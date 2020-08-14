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Новости
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С нардепом Деркачом за его "пленки" рассчитались "Энергоатомом", - Арьев

С нардепом Деркачом за его

Возвращение человека, приближенного к нардепу Андрею Деркачу, в "Энергоатом" стало своеобразным "гонораром" за публикации фейковых "пленок Деркача".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"С Андреем Деркачем рассчитались за его позорные "пленки", которые уже даже разведка США назвала вмешательством в избирательный процесс в Америке. Чем? "Энергоатомом"! Деркач всегда был неравнодушен к атомной энергетике. И теперь благодарные "заказчики" вернули ему контроль над НАЭК "Энергоатом". Все просто - приближенный к нему юрист, и говорят, его крестник - Герман Галущенко - назначен вице-президентом компании. Это тот самый Галущенко, который в 2013 году, при Януковиче, уже возглавлял юридическое подразделение "Энергоатома". Правда, недолго, где-то полгода, однако успел за это время проиграть суд в пользу российских фирм, которым украинская атомная генерация заплатила 28 миллионов долларов за искусственно начисленные долги. Решение принималось в Санкт-Петербурге, в российском Арбитраже", - говорится в сообщении.

По словам Арьева, есть свидетельства, что назначение Германа Галущенко лично лоббировал помощник Зеленского Сергей Шефир: "Таким образом, возвращение человека Деркача в "Энергоатом" стало своеобразным "гонораром" за публикации фейковых "пленок Деркача".

"Если вспомнить, что в 2000-х Деркач уже пытался взять всю атомную энергетику под контроль, чтобы потом ее приватизировать, то становится понятно, зачем сейчас "Энергоатом" фактически доводят до банкротства. Тогда при президентстве Ющенко удалось остановить этот сценарий. В правительстве финансовые злоупотребления Деркача оценивали в 3,6 млрд грн. И вот - второе пришествие Деркача", - отметил нардеп.

Арьев цитирует британский бизнес-ресурс: "Они хотели найти человека в "Энергоатом", который сыграет роль "свадебного генерала", который будет руководителем на бумаге, но будет делать то, что ему сказали. Все стратегические решения фактически принимаются российским офицером КГБ Андреем Деркачем и пророссийским персонажем Сергеем Шефиром, то есть в самом "Энергоатоме" сейчас команда "марионеток", лояльная только к Россию. Президент Зеленский, который не понимает вопросы государственной администрации, согласился на пророссийский сценарий развития ядерной энергетики, ожидая быстрого улучшения".

Читайте: Мы четко должны помнить, кто такие Деркачи и что они делают для Украины, - Омелян

По словам нардепа, назначение Василия Володина главой Киевской ОГА - "это тоже часть схемы "мероприятия" Деркача в атомную энергетик"у. Ведь именно Киевской области принадлежит Чернобыльская зона отчуждения. Здесь совместно с американской компанией Holtec International реализуется ключевой для сокращения "атомной" зависимости от России проект - Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.

"Объект должен быть введен в эксплуатацию к концу года, но после отставки с поста президента "Энергоатома" Недашковского с декабря 2019 работы на строительстве практически остановлены. Таким образом Россия снова усиливает свои позиции на рынке атомной энергетики Украины. Таким образом из-за отсутствия собственного централизованного хранилища Украины вынуждена каждый год тратить до 200 млн долларов США на оплату услуг по вывозу и переработке отработанного ядерного топлива на территории России. На госпредприятие "Изотоп", которое занимается ионизирующими источниками излучения, тоже вроде завели людей Андрея Деркача", - добавил Арьев.

"В общем, картина ужасная. Деркач получил нормальную такую компенсацию за сфальсифицированные пленки и подрыв позиций Украины. Ему, человеку близкому к РФ, безразлично, что его фамилия фигурирует в отчете американской контрразведки. А вот Украина получила лишь неприятности со стратегическим партнером. Глупость и недальновидность власти Зеленского, которая еще и наградила Деркача за многоуровневую спецоперацию российских спецслужб контролем за сферой, в которой Москва давно искала подход. Хотя, чем дальше, тем я все менее считаю, что это лишь глупость и недальновидность", - подытожил нардеп.

