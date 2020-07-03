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Washington Post: Полювання Трампа за плівками Байдена в Україні - чергова спроба втручання в американські вибори

Washington Post: Полювання Трампа за плівками Байдена в Україні - чергова спроба втручання в американські вибори

Відразу четверо українців назвали опубліковані плівки Байдена-Порошенка своїми.

Українці, які переслідують різні політичні та особисті цілі, стверджують, що незабаром опублікують чергову порцію плівок Байдена. Критики переконані, що це виключно на руку Росії і Трампу. Про це пише Washington Post.

"Це стосується не тільки народного депутата Андрія Деркача, а й колишнього українського прокурора Костянтина Кулика, колишнього українського дипломата Андрія Теліженка, українського газового магната і колишнього депутата Олександра Онищенка, кожен з яких спілкувався з Джуліані або його представниками. Деякі з них пообіцяли, що цього року підуть нові витоки інформації на користь передвиборчої кампанії Трампа", - йдеться в матеріалі The Washington Post.

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"Цього літа буде більше публікацій розмов з повною розшифровкою стенограм", - заявив виданню Теліженко, який регулярно спілкується з Джуліані. Теліженко запевняє, що працює незалежно від Андрія Деркача, обіцяючи, що він опублікує "все відразу, коли прийде час".

Олександр Онищенко, в свою чергу, повідомив The Washington Post, що оприлюднені записи належать йому, і є частиною архіву, який він отримав від помічників Порошенка. В кінці травня він повідомив російському державному новинному агентству "Спутник", що його адвокати і команда Джуліані "обмінялися сотнями електронних листів", і що він передав матеріали про Байдена, які, за його словами, будуть використані союзниками Трампа восени.

Радник Байдена Майкл Карпентер звинуватив новинне агентство One America News (OAN) в тому, що він є "найкращим каналом дезінформації Кремля в ході виборів 2020 року". Оскільки один з її кореспондентів - Шанель Ріон, відвідувала Європу в минулому році спільно з Джуліані, щоб зняти серію інтерв'ю з українцями, які висували звинувачення проти Байдена. Багато з яких згодом виявилися бездоказовими або фальшивими. У програмі, яка вийшла в ефір минулими вихідними, Ріон сказала, що отримала 10 годин записів, пов'язаних з Байденом, від "української спецслужби" і "джерела, яке було присутнє під час деяких з цих записів".

Нагадаємо, що 22 червня Андрій Деркач і Костянтин Кулик опублікували нову порцію "плівок Порошенка-Байдена". При цьому назвавши джерелом отримання записів неназваних "журналістів-розслідувачів".

Повний переклад статті Washington Post російською мовою можна прочитати тут.

Автор: 

Байден Джо (2888) Деркач Андрій (152) плівки (26) Трамп Дональд (5793) Деркач Олександр (56)


