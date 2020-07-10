УКР
Ми чітко повинні пам'ятати, хто такі Деркачі і що вони роблять для України, - Омелян

Ми чітко повинні пам'ятати, хто такі Деркачі і що вони роблять для України, - Омелян

Чергові плівки Деркача - частина інформаційної війни, яку Росія веде всередині України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми чітко повинні пам'ятати, хто такі Деркачі і що вони роблять для України, і які наслідки мали їхні дії. Ми ідемо на поводу російських фейків, які ведуть інформаційну війну всередині України", - сказав Омелян.

Він нагадав, що всі учасники "плівок Деркача" заперечують автентичність записів.

"Перше. Пан Байден і його команда чітко зазначили, що ці всі записи є глибоко відредаговані і сильно скомпільовані. Друге. Сьогодні улюблений персонаж пані Ірини (Верещук. - Ред.) прессекретар пана Путіна зазначив, що жодного обміну вітаннями не було. І насправді вони не підтвердужують цих розмов. Порошенко теж їх заперечує", - добавил Омелян.

"Президент, який воює, президент, який організував контрнаступ, який подав на Росію в низку міжнародних судів, забезпечив армію і повів її в бій не може здавати Україну", - підсумував ексміністр.

Нагадуємо, 9 липня народний депутат України Андрій Деркач (позафракційний) оприлюднив записи розмов з голосами, схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна. В "ЄС" назвали їх фейковий. У Кремлі відмовилися від коментарів.

Деркач Андрій (153) Порошенко Петро (15221) путін володимир (24521) Омелян Володимир (1351) Деркач Олександр (56)
Топ коментарі
+29
10.07.2020 23:48 Відповісти
+28
10.07.2020 23:44 Відповісти
+25
...в разговоре видно, как Порошенко это делает: призывает Путина дать поручение обсудить тяжелую экономическую ситуацию в ОРДЛО, ругает неконструктивную позицию Лаврова в переговорах и призывает его вразумить, настаивает на согласовании решений ТКГ. Но почему-то не просит про Липецкую фабрику или пайки конфет «Рошен» для апалчения.
Те, кто устраивал эту пресс-конференцию, либо сами идиоты, либо считают свою аудиторию таковыми. Потому что посылается два взаимоисключающих сигнала. С одной стороны - Порошенко «дружит» с Путиным, а с другой - посылает группы разведчиков в Крым. А что - так можно было? Кураторы Деркача явно пропустили этот момент. Надо определиться, кто все-таки Порошенко: союзник России или антироссийский диверсант? Потому что одновременно эти два процесса как-то не сходятся.
Вообще, Деркач себя полностью выдает как сотрудник ФСБ. Говоря о целях и задачах украинских разведчиков, он слово в слово повторяет слова российской пропаганды и «признаний» украинских разведчиков, выбитых под пытками ФСБ (в частности, Евгения Панова, который затем отказался от этих показаний и сделки со следствием). О, внимание, планируемой «диверсантами» «экологической катастрофе» и «затоплении двух сел» в случае подрыва дамбы. То есть, Деркач повторяет придуманную ФСБ и закрепленную пытками украинских граждан легенду, и вменяет ее Порошенко как преступление. Ну разве не прелесть, милый мастер-класс от выпускника Академии ФСБ РФ с подменой понятий.

А еще Порошенко срывал Минск, говорит Деркач. И опять вопрос. А это хорошо или плохо? Для Украины явно хорошо, а для идеологической родины Деркача - плохо. И да, Порошенко задумал очередной путч, и проведет он его с помощью главы СВР Кондратюка. Который был одним из кураторов крымской операции. Чего Деркач так колотится насчет Кондратюка? Потому что это креатура американцев, а не россиян. И здесь Деркач тоже сдает своих московских хозяев, заказавших и оплативших спектакль....
10.07.2020 23:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
а также должны помнить о порошенко и свинярчуках
11.07.2020 06:04 Відповісти
С Деркачем там все понятно,впрочем как и с Омельяном,одним из поручителей в деле Николая Мартыненко,которому швейцарский суд впаял два года тюрьмы за отмывание бабок,украденных из нашего энергоатома.Так что по большому счету оба этих деятеля должны сидеть на зоне в одной камере.Там и обсудят свои дела насущные.
11.07.2020 06:26 Відповісти
Якби не випустили відбілювач під назвою "голос путлера про нові технології підробки голосів президентів",тоді ще дехто б і повірив цьому ексові.А так розмову сильно пообрізали,але вона таки була.Гібрид-є факт,як помело схрещене з апельсином=гібрид грейпфрут,так П+П не що інше,як політичний гібрид,якому "війна-це мать родна".Козлосвиня,коротше.
11.07.2020 07:01 Відповісти
И как он быть козлосвинкой?
11.07.2020 09:29 Відповісти
Бачиш,вже рохкобекаєш.
11.07.2020 11:05 Відповісти
Як глибинні фейки підривають правду й загрожують демократії
https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/23711/2019-10-29-yak-glibinni-feiki-**********-pravdu-i-***********-demokratii/
Фейкові відео, що створені штучним інтелектом і виглядають наче справжні, все частіше з'являються в мережі. Це нерідко завдає непоправної шкоди тим, кого такі відео стосуються

Технологія машинного навчання маніпулює, фабрикуючи аудіо- та відеозаписи, на яких люди нібито роблять божевільні речі, яких вони насправді не робили або не говорили. Глибинні фейки видаються реалістичними, але вони не є такими. Вони тотально фальшиві. Хоча технології й розробляють алгоритми їх виявлення, такі відео все ще широко доступні.
11.07.2020 10:30 Відповісти
Он тебе рошенку в рот засунул, не до разговоров ему,😄
11.07.2020 09:17 Відповісти
Не , у него хрен ********** там)))) от рошенки помер сразу бы, это же суцільна отрава для мордорцев!
11.07.2020 10:38 Відповісти
Порошенко НАШ Президент. А п'яту колону ми видворимо, бо на всіх буцегарень забракне.
11.07.2020 09:03 Відповісти
Так у уявляю собі цю "п'яту колону".

