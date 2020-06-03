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Новини
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ДБР викликає Порошенка на допит у справі про прослуховування міжнародних переговорів. Захист експрезидента нагадує, що виклик "відосиками" незаконний

ДБР викликає Порошенка на допит у справі про прослуховування міжнародних переговорів. Захист експрезидента нагадує, що виклик

Державне бюро розслідувань викликає п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка 10 червня на допит як свідка у справі про зняття інформації під час проведення міжнародних переговорів за участю президента України та посадових осіб іноземних держав. Адвокат Порошенка акцентує, що такий виклик на допит є незаконним.

"Відповідно до статей 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України Порошенко П.О. викликається на 11 годину 00 хвилин 10 червня 2020 року до Державного бюро розслідувань для допиту як свідка у кримінальному провадженні № 6220000000000456, у ході якого досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних перемовин за участі Президента України та високопосадовців іноземних держав", - сказано в повідомленні ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Так, Порошенка просять з'явитися за адресою: вул. Симона Петлюри, д.15, каб. 508, м. Київ.

Разом з тим, адвокат Порошенка Ігор Головань зазначив: "Ми неодноразово заявляли, що за "відосиками" з’являтися не будемо – це незаконно. Ніхто з громадян України не зобов’язаний. Петро Порошенко заявляв неодноразово, що не дозволить втягувати Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Сполучених Штатах Америки. Очевидно для всіх, що це інспіровано державою-агресором, весь шум навколо цієї історії в інтересах держави-агресора, і ми не дозволимо, щоб ця ситуація розвивалась".

Також дивіться: Зеленський має не переслідувати Порошенка, а з'ясувати, звідки у Деркача записи, - Пайфер. ВIДЕО

ДБР викликає Порошенка на допит у справі про прослуховування міжнародних переговорів. Захист експрезидента нагадує, що виклик відосиками незаконний 01

Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".

Автор: 

Байден Джо (2883) Деркач Андрій (151) допит (695) Порошенко Петро (15162) Деркач Олександр (56) Головань Ігор (113)


