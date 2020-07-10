Ми чітко повинні пам'ятати, хто такі Деркачі і що вони роблять для України, - Омелян
Чергові плівки Деркача - частина інформаційної війни, яку Росія веде всередині України.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми чітко повинні пам'ятати, хто такі Деркачі і що вони роблять для України, і які наслідки мали їхні дії. Ми ідемо на поводу російських фейків, які ведуть інформаційну війну всередині України", - сказав Омелян.
Він нагадав, що всі учасники "плівок Деркача" заперечують автентичність записів.
"Перше. Пан Байден і його команда чітко зазначили, що ці всі записи є глибоко відредаговані і сильно скомпільовані. Друге. Сьогодні улюблений персонаж пані Ірини (Верещук. - Ред.) прессекретар пана Путіна зазначив, що жодного обміну вітаннями не було. І насправді вони не підтвердужують цих розмов. Порошенко теж їх заперечує", - добавил Омелян.
"Президент, який воює, президент, який організував контрнаступ, який подав на Росію в низку міжнародних судів, забезпечив армію і повів її в бій не може здавати Україну", - підсумував ексміністр.
Нагадуємо, 9 липня народний депутат України Андрій Деркач (позафракційний) оприлюднив записи розмов з голосами, схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна. В "ЄС" назвали їх фейковий. У Кремлі відмовилися від коментарів.
https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/23711/2019-10-29-yak-glibinni-feiki-**********-pravdu-i-***********-demokratii/
Фейкові відео, що створені штучним інтелектом і виглядають наче справжні, все частіше з'являються в мережі. Це нерідко завдає непоправної шкоди тим, кого такі відео стосуються
Технологія машинного навчання маніпулює, фабрикуючи аудіо- та відеозаписи, на яких люди нібито роблять божевільні речі, яких вони насправді не робили або не говорили. Глибинні фейки видаються реалістичними, але вони не є такими. Вони тотально фальшиві. Хоча технології й розробляють алгоритми їх виявлення, такі відео все ще широко доступні.
Щось на кшталт цього, таких собі "бойових" ПЕСіків.
На росії відсоток дегенератів найкритичніший.
В фсб працюють генетичні расєйські дегенерати. В них просто вже немає нормальних людей. На росії населення з одних дегенератів.
Тому і плівки підробити невзмозі.
Тебе здесь не помогут твои пригожинские примитивные кремлеботские методички.
Компания Adobe уже давно выпустила "фотошоп" для подделки голоса Adobe Voco
https://www.youtube.com/watch?v=rzCCxA8AASA https://www.youtube.com/watch?v=rzCCxA8AASA