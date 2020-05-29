Зеленський має не переслідувати Порошенка, а з'ясувати, звідки у Деркача записи, - Пайфер. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський має не переслідувати лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, а дізнатися, звідки в нардепа Андрія Деркача з'явилися записи розмов на президентському рівні.

Про це заявив третій посол США в Україні Стівен Пайфер в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що це гарна ідея – ініціювати розслідування проти Порошенка. Немає нічого доброго, коли новообраний президент переслідує своїх попередників. Хіба що, на це має бути дуже важлива причина, але тут ми її не бачимо.

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Водночас є питання, яке дійсно потребує законного розслідування – а саме звідки пан Деркач дістав ці плівки. Я на 99% переконаний, що вони потрапили в Україну не з американської сторони. У США не прийнято записувати телефоні розмови на президентському рівні. До такого рішення дійшли після президенства Ніксона, який записував абсолютно все, що спричинило чимало скандалів. Відтоді ми таких записів не робимо.

Тож звідки такі записи у Деркача? Вони були надані кимось з України, або ще хтось слухає ці розмови. Можливо, вони записані росіянами. Зрештою пан Деркач має проросійські симпатії, навіть закінчив вищу школу КДБ у Росії.

Не потрібно відкидати російський інтерес у цьому питанні, бо саме Москві потрібно загострювати відносини між Україною та США. Це питання дійсно варто розслідувати", - заявив Пайфер.

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Нагадаємо, у Держдепі США висловили занепокоєння через заяви Зеленського про "плівки Деркача".

Раніше Петро Порошенко назвав "плівки Деркача" масштабною спецоперацією п'ятої колони Кремля проти України. "Через втягування у передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, в штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".