Щось на кшталт цього, таких собі "бойових" ПЕСіків.

Ми чітко повинні пам'ятати, хто такі Деркачі і що вони роблять для України, - Омелян - Цензор.НЕТ 3389
11.07.2020 11:49 Відповісти
Для начала освободите мою память от ваших имён...
11.07.2020 09:27 Відповісти
"Опубликовать разговор президента РФ Деркач мог решиться только с санкции руководства ФСБ - просто потому, что он не самоубийца, и не хотел бы, чтобы грибники нашли его в брянских лесах."
11.07.2020 09:29 Відповісти
Тут не про особу деркача, а про запроданство Пєці. Нема чого зїжджати з теми. Мальдівського "хрестителя" вже ніхто і ніщо не відбілить. Під нари!
11.07.2020 09:43 Відповісти
Після того, як на запису чути несхожий на самого себе на голос путена .... цю фігню можна вже не обговорювати.
На росії відсоток дегенератів найкритичніший.
В фсб працюють генетичні расєйські дегенерати. В них просто вже немає нормальних людей. На росії населення з одних дегенератів.
Тому і плівки підробити невзмозі.
11.07.2020 09:47 Відповісти
Мантри тай ще з кудахту
11.07.2020 10:34 Відповісти
Брехня. Брехун на брехуна набрехал)
11.07.2020 09:52 Відповісти
"Ми чітко повинні пам'ятати, хто такі Деркачі і що вони роблять для України, - Омелян"- це дир-дир-качі не дали йому своїм дирканням гіперсалюпу побудувати?
11.07.2020 10:46 Відповісти
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0 нейросеть: подделка голоса
11.07.2020 10:47 Відповісти
Якщо схрестити помело з апельсином,вийде гібрид грейпфрут,а якщо схрестити порох і пупін-вийде козлосвин.
11.07.2020 10:56 Відповісти
Блаааа. Лахта с "Канады".
Тебе здесь не помогут твои пригожинские примитивные кремлеботские методички.
Компания Adobe уже давно выпустила "фотошоп" для подделки голоса Adobe Voco
https://www.youtube.com/watch?v=rzCCxA8AASA https://www.youtube.com/watch?v=rzCCxA8AASA
11.07.2020 11:25 Відповісти
Для чого ти мені своє козлощелепне "наречіє" демонструеш.Он коза,одівай чоботи та роби гібрид-може ПуПо в пупо поцілує.Смішні ви схрещені бульдоги з носорогами.
11.07.2020 12:07 Відповісти
Qaşşăb, не "смішні", а - кумедні але ********-"толмач" не відає таких тонкощів. Москвине, то чому ховаєся за прапорцем Канади, не стидайся свого триколора, Иван.
14.07.2020 08:21 Відповісти
Фигурант -крупный спец по переобуванию в полёте и демагог.Красное назвать белым и наоборот -это мгновенно.Как говорится сем собак напали- еле отбрехалась
11.07.2020 11:10 Відповісти
Видать петр порошенко многим пророссийским сепаратистам типа портнова, рабиновичей , мертведчуков, немчиновых и погребинских, королевых и бондаренко, шуфричей и мураевых и прочей пророссийской сволочи и многим из предателям и ворам Украины из "партии регионов"" прижал яйца в дверном проёме и лишил их возможности оставаться у кормушки украинского бюджета. Вот теперь весь этот пророссийский мусор всплыл на поверхость, при этом недоумке и клоуне зеленском и его дебильной команде кухработников, циркачей и просто бездарей от природы!!! Но не радуйтесь слуги народа и лично Зеленский.!! То же самое ждёт и вас всех, от президента до министра и чиновников -воров!!! Ждать осталось недолго!! Каких-то три года и небо над вами всеми станет в клетку!! Если конечно,не успеете убежать в Ростов, к Януковичу!!
11.07.2020 13:02 Відповісти
Ох, лег Ваш пост на душу)!. Пока процесс деструкции в Украине идет по нарастающей. Но будет мощно если в самой РФ щас зашатается ситуация (Хабаровск сегодня! Сергий на Урале завтра и т.д.). *****, как известно, до истерик боится улицы, он позабросит всех своих кумовей , саму тему Украины, и тем более третьеразрядных агентиков Деркачей. Не надо ждать три года можно будет просто ловить возле офиса Портновых, Деркачей, Мураевых, остальную публику и бить ногами в рыло, попутно освобождая Кузьменкто Юлю и других героев.. Даже Аваков промолчит)) и тем более откровенные кацапские сателиты.
11.07.2020 19:44 Відповісти
Два ставленника олигархата барыга и шмаркля оказались предателями. Если хотите чтобы Украина оказалась в стойле ссср, голосуйте за олигархат.
11.07.2020 14:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 