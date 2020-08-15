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Нардеп Деркач никак не связан с руководством "Энергоатома", - заявление компании

Нардеп Деркач никак не связан с руководством

Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" заявляет, что информация, заявленная в публикации Владимира Арьева о якобы наличие коммерческих, финансовых, семейных или любых других связей внефракционного нардепа Андрея Деркача с руководством "Энергоатома" не соответствует действительности и является порочащей честь и достоинство должностных лиц государственной компании.

Цензор.НЕТ публикует данное заявление.

"Свою деятельность указанные в публикации руководящие лица НАЭК "Энергоатом" ведут, руководствуясь исключительно интересами государства Украина и государственной энергетической компании.

Сегодня финансовое и экономическое состояние НАЭК "Энергоатом" требует эффективного и кризисного менеджмента, а также радикальных и решительных действий. Такая ситуация образовалась в результате системных просчетов в течение предыдущих лет. Сегодня нынешнему менеджменту нужно исправить ошибки прошлого и найти эффективные решения комплексных проблем.

Так, например, лоббизм предыдущего руководства "Энергоатома" для компаний Максима Микитася "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж" во время строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива привело к существенным нарушениям и смещениям в графике, что подтверждено Антимонопольным комитетом Украины.

Конечно, принципиальная политика нового менеджмента компании наталкивается на мощное внешнее сопротивление, что способствует появлению подобных публикаций и обвинений", - отметили в пресс-службе.

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Напомним, ранее нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев заявил, что возвращение в "Энергоатом" человека, приближенного к нардепу Андрею Деркачу, стало своеобразным "гонораром" за публикации фейковых "пленок Деркача".

Арьев Владимир (660) Деркач Андрей (136) Энергоатом (412)


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Топ комментарии
+14
как тебя понять, мурзилка? ты недоволен властью которую выбрал? а как же "зеленский мой прюзюдент"? застрелись
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15.08.2020 14:34 Ответить
+13
Экс-нардеп Деркач никак не связан с руководством "Энергоатома", - заявление компании - Цензор.НЕТ 4523
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15.08.2020 14:38 Ответить
+12
да-да, "не связан"... просто человека своего туда пропихнул и крадет))
как шмаркля орала: "какое кумовство? он не кум - он мне друг, а єто не считается за кумовство!"(с)
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15.08.2020 14:25 Ответить
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Ну ясный-красный ..а то-как же ... вы паскуды вообще ни с кем не связаны ,просто воруете каждый сам по себе ..
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15.08.2020 14:23 Ответить
как тебя понять, мурзилка? ты недоволен властью которую выбрал? а как же "зеленский мой прюзюдент"? застрелись
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15.08.2020 14:34 Ответить
Тююю,так я бы и сейчас так проголосовал ну не за Барыгу было же голосовать ,только в отличие от тебя я говорю правду а не бредни из методички за три копейки.
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15.08.2020 14:43 Ответить
Я говорю что они воруют, но все равно за них проголосовал бы,лишь бы не Барыга при котором рост экономики был, проевропейский курс и бабло в бюджете, а все басни про него фейками оказались. Да тут млять и Шариков отдыхает😂😂😂
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15.08.2020 14:50 Ответить
Рост экономики дружок ,для меня ассоциируется с количеством скушанных моей семьёй продуктов и их качеством и должен сказать ,что при Зеленском мы кушаем сытнее и регулярней ,поэтому не надо про то куда шло бабло ..
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15.08.2020 14:58 Ответить
А ты,мил человек,не из "слуг народа" будешь?Только они при Зеленском жить лучше стали.Вообще-то качество жизни по наполняемости желудка меряют животные.
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15.08.2020 15:31 Ответить
А чем-же измерять качество жизни ? Количеством бабла у президента и его окружения ,количеством лжи из уст власти ? Нет ,я простой ,надеюсь нормальный человек и скажу так ,при Барыге жизнь стала невыносимой реально ,покушать человек не может ,пролечиться не может ,проучиться не может плюс ко всему этому ко мне в дом по кляузе какого-то петиного холуя набежало полный дом мусоров ,забрали оргтехнику и с концами ,ничего не предъявили и чухнули в неизвестном направлении ,дескать я где-то ,что-то ,кому-то не так написал ...так что кто животные это ещё бОООльшой вопрос.
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15.08.2020 15:37 Ответить
😂Таке прикре самогубство. Звание Зебил дня уходит тебе!!! 😂😂😂 Полный дом мусоров по кляузе порохоботов 😂😂😂 Пруфчики есть какие, может дело на тебя завели?))))
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15.08.2020 15:42 Ответить
Может и завели дело но у меня есть одна привычка неплохая ,я на мусоров и на все их дела Болт клал бОООльшой с завода имени товарища Петровского масла у них маловато в голове ,чтобы меня достать ,я их всю жизнь имел ,имею и буду иметь когда хочу и куда хочу .
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15.08.2020 15:51 Ответить
Все что ты можешь иметь это свою правую руку. Такой бредятины давно не читал 😂
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15.08.2020 16:04 Ответить
Соевым не сбрехать, дня не прожить. Все в вождя
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15.08.2020 16:11 Ответить
Еще одна Зебизянка с фактами прискакала😂 У вас в зоопарке слет объявили на помощь тугодумцам?))))
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15.08.2020 16:14 Ответить
Оба-на!Ты,любезный,из страдальцев за "русский мир" оказывается.Порох действительно вам сала за шкуру заливал.При Зеленском жизнь у вас лучше стала.
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15.08.2020 15:50 Ответить
Ты реально видимо идиот , сейчас речь не о том ,что жизнь стала лучше ,важно что она стала не хуже в десятки раз ,как при Барыге а это уже НЕМАЛО.
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15.08.2020 15:54 Ответить
Не сношают тебя больше правосеки?
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15.08.2020 17:42 Ответить
Зедебил а барыга это тот кто маски из гос.резерва продал во время пандемии или тот кто зерно из гос.резерва украл или тот кто энергоатом уничтожает .Или может тот кто в за год 20 раз в отпуске был?
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15.08.2020 21:13 Ответить
Так ты урод вата херсонская?
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15.08.2020 21:22 Ответить
Сравним цены, хрюшка? Раз ты желудком хочешь измерять. Или боязно?

