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Зеленський має не переслідувати Порошенка, а з'ясувати, звідки у Деркача записи, - Пайфер. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський має не переслідувати лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, а дізнатися, звідки в нардепа Андрія Деркача з'явилися записи розмов на президентському рівні.

Про це заявив третій посол США в Україні Стівен Пайфер в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що це гарна ідея – ініціювати розслідування проти Порошенка. Немає нічого доброго, коли новообраний президент переслідує своїх попередників. Хіба що, на це має бути дуже важлива причина, але тут ми її не бачимо.

Також читайте: Сім колишніх послів США закликають не втягувати Україну у внутрішню американську політику

Водночас є питання, яке дійсно потребує законного розслідування – а саме звідки пан Деркач дістав ці плівки. Я на 99% переконаний, що вони потрапили в Україну не з американської сторони. У США не прийнято записувати телефоні розмови на президентському рівні. До такого рішення дійшли після президенства Ніксона, який записував абсолютно все, що спричинило чимало скандалів. Відтоді ми таких записів не робимо.

Тож звідки такі записи у Деркача? Вони були надані кимось з України, або ще хтось слухає ці розмови. Можливо, вони записані росіянами. Зрештою пан Деркач має проросійські симпатії, навіть закінчив вищу школу КДБ у Росії.

Не потрібно відкидати російський інтерес у цьому питанні, бо саме Москві потрібно загострювати відносини між Україною та США. Це питання дійсно варто розслідувати", - заявив Пайфер.

Також читайте: Зеленський з "плівками Деркача" ставить під загрозу українсько-американські відносини, - The Washington Post

Нагадаємо, у Держдепі США висловили занепокоєння через заяви Зеленського про "плівки Деркача".

Раніше Петро Порошенко назвав "плівки Деркача" масштабною спецоперацією п'ятої колони Кремля проти України. "Через втягування у передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, в штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".

Автор: 

Деркач Андрій (152) Зеленський Володимир (23810) Пайфер Стівен (49) плівки (26) Порошенко Петро (15171) США (22778)


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Топ коментарі
+43
А хто сказав, що зеля не знає звідки у деркача записи? Ржачно.
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29.05.2020 13:51
+33
Конечно не преследует!
Каждую неделю вьізьівают на допросьі по бредовім делам.
Теперь еще и музей штурмовали без санкции суда.

Сколько раз ДБР, прокуратура вьізьівали на допрос Раю Богатьіреву, которую задержали в августе прошлого года и отпустили под залог, которьій заплатил за нее Новинский?
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29.05.2020 13:53
+29
Зе занят игрой на рояле, некогда ему...
Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить откуда у Деркача записи, - Пайфер - Цензор.НЕТ 8447
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29.05.2020 13:51
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петя показывал обосранные подгузники??)))без тебя разберуться что кому делать!!а то того не трожь этого отпустите!!))
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29.05.2020 14:40 Відповісти
"Зеленський має не переслідувати Порошенка, а з'ясувати, звідки у Деркача записи, - Пайфер."- видать за океаном хтось сильно бздить перед виборами преза! Випустили стефка пХайПера шугнути стадо зелених макак,вони завжди старих дохляків висилають- квасьнєвского просили дупу за хуjтера буйдена поставити недавно!
Пєтя напевно з пересеру ,не хоче ні статками ділитися,ні мазу за патрона не має бажання тягнути! Бояться що діабет може вибовкати щось ще страшніше ніж на записах і втопити дєдушку ДЖО.
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29.05.2020 15:02 Відповісти
А шо ему делать? Хвастаться нечем! Прошел год...... зеленые мечты покрылись зелеными соплями и вспоминать об обещаниях просто не прилично. У его мацковсого тезки есть хоть чужая и давняя победа -можно народцу впаривать ... а у нашего тока один "враг"! И как не тасуй следаков с прокурорами, а выдумать грехи не получается !
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29.05.2020 15:16 Відповісти
PNX Пфайфер...гоу Хоум и там умничай
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29.05.2020 15:24 Відповісти
Ворует ну и пусть ворует. Это его дело. Главное не мешать. И не совать нос в то что из нашего кармана Хряк уводит миллиарды!
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29.05.2020 16:07 Відповісти
У твоїй кишені, як і в твоїй тупий голові нічого немає. І, як правило, перше, є похідне другого.
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29.05.2020 17:49 Відповісти
зелена шмаркля чудово розуміє, шо Порох його зістре у порох-вибачте за каламбур, тому робить жалюгідні спроби нашкодити Петру Олексійовичу, тим самим лише підіймаючи Пороху рейтинг ))
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29.05.2020 16:38 Відповісти
Зачем Зеле это ? Он лучше будет прессовать добровольцев , которые его критикуют , пытаться их посадить наподольше . Зачем Зеле разбираться с продажей госдолжностей братьями ермаками ? Ему лучше Пороха преследовать , чтобы стрелки перевести от бездарного руководства. Зачем Зеле убирать авакяна за Кагарлык , за сегоднешнюю массовую стрельбу в Броварах ? Он делает вид , что всё нормально , это провокация.
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29.05.2020 17:32 Відповісти
Нужно принять закон: расстрел всем, обнародовавшим информацию о преступлении.
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29.05.2020 17:38 Відповісти
У Деркача записи из тумбочки.
А кто положил в тумбочку?
Порошенко!
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29.05.2020 18:10 Відповісти
Чомусъ впевнена, що ці записи Деркач спокійно отримав в Офісі президента. Хворобливу, якусь класову, ненависть зеленського до Порошенка використовує рашка, але ініціатором є зеленський. Йому байдужі інтереси України, але не байдужі власні комплекси.
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29.05.2020 21:06 Відповісти
та звідки - фсб писала та пише...
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30.05.2020 00:19 Відповісти
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