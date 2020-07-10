УКР
"Жму Руку. Обнимаю". Як Росія руками своєї агентури хоче посварити Україну зі США. ВIДЕО

Чергова порція записів про Петра Порошенка від православного чекіста Андрія Деркача - сьогодні у фокусі "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Ексрегіонал Андрій Деркач оприлюднив чергову порцію невідомо звідки взятого компромату. Записи розмови начебто експрезидента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним. На записах люди, голоси яких схожі на Порошенка та Путіна, обговорюють мінський процес, проблеми Донбасу і можливість розміщення миротворців.

Наскільки реалістичними видаються такі переговори Путіна й Порошенка та чи могли вони звучати інакше? Кому вигідний дипломатичний скандал та чому ніхто не розслідує, звідки в колишнього регіонала доступ до розмов такого рівня, якщо припустити, що записи таки справжні? Як Росія вже сварила Україну із Заходом подібними зливами? Та які сигнали Володимиру Зеленському посилає Москва такими вкидами компроматів?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Ставте лайк цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся на оновлення! Відвоюємо український Youtube разом.

Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, 9 липня народний депутат України Андрій Деркач (позафракційний) оприлюднив записи розмов з голосами, схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна. В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів.

Автор: 

Деркач Андрій (153) Порошенко Петро (15221) прослуховування (210) путін володимир (24521) США (24049) Деркач Олександр (56)
Топ коментарі
+27
То что фейк вытащили после обсирона Верещук, в ответку типа, - просто кричит про авторство зеленых дурачков.
Получается кацапская шестерка Деркач и АП работают совместно. Что особенно прикольно в свете "пленок байдена"
показати весь коментар
10.07.2020 15:10 Відповісти
+25
Так пусть Петро подаёт в суд, нечего сопли размазывать.
показати весь коментар
10.07.2020 15:03 Відповісти
+24
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3201964.html После каждой победы Пороха, кремлядь вкидывает тонны брехни. Не удивили

Знаете, как я определяю, что все эти опросы и социологии не врут?
Лехко.
Как только дела у Пороха и ЕС идут хорошо - в тырнетик и в телевизор начинают закидывать кубометры старого привычного говна.
Недавно Социс опубликовал новые рейтинги. Разрыв между Порошенко и Зелебубочкой перестал быть бездонным. Если бы выборы прошли завтра, во втором туре за Пороха проголосовало бы почти 35%, за ото недоразумение - 65,4%.
Партия ЕС поддержку нарастила вдвое.
Рейтинги эти Бубочку не могут не огорчать, но Бубочкины огорчения вапще всем до звизды - оно ж тупо мебель.
Пыталась послушать, как оно в Черновцах за экономику предпринимателям объяснить пыталось, и плакала, потому что нельзя быть таким ничтожным и омерзительно некомпетентным.
Главная боль в том, что нарастание рейтинга у Пороха категорически не нравятся питекантропам за поребриком, они ж бабла спустили на это дело прорву.
Поэтому в ближайшее время будем наблюдать регулярное обострение активности небрезгливых туловищ Ивановых, черноротых хабалок Бидоновых и пальцем деланых пинкертонов Бигусов.
Меня, конечно, очень радует, как Дениска говна поел.
А поевши, сбегал за добавкой. И теперь мечется по фейсбучеку, размахивая обделанными портками и «дампом», где просто набор файлов, целостность и оригинальность которых подтвердить может только сам Дениска. Поевший давеча говна.
И фейк этот, про криво сляпанный в домашней студии «разговор Путина с Порошенко» тоже появился не случайно.
Но у меня больше логические нескладухи волнуют. Очень нескладушные даже для благодарного потребителя подобных фейков.
Очень странная «дружба» у Пороха с Путиным получается:
- Путин хотел Новороссию, т.е. 8 областей Украины, а получил чиряк на сраку в виде прожорливого кусочка Донецкой и Луганской области. Ценой тысяч закопанных бесславных ихтамнетов.
- Помимо чиряка на сраку, Путин получил санкции, х*еву гору разного рода санкций, которые конечно ему "нипочем", но хотелось бы как-то отменить. Причем, это - прямая и непосредственная работа его липшего "друзяки" - Пороха.
- Армія, мова, віра. Вот тоже ж - всё для Путина, прям то, что доктор прописал. И именно поэтому они пять лет пищали, как сучки, про межнациональную и религиозную вражду.
- Украинское кино, украинские книги, запрет российских каналов и соцсетей - ну вот буквально всё РЕАЛЬНО СДЕЛАННОЕ чётенько ложится в канву дружбы. Да?