Также читайте: Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США, - американская контрразведка

Автор: 

Деркач Андрей (136) россия (96442) энергетика (2579) Энергоатом (412)


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Топ комментарии
+38
Ну ні разу не корупція. Правда, зебілята, зовсім не корупція?
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14.08.2020 09:22 Ответить
+28
Забавно наблюдать как дегенераты котрых поимели зеленые шулера ищут себе оправдания. "какаая разница" -
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14.08.2020 09:42 Ответить
+18
Є коментар з приводу зеленого призначення, чи аби насмердіть?
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14.08.2020 09:38 Ответить
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Так Порошенко сам основатель Партии регионов! Ничего удивительного - договорился с подельниками!
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14.08.2020 11:36 Ответить
Порошенко мав би сказати, я не говорив, Жму руку, я не вітав і т.д.Тоді б можна було зрозуміти , де фейк. Але він цього не робить, значить признає розмову.
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14.08.2020 10:36 Ответить
Ну і? І ЩО в тій розмові? передвинуть граніцу, дагаварімся пасрєдінє, заглянул в глаза, надо только перестать стрелять, надо отвести вайска... ЩО там таке, крім звичайної ввічливості дипломата, придурку?
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14.08.2020 10:52 Ответить
Порошенко за бабло руку даже Гитлеру пожал бы! Правильно, придурок порохоботский?
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14.08.2020 11:15 Ответить
ПНАХ, козломморде, просто ПНАХ.
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14.08.2020 12:03 Ответить
Вот отбитый ты кацап! Специально все украинское троллишь! Сам вали в свою кацапщину!
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14.08.2020 13:27 Ответить
Ти ще тут, козлорилий? ПНАХ, мерзото, ПНАХ!
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14.08.2020 13:29 Ответить
Пішов ти свиня московська! Засрала бидлота колись патріотичний сайт!
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14.08.2020 13:36 Ответить
Гал, оце правильна реакція, підтримую. В я тим часом козломордну брехню спамлю. І тебе закликаю до цього.
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14.08.2020 13:40 Ответить
От два тупих відбитих порохобота! Обісрали патріотичний сайт, мерзото кацапська! Стуліть пельку та ідіть нх! Олігарх платить - ви скиглите на патріотів!
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14.08.2020 21:02 Ответить
ти погань лаптенога, спусти дух
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14.08.2020 22:09 Ответить
"С Андреем Деркачем рассчитались за его позорные "пленки", которые уже даже разведка США назвала вмешательством в избирательный процесс в Америке." А назвала ли разведка США эти пленки фальшивкой или записанное правда?
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14.08.2020 13:16 Ответить
Вкотре запитую, ЩО САМЕ на цих плівках, якщо це навіть і правда, є протизаконним? Чим саме ці плівки так збуджують ідіотів? Чим на цих плівках Порошенко скомпроментував себе. Заглянуть в глаза, договорится посрєдінє, надо перестать стрелять...? Що там такого є, що зебіли аж оргазм отримують.
І, головне, зебіле, а ти їх хоч слухав? І ще, зебіле, ЯК ці плівки попали в руки Деркача. після їх анонсу Зеленським, тебе, придурку, зовсім не цікавить?
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14.08.2020 13:48 Ответить
Якщо патріотичні сили не створять своє СБУ і не почнуть фізично ліквідовувати 5 ю-ту колону, то кацапи Україну "задавлять" через медведчуків і ко.
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14.08.2020 17:50 Ответить
На встрече в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) Джо Байдена с представителями бизнеса и промышленности штата ( в зале сидело человек 300) , губернатор штата Dannel Patrick Malloy (демократ, инициатор признания штатом Голодомора геноцидом) спросил Байдена об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!" Что в переводе :"Какое отношение? Он ворует у своей страны! "
И кто после этого у нас барыга и мародер???
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15.08.2020 01:13 Ответить
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