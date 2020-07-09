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Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна: "Тисну руку. Щиро дякую". В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів. АУДІО

Народний депутат України Андрій Деркач (позафракційний) оприлюднив у четвер записи розмови з голосами, схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна.

На пресконференції в "Інтерфакс-Україна" Деркач сказав, що ця розмова, за його даними, відбулася 30 квітня 2015 року, передає Цензор.НЕТ.

На записі чути, як людина з голосом, схожим на голос Порошенка, говорить про те, що "проєкт миротворців у наших західних партнерів великого ентузіазму не викликає". Співрозмовник відповідає: "Нехай Лавров з Клімкіним це обговорюють".

"Я готовий подумати щодо перспектив економічних, тому що там ситуація важка і переходить до незворотних речей.., - каже також людина з голосом Порошенка, - для того, щоб ефективно готувалися повноцінні мінські контактні групи, наші колеги - Хайді, Кучма з Демченком і представник Росії збиралися і планували порядок денний, планували проєкти рішень. Було б доцільним, може, приїде цей представник у Київ, вони зустрілися б із Хайді. Поки немає діалогу, нехай приїде, пропрацює. Ми з Мінська з порожніми руками виходити не маємо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР викликає Порошенка на допит у справі про прослуховування міжнародних переговорів. Захист експрезидента нагадує, що виклик "відосиками" незаконний

Він також вітає співрозмовника зі святом 1 травня. "Дякую, з прийдешнім. Раніше це називали день Міжнародної солідарності трудящих, я не знаю, в Росії змінили цю назву?" - "Та хрін його знає", - відповідає чоловік із голосом, схожим на голос Путіна.

"Ми з вами люди трудящі, може, і до солідарності прийдемо", - каже чоловік з голосом, схожим на Порошенка. "Офіційно він називається свято весни і праці, ось як", - відповідає співрозмовник. "Ви там як, справляєтеся з усім?" - питає він зі свого боку. "Справляюся. Чим далі, тим легше, тому що вибудовується вже якась вертикаль. Але політичну стабілізацію в умовах економічних проблем, м'яко кажучи, вибудовувати непросто. Довгої черги охочих на посаду українського президента не спостерігається".

"Даремно ви так думаєте. Україна - цікава і красива країна", - каже інший голос. "Я пишаюся тим, що в мене рейтинг підтримки і довіри не падає", - відповідає чоловік із голосом, схожим на Порошенка. "Ну і слава Богу. Це дуже важливо, щоб люди довіряли", - каже його співрозмовник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація з "плівками Деркача" мала на меті погіршити відносини зі США, - Чалий

Добре, Володимире Володимировичу, тисну руку. Дякую дуже", - каже голос, схожий на Петра Порошенка.

"Обіймаю. До побачення", - відповідають з іншого боку.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не став коментувати публікації, засновані нібито на записі телефонної розмови Володимира Путіна і Петра Порошенка, під час перебування його на посаді президента України в квітні 2015 року.

Пєсков зазначив, що телефонні розмови глав держав мають закритий характер.

"Взагалі-то ці розмови відбуваються у закритому режимі, тому я не знаю, як там могли зробити запис (...) Я не знаю, про що ви кажете, ми не знайомі з цією публікацією", - сказав прессекретар президента РФ журналістам.

На зауваження про те, що самого запису в ЗМІ немає, але є його виклад, Пєсков розсміявся.

Протягом шести років фейки є одним із постійних інструментів російської гібридної війни проти України, рівно як і проти особисто Порошенка. Від "розіп'ятого хлопчика у Слов'янську" до "вбивства Петром Порошенком рідного брата", прокоментували ці плівки в пресслужбі "Європейської Солідарності".

"Розмова" з Путіним, оприлюднена випускником Вищої школи КДБ, - із цієї ж серії. Це такий же грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом. Про те, як насправді проходили переговори Петра Порошенка з Путіним, засвідчив один із очевидців, Франсуа Олланд: "Тримався дуже гідно та твердо відстоював свої позиції". За спогадами Президента Франції, "багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного", Порошенко "залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни", - зазначили в політсилі.

