Washington Post: Полювання Трампа за плівками Байдена в Україні - чергова спроба втручання в американські вибори
Відразу четверо українців назвали опубліковані плівки Байдена-Порошенка своїми.
Українці, які переслідують різні політичні та особисті цілі, стверджують, що незабаром опублікують чергову порцію плівок Байдена. Критики переконані, що це виключно на руку Росії і Трампу. Про це пише Washington Post.
"Це стосується не тільки народного депутата Андрія Деркача, а й колишнього українського прокурора Костянтина Кулика, колишнього українського дипломата Андрія Теліженка, українського газового магната і колишнього депутата Олександра Онищенка, кожен з яких спілкувався з Джуліані або його представниками. Деякі з них пообіцяли, що цього року підуть нові витоки інформації на користь передвиборчої кампанії Трампа", - йдеться в матеріалі The Washington Post.
"Цього літа буде більше публікацій розмов з повною розшифровкою стенограм", - заявив виданню Теліженко, який регулярно спілкується з Джуліані. Теліженко запевняє, що працює незалежно від Андрія Деркача, обіцяючи, що він опублікує "все відразу, коли прийде час".
Олександр Онищенко, в свою чергу, повідомив The Washington Post, що оприлюднені записи належать йому, і є частиною архіву, який він отримав від помічників Порошенка. В кінці травня він повідомив російському державному новинному агентству "Спутник", що його адвокати і команда Джуліані "обмінялися сотнями електронних листів", і що він передав матеріали про Байдена, які, за його словами, будуть використані союзниками Трампа восени.
Радник Байдена Майкл Карпентер звинуватив новинне агентство One America News (OAN) в тому, що він є "найкращим каналом дезінформації Кремля в ході виборів 2020 року". Оскільки один з її кореспондентів - Шанель Ріон, відвідувала Європу в минулому році спільно з Джуліані, щоб зняти серію інтерв'ю з українцями, які висували звинувачення проти Байдена. Багато з яких згодом виявилися бездоказовими або фальшивими. У програмі, яка вийшла в ефір минулими вихідними, Ріон сказала, що отримала 10 годин записів, пов'язаних з Байденом, від "української спецслужби" і "джерела, яке було присутнє під час деяких з цих записів".
Нагадаємо, що 22 червня Андрій Деркач і Костянтин Кулик опублікували нову порцію "плівок Порошенка-Байдена". При цьому назвавши джерелом отримання записів неназваних "журналістів-розслідувачів".
Повний переклад статті Washington Post російською мовою можна прочитати тут.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дебіли, мля...
Да, чинне нормативне законодавсвтво вимагає, як оформлення документів міжнародних переговорів. І вимагає зберігати ці плівки і паперові протоколи в таємниці певну кількість років. Просочилося з США, що такі записи згідно їхнього Закону не розкриваються протягом перших 50-ти років, якщо Держдеп не вважатиме, що потрібно більше.