Нет, шото ваще никак не ложится.
А вот Бубочкины реверансы в сторону Главстерха - они не в виде хриплой записи каких-то голосов.
Они конкретны, и никто их не стесняется.
Вова видит мир в глазах карлито.
Вова ещё не решил, стоит ли доверять Путину.
Вовкины посипаки пересматривают мовный закон, сдали оккупантам больше сотни позиций на передке, прое*али антироссийскую международную коалицию, а на Донбассе у нас - «збройні формування», бо слово «российский оккупант», ото ЗЕлёное чувырло выговорить не может.
Таки хто с кем дружит, я не пойму?
Порох, против которого не топил только ленивый пропагандон Кремля, или Вовачка, «с которым возможен диалог»?
Так что можете укусить себя за підхвостя, туловища бессмысленные.
Вменяемым людям этот цирк давно уже приелся и остогыд. А невменяшки всё-равно от вас сбегут.
И не потому, что Порох «дружит» с Путиным, а потому что вам их осенью уже кормить нечем будет. Разве что свеженапечатанными гривнами, как термитов. Звизда вам, котята.
А к Пороху у меня одна лишь претензия.
Он почему-то не применят паяльники ректально в виде судебных исков. Бесконечных, по каждому поводу. К каждому телеканалу или персоне, позволивших себе клевету. Надо ж как-то учить туловища, что звиздеть - плохо и чревато?
А так я, конечно, за плюрализм, да. И за свободу слова.
Но без паяльника никак.
Таня Адамс
показати весь коментар
10.07.2020 15:51 Відповісти
О чём это Вы? Вы ж просите невозможного. Пи...деть же -- не мешки ворочать.
показати весь коментар
10.07.2020 16:30 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3201964.html Ну что, все наслушались плёнок от Лубянки?

Уже можно слова аргументировать и аргументы аппелировать? От спасибо!
А давайте на секунду включим мозги?
Конечно я понимаю, что эта третьесортная лабуда «писять-какать» и «хороший-плохой», была рассчитана на вуалехвостых гуппи. Рыбка красивая, но мозгов нет. И всё же, попытаемся потыкать палочкой в ситуацию.

Над Украиной сгущаются политические тучи.
Прошлогодний надутый, заоблачный рейтинг Главного Слуги народа и его подтирателей царской жопы, стремительно падает. Причём эта стремительность имеет все шансы так же стремительно влететь в Книгу рекордов Гиннеса, как влетело прошлогоднее интервью той же жопы честным журналистам.
Да, такова жизнь. Всё стремительно меняется. А когда ты полный бездарь с командой таких же бездарей и булавой в руке, то стремительность ещё больше реактивна.
Но!!! Эта ситуация полностью устраивает Кремль, вернее их местных слуг.
Ведь так всё красиво складывается в цвет.
Того самого Порошенко, который проходил в сводках Кремля исключительно как «Кто угодно, только не Порошенко», отодвинули на второй, вернее четвёртый план. Да, не легко это далось. Но игра стоила свеч.
Вернее, денег. Больших. Огромных. Колоссальных.
А главный конкурент - он и не конкурент вовсе. Клоун. Проект. Короче, хрен пойми что. И к нему тянутся десятки нитей. Дергай в удовольствие.
И все бы хорошо. Электоральна почва вспахана и удобрена. Украина готова к приходу московитов. Всё же понятно.
Ан нет... Тот самый Порошенко, с персоной которого ещё недавно всё было решено, вдруг вернулся на шахматную доску политики. И на просто вернулся (вернее он с неё никуда не уходил), а начал диктовать условия. Навязывать стратегию. Путать карты хозяев из Кремля.
Это проблема. Огромная проблема за которой почему-то идут люди. Проблема для Кремля, за которой (чего хуже) идут ветераны войны с россией.
А у этих придурков давно атрофирован страх перед «величием» мокшанских болот. Они быстро организовывается. Через матюки мирятся и знают, что такое «Давай наваливай братан! Плюс, плюс! Цифры те же! Мы прикроем!»...
Тут нужно действовать решительно. Иначе можно просрать всё.
Потому и отправили ржавую КГБшную торпеду Деркача с так называемыми плёнками. Простыми месседжами для гуппи.
Но вот эти гадские гады, эти порохобостские порохоботы не верят в кремлёвское-очевидное, и пишут вот такое: «Если Порошенко так мило разговаривал с Путиным, то почему Путина устраивал любой президент, только не Порошенко? Не вяжется что-то». (с) из комментариев.
Алексеевич... Я рядом! За Украину ВМЕСТЕ!
Ветеран АТО Олексій Петров