Також читайте: Washington Post: Полювання Трампа за плівками Байдена в Україні - чергова спроба втручання в американські вибори

"Фейкова ж розмова з Путіним, утім, не головне на сьогоднішній пресконференції Деркача та Кулика. Вони - учасники кремлівського плану із відбілювання Путіна, зняття з Росії відповідальності за агресію і перекладення її на Україну. Саме це криється за закликом Кулика до громадян подавати позов не проти Путіна, а проти Порошенка. Слова Кулика промовисто корелюють із вчорашньою заявою генеральної прокурорші Венедіктової про те, нібито громадяни масово звертаються із заявами на Порошенка", - додали в "ЄС".

"Юристи, які обслуговують "п'яту колону", протягом останнього тижня обдзвонюють вимушених переселенців і пропонують їм підписувати позови проти Порошенка, який нібито винен у втраті ними майна. І пресконференція Деркача-Кулика, і заяви Венедіктової, і провокування зазначених позовів - частина спецоперації московської агентури із нав'язування російської ідеологеми про нібито громадянський конфлікт в Україні і відповідальність за неї української влади, уособленої Петром Порошенком. Це - помста Кремля за те, що Порошенко як Президент та Верховний Головнокомандувач не дозволив Путіну реалізувати в Україні жодної стратегічної цілі Кремля", - резюмували в "Європейській Солідарності".

Автор: 

Деркач Андрій (152) Пєсков Дмитро (1648) плівки (26) Порошенко Петро (15182) путін володимир (23900) Деркач Олександр (56)


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Топ коментарі
+126
Деркач обнародовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина. В "ЕС" назвали их фейковыми. В Кремле отказались от комментариев - Цензор.НЕТ 8510
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09.07.2020 15:38
+100
Из каждого утюга поливают Порошенко, а его рейтинг только растет. Петя, дави нечисть.
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09.07.2020 15:40
+86
Бигус сдулся, вытянули следующего с пониженной социальной ответственностью.
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09.07.2020 15:39
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Деркача разжалуют, чтобы не позорил честь мундира офицера КГБ

Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна: "Тисну руку. Щиро дякую". В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів - Цензор.НЕТ 5851
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10.07.2020 09:00 Відповісти
Ну то есть, это не фсбшный фейк, как верещит пороховата, раз Кремль отрицает подлинность пленок?
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10.07.2020 09:04 Відповісти
Млять тебя когда меняют ?ты один всю ветку засрал пытаясь всем доказать что пленки настоящие
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10.07.2020 09:38 Відповісти
В Украине может быть только один Гетьман, и это не ты, самозванец!
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10.07.2020 10:06 Відповісти
И это отрицание как раз и подтверждает слова Георгия Совы, что разговор писали скорее всего у Порошенко.
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10.07.2020 09:07 Відповісти
как ты фейк не оправдывай, он фейком и останется. можешь ещё про эпилептическую бабушку, изнасилованную распятым мальчиком нам тут порассказывать.
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10.07.2020 10:05 Відповісти
Конечно, фейк! Все так сразу и поняли.
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10.07.2020 10:07 Відповісти
Жму руку. Спасибо большое! Обнимаю!
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10.07.2020 10:09 Відповісти
Если такие записи не ведут, откуда тогда берутся стенограммы и расшифровки подобных переговоров? Еще скажите, что никто никогда не знает, о чем говорят люди такого ранга.
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10.07.2020 09:23 Відповісти
Не задавайте таких сложных вопросов пороховате. У нее может быть нервный срыв.
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10.07.2020 10:08 Відповісти
Как все уже достали с постоянной брехней. Никому уже не веришь
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10.07.2020 08:37 Відповісти
Иногда полезно просто включать мозги и заняться делом, чтобы не было времени на разбор грязи и так наз. компромата. Сюда захожу, чтобы увидеть срез состояния нашего общества и тезисы из ольгинских методичек.
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10.07.2020 09:01 Відповісти
Чтобы не обманывали - селектируйте источники информации, ищите надежные.
И думайте.
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13.07.2020 16:47 Відповісти
Общее впечатление от диалога на пленках : селекторная оперативка директора крупного предприятия с директором своего филиала , находящегося в другой области. Директор филиала докладьівает об обстановке на месте и советует шефу , как правильно вьістроить совместную линию поведения по отношению к местньім контролирующим органам и трудовому коллективу филиала. Дабьі достичь намеченньіх целей - во благо головного предприятия. Вот такое впечатление , если верить своим "бесстьіжим " ушам...
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10.07.2020 08:54 Відповісти
НУ що зедебіли ФАС!
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10.07.2020 09:23 Відповісти
Голос Путина рассказал о новой российской технологии подделки голосов глав государств. ВИДЕО https://censor.net/v3207440
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11.07.2020 03:31 Відповісти
а где Байден?
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10.07.2020 09:24 Відповісти
Какая разница, ОТКУДА гавно?
Главное - против Порошенко, а ВСЯКОЕ гавно против Порошенко очень вкусно для зебелят и сомнений не вызывает.
У вас ведь нет сомнений в достоверности, а, зебелята?
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10.07.2020 09:33 Відповісти
неужели расконсервировали выпускника ВКШ КГБ СССР им. Дзержинского деркача...
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10.07.2020 09:35 Відповісти
Свинорылый Вальцман и Моша всё разводят славян и запад )))
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10.07.2020 09:44 Відповісти
этот?
Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна: "Тисну руку. Щиро дякую". В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів - Цензор.НЕТ 8782
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10.07.2020 10:06 Відповісти
Верно и этого туда же, одна порода )))
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10.07.2020 10:48 Відповісти
Переговоры как переговоры!,москалям это не понять!
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10.07.2020 09:56 Відповісти
Любители конфет защищают своего пана славно. А ШО, уже и экспертиза была, докали что фейк?. Или так кому то хочется, что бы был фейк? Давайте подождем экспертизы!
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10.07.2020 10:07 Відповісти
Не любители конфет, а свинофера )))
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10.07.2020 10:46 Відповісти
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
И девочка хорошая )
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13.07.2020 16:48 Відповісти
Особисто мене дещо дивує факт такого довгого тримання в секреті наявність подібної розмови. П'ять років не «розсекречу вали» розмову, а тут раз і є. Як з поздоровленням Путіна, що пані Верещак на одному з каналів вирещала та не вирещала. Вибачаюся за каламбур. Нагоди не знаходилося? Та безліч. Чого одні вибори президента були варті. А саме зараз активізувалися подібного роду «інформаційні бомби» Але чи то детонатор у них відсидів чи, можливо, збірка похабцем проведена, але нічого окрім огиди вони не викликають. І повари ні до екс ні до нинішнього президента не добавляють. Перенасичення. Як пропавший борщем тебе годують, а ти замість того щоб його відкинути куди подалі, продовжуєш раз від разу зачерпувати та голосно виказувати своє «фе» Одні мають виправдовуватися, інші висловлювати своє відношення, а насправді чим активніше реагуватимемо на ці «помиї» тим більше їх буде. Поки всі будуть ділитися на табори вірю- не вірю ні економіка не стабілізується, ні миру не досягнемо, ні проблеми жодної не вирішимо. А може на це й розраховано?
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10.07.2020 10:28 Відповісти
Це по - перше: перебити обсирони в судах проти Порошенко і зашквар Верещук у прямому ефірі, та защквар Зе і його команди. І це їхні кращі обгадилися і по друге: - забути, що в нас йде війна, що кожного дня гинуть найкращі. Вони нас затягують на своє поле, де одна брехня і маніпуляції. Ні в якому разі не переходити до спору з дернем і брехуном, бо сам таким станеш. Не забуваємо за армію, за наших найкращих воїнів і волонтерів.Щоб вони не зневірилися в нашій підтримці. Не забуваймо, що розглядається ганебне звернення малоросів і ворогів України проти нашої мови в Україні. Не відаовікайтеся на підробку деркача-також ворога України, бо що він хорошого зробив для України? Він був на війні? Захищав наших воїнів від ворога? А він же офіцер і навіть генерал і годується із нашого бюджету. Воно є ворог і це ми добре знаємо. Скоро і його настане час відповідати.
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10.07.2020 10:43 Відповісти
во как плющит пэдрососов)))
13 страниц какашками забросали))))
педро гнида и это аксиома.ну а кто тянет мазу за эту гниду, либо душевно больные,либо обычные интернетдрочилы без мозгов и к гадалке не ходи)))
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10.07.2020 10:34 Відповісти
Мнение Шариковых никому не интересно!
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10.07.2020 10:37 Відповісти
Ви можете і більше сторінок написати, хаьі у ФСБ параші мало терористів?
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10.07.2020 10:44 Відповісти
Они там держут ботоферму, ну или свиноферму, кому как нравится ))) Вот боты и отрабатывают!
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10.07.2020 10:55 Відповісти
Если человек умер это надолго. Если человек порохобот, то это навсегда.
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10.07.2020 12:54 Відповісти
Нет, я верю, что излечение от порохоботулизма есть!
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10.07.2020 12:58 Відповісти
Может шанс есть. Я лично излечился, но мне денег не платили.
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10.07.2020 13:01 Відповісти
Congratulations!
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10.07.2020 13:12 Відповісти
Порохоскотство - это не болезнь, это - слепота. Ты просто открыл глаза и посмотрел на мир не зашоколаденными глазами.
А деньги платят, чтобы не видеть реальность, поэтому ты "излечился".
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10.07.2020 14:05 Відповісти
Це послухати записи один на один Юлії з Путіним де вона газ по ціні золота підписала ?… послухаєш і вилікуйся
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10.07.2020 13:25 Відповісти
пыль с рыго-манафортовской методички сдуваешь барыгиради?
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10.07.2020 13:37 Відповісти
В качестве пробной вакцины от порохоботулизма предлагаю посадку Порохла. Ведь чтобы заразy вылечить, ее для начала надо изолировать.
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10.07.2020 13:01 Відповісти
Разговор дипломата, что не нравится зебыдлу?
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10.07.2020 10:35 Відповісти
Ага. Целую, обнимаю, жму руку... Не хватает ещё "буду томиться от нетерпенья и считать минуты до нашего следующего душевного разговора. Навеки ваш, Петрусь".
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10.07.2020 10:46 Відповісти
На одном канале ещё добавили цём, цём )))
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10.07.2020 10:51 Відповісти
Не слабо гетьман сивочолый, не только Байдену лизал, вот это подлинная гидность, я уже даже ржать устал! Кстати народное творчество )))
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10.07.2020 10:44 Відповісти
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
И девченка класс ))
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13.07.2020 16:50 Відповісти
Нехай Деркач свою біографію опублікує, а заодно і татка свого КДБшного, щоб було чітко видно від кого ці помиї лиються. А заодно нехай пояснить, з якого дива до нього Джуліані катається, коли треба чергове лайно на Байдена по гнилій КДБ-шній методі наклепати і якось відбілитися від зв'язків з кремлем, бо дебіли фірташа сильно наслідили.
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10.07.2020 10:55 Відповісти
Якого Фірташа? Того до якого Петрусь у Відень катався весною 2014 року за благословінням?
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10.07.2020 10:58 Відповісти
Про те, що саме "за благословінням" вони туди поперлися теж Деркач усім розказав?
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10.07.2020 12:00 Відповісти
Не зря Петро в 2019 году залепил всю Украину бигмордами с собой и ******. Подельники...
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10.07.2020 11:00 Відповісти
Зробити подібні фейки, що 2 пальця: https://censor.net/comments/locate/3207129/019214d8-0dd5-70c4-ab5b-69991d9b30b5