Колишній нардеп Деркач жодним чином не пов'язаний із керівництвом "Енергоатому", - заява компанії - Цензор.НЕТ 8776
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15.08.2020 15:34 Ответить
Ну сравнивать сезонные цены это идиотизм ,один год урожайный ,другой неурожайный я тебе сейчас если сравню цены при Юле или ВикторФёдорыче и Барыге ,полагаю тебе ********* станет от такого сравнения.
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15.08.2020 15:44 Ответить
Точно хрюшка? А вот тебе сезонные цены на ту-же дату только уже при Зеле. В этом году все идет с еще большим повышением. Снова неурожай? Али что-то в головах? Смачного

Колишній нардеп Деркач жодним чином не пов'язаний із керівництвом "Енергоатому", - заява компанії - Цензор.НЕТ 1966
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15.08.2020 16:03 Ответить
Цибуля 4 гривны за кило. Так дёшево лет 10 не было Где ты эти картинки рисуешь?
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15.08.2020 16:13 Ответить
Картопля по 7 гривен.. Неплохо.. В том году по 30 за кило хотели
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15.08.2020 16:15 Ответить
Чукча не читатель? Лень глазки поднять о почитать о чем был разговор? Это сравнение на середину октября 2018 и октября 2019 года для одного упоротого организма. Это был самый пик сезона уборки.
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15.08.2020 16:24 Ответить
Пару недель назад в АТБ цена на лук была 4 с чем-то грн. Ты похоже покупаешь овощи в каких-то сильно крутых магазинах, ну или вообще не в курсе наших цен и пишешь из-за кордона.
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15.08.2020 22:38 Ответить
Зебизянка, тебе с этой лапшой на лугандонские ресурсы там твои друзья будут рады. А тут если что то впарить хочешь давай сравнение хотя бы борщевого набора 18 года и сейчас или цены на сезонные овощи. Почем там помидорки?))) Чтож ты так клоун палишься то😂😂😂
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15.08.2020 15:39 Ответить
Тююю ,так это ты зря ,мы если сейчас сравним борщевой набор при Тимошеко или Азирове и рпи сене-пете-гросе ,то ты **** поседеешь *** сходу ..а если ещё и платёжки сравним ,то сразу подохнешь к ****** , сравнивать оно будет ,я тете так сравню ,что мало не покажется..
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15.08.2020 15:47 Ответить
Як воно набивати шлунок, коли інші за тебе вмирають?
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15.08.2020 16:07 Ответить
Ему бы мозг чем то набить, а то даже для ваты тупой
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15.08.2020 16:08 Ответить
Воно не тупе, воно діє як пропагандон
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15.08.2020 16:10 Ответить
Я розумію, я ж теж потролити, люблю як Зебуіни псєшат
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15.08.2020 16:16 Ответить
Ти скількі разів вже помер?
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15.08.2020 16:16 Ответить
Ви теж хворієте на ненажерливість?
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15.08.2020 16:18 Ответить
Чтож ты так слился быстро?))) Ну так и среднюю зп выложил бы. Что там при Зеле сильно зарплаты выросли при падении экономики около 14%?))) Скучный ты, даже подискутировать не о чем.
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15.08.2020 16:07 Ответить
Пример зедебил ,ты наш сытный ,чего больше ты стало жрать,при падении экономики в 14%.А то как то остальные голосовашие пишут про другое.
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15.08.2020 21:08 Ответить
Колишній нардеп Деркач жодним чином не пов'язаний із керівництвом "Енергоатому", - заява компанії - Цензор.НЕТ 6070
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15.08.2020 14:50 Ответить
так и я не сомневаюсь что ты лось. голосовал за януковича, зная как там все устроено, как вас лохов опускают конкретные пацаны. но поскакал получать паспорт от барыги, когда наступил безвиз, который ни витек ни гаденыш в жизни бы не получили. пархатый хозяин пархатого обсоса кинул родину на 20 млрд$, но он не барыга, и ты кукарекал, что его обидела гонтарева. у тебя в башке как это уживается?
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15.08.2020 15:03 Ответить
Это ты как-то долго рассказывал ,что ты идиот лаконичней надо быть.
