Ми чітко повинні пам'ятати, хто такі Деркачі і що вони роблять для України, - Омелян

Чергові плівки Деркача - частина інформаційної війни, яку Росія веде всередині України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми чітко повинні пам'ятати, хто такі Деркачі і що вони роблять для України, і які наслідки мали їхні дії. Ми ідемо на поводу російських фейків, які ведуть інформаційну війну всередині України", - сказав Омелян.

Він нагадав, що всі учасники "плівок Деркача" заперечують автентичність записів.

"Перше. Пан Байден і його команда чітко зазначили, що ці всі записи є глибоко відредаговані і сильно скомпільовані. Друге. Сьогодні улюблений персонаж пані Ірини (Верещук. - Ред.) прессекретар пана Путіна зазначив, що жодного обміну вітаннями не було. І насправді вони не підтвердужують цих розмов. Порошенко теж їх заперечує", - добавил Омелян.

"Президент, який воює, президент, який організував контрнаступ, який подав на Росію в низку міжнародних судів, забезпечив армію і повів її в бій не може здавати Україну", - підсумував ексміністр.

Нагадуємо, 9 липня народний депутат України Андрій Деркач (позафракційний) оприлюднив записи розмов з голосами, схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна. В "ЄС" назвали їх фейковий. У Кремлі відмовилися від коментарів.

