ДБР викликає Порошенка на допит у справі про прослуховування міжнародних переговорів. Захист експрезидента нагадує, що виклик "відосиками" незаконний

Державне бюро розслідувань викликає п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка 10 червня на допит як свідка у справі про зняття інформації під час проведення міжнародних переговорів за участю президента України та посадових осіб іноземних держав. Адвокат Порошенка акцентує, що такий виклик на допит є незаконним.

"Відповідно до статей 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України Порошенко П.О. викликається на 11 годину 00 хвилин 10 червня 2020 року до Державного бюро розслідувань для допиту як свідка у кримінальному провадженні № 6220000000000456, у ході якого досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних перемовин за участі Президента України та високопосадовців іноземних держав", - сказано в повідомленні ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Так, Порошенка просять з'явитися за адресою: вул. Симона Петлюри, д.15, каб. 508, м. Київ.

Разом з тим, адвокат Порошенка Ігор Головань зазначив: "Ми неодноразово заявляли, що за "відосиками" з’являтися не будемо – це незаконно. Ніхто з громадян України не зобов’язаний. Петро Порошенко заявляв неодноразово, що не дозволить втягувати Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Сполучених Штатах Америки. Очевидно для всіх, що це інспіровано державою-агресором, весь шум навколо цієї історії в інтересах держави-агресора, і ми не дозволимо, щоб ця ситуація розвивалась".

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Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".