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15.08.2020 15:09 Ответить
ты мудак. лаконично?
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15.08.2020 15:11 Ответить
Вполне лаконично и я бы удивился другой реакции от идиота.
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15.08.2020 15:23 Ответить
Ты - 🐓, так короче😄
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15.08.2020 17:45 Ответить
Экс-нардеп Деркач никак не связан с руководством "Энергоатома", - заявление компании - Цензор.НЕТ 4523
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15.08.2020 14:38 Ответить
да-да, "не связан"... просто человека своего туда пропихнул и крадет))
как шмаркля орала: "какое кумовство? он не кум - он мне друг, а єто не считается за кумовство!"(с)
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15.08.2020 14:25 Ответить
А кто млять связан? Порошенко? Когда вы уже навретесь!
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15.08.2020 14:31 Ответить
Экс-нардеп Деркач никак не связан с руководством "Энергоатома", - заявление компании - Цензор.НЕТ 921
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15.08.2020 14:33 Ответить
Між іншим, Деркач - ще діючий нардеп. Так що заява "https://censor.net/news/3213973/eksnardep_derkach_nikak_ne_svyazan_s_rukovodstvom_energoatoma_zayavlenie_kompanii" - туфта.
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15.08.2020 14:37 Ответить
Это все конечно же меняет, прямо таки принципиальная ошибка.
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15.08.2020 16:02 Ответить
Взагалі-то принципову помилку ви, 73/43%зебіли не побачите, бо ваша характерна ознака - нагла і цинічна брехня.
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15.08.2020 19:08 Ответить
Эдак тебя бедненького порвало, кругом одни зебилы а если деркач действующий нардеп, то это все меняет.
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15.08.2020 22:34 Ответить
Выходит Арьев дристопшонник?
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15.08.2020 14:43 Ответить
Это оно в Ростов в турборежиме?
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15.08.2020 14:59 Ответить
Хто з пороховати може пояснити,для чого Зелегському платити Деркачу за створення фейку таку високу ціну, якщо команда Зеленського сама може знайти людину, яка задешево зробить будь-який фейк? Чи Деркач відомий спеціаліст-аудіолог?
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15.08.2020 15:02 Ответить
Розумний ти наш,Деркач своєю туфтою вліз туди,куди більш-менш розумні люди і близько підходити бояться- у виборчу кампанію в США.Депутати і політики,більш-менш орієнтовані на Захід,які мають там активи,в таку байду і не подумали влазити,можна і здоров'я і гроші втратити.А таких у нас переважна більшість.От і довелося "Центру" підключати кагебешника Деркача,той проти кремлівських господарів та їхніх єрмаковських маріонеток не попре.Звичайно що він ,розумна людина,вибив непогану плату за іудину працю.
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15.08.2020 15:44 Ответить
Якесь дивне заплутане пояснення. Чому б наприклад не призначити оприлюднити когось менш одіозного та дешевшего? І чому Зеленський мав плати за це, якщо, як ти кажеш, замовником та набувачем винагороди був "Центр". ВІн же і мав сплатити послуги Деркача.
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15.08.2020 16:51 Ответить
Я згадував Єрмака,а не Зеленського.А чому не взяли когось менш одіозного та дешевшого,то, на мою думку,в Україні не досить багато людей бажає влізти в тему "вибори в США".В це може вписатися тільки відверто промосковський політик.
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15.08.2020 17:10 Ответить
Давай спочатку. Кремлю потрібно було зробити фейк проти Порошенка, і вони обрали для цього одіозного Деркача, про якого всі знають, що він кремлівський агент (що, звичайно, не суперечить тому, що плівки можуть бути справжніми). Дивний вибір оприлюднювача, бо Кремль вже відразу знизив якість цих плівок. Але чому Єрмак чи Зеленський, чи хтось інший має платити за це? (Тим більше, якщо ти сам кажеш, що і Єрмак і Деркач - агенти Кремля). Це ж господар має платити своїм агентам за роботу, а не навпаки.
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15.08.2020 17:48 Ответить
