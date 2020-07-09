Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна: "Тисну руку. Щиро дякую". В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів. АУДІО

Народний депутат України Андрій Деркач (позафракційний) оприлюднив у четвер записи розмови з голосами, схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна.

На пресконференції в "Інтерфакс-Україна" Деркач сказав, що ця розмова, за його даними, відбулася 30 квітня 2015 року, передає Цензор.НЕТ.

На записі чути, як людина з голосом, схожим на голос Порошенка, говорить про те, що "проєкт миротворців у наших західних партнерів великого ентузіазму не викликає". Співрозмовник відповідає: "Нехай Лавров з Клімкіним це обговорюють".

"Я готовий подумати щодо перспектив економічних, тому що там ситуація важка і переходить до незворотних речей.., - каже також людина з голосом Порошенка, - для того, щоб ефективно готувалися повноцінні мінські контактні групи, наші колеги - Хайді, Кучма з Демченком і представник Росії збиралися і планували порядок денний, планували проєкти рішень. Було б доцільним, може, приїде цей представник у Київ, вони зустрілися б із Хайді. Поки немає діалогу, нехай приїде, пропрацює. Ми з Мінська з порожніми руками виходити не маємо".

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Він також вітає співрозмовника зі святом 1 травня. "Дякую, з прийдешнім. Раніше це називали день Міжнародної солідарності трудящих, я не знаю, в Росії змінили цю назву?" - "Та хрін його знає", - відповідає чоловік із голосом, схожим на голос Путіна.

"Ми з вами люди трудящі, може, і до солідарності прийдемо", - каже чоловік з голосом, схожим на Порошенка. "Офіційно він називається свято весни і праці, ось як", - відповідає співрозмовник. "Ви там як, справляєтеся з усім?" - питає він зі свого боку. "Справляюся. Чим далі, тим легше, тому що вибудовується вже якась вертикаль. Але політичну стабілізацію в умовах економічних проблем, м'яко кажучи, вибудовувати непросто. Довгої черги охочих на посаду українського президента не спостерігається".

"Даремно ви так думаєте. Україна - цікава і красива країна", - каже інший голос. "Я пишаюся тим, що в мене рейтинг підтримки і довіри не падає", - відповідає чоловік із голосом, схожим на Порошенка. "Ну і слава Богу. Це дуже важливо, щоб люди довіряли", - каже його співрозмовник.

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Добре, Володимире Володимировичу, тисну руку. Дякую дуже", - каже голос, схожий на Петра Порошенка.

"Обіймаю. До побачення", - відповідають з іншого боку.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не став коментувати публікації, засновані нібито на записі телефонної розмови Володимира Путіна і Петра Порошенка, під час перебування його на посаді президента України в квітні 2015 року.

Пєсков зазначив, що телефонні розмови глав держав мають закритий характер.

"Взагалі-то ці розмови відбуваються у закритому режимі, тому я не знаю, як там могли зробити запис (...) Я не знаю, про що ви кажете, ми не знайомі з цією публікацією", - сказав прессекретар президента РФ журналістам.

На зауваження про те, що самого запису в ЗМІ немає, але є його виклад, Пєсков розсміявся.

Протягом шести років фейки є одним із постійних інструментів російської гібридної війни проти України, рівно як і проти особисто Порошенка. Від "розіп'ятого хлопчика у Слов'янську" до "вбивства Петром Порошенком рідного брата", прокоментували ці плівки в пресслужбі "Європейської Солідарності".

"Розмова" з Путіним, оприлюднена випускником Вищої школи КДБ, - із цієї ж серії. Це такий же грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом. Про те, як насправді проходили переговори Петра Порошенка з Путіним, засвідчив один із очевидців, Франсуа Олланд: "Тримався дуже гідно та твердо відстоював свої позиції". За спогадами Президента Франції, "багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного", Порошенко "залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни", - зазначили в політсилі.

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"Фейкова ж розмова з Путіним, утім, не головне на сьогоднішній пресконференції Деркача та Кулика. Вони - учасники кремлівського плану із відбілювання Путіна, зняття з Росії відповідальності за агресію і перекладення її на Україну. Саме це криється за закликом Кулика до громадян подавати позов не проти Путіна, а проти Порошенка. Слова Кулика промовисто корелюють із вчорашньою заявою генеральної прокурорші Венедіктової про те, нібито громадяни масово звертаються із заявами на Порошенка", - додали в "ЄС".

"Юристи, які обслуговують "п'яту колону", протягом останнього тижня обдзвонюють вимушених переселенців і пропонують їм підписувати позови проти Порошенка, який нібито винен у втраті ними майна. І пресконференція Деркача-Кулика, і заяви Венедіктової, і провокування зазначених позовів - частина спецоперації московської агентури із нав'язування російської ідеологеми про нібито громадянський конфлікт в Україні і відповідальність за неї української влади, уособленої Петром Порошенком. Це - помста Кремля за те, що Порошенко як Президент та Верховний Головнокомандувач не дозволив Путіну реалізувати в Україні жодної стратегічної цілі Кремля", - резюмували в "Європейській Солідарності".