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10.07.2020 11:09 Відповісти
То усьо хфейк, пороблений рукою *******. Знеславити нашу сизоносу Надію вирішили.
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10.07.2020 11:55 Відповісти
Зебуин тупорылый-сейчас нейросети не то что голос подделать могут,а и видео,где ты бене ми**ет делаешь.Хотя для такого видео не надо нейросетей,ты и так каждый день строчишь за копейчину малую.
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10.07.2020 11:11 Відповісти
На https://www.youtube.com/watch?v=WyU-gJ2NTGc этом видео как раз и показано, что создать подобную "запись Деркача" с голосами якобы "Пороха" и ***** или кого угодно - что два пальца об асфальт. Но зебилы схавают этот вброс, так же как схавали, что Порох "убил своего брата" и т.п.
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10.07.2020 11:27 Відповісти
та вам, "с двумя пальцами" зомби, хоть ссы в глаза - все божья роса... Петя всегда был такой тварью, с 2005 не изменился...А вы, зомби, все упиваетесь речами "величайшего актера Украины"
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10.07.2020 13:55 Відповісти
Нульовка Лахта, чо возбудилась? Ваши фейки сами хавайте.
"Жму Руку. Обнимаю". Как Россия руками своей агентуры хочет поссорить Украину и США. ВИДЕО
Очередная порция записей о Петре Порошенко от православного чекиста Андрея Деркача - сегодня в фокусе "Без цензуры" https://censor.net/v3207403
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11.07.2020 03:24 Відповісти
Та то Хелувин был... Отмазки в этом стиле.
Хряк все больше увязает в своей брехне.
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10.07.2020 12:34 Відповісти
В соцсетях появился ролик о новой российской технологии синтеза голосов, в котором голос президента РФ Владимира Путина рассказывает как фальсифицировать любой голос https://censor.net/v3207440
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11.07.2020 03:34 Відповісти
На такі суперечки і розраховані подібні цій «гарячі» теми. Чим більше бруду і сварок, тим краще. Власна позиція це коли ти маєш свою думку на певну подію, а не намагаєшся образити опонента будь якою ціною. Це коли в одній темі ти підтримуєш дії того ж президента ( діючого, минулих неважливо), а в іншій демонструєш не згоду. Не тому, що він тобі подобається менше або більше, а ніж інші, а тому, що маєш власну думку.
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10.07.2020 11:20 Відповісти
Нет дыма без огня
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10.07.2020 11:34 Відповісти
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
Всего одна минута, ознакомься.
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13.07.2020 16:51 Відповісти
Порохоботы, шо усё? Бигус - зрада, свинарчук - херой?) А как раньше стелили, как стелили....

