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З нардепом Деркачем за його "плівки" розрахувалися "Енергоатомом", - Ар'єв

З нардепом Деркачем за його

Повернення людини, наближеної до нардепа Андрія Деркача, в "Енергоатом" стало своєрідним "гонораром" за публікації фейкових "плівок Деркача".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"З Андрієм Деркачем розрахувалися за його ганебні "плівки", які вже навіть розвідка США назвала втручанням у виборчий процес в Америці. Чим? "Енергоатомом"! Деркач завжди був небайдужим до атомної енергетики. Тож тепер вдячні "замовники" повернули йому контроль над НАЕК "Енергоатом". Все просто - наближений до нього юрист, і кажуть, його похресник - Герман Галущенко - призначений віцепрезидентом компанії. Це той самий Галущенко, який у 2013 році, при Януковичі, вже очолював юридичний підрозділ "Енергоатому". Правда, недовго, десь пів року, проте встиг за цей час програти суд на користь російських фірм, яким українська атомна генерація заплатила 28 мільйонів доларів за штучно нараховані борги. Рішення ухвалювалося в Санкт-Петербурзі, в російському арбітражі", - йдеться в повідомленні.

За словами Ар'єва, є свідчення, що призначення Германа Галущенка особисто лобіював помічник Зеленського Сергій Шефір: "Таким чином, повернення людини Деркача в "Енергоатом" стало своєрідним "гонораром" за публікації фейкових "плівок Деркача"".

"Якщо згадати, що у 2000-х Деркач вже намагався взяти всю атомну енергетику під контроль, щоб потім її приватизувати, то стає зрозуміло, навіщо зараз "Енергоатом" фактично доводять до банкрутства. Тоді за президентства Ющенка вдалося зупинити цей сценарій. В уряді фінансові зловживання Деркача оцінювали у 3,6 млрд грн. І тепер – друге пришестя Деркача", - зазначив нардеп.

Ар'єв цитує британський бізнес-ресурс: "Вони хотіли знайти людину в "Енергоатомі", яка зіграє роль "весільного генерала", буде керівником на папері, але робитиме те, що їй сказали. Всі стратегічні рішення фактично ухвалюються російським офіцером КДБ Андрієм Деркачем і проросійським персонажем Сергієм Шефіром, тобто в самому "Енергоатомі" зараз команда "маріонеток", лояльна тільки до Росії. Президент Зеленський, який не розуміє питань державної адміністрації, погодився на проросійський сценарій розвитку ядерної енергетики, очікуючи швидкого покращення"".

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За словами нардепа, призначення Василя Володіна головою Київської ОДА – "це теж частина схеми "заходу" Деркача в атомну енергетику". Адже саме до Київщини належить Чорнобильська зона відчуження. Тут спільно з американською компанією Holtec International реалізується ключовий для скорочення "атомної" залежності від Росії проєкт – Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.

"Об’єкт має бути введений в експлуатацію до кінця року, але після відставки з посади президента "Енергоатому" Недашковського з грудня 2019 року роботи на будівництві практично зупинені. Таким чином Росія знову посилює свої позиції на ринку атомної енергетики України. Бо через відсутність власного централізованого сховища Україна змушена кожен рік витрачати до 200 млн доларів США на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії. На держпідприємство "Ізотоп", яке займається іонізуючими джерелами випромінювання, теж начебто завели людей Андрія Деркача", - додав Ар'єв.

