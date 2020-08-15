Нардеп Деркач никак не связан с руководством "Энергоатома", - заявление компании

Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" заявляет, что информация, заявленная в публикации Владимира Арьева о якобы наличие коммерческих, финансовых, семейных или любых других связей внефракционного нардепа Андрея Деркача с руководством "Энергоатома" не соответствует действительности и является порочащей честь и достоинство должностных лиц государственной компании.

Цензор.НЕТ публикует данное заявление.

"Свою деятельность указанные в публикации руководящие лица НАЭК "Энергоатом" ведут, руководствуясь исключительно интересами государства Украина и государственной энергетической компании.

Сегодня финансовое и экономическое состояние НАЭК "Энергоатом" требует эффективного и кризисного менеджмента, а также радикальных и решительных действий. Такая ситуация образовалась в результате системных просчетов в течение предыдущих лет. Сегодня нынешнему менеджменту нужно исправить ошибки прошлого и найти эффективные решения комплексных проблем.

Так, например, лоббизм предыдущего руководства "Энергоатома" для компаний Максима Микитася "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж" во время строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива привело к существенным нарушениям и смещениям в графике, что подтверждено Антимонопольным комитетом Украины.

Конечно, принципиальная политика нового менеджмента компании наталкивается на мощное внешнее сопротивление, что способствует появлению подобных публикаций и обвинений", - отметили в пресс-службе.

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Напомним, ранее нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев заявил, что возвращение в "Энергоатом" человека, приближенного к нардепу Андрею Деркачу, стало своеобразным "гонораром" за публикации фейковых "пленок Деркача".