https://censor.net/resonance/3115707/*****************************************************************************************************
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10.07.2020 12:17 Відповісти
Кто первый выйдет из петиной фракции?
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10.07.2020 12:35 Відповісти
Неужели сам Пэдро?
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10.07.2020 12:53 Відповісти
хороший тест на отделимость патриотизма от ***********.
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10.07.2020 13:03 Відповісти
НИКТО. А рейтинг вырастет!
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10.07.2020 18:55 Відповісти
В Кремле отказались от комментариев...

- Русня своих лолит не сдает.


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10.07.2020 12:56 Відповісти
Так Деркач і е Москва .., вона не здае , а в наперсток грае ..
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10.07.2020 13:27 Відповісти
Они охренели от того, что Петю кто-то писал. С их уровнем безопасности это выглядит чудовищно. Теперь Путин будет следить за базаром разговаривая с Киевом. Ибо открылась неприглядная истина, с одной стороны поддержка русского мира в ордло а с другой кореш Петя.
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10.07.2020 13:31 Відповісти
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
Всего одна минута, ознакомься.И девчонка норм )
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13.07.2020 16:52 Відповісти
А упомянутая в суе "Хайди" - это https://en.wikipedia.org/wiki/Heidi_Tagliavini Heidi Tagliavini -
та еще жучка, хитро спрыгнувшая с паровоза новороссии - та самая, которая включила в отчет ОБСЕ о российской агрессии против Грузии такие расплывчатые формулировки, что их не один год смаковала kak российская пропаганда, так и антисаакашвиливские крикуны внутри Грузии и в Украине (ауyy, порохоботыыы!).
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10.07.2020 13:50 Відповісти
В фальшиаке можно упомянуть кого угодно.
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13.07.2020 16:53 Відповісти
вам, порохоботам, можно, ибо истина вам по такому же боку, как и кацапским пропагандонам.
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13.07.2020 18:49 Відповісти
Скількі кіл тобі насрав в штани Порошенко?
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10.07.2020 16:00 Відповісти
Тамара,

ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
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13.07.2020 16:54 Відповісти
неудержное фейкометание порохобота.
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13.07.2020 18:40 Відповісти
А я уверен не фейк. За все 5 лет правления попэрэдныка чувствовался договорняк ***** и потроха. Просто потрох надеялся и не без причины, бо ***** дал честное слово, что всё останетося в тайне, а ***** наивного потроха кинул и сдал. Поверил ***** и пропал - проверенно овощем и потрохом, саркази и макдуро....
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10.07.2020 13:55 Відповісти
Порох никуда и не пропал.
А вот это точно норм -

ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
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13.07.2020 16:55 Відповісти
что-то долго мастерили, порохотнички. Видно очкануло вас нипадеццки, ******** фальшивоинформщиков.
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13.07.2020 18:44 Відповісти
Как не пропал - с трона слетел и это только начало.
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13.07.2020 19:58 Відповісти
Пранкеры Вован и Лексус
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10.07.2020 14:09 Відповісти
Тоже мне новость, они там все дружбаны или подельники, которых интересует бабло
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10.07.2020 14:26 Відповісти
Взагалі то *****, розмовляв Порох з ****** чи ні. Важливо шо було зроблено за 5 років каденції Пороха. Завдякі йому руцкава івана поставили в ізлюблену позу, раком. Як і всі 900 років до цого, нап'ялив на голову кокошнік івана почали шпрехати у всі ротополові отвори не забуваючи додавати такі палЕзниЕ санкції. При всратой гундявой шмарклє голосом якого можно катувать людей все змінилось, змінилось не на кращє. За рік гундяве чмо ЗЕ *** СЦИ наробило такої ху ї ні шо ми будемо її розгрібати не один рік,дуже довго-і з кровавими соплями. Давайте вже послухаєм як всрате, тричі уклоніс, тричі потерпілий гундявий поц побачив в очах ***** надію на мир і після цього вітав його з Новим роком та бажав щасття та здоров'я. Цікаво, вова ***** водив вялим прутнєм по упругім булкам бубочкі? Скоро ми про це дізнаємось. Вважаю не для кого не пуде несподіванною новина шо зеленское продирявлєнноє.
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10.07.2020 15:58 Відповісти
Зеленая плесень столько тупой ботвы в ветку нагнала))) боятся Пороха!
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10.07.2020 18:59 Відповісти
Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна: "Тисну руку. Щиро дякую". В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів - Цензор.НЕТ 883
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10.07.2020 19:00 Відповісти
Кто говорит? Голоса и интонации лишь отдаленно похожи.
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10.07.2020 19:38 Відповісти
Вся ця туфта вкинута виключно з метою запулити фразу: "Іскрєннє ваш! Жму руку. Цьомки". Коротше, фігня для дебілів.

