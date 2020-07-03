Washington Post: Полювання Трампа за плівками Байдена в Україні - чергова спроба втручання в американські вибори

Відразу четверо українців назвали опубліковані плівки Байдена-Порошенка своїми.

Українці, які переслідують різні політичні та особисті цілі, стверджують, що незабаром опублікують чергову порцію плівок Байдена. Критики переконані, що це виключно на руку Росії і Трампу. Про це пише Washington Post.

"Це стосується не тільки народного депутата Андрія Деркача, а й колишнього українського прокурора Костянтина Кулика, колишнього українського дипломата Андрія Теліженка, українського газового магната і колишнього депутата Олександра Онищенка, кожен з яких спілкувався з Джуліані або його представниками. Деякі з них пообіцяли, що цього року підуть нові витоки інформації на користь передвиборчої кампанії Трампа", - йдеться в матеріалі The Washington Post.

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"Цього літа буде більше публікацій розмов з повною розшифровкою стенограм", - заявив виданню Теліженко, який регулярно спілкується з Джуліані. Теліженко запевняє, що працює незалежно від Андрія Деркача, обіцяючи, що він опублікує "все відразу, коли прийде час".

Олександр Онищенко, в свою чергу, повідомив The Washington Post, що оприлюднені записи належать йому, і є частиною архіву, який він отримав від помічників Порошенка. В кінці травня він повідомив російському державному новинному агентству "Спутник", що його адвокати і команда Джуліані "обмінялися сотнями електронних листів", і що він передав матеріали про Байдена, які, за його словами, будуть використані союзниками Трампа восени.

Радник Байдена Майкл Карпентер звинуватив новинне агентство One America News (OAN) в тому, що він є "найкращим каналом дезінформації Кремля в ході виборів 2020 року". Оскільки один з її кореспондентів - Шанель Ріон, відвідувала Європу в минулому році спільно з Джуліані, щоб зняти серію інтерв'ю з українцями, які висували звинувачення проти Байдена. Багато з яких згодом виявилися бездоказовими або фальшивими. У програмі, яка вийшла в ефір минулими вихідними, Ріон сказала, що отримала 10 годин записів, пов'язаних з Байденом, від "української спецслужби" і "джерела, яке було присутнє під час деяких з цих записів".

Нагадаємо, що 22 червня Андрій Деркач і Костянтин Кулик опублікували нову порцію "плівок Порошенка-Байдена". При цьому назвавши джерелом отримання записів неназваних "журналістів-розслідувачів".

Повний переклад статті Washington Post російською мовою можна прочитати тут.