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Топ коментарі
+27
Откуда дурачкам у власти знать про закон маятника. Пока на коне.
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03.06.2020 14:59
+21
Хай ще і Байдена викличуть відосіком. А ****, він теж свідок!
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03.06.2020 15:00
+15
ОТКУДА ЗЕ ДЕБИЛУ ПОНИМАТЬ- ЧТО БОГ ВЫЗЫВАЕТ БЕЗ ВИДОСИКОВ и без повестки....
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03.06.2020 15:02
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Откуда дурачкам у власти знать про закон маятника. Пока на коне.
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03.06.2020 14:59 Відповісти
ОТКУДА ЗЕ ДЕБИЛУ ПОНИМАТЬ- ЧТО БОГ ВЫЗЫВАЕТ БЕЗ ВИДОСИКОВ и без повестки....
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03.06.2020 15:02 Відповісти
самое забавное, что зебильная власть откопала с помощью рашки где-то эти записи и сама себя тупо подставляет, не понимая что именно деркач и вислюк оманський попадают под действия этого закона
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03.06.2020 15:19 Відповісти
p.s. "Слідство проводилося дуже по-********* - воно проводилось у Вікіпедії.
Був складений протокол огляду слідчим сайту, з якого випливає, що на сайті Вікіпедії вказано, що Петро Порошенко раніше був президентом України, зараз є народним депутатом України.
І ця важлива для слідства інформація була зафіксована у матеріалах кримінальної справи", - іронізує Новіков."
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03.06.2020 15:33 Відповісти
после того как США раком поставили вислюка оманського с этими записями - "узеленским" только и остаётся "хоть что-то" сделать.. По факту: у вислюка КАК ВСЕГДА - полный обосранц с наездами на Пороха))
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03.06.2020 15:22 Відповісти
От свина и так шкура до кости остались, а эти душат.
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03.06.2020 15:00 Відповісти
он віезжал за границу, віводил токсині, худел, процедура 3600 евро, біло в прессе, так что, оно оздоровилось
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03.06.2020 15:02 Відповісти
он оздоровляетсяДБР викликає Порошенка на допит у справі про прослуховування міжнародних переговорів. Захист експрезидента нагадує, що виклик "відосиками" незаконний - Цензор.НЕТ 5165 в другом месте.
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03.06.2020 15:21 Відповісти
Пшел нах кацапсина
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03.06.2020 15:06 Відповісти
"...остались,та мішки під очима
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03.06.2020 15:10 Відповісти
не можна йому в тюрму, там некомфортно
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03.06.2020 15:26 Відповісти
Хай ще і Байдена викличуть відосіком. А ****, він теж свідок!
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03.06.2020 15:00 Відповісти
Ех, Лоліта...а ще казали, що це "сивочолий гетьман"... Забздів гетьман!
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03.06.2020 15:00 Відповісти
Зе-тыпил.
Это только вас, малолетних тыпилов можно легко "на слабо" и "зассав" ловить.
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03.06.2020 15:28 Відповісти
Подпись о том, что получил повестку, а потом вопросы и ответы через видосики выставлять?
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03.06.2020 15:00 Відповісти
а це така помста від зеленського щодня будуть викликати свого опонента на допити в якості свідка,криміналу невдалося пришити то хоч так кров поп'ють..
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03.06.2020 15:02 Відповісти
Не щастить останнім часом Порошенку.
Виставив картини - "запалив" підозрілу платіжну декларацію з собою і власним офшором в контрагентах.
Заговорив про незаконність прослуховування - виникли питання до нього самого, оскільки лише він і його ОП відповідали за це у 2016 році.
І не на фоні офіційних даних форбс, за якими за часів президенства він став другою найбагатшою людиною України.
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03.06.2020 15:02 Відповісти
авжеж,вам там у москві видніше.
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03.06.2020 15:06 Відповісти
та, напевне, слід уточнити: під німецьким проксі... Пригожин забезпечив...
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03.06.2020 15:07 Відповісти
нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/user/466486, є типовою головною ознакою кожного випускника ФЭДа..
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03.06.2020 15:07 Відповісти
.

Тут зебілів мало. Для кого ти тут цю маячню пишеш?
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03.06.2020 15:17 Відповісти
после того как США раком поставили вислюка оманського с этими записями - "узеленским" только и остаётся "хоть что-то" сделать.. Хотя по факту - у вислюка КАК ВСЕГДА - полный обосранц))
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03.06.2020 15:21 Відповісти
Щоб не втягувати Україну у виборчий процес в США, президенту Володимиру Зеленському варто припинити політико вмотивовані переслідування в контексті кримінальних справ проти Джо Байдена і української опозиції.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив дипломат, представник України при Європейському Союзі (2010-2015), колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.
"Я хотів би звернути увагу на дві деталі. По-перше, зверніть увагу, що він, Зеленський, відреагував назовні, відреагував в інтерв'ю іноземному виданню. Тому, на мій погляд, ця реакція свідчить, що є президент Зеленський для внутрішнього споживання і для зовнішнього. Отже, для зовнішнього він сказав, що не треба втягувати Україну у вибори. Я хотів би, щоб це він сказав всередині країни. І чітко про це сказав і ДБР, і Генпрокуратурі. Друга цікава деталь. Якщо це дійсно щира заява, то за нею має послідувати реакція української влади щодо припинення політико вмотивованих переслідувань в контексті кримінальних справ проти Байдена і Порошенка за так звані "плівки Деркача". Отже, якщо сказав "А"… Як він каже, "пацан сказав - пацан зробив". Скажи "Б", - сказав Єлісєєв.
Він зауважив, що лише у випадку припинення переслідувань, він дійсно щиро повірить в заклик Зеленського припинити втягувати Україну у виборчий процес в США.
"По-третє, звичайно, це заклик не просто так, а це просто, я думаю, тиск наших партнерів. Бо він все-таки людина розумна і розуміє, що він не може жити в своєму мирку і не реагувати на очевидні речі, які підказують наші стратегічні партнери. Тому дуже добре, що він відреагував, але поки що це він зробив назовні. Треба, щоб він всередині ще раз свою позицію підтвердив. Оскільки у нас в голові ця його заява на пресконференції, яка була висказана, мені здається, 20 травня, де він сказав, що це погано, і мають бути певні кримінальні справи. Тому давайте подивимося, чи буде за "А" "Б", а далі вже можна дійсно тоді привітати", - додав Єлісєєв.
https://prm.ua/shhob-ne-vtyaguvati-********-u-vibori-ssha-zelenskiy-maye-pripiniti-peresliduvannya-opozitsiyi-i-baydena-vidomiy-diplomat/
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03.06.2020 15:04 Відповісти
😀оце спеціалісти."шукали інформацію про Порошенка у "Вікіпедії" та додали ці пошуки до протоколу справи."АМІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЇ ВЛАДА ЗА ВКАЗІВКАМИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПЕРЕСЛІДУЄ ОПОЗИЦІЮ - ГЕРАСИМОВ