Ми не знаємо,що кремль дав за це Деркачу.Більшість українських виборців знати не знають хто такий Деркач,для них він черговий борцун проти Порошенка.Не знають його і пересічні американці,з новин вони тільки дізналися,що він народний депутат України.Так що одіозний він далеко не для всіх.Плівки для монтажу скоріше за все він отримав від офісу президента,де головує Єрмак.Якби ці записи були ще до виборів у росіян або узеленських,вони були б оприлюднені ще тоді.Зацікавленість російського агента впливу єрмака може бути,крім боротьби з Порохом,ще й у намаганні зіпсувати відносини України,ну і звісно й Зеленського,з США.Введення в керівництво "Енергоатому" людини Деркача може бути не тільки для меркантильних цілей,а й для просування російських інтересів в цій державній компанії.Сумістити приємне з корисним,так би мовити.
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15.08.2020 18:55 Ответить
Надіюся,зелену дрисню моя відповідь задовольнила?
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15.08.2020 15:45 Ответить
Может потому что кураторі у бени-зельцмана-дерьмака и у деркача сидят в кремле и там решили что палить зеленую агентуру пока рано, а вот на деркаче пробы ставить негде?
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15.08.2020 15:58 Ответить
В чем "палить"? По-моему, "зеленая агентура" все время обвиняла Порошенко, и если бы эти пленки обнародовал кто-то из них, это не вызвало удивления. Зечем для обнародования пленок понадобился Деркач, о котором ты сам написал, что "на нем пробы ставить негде"? Ведь это же снижает ценность пленок.
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15.08.2020 16:45 Ответить
Эти пленки были нужны в первую очередь для того, чтобы повлиять на американские выборы, а шоколадку зацепило уже мимоходом. И кремлевские кураторы понимают, что так откровенно спалив свою зебильную агентуру они могут ей очень сильно навредить, а кацапы рассчитывают на то. что они останутся при власти как можно дольше.
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15.08.2020 17:06 Ответить
Так а зачем Зеленскому платить за то, что нужно кремлемским кураторам?!! А если бы Зеленский не захотел платить за пленки, кремлевские кураторы не приказали бы Деркачу обнародовать пленки? Какие-то дебильные объяснения у пороховатной агентуры.
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15.08.2020 17:41 Ответить
Да, вы, батенька, зепил🤣
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15.08.2020 17:49 Ответить
Вообще-то, я не сторонник Зеленского. Но судя по твоему комменту, я написал все правильно.
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15.08.2020 17:53 Ответить
Потому что зельцман зациклен на посадке порошенко, и кацапы активно используют этот комплекс бубочки вовсю продвигая свои интересы - именно для посадки шоколадки и назначили откровенную ватницу венедиктову генпрокурором, именно поэтому портнов рулит судами, именно поэтому зебилы решили что обнародованные кацапами пленки это прекрасно и позволит им наконец-то посадить сивочолого хетьмана.
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15.08.2020 22:31 Ответить
Якщо виправдовуються - виходить пов*язаний! Звідти і грошенята на підрив державності.
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15.08.2020 15:39 Ответить
А что вы хотели, чтобы они подтвердили вполне очевидные факты? Тем более назначение приближенного деркача в Энергоатом выглядит особо дико на фоне того что американцы в открытую заявляют о том, что он является агентом кацапских спецслужб.
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15.08.2020 16:01 Ответить
Арьева от корыта оттащили. И никому теперь не нужен. Как был балаболом так и остался. А его интервью первому российскому телеканалу во время войны просто показывают всю его гнилую сущность. Мелкий пакостник и ничтожная личность
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15.08.2020 16:22 Ответить
Босой, прокукарекай еще че нибудь, бо как то вяло, без 🔥, как потерпевший гундосишь
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15.08.2020 17:51 Ответить
...в "Энергоатоме" даже на туалетной бумаге воруют..., да Дробот?
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15.08.2020 17:59 Ответить
Не думаю, що в Ар'єва нема доказів.
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15.08.2020 18:31 Ответить
 
 