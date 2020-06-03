ДБР викликає Порошенка на допит у справі про прослуховування міжнародних переговорів. Захист експрезидента нагадує, що виклик "відосиками" незаконний
Державне бюро розслідувань викликає п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка 10 червня на допит як свідка у справі про зняття інформації під час проведення міжнародних переговорів за участю президента України та посадових осіб іноземних держав. Адвокат Порошенка акцентує, що такий виклик на допит є незаконним.
"Відповідно до статей 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України Порошенко П.О. викликається на 11 годину 00 хвилин 10 червня 2020 року до Державного бюро розслідувань для допиту як свідка у кримінальному провадженні № 6220000000000456, у ході якого досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних перемовин за участі Президента України та високопосадовців іноземних держав", - сказано в повідомленні ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Так, Порошенка просять з'явитися за адресою: вул. Симона Петлюри, д.15, каб. 508, м. Київ.
Разом з тим, адвокат Порошенка Ігор Головань зазначив: "Ми неодноразово заявляли, що за "відосиками" з’являтися не будемо – це незаконно. Ніхто з громадян України не зобов’язаний. Петро Порошенко заявляв неодноразово, що не дозволить втягувати Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Сполучених Штатах Америки. Очевидно для всіх, що це інспіровано державою-агресором, весь шум навколо цієї історії в інтересах держави-агресора, і ми не дозволимо, щоб ця ситуація розвивалась".
Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".
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Був складений протокол огляду слідчим сайту, з якого випливає, що на сайті Вікіпедії вказано, що Петро Порошенко раніше був президентом України, зараз є народним депутатом України.
І ця важлива для слідства інформація була зафіксована у матеріалах кримінальної справи", - іронізує Новіков."
Это только вас, малолетних тыпилов можно легко "на слабо" и "зассав" ловить.
Виставив картини - "запалив" підозрілу платіжну декларацію з собою і власним офшором в контрагентах.
Заговорив про незаконність прослуховування - виникли питання до нього самого, оскільки лише він і його ОП відповідали за це у 2016 році.
І не на фоні офіційних даних форбс, за якими за часів президенства він став другою найбагатшою людиною України.
Тут зебілів мало. Для кого ти тут цю маячню пишеш?
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив дипломат, представник України при Європейському Союзі (2010-2015), колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.
"Я хотів би звернути увагу на дві деталі. По-перше, зверніть увагу, що він, Зеленський, відреагував назовні, відреагував в інтерв'ю іноземному виданню. Тому, на мій погляд, ця реакція свідчить, що є президент Зеленський для внутрішнього споживання і для зовнішнього. Отже, для зовнішнього він сказав, що не треба втягувати Україну у вибори. Я хотів би, щоб це він сказав всередині країни. І чітко про це сказав і ДБР, і Генпрокуратурі. Друга цікава деталь. Якщо це дійсно щира заява, то за нею має послідувати реакція української влади щодо припинення політико вмотивованих переслідувань в контексті кримінальних справ проти Байдена і Порошенка за так звані "плівки Деркача". Отже, якщо сказав "А"… Як він каже, "пацан сказав - пацан зробив". Скажи "Б", - сказав Єлісєєв.
Він зауважив, що лише у випадку припинення переслідувань, він дійсно щиро повірить в заклик Зеленського припинити втягувати Україну у виборчий процес в США.
"По-третє, звичайно, це заклик не просто так, а це просто, я думаю, тиск наших партнерів. Бо він все-таки людина розумна і розуміє, що він не може жити в своєму мирку і не реагувати на очевидні речі, які підказують наші стратегічні партнери. Тому дуже добре, що він відреагував, але поки що це він зробив назовні. Треба, щоб він всередині ще раз свою позицію підтвердив. Оскільки у нас в голові ця його заява на пресконференції, яка була висказана, мені здається, 20 травня, де він сказав, що це погано, і мають бути певні кримінальні справи. Тому давайте подивимося, чи буде за "А" "Б", а далі вже можна дійсно тоді привітати", - додав Єлісєєв.
https://prm.ua/shhob-ne-vtyaguvati-********-u-vibori-ssha-zelenskiy-maye-pripiniti-peresliduvannya-opozitsiyi-i-baydena-vidomiy-diplomat/
Замість того, щоб розслідувати корупцію і незаконний лобізм в уряді президента Володимира Зеленського, правоохоронні органи фабрикують справи проти опозиції - за вказівкою того ж таки Зеленського.
Про це на брифінгу повідомив співголова фракції "Європейської Солідарності" Артур Герасимов.
"Замість того, щоб розслідувати крадіжку 2,7 тис. вагонів з зерном на майже 800 млн грн, замість того, щоб розслідувати лобізм команди Зеленського у табачній сфері, через який держава втратила більше 3 млрд грн, замість того, щоб розслідувати багатомільярдні крадіжки в Податковій і на митниці в уряді Зеленського, про які заявив пан уманський, замість того, щоб розслідувати шалену корупцію, яка коїться в енергетиці,... у нас 10 слідчих і близько 20 спецназівців незаконно штурмують музей Гончара без рішення суду і на підставі, як ми почули, "Вікіпедії". Все це доводить, що і ця, і інші сфабриковані справи носять суто політичний характер і є переслідуванням опозиції. І що ще гірше, як виявилося, все це робиться за прямими вказівками пана Зеленського", - зазначив Герасимов.