Замість того, щоб розслідувати корупцію і незаконний лобізм в уряді президента Володимира Зеленського, правоохоронні органи фабрикують справи проти опозиції - за вказівкою того ж таки Зеленського.

Про це на брифінгу повідомив співголова фракції "Європейської Солідарності" Артур Герасимов.

"Замість того, щоб розслідувати крадіжку 2,7 тис. вагонів з зерном на майже 800 млн грн, замість того, щоб розслідувати лобізм команди Зеленського у табачній сфері, через який держава втратила більше 3 млрд грн, замість того, щоб розслідувати багатомільярдні крадіжки в Податковій і на митниці в уряді Зеленського, про які заявив пан уманський, замість того, щоб розслідувати шалену корупцію, яка коїться в енергетиці,... у нас 10 слідчих і близько 20 спецназівців незаконно штурмують музей Гончара без рішення суду і на підставі, як ми почули, "Вікіпедії". Все це доводить, що і ця, і інші сфабриковані справи носять суто політичний характер і є переслідуванням опозиції. І що ще гірше, як виявилося, все це робиться за прямими вказівками пана Зеленського", - зазначив Герасимов.

До того радник п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка Юрій Бірюков повідомив у Facebook, що слідчі ДБР шукали інформацію про Порошенка у "Вікіпедії" та додали ці пошуки до протоколу справи.
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03.06.2020 15:05 Відповісти
Набагато запущеніше...
ДБР викликає Порошенка на допит у справі про прослуховування міжнародних переговорів. Захист експрезидента нагадує, що виклик "відосиками" незаконний - Цензор.НЕТ 7445

ДБР викликає Порошенка на допит у справі про прослуховування міжнародних переговорів. Захист експрезидента нагадує, що виклик "відосиками" незаконний - Цензор.НЕТ 4769

ДБР викликає Порошенка на допит у справі про прослуховування міжнародних переговорів. Захист експрезидента нагадує, що виклик "відосиками" незаконний - Цензор.НЕТ 6351

ДБР викликає Порошенка на допит у справі про прослуховування міжнародних переговорів. Захист експрезидента нагадує, що виклик "відосиками" незаконний - Цензор.НЕТ 815
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03.06.2020 15:31 Відповісти
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03.06.2020 15:46 Відповісти
Насправді - коріння звідси: "Лідер Руху "Справедливість", кандидат у президенти України Валентин Наливайченко 28 лютого 2019р. у програмі "Право на владу" каналу "1+1" заявив, що зареєстрований на Британських Віргінських островах офшор "VERNON HOLDING Ltd", якому, зокрема, належала "Ліпецька кондитерська фабрика" (РФ), ввіз в Україну для потреб очолюваного Гладковським почесного консульства Сейшельських Островів, картини всесвітньо відомих митців вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів, або 180 мільйонів гривень" Джерело: https://censor.net/ua/v3114458
Да, там в кінці коментів https://censor.net/ua/user/143274 та https://censor.net/ua/user/23315 особливо підкреслили, що ввезення згаданих картин відбулось в 2006-му році.