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Топ коментарі
+7
Єрмак оці протокольні записи розмов Порошенка з штатівськими високопосадовцями напряму передати Трампу не міг? Потрібно обов'язково було через контору (ФСБ) з прокладками (Деркач. Кадиров та ін.)?
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03.07.2020 12:13
+2
дебіл ти, млять.
Да, чинне нормативне законодавсвтво вимагає, як оформлення документів міжнародних переговорів. І вимагає зберігати ці плівки і паперові протоколи в таємниці певну кількість років. Просочилося з США, що такі записи згідно їхнього Закону не розкриваються протягом перших 50-ти років, якщо Держдеп не вважатиме, що потрібно більше.
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03.07.2020 12:53
+2
любой человек, с которым Пьетро говорил по телефону - априори хароший!))))
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03.07.2020 13:17
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Байден каждый месяц по 100 000 $ из Украины вывозит . Демократ сраный .
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03.07.2020 12:09 Відповісти
Ну канешно , сыночек Байдена же просто так протирает штаны в Бурисме
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03.07.2020 12:21 Відповісти
А шо делает сыночек Байдена в Бурисме , а ?
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03.07.2020 12:35 Відповісти
Ааа , це типа сыночек Байдена так беспокоится о благосостоянии Украины , да ?
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03.07.2020 12:52 Відповісти
не трать время на дебила
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03.07.2020 13:06 Відповісти
А , ну значит это нормально , шо сыночек Байдена каждый месяц вывозит из Украины по 100 000 $ , да ?
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03.07.2020 13:07 Відповісти
Какой Драйзер? Оно еле-еле букварь освоило...
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03.07.2020 16:29 Відповісти
кацап, иди в .опу...
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03.07.2020 12:49 Відповісти
и пускай гоняется и опубликовывает, вот узнали , как бывыший президент вильнув обрезанным концом, долаживал внешнему управлению
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03.07.2020 12:10 Відповісти
А шо, хіба тут за овоща була мова?
Дебіли, мля...
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03.07.2020 12:15 Відповісти
а что будет, если не выиграет?-)
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03.07.2020 13:27 Відповісти
Єрмак оці протокольні записи розмов Порошенка з штатівськими високопосадовцями напряму передати Трампу не міг? Потрібно обов'язково було через контору (ФСБ) з прокладками (Деркач. Кадиров та ін.)?
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03.07.2020 12:13 Відповісти
Ага, Петя их забыл просто в ящике рабочего стола, и лям баксов тоже а записывал патаму шо так закон трепует!!
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03.07.2020 12:44 Відповісти
дебіл ти, млять.
Да, чинне нормативне законодавсвтво вимагає, як оформлення документів міжнародних переговорів. І вимагає зберігати ці плівки і паперові протоколи в таємниці певну кількість років. Просочилося з США, що такі записи згідно їхнього Закону не розкриваються протягом перших 50-ти років, якщо Держдеп не вважатиме, що потрібно більше.
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03.07.2020 12:53 Відповісти
Завидую твоей логике
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03.07.2020 13:15 Відповісти
Открою тебе жуткую тайну. Телефонные переговоры высших лиц государств пишутся во всем Мире. Но только зеленая слизь их сливает русне.
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03.07.2020 16:31 Відповісти
Кароче Петя продал всю свою коллекцию плёнок Б-П и теперь делает изумлёный фейс типа "та я даже не знаю кто такой Байден". А статья, которая имеет целью вывести за скобки саму суть разговоров, не заслуживает чтения...
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03.07.2020 12:40 Відповісти
Ну вот смотрите порохоботы, я вам помогу с логикой, чуть чуть....всё просто, Байден вероятно победит в ноябре (если не случится чтото невероятное)...Байден уже записал в блокнот чтоб не забыть "поквитаться с Пьетей", ибо Байден не простит Петю даже если тот свой галстук съест...Петя записывал разговоры, затем продал( ну барыгу только могила исправит) .... Порохоботы, вы должны не тут в дури упражняться а в американской локализации, хотя ну как бы вам сказать, вы биологические отходы в сравнении с аналитиками в штатах которые мониторят события... И в таком контексте вы хотите вернуть Петю в зад в АП ?
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03.07.2020 13:12 Відповісти
любой человек, с которым Пьетро говорил по телефону - априори хароший!))))
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03.07.2020 13:17 Відповісти
Это пленки КГБ а их "собственники"- это прикрытие источника.
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03.07.2020 13:28 Відповісти
А дальнейшие порции пленок обязательно появятся, но не сейчас....а после създа демократов где Байдена официально сделают кандидатом, чтоб у них не было времени найти Байдену путнюю замену....
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03.07.2020 13:32 Відповісти
Биологические отходы😊😊😊Третьякова, а зачем на этом сайте ты себя Зенитом и Циклоном называешь?
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03.07.2020 13:37 Відповісти
Ну, якщо вже ЦРУ "зацікавилося" Деркачами то, маю надію на позитивне остаточне вирішення їх питання. Тепер очікуємо зачистку з наступними криками на мацковскам телезбочині що, ЦРУ ліквідувало таку чесну і необгрунтовано звинувачену людину.
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23.09.2020 12:47 Відповісти
 
 