До того радник п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка Юрій Бірюков повідомив у Facebook, що слідчі ДБР шукали інформацію про Порошенка у "Вікіпедії" та додали ці пошуки до протоколу справи.
Да, там в кінці коментів https://censor.net/ua/user/143274 та https://censor.net/ua/user/23315 особливо підкреслили, що ввезення згаданих картин відбулось в 2006-му році.
А що за фрукт Наливайченко - можна побачити тут: "Валентин Наливайченко: секрети шпигуна (розслідування Михайла Ткача)" - https://www.radiosvoboda.org/a/27335641.html
- Мессир, я вновь обращаюсь к логике, - заговорил кот, прижимая лапы к груди, - если игрок объявляет шах королю, а короля между тем уже и в помине нет на доске, шах признается недействительным.
- Ты сдаешься или нет? - прокричал страшным голосом Воланд.
- Разрешите подумать, - смиренно ответил кот, положил локти на стол, уткнул уши в лапы и стал думать. Думал он долго и наконец сказал: - Сдаюсь.
- Убить упрямую тварь, - шепнул Азазелло.
- Да, сдаюсь, - сказал кот, - но сдаюсь исключительно потому, что не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников! - он поднялся, и шахматные фигурки полезли в ящик. (с)
Поки Росія зрозуміла, що завоювати нашу територію зброєю буде дуже складно - і легше поплавити залишки мізків тих, хто ще лишається у ній. У команді Зеленського вирішили поламати навіть ті попередні здобутки гуманітарної сфери, які десь та з'явились. Комплекс заходів, спрямованих на те, щоб у турборежимі перетворити Україну на Малоросію не знає меж.https://espreso.tv/article/2020/06/03/************************************************************************
Стаття 136.КПКУ "Підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом"
1. Належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.
2. Якщо особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про адресу своєї електронної пошти, надіслана на таку адресу повістка про виклик вважається отриманою у випадку підтвердження її отримання особою відповідним листом електронної пошти.
Це стало відомо після того, як адвокати п'ятого президента Петра Порошенка отримали документи з суду. Про деталі вони повідомили під час прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", пише пресслужба партії "ЄС".
Як відомо, Печерський суд визнав силове захоплення музею незаконним. Адвокати наголосили, що до сфабрикованої справи безпосередньо причетні генпрокурор Ірина Венедіктова, яка на момент порушення провадження очолювала ДБР, заступник директора ДБР Соколов, а також перший заступник, колишній адвокат Януковича Бабіков, які відповідно до закону не мають права втручатися у слідство.
"Отримані документи з суду, з яких стало зрозуміло, звідки взялася справа про 43 картини і як було ухвалено рішення ламати двері музею Гончара. Справа утворилася наприкінці лютого на підставі минулорічної публікації на сайті Гордон. Рапорт з цього приводу писав нинішній глава ДБР Соколов на ім'я тодішнього глави ДБР Венедіктової, яка з того часу пересіла у крісло Генпрокурора. Там йшлося про те, що публікація Гордона дає достатньо підстав вважати, що було скоєно злочин", - коментує документи ДБР адвокат Ілля Новіков.
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"Слідство проводилося дуже по-********* - воно проводилось у Вікіпедії. Був складений протокол огляду слідчим сайту, з якого випливає, що на сайті Вікіпедії вказано, що Петро Порошенко раніше був президентом України, зараз є народним депутатом України. І ця важлива для слідства інформація була зафіксована у матеріалах кримінальної справи", - іронізує Новіков."
По-порядку. Есть хоть один дебил, который верит, что Пороха посадят? Конечно же нет! Какие обвинения ему рисуют? Как говорил один известный персонаж:" Написаны немножечко по-дебильному") Как специально. Итог? По договорняку с ЗЕбилом рисуют из Пороха узника совести. Плюс к этому, лохторат барыги негодует, что преследуют самого честного в мире Пэтю, лохторат ЗЕбила негодует, что Пэтя до сих пор не сидит.
И "мальдивам" профит и "оману" не хилый лавандос ушел
А ЗЄльониі імпотенти нічого зробити не можуть. Одні відосікі в ютубчіку!
Лохторат у захваті прєЗЄлент у шоколаді!
Закон должен быть един для всех. Если ты прав, пойди в ГБР и докажи свою правоту. Прятаться, лукавить- это не масштаб фигуры порошенко, как бывшего президента Украины, это мелко и низко.
США и ЕС ясно сказали: только попробуйте посадить Порошенко - аукнется для всех - арестуют счета по всему миру всех олигархов, начиная с Каломоя, в том числе и Украины.