А що за фрукт Наливайченко - можна побачити тут: "Валентин Наливайченко: секрети шпигуна (розслідування Михайла Ткача)" - https://www.radiosvoboda.org/a/27335641.html
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03.06.2020 17:08 Відповісти
А про пленки Трубы Зеленского допросить не хотите? Про то как он командует и дает указание кого арестовывать, кого шмонать, а про кого забыть?
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03.06.2020 15:06 Відповісти
Слились в едином экстазе Зелёное говно и мокшанское быдло.
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03.06.2020 15:10 Відповісти
Защита экс-президента напоминает, что "вызов "видосиками" незаконен"...

- Мессир, я вновь обращаюсь к логике, - заговорил кот, прижимая лапы к груди, - если игрок объявляет шах королю, а короля между тем уже и в помине нет на доске, шах признается недействительным.
- Ты сдаешься или нет? - прокричал страшным голосом Воланд.
- Разрешите подумать, - смиренно ответил кот, положил локти на стол, уткнул уши в лапы и стал думать. Думал он долго и наконец сказал: - Сдаюсь.
- Убить упрямую тварь, - шепнул Азазелло.
- Да, сдаюсь, - сказал кот, - но сдаюсь исключительно потому, что не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников! - он поднялся, и шахматные фигурки полезли в ящик. (с)
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03.06.2020 15:10 Відповісти
ДБР викликає Порошенка на допит у справі про прослуховування міжнародних переговорів. Захист експрезидента нагадує, що виклик "відосиками" незаконний - Цензор.НЕТ 786
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03.06.2020 15:12 Відповісти
Це ж треба було таке ще знайти ! У зебілів така "логіка" : якщо людина успішніша за них , вони її ненавидять . А тут . "в самий раз ! пайдьот ! есчьо тупее нас".
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03.06.2020 15:39 Відповісти
Оприлюднення конфеденційних розмов президента це шпигунство та державна зрада незалежно хто президент.
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03.06.2020 15:14 Відповісти
Деркача в буцегарню!
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04.06.2020 12:07 Відповісти
В шапке следователь второго отдела в подписи третьего ) рагули а не ДБР
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03.06.2020 15:16 Відповісти
"Колективна Тьотя Мотя. Як Україну позбавляють ідентичності і культури" "Лучше быть изнасилованной, чем украинизированной". У владних кабінетах поселилась колективна тьотя Мотя Розторгуєва із Курська. Яка ладна знищити свою державність, аби трошки заробляти і мати свою "С" - стабільність
Поки Росія зрозуміла, що завоювати нашу територію зброєю буде дуже складно - і легше поплавити залишки мізків тих, хто ще лишається у ній. У команді Зеленського вирішили поламати навіть ті попередні здобутки гуманітарної сфери, які десь та з'явились. Комплекс заходів, спрямованих на те, щоб у турборежимі перетворити Україну на Малоросію не знає меж.https://espreso.tv/article/2020/06/03/************************************************************************
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03.06.2020 15:17 Відповісти
Ну шо тут сказати... Пракурор с вісшим юрідічєскім абразаванієм.
Стаття 136.КПКУ "Підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом"

1. Належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.
2. Якщо особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про адресу своєї електронної пошти, надіслана на таку адресу повістка про виклик вважається отриманою у випадку підтвердження її отримання особою відповідним листом електронної пошти.
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03.06.2020 15:19 Відповісти
Громадянин Порошенко повинен з`являтись на допити. Чи він небожитель?
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03.06.2020 15:23 Відповісти
Ти сьогодні в другу зміну?
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03.06.2020 15:28 Відповісти
Не думаю, що тобі багато платять. Тупуватий ти трошки.
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03.06.2020 15:32 Відповісти
а, може, слідчий Дощенко має з'явитись на допит ло Порошенка?
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03.06.2020 15:28 Відповісти
хто такий порошенко?
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03.06.2020 15:29 Відповісти
"Адвокати Порошенка заявили, що ДБР "склепало" "справу картин" на основі Вікіпедії". "Отримані документи з суду, з яких стало зрозуміло, звідки взялася справа про 43 картини і як було ухвалено рішення ламати двері музею Гончара. Справа утворилася наприкінці лютого на підставі минулорічної публікації на сайті Гордон. Рапорт з цього приводу писав нинішній глава ДБР Соколов на ім'я тодішнього глави ДБР Венедіктової, яка з того часу пересіла у крісло Генпрокурора. Там йшлося про те, що публікація Гордона дає достатньо підстав вважати, що було скоєно злочин", - коментує документи ДБР адвокат Ілля Новіков.Так звана "справа про картини", через яку силовики ДБР незаконно штурмували Музей Гончара, сфабрикована на основі публікації на сайті Гордона, а в якості доказів слідчі ДБР використовували інформацію з Вікіпедії
Це стало відомо після того, як адвокати п'ятого президента Петра Порошенка отримали документи з суду. Про деталі вони повідомили під час прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", пише пресслужба партії "ЄС".

Як відомо, Печерський суд визнав силове захоплення музею незаконним. Адвокати наголосили, що до сфабрикованої справи безпосередньо причетні генпрокурор Ірина Венедіктова, яка на момент порушення провадження очолювала ДБР, заступник директора ДБР Соколов, а також перший заступник, колишній адвокат Януковича Бабіков, які відповідно до закону не мають права втручатися у слідство.

"Отримані документи з суду, з яких стало зрозуміло, звідки взялася справа про 43 картини і як було ухвалено рішення ламати двері музею Гончара. Справа утворилася наприкінці лютого на підставі минулорічної публікації на сайті Гордон. Рапорт з цього приводу писав нинішній глава ДБР Соколов на ім'я тодішнього глави ДБР Венедіктової, яка з того часу пересіла у крісло Генпрокурора. Там йшлося про те, що публікація Гордона дає достатньо підстав вважати, що було скоєно злочин", - коментує документи ДБР адвокат Ілля Новіков.

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"Слідство проводилося дуже по-********* - воно проводилось у Вікіпедії. Був складений протокол огляду слідчим сайту, з якого випливає, що на сайті Вікіпедії вказано, що Петро Порошенко раніше був президентом України, зараз є народним депутатом України. І ця важлива для слідства інформація була зафіксована у матеріалах кримінальної справи", - іронізує Новіков."
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03.06.2020 15:24 Відповісти
погоня за Порохом продолжается.
ДБР викликає Порошенка на допит у справі про прослуховування міжнародних переговорів. Захист експрезидента нагадує, що виклик "відосиками" незаконний - Цензор.НЕТ 5896
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03.06.2020 15:34 Відповісти
Так вин жэ должен в Раде сидеть, ПОРОХОИДИОТЫ вы совсем ОХ........ . Во КРЫСА, а не экс - президент. ПОЗОРИЩЕ.
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03.06.2020 15:48 Відповісти
Шо, опять?)) Вижу подтянулся весь партактив с рошена) А между тем, уже даже дети понимают, что это - пос-та-но-ва, причем дешевая)
По-порядку. Есть хоть один дебил, который верит, что Пороха посадят? Конечно же нет! Какие обвинения ему рисуют? Как говорил один известный персонаж:" Написаны немножечко по-дебильному") Как специально. Итог? По договорняку с ЗЕбилом рисуют из Пороха узника совести. Плюс к этому, лохторат барыги негодует, что преследуют самого честного в мире Пэтю, лохторат ЗЕбила негодует, что Пэтя до сих пор не сидит.