"Загалом, картина жахлива. Деркач отримав нормальну таку компенсацію за сфальшовані плівки і підрив позицій України. Йому, людині близькій до РФ байдуже, що його прізвище фігурує у звіті американської контррозвідки. А от Україна отримала лише неприємності зі стратегічним партнером. І дурість та недалекоглядність влади Зеленського, яка ще й нагородила Деркача за багаторівневу спецоперацію російських спецслужб контролем за сферою, до якої Москва давно шукала підхід. Хоча, чимдалі я все менш вважаю, що це лише дурість і недалекоглядність", - підсумував нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США, - американська контррозвідка

Автор: 

Деркач Андрій (153) росія (66461) енергетика (2632) Енергоатом (1649) Деркач Олександр (56)


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Топ коментарі
+38
Ну ні разу не корупція. Правда, зебілята, зовсім не корупція?
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14.08.2020 09:22 Відповісти
+28
Забавно наблюдать как дегенераты котрых поимели зеленые шулера ищут себе оправдания. "какаая разница" -
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14.08.2020 09:42 Відповісти
+18
Є коментар з приводу зеленого призначення, чи аби насмердіть?
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14.08.2020 09:38 Відповісти
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Так Порошенко сам основатель Партии регионов! Ничего удивительного - договорился с подельниками!
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14.08.2020 11:36 Відповісти
Порошенко мав би сказати, я не говорив, Жму руку, я не вітав і т.д.Тоді б можна було зрозуміти , де фейк. Але він цього не робить, значить признає розмову.
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14.08.2020 10:36 Відповісти
Ну і? І ЩО в тій розмові? передвинуть граніцу, дагаварімся пасрєдінє, заглянул в глаза, надо только перестать стрелять, надо отвести вайска... ЩО там таке, крім звичайної ввічливості дипломата, придурку?
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14.08.2020 10:52 Відповісти
Порошенко за бабло руку даже Гитлеру пожал бы! Правильно, придурок порохоботский?
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14.08.2020 11:15 Відповісти
ПНАХ, козломморде, просто ПНАХ.
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14.08.2020 12:03 Відповісти
Вот отбитый ты кацап! Специально все украинское троллишь! Сам вали в свою кацапщину!
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14.08.2020 13:27 Відповісти
Ти ще тут, козлорилий? ПНАХ, мерзото, ПНАХ!
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14.08.2020 13:29 Відповісти
Пішов ти свиня московська! Засрала бидлота колись патріотичний сайт!
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14.08.2020 13:36 Відповісти
Гал, оце правильна реакція, підтримую. В я тим часом козломордну брехню спамлю. І тебе закликаю до цього.
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14.08.2020 13:40 Відповісти
От два тупих відбитих порохобота! Обісрали патріотичний сайт, мерзото кацапська! Стуліть пельку та ідіть нх! Олігарх платить - ви скиглите на патріотів!
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14.08.2020 21:02 Відповісти
ти погань лаптенога, спусти дух
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14.08.2020 22:09 Відповісти
"С Андреем Деркачем рассчитались за его позорные "пленки", которые уже даже разведка США назвала вмешательством в избирательный процесс в Америке." А назвала ли разведка США эти пленки фальшивкой или записанное правда?
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14.08.2020 13:16 Відповісти
Вкотре запитую, ЩО САМЕ на цих плівках, якщо це навіть і правда, є протизаконним? Чим саме ці плівки так збуджують ідіотів? Чим на цих плівках Порошенко скомпроментував себе. Заглянуть в глаза, договорится посрєдінє, надо перестать стрелять...? Що там такого є, що зебіли аж оргазм отримують.
І, головне, зебіле, а ти їх хоч слухав? І ще, зебіле, ЯК ці плівки попали в руки Деркача. після їх анонсу Зеленським, тебе, придурку, зовсім не цікавить?
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14.08.2020 13:48 Відповісти
Якщо патріотичні сили не створять своє СБУ і не почнуть фізично ліквідовувати 5 ю-ту колону, то кацапи Україну "задавлять" через медведчуків і ко.
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14.08.2020 17:50 Відповісти
На встрече в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) Джо Байдена с представителями бизнеса и промышленности штата ( в зале сидело человек 300) , губернатор штата Dannel Patrick Malloy (демократ, инициатор признания штатом Голодомора геноцидом) спросил Байдена об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!" Что в переводе :"Какое отношение? Он ворует у своей страны! "
И кто после этого у нас барыга и мародер???
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15.08.2020 01:13 Відповісти
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