАПК

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" не пустило на территорию компании сотрудников Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. НАПК планировало провести внеплановую антикоррупционную проверку.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"НАПК получило ряд сообщений о возможных нарушениях на "Энергоатоме" от общественных организаций, народных депутатов, физических лиц и СМИ. Именно поэтому было начато антикоррупционную проверку предприятия. Однако наших специалистов просто не пустили на территорию компании", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

Отмечается, что специалисты агентства составили акт о недопуске к проверке, который подписал и.о. президента предприятия "Энергоатом" Петр Котин.

"Итак, он подтвердил, что предприятие сознательно препятствует проверке.

В связи с этим НАПК внесет Котину соответствующее предписание. В случае повторного недопуска будет составлен административный протокол о невыполнении законных требований НАПК", - говорится в сообщении.

"Это первый случай, когда НАПК не допускают к проведению проверки. Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35000 работников этого предприятия и безопасность всей отрасли атомной энергетики", - добавил Новиков.

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