Послухав запис розмови пранкерів Лєксуса і Вована, який видають за розмову Путіна і Порошенка.
Тю. Це вже такий рівень компроматів?
Там же чітко палиться фейковість.
По-перше, голоси не Путіна і Порошенка. Інтонації зімітовані схоже, але це не вони.
Путіна взагалі не розчути. Тіпа за помєхами.
Бо це Лєксус і Вован.
Причому, Лєксус грає Порошенка, а Вован - Путіна.
Є фрагменти, дуже схожі на голос Порошенка, і дуже можливо, що це його якісь фрази з інших розмов, але вони навіть на слух випадають.
А по-друге, там же по датам неспівпадіння!
Порох каже: "завтра вручатиму медалі до 70 років перемоги". Він ці медалі справді вручав.
Вручав 9 травня 2015 року.
А от телефонна розмова між Путіним і Порошенко, нібито відбувалася 30 квітня 2015 року.
10 днів різниці.
Упс.Але прикол у тому, що легко гуглиться, що телефонна розмова ця 30 квітня 2015 року, яку нам ніби викладають, насправді відбулася не між Путіним і Порошенко, а між Путіним, Порошенко, Меркель і Олландом.
Не між двома, а між чотирма. У рамках Нормандського формату.
Упс-2.
"Відбулася телефонна розмова канцлерки ФРН Анґели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, Росії - Володимира Путіна та України - Петра Порошенка, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт у четвер, 30 квітня."
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Упс. Упс. Упс.
Долбойоби ліпили херню, а в Гуглі себе не перевірили.Ну, і там ще декілька вже чисто сценарних помилок, які бувають, коли автор сценарію, що писав діалоги, погано врубається в тему, про яку пише.
Наприклад, фрази "западниє партньори счітают, что міротворци - ето російськая ловушка для мєня" не могло бути взагалі.
Всі, хто слідкує за подіями, знають, що ідея розміщення миротворців на Донбасі (яка, до речі, за зеленого шльоми благополучно похована) - це з самого початку ідея саме Порошенко.
Це він її протискав, і таки майже протиснув. А тепер, виявляється, жалівся, що це "російская ловушка". І жалівся Путіну. Якого скрутив в баранячий ріг у Мінську, про що є свідчення у мемуарах Франсуа Олланда. Ну-ну.
І так - Меркель і Олланд ось сидять поруч на трубці, слухають, а Порошенко на них жаліється.
Творчество душевнобольних.
Вся ця туфта вкинута виключно з метою запулити фразу: "Іскрєннє ваш! Жму руку. Цьомки".
Коротше, фігня для дебілів.
Плюйте в пику всім, хто це розносить.
(с)Джон Сміт
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10.07.2020 19:41 Відповісти
Господа Украинцы! Как вообще эту хрень с пленками можно обсуждать? 3 момента:
1. В очередной раз плёнки предоставлены (услужливо и когда Порошеко набирает рейтинг) кгб, плюс во время войны с расеей!
2. Никакого криминала, договорняков о сдаче территории и тд в самом разговоре нет. Ну, снесите Зе за поздравление с НГ.)))
3. И вообще, это дипломатия, в ней нах@@ не посылают, даже если заслуженно.)
Доналд «друг владимира» улыбается, жмёт руку и похлопывает по плечику, а вернувшись домой лепит 50 новых санкций.
4. Вы бы лучше озаботились тем, КТО у вас сливает или пишет СУПЕР-МЕГА-УБЕР секретные разговоры президента. ВОТ ЭТО - ВРАГ!,!
С любовью из US. Слава Україні! 🇺🇸❤️🇺🇦
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11.07.2020 01:58 Відповісти
О, и ещё один пункт.)
Это вообще не @@@ло на пленке - ни голос, ни интонации, ни манера разговора. Как можно это не слышать??)) Голос Порошенко тоже местами под вопросом. Скомпилированная чекистская фигня, одним словом.)
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11.07.2020 02:01 Відповісти
Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна: "Тисну руку. Щиро дякую". В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів - Цензор.НЕТ 8654
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11.07.2020 08:52 Відповісти
Путина годами учили таким штукам... И та же школа сегодня у его сподвижников.
Главное забросить компромат на сильного противника , а то что
компромат фейковый ,так это же детали ,которые ,как известно,от дьявола.
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11.07.2020 10:49 Відповісти
Голос Пороха місцями схожий - тож була нарізка з реальних розмов, але місцями несхожий - тож нестачу фраз компенсував якийсь актор.
Голос "х_ла" взагалі несхожий - його "партію" виконував актор повністю
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21.07.2020 21:08 Відповісти
якби ці "плівки" вартували хоча б чогось - вони були б оприлюднені під час президентських виборів.
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21.07.2020 21:09 Відповісти
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