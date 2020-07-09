Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна: "Тисну руку. Щиро дякую". В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів. АУДІО
Народний депутат України Андрій Деркач (позафракційний) оприлюднив у четвер записи розмови з голосами, схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна.
На пресконференції в "Інтерфакс-Україна" Деркач сказав, що ця розмова, за його даними, відбулася 30 квітня 2015 року, передає Цензор.НЕТ.
На записі чути, як людина з голосом, схожим на голос Порошенка, говорить про те, що "проєкт миротворців у наших західних партнерів великого ентузіазму не викликає". Співрозмовник відповідає: "Нехай Лавров з Клімкіним це обговорюють".
"Я готовий подумати щодо перспектив економічних, тому що там ситуація важка і переходить до незворотних речей.., - каже також людина з голосом Порошенка, - для того, щоб ефективно готувалися повноцінні мінські контактні групи, наші колеги - Хайді, Кучма з Демченком і представник Росії збиралися і планували порядок денний, планували проєкти рішень. Було б доцільним, може, приїде цей представник у Київ, вони зустрілися б із Хайді. Поки немає діалогу, нехай приїде, пропрацює. Ми з Мінська з порожніми руками виходити не маємо".
Він також вітає співрозмовника зі святом 1 травня. "Дякую, з прийдешнім. Раніше це називали день Міжнародної солідарності трудящих, я не знаю, в Росії змінили цю назву?" - "Та хрін його знає", - відповідає чоловік із голосом, схожим на голос Путіна.
"Ми з вами люди трудящі, може, і до солідарності прийдемо", - каже чоловік з голосом, схожим на Порошенка. "Офіційно він називається свято весни і праці, ось як", - відповідає співрозмовник. "Ви там як, справляєтеся з усім?" - питає він зі свого боку. "Справляюся. Чим далі, тим легше, тому що вибудовується вже якась вертикаль. Але політичну стабілізацію в умовах економічних проблем, м'яко кажучи, вибудовувати непросто. Довгої черги охочих на посаду українського президента не спостерігається".
"Даремно ви так думаєте. Україна - цікава і красива країна", - каже інший голос. "Я пишаюся тим, що в мене рейтинг підтримки і довіри не падає", - відповідає чоловік із голосом, схожим на Порошенка. "Ну і слава Богу. Це дуже важливо, щоб люди довіряли", - каже його співрозмовник.
Добре, Володимире Володимировичу, тисну руку. Дякую дуже", - каже голос, схожий на Петра Порошенка.
"Обіймаю. До побачення", - відповідають з іншого боку.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не став коментувати публікації, засновані нібито на записі телефонної розмови Володимира Путіна і Петра Порошенка, під час перебування його на посаді президента України в квітні 2015 року.
Пєсков зазначив, що телефонні розмови глав держав мають закритий характер.
"Взагалі-то ці розмови відбуваються у закритому режимі, тому я не знаю, як там могли зробити запис (...) Я не знаю, про що ви кажете, ми не знайомі з цією публікацією", - сказав прессекретар президента РФ журналістам.
На зауваження про те, що самого запису в ЗМІ немає, але є його виклад, Пєсков розсміявся.
Протягом шести років фейки є одним із постійних інструментів російської гібридної війни проти України, рівно як і проти особисто Порошенка. Від "розіп'ятого хлопчика у Слов'янську" до "вбивства Петром Порошенком рідного брата", прокоментували ці плівки в пресслужбі "Європейської Солідарності".
"Розмова" з Путіним, оприлюднена випускником Вищої школи КДБ, - із цієї ж серії. Це такий же грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом. Про те, як насправді проходили переговори Петра Порошенка з Путіним, засвідчив один із очевидців, Франсуа Олланд: "Тримався дуже гідно та твердо відстоював свої позиції". За спогадами Президента Франції, "багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного", Порошенко "залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни", - зазначили в політсилі.
"Фейкова ж розмова з Путіним, утім, не головне на сьогоднішній пресконференції Деркача та Кулика. Вони - учасники кремлівського плану із відбілювання Путіна, зняття з Росії відповідальності за агресію і перекладення її на Україну. Саме це криється за закликом Кулика до громадян подавати позов не проти Путіна, а проти Порошенка. Слова Кулика промовисто корелюють із вчорашньою заявою генеральної прокурорші Венедіктової про те, нібито громадяни масово звертаються із заявами на Порошенка", - додали в "ЄС".
"Юристи, які обслуговують "п'яту колону", протягом останнього тижня обдзвонюють вимушених переселенців і пропонують їм підписувати позови проти Порошенка, який нібито винен у втраті ними майна. І пресконференція Деркача-Кулика, і заяви Венедіктової, і провокування зазначених позовів - частина спецоперації московської агентури із нав'язування російської ідеологеми про нібито громадянський конфлікт в Україні і відповідальність за неї української влади, уособленої Петром Порошенком. Це - помста Кремля за те, що Порошенко як Президент та Верховний Головнокомандувач не дозволив Путіну реалізувати в Україні жодної стратегічної цілі Кремля", - резюмували в "Європейській Солідарності".
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И думайте.
Главное - против Порошенко, а ВСЯКОЕ гавно против Порошенко очень вкусно для зебелят и сомнений не вызывает.