И "мальдивам" профит и "оману" не хилый лавандос ушел
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03.06.2020 15:54 Відповісти
А итого лантуха уже вызывали у которого 00%-но свой прокурор?
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03.06.2020 16:07 Відповісти
Парашенко на всю страну устроил шоу "А ну-ка догони" и успешно уворачивается от повесток. А принудительный привод--на это у нынешней власти яиц не хватает...
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03.06.2020 16:09 Відповісти
То це все Порох устроїв?!
А ЗЄльониі імпотенти нічого зробити не можуть. Одні відосікі в ютубчіку!
Лохторат у захваті прєЗЄлент у шоколаді!
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04.06.2020 12:10 Відповісти
Коли нарешті Хряка посадять в клітку щоб в любий момент могли возити на допити?
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03.06.2020 16:12 Відповісти
Смішно спостерігати як Петро Олексійович ховається від повісток. Ніби доросла людина.
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03.06.2020 16:13 Відповісти
Порошенко ведёт себя омерзительно. Не является на допросы, прячется от получения повесток, всем своим поведением показывая своё пренебрежение к правоохранительным органам Украины. Завтра любой другой подозреваемый в преступлении выберет точно такую же модель поведения, ссылаясь на порошенко.

Закон должен быть един для всех. Если ты прав, пойди в ГБР и докажи свою правоту. Прятаться, лукавить- это не масштаб фигуры порошенко, как бывшего президента Украины, это мелко и низко.
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03.06.2020 16:14 Відповісти
Оооо танечка вылезла на свет божий, наша неувядаемая, неуважаемая хейтерша Порошенкова! Поясняю по сути твоей верзы: я то дума, что в дбр тупицы и просто зебилы, увы, ошибся, там негодяи и дегенераты, особенно- шестёрёнка дощенко, он вполне вписывается в политику плодить негодяев лично от Зе ( неоригинально, есть уже опыт, а именно, полный повтор пути от лукашеночки, превратившего в негодяев сотни тысяч гбистов, ментов, судей и прочих). Перечисляю УЖЕ сформировавшиеся подлецов у власти- это перечисленные соколов с венедиктовой и шестёркадощенко, неуч, недоумок и подонок, видимо, сдуру с кем то поспоривший, на всё возможно- невозможное, что сможет укатать пятого в тюрягу, но ручонки у них у всех не из положенного места растут. А скоро они и по твою брызжущую ненавистью, душонку, неуважаемая танялайф придут, бо жрать своих это их суть и особое наслаждение. Готовься.
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03.06.2020 17:31 Відповісти
Ходить в ГБР в 130 раз? и тебе того же желаю.
США и ЕС ясно сказали: только попробуйте посадить Порошенко - аукнется для всех - арестуют счета по всему миру всех олигархов, начиная с Каломоя, в том числе и Украины.
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03.06.2020 20:23 Відповісти
Так і сказали? )))
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03.06.2020 22:38 Відповісти
Слідчий теж дибіл з кварталу 95? не знає з якого він відділу??? лист починає тим, що він слідчий 2го відділу, а в підписі вже 3го.... при тому, що і там і там прізвище те саме... З якими дегенератами Гетьману доводиться мати справу....
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03.06.2020 16:15 Відповісти
Ну який з кондитера-торгаша гетьман? Смішно навіть.
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03.06.2020 16:16 Відповісти
Зе-біл detected
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03.06.2020 16:22 Відповісти
Отличный повод. Его подслушивали! Он виноват и должен сесть в тюрьму!
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03.06.2020 16:23 Відповісти
Громадянин Порошенко повинен з`являтись на допити. Чи він небожитель?
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03.06.2020 17:43 Відповісти
По Пете тюрьма плачет
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03.06.2020 18:37 Відповісти
А чому ці питання не ставлять Деркачу? Бо знають, що він отримав ці записи в офісі зеленского?
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03.06.2020 21:23 Відповісти
Высший антикоррупционный суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления Денисом Ермаком.
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04.06.2020 00:57 Відповісти
 
 