У вас ведь нет сомнений в достоверности, а, зебелята?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
И девочка хорошая )
13 страниц какашками забросали))))
педро гнида и это аксиома.ну а кто тянет мазу за эту гниду, либо душевно больные,либо обычные интернетдрочилы без мозгов и к гадалке не ходи)))
А деньги платят, чтобы не видеть реальность, поэтому ты "излечился".
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
И девченка класс ))
"Жму Руку. Обнимаю". Как Россия руками своей агентуры хочет поссорить Украину и США. ВИДЕО
Очередная порция записей о Петре Порошенко от православного чекиста Андрея Деркача - сегодня в фокусе "Без цензуры" https://censor.net/v3207403
Хряк все больше увязает в своей брехне.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
Всего одна минута, ознакомься.
https://censor.net/resonance/3115707/*****************************************************************************************************
- Русня своих лолит не сдает.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
Всего одна минута, ознакомься.И девчонка норм )
та еще жучка, хитро спрыгнувшая с паровоза новороссии - та самая, которая включила в отчет ОБСЕ о российской агрессии против Грузии такие расплывчатые формулировки, что их не один год смаковала kak российская пропаганда, так и антисаакашвиливские крикуны внутри Грузии и в Украине (ауyy, порохоботыыы!).
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
А вот это точно норм -
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
Послухав запис розмови пранкерів Лєксуса і Вована, який видають за розмову Путіна і Порошенка.
Тю. Це вже такий рівень компроматів?
Там же чітко палиться фейковість.
По-перше, голоси не Путіна і Порошенка. Інтонації зімітовані схоже, але це не вони.
Путіна взагалі не розчути. Тіпа за помєхами.
Бо це Лєксус і Вован.
Причому, Лєксус грає Порошенка, а Вован - Путіна.
Є фрагменти, дуже схожі на голос Порошенка, і дуже можливо, що це його якісь фрази з інших розмов, але вони навіть на слух випадають.
А по-друге, там же по датам неспівпадіння!
Порох каже: "завтра вручатиму медалі до 70 років перемоги". Він ці медалі справді вручав.
Вручав 9 травня 2015 року.
А от телефонна розмова між Путіним і Порошенко, нібито відбувалася 30 квітня 2015 року.
10 днів різниці.
Упс.Але прикол у тому, що легко гуглиться, що телефонна розмова ця 30 квітня 2015 року, яку нам ніби викладають, насправді відбулася не між Путіним і Порошенко, а між Путіним, Порошенко, Меркель і Олландом.
Не між двома, а між чотирма. У рамках Нормандського формату.
Упс-2.
"Відбулася телефонна розмова канцлерки ФРН Анґели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, Росії - Володимира Путіна та України - Петра Порошенка, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт у четвер, 30 квітня."
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Упс. Упс. Упс.
Долбойоби ліпили херню, а в Гуглі себе не перевірили.Ну, і там ще декілька вже чисто сценарних помилок, які бувають, коли автор сценарію, що писав діалоги, погано врубається в тему, про яку пише.
Наприклад, фрази "западниє партньори счітают, что міротворци - ето російськая ловушка для мєня" не могло бути взагалі.
Всі, хто слідкує за подіями, знають, що ідея розміщення миротворців на Донбасі (яка, до речі, за зеленого шльоми благополучно похована) - це з самого початку ідея саме Порошенко.
Це він її протискав, і таки майже протиснув. А тепер, виявляється, жалівся, що це "російская ловушка". І жалівся Путіну. Якого скрутив в баранячий ріг у Мінську, про що є свідчення у мемуарах Франсуа Олланда. Ну-ну.
І так - Меркель і Олланд ось сидять поруч на трубці, слухають, а Порошенко на них жаліється.
Творчество душевнобольних.
Вся ця туфта вкинута виключно з метою запулити фразу: "Іскрєннє ваш! Жму руку. Цьомки".
Коротше, фігня для дебілів.
Плюйте в пику всім, хто це розносить.
(с)Джон Сміт
1. В очередной раз плёнки предоставлены (услужливо и когда Порошеко набирает рейтинг) кгб, плюс во время войны с расеей!
2. Никакого криминала, договорняков о сдаче территории и тд в самом разговоре нет. Ну, снесите Зе за поздравление с НГ.)))
3. И вообще, это дипломатия, в ней нах@@ не посылают, даже если заслуженно.)
Доналд «друг владимира» улыбается, жмёт руку и похлопывает по плечику, а вернувшись домой лепит 50 новых санкций.
4. Вы бы лучше озаботились тем, КТО у вас сливает или пишет СУПЕР-МЕГА-УБЕР секретные разговоры президента. ВОТ ЭТО - ВРАГ!,!
С любовью из US. Слава Україні! 🇺🇸❤️🇺🇦
Это вообще не @@@ло на пленке - ни голос, ни интонации, ни манера разговора. Как можно это не слышать??)) Голос Порошенко тоже местами под вопросом. Скомпилированная чекистская фигня, одним словом.)
Главное забросить компромат на сильного противника , а то что
компромат фейковый ,так это же детали ,которые ,как известно,от дьявола.
Голос "х_ла" взагалі несхожий - його "партію" виконував актор повністю