-----------
Ви колись чули, щоб в розмові Порошенко використовував вислів "жму руку"?
Як на мене, то то не фейк - то маркер, в який вимазуються прокремлівські хохли.
Бо українці в таку туфту і не вірять, і не слухають.
Сергій Прач
показати весь коментар
10.07.2020 16:07 Відповісти
Не угомонишься никак, такая жара...отдохни, или прогул отрабатываешь?
показати весь коментар
10.07.2020 17:13 Відповісти
Нормалёк! Выходные, считай, уже начались.
показати весь коментар
10.07.2020 17:20 Відповісти
Пороху Респект!
а зеЛе и его банде уже ничего не поможет!и вкиды пленок тоже
показати весь коментар
10.07.2020 16:07 Відповісти
Та як же "Ничего личного - только факты"? Ви ж, "експерди", назвали цей фуфел "сливом информации" і "вбросом компромата", змушуючи людей повірити в достовірність цього лайна. Бубусов, знову "зраду" розганяєте? Зі "свинарчуками", ви вже облажались і знову на ті ж граблі. Кого кришуєте в цей раз? Чи для підняття вашого рейтингу, всі засоби гарні?
Отак людям брехнею мізки виносять.
Ще й враховуючи те, що вже й кацапи відхрестилися від цього аудіо-трешу.
показати весь коментар
10.07.2020 16:18 Відповісти
Та ніхто на ці плівки дегенерата Дергача уваги не звертає, де Дергач сам озвучує путена.

Це тільки в Україні на них увагу звернули.... та й те ненадовго.
показати весь коментар
10.07.2020 16:40 Відповісти
"Жму Руку. Обнимаю". Як Росія руками своєї агентури хоче посварити Україну зі США - Цензор.НЕТ 8620
показати весь коментар
10.07.2020 16:48 Відповісти
ііі?!
показати весь коментар
10.07.2020 16:49 Відповісти
Петро и Деркач
показати весь коментар
10.07.2020 16:53 Відповісти
Ну і ..? Деркач за це мститься Порошенкові викладуючи фуфел, власного виробництва?
показати весь коментар
10.07.2020 17:43 Відповісти
Эх, это бы всё гвавно на поля вывезти - вот пшеница заколосилась бы!
показати весь коментар
10.07.2020 16:49 Відповісти
Дирки Плівкача
показати весь коментар
10.07.2020 16:50 Відповісти
Интересно, Путин с Порошенком так же мило беседовали , при Иловайском коридоре, когда сознательно уничтожали добробаты: Ну что, Петр Алексеич, справляетесь? Конечно, Владимир Владимирович, жму руку. А что еще наобещал Порошенко Путину за поддержку через Фирташа, может, тоже узнАем в свое время
показати весь коментар
10.07.2020 16:51 Відповісти
Вся порохоботская нечисть занята отбеливанием лайна. Кстати, в FB вскрыли порохоботскую ботоферму
показати весь коментар
10.07.2020 16:53 Відповісти
КАК КУЁТСЯ ГАВНО

Адвокат Игоря Гладковского Руслан Волынец обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают "опровергнуть распространенную недостоверную информацию" о якобы причастности Игоря Гладковского к схемам относительно хищений в украинском оборонном комплексе.
"От себя хочу отметить, что данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела", - отметил он.
В феврале 2019 года журналисты из проекта Bihus.info опубликовали масштабное расследование хищения в оборонном комплексе Украины. По оценке расследователей, сумма, которую заработали на схеме расхитители - не менее 250 млн грн ($9,26 млн).
Как утверждают журналисты, к схеме причастен Игорь Гладковский, сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом пятого президента Петра Порошенко. Источник: https://biz.censor.net/n3207033
показати весь коментар
13.07.2020 10:16 Відповісти
Ааааааа. Это ПЯТЬ!!!!!

https://twitter.com/LugaBeg/status/1281573447253012480
показати весь коментар
10.07.2020 16:53 Відповісти
Ааааааааа!
показати весь коментар
10.07.2020 17:18 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2020 19:35 Відповісти
С агентом КГБ розмовляє.Було весело."Жму Руку. Обнимаю". Як Росія руками своєї агентури хоче посварити Україну зі США - Цензор.НЕТ 138
показати весь коментар
10.07.2020 16:53 Відповісти
Тофаріщ, чому ваші картинки були викладені в інтернет 24- 17 годин тому? Яке дивне "співпадіння" з "публікацією"
показати весь коментар
10.07.2020 17:48 Відповісти
Мені здається що Порошенко вже може вийти обмотаний російським триколором і разом з Путіним просто насцяти на обличчя порохоботів - а вони все одно будуть вважати це кацапським фейком і загрозою відносин України і США.
показати весь коментар
10.07.2020 16:53 Відповісти
Ти нічого не розумієш. Це усьо кремльовські фейки. Хіба ти не бачиш, як при сизоносому гетьману Україна уперед рвонула? Лише сліпий того ого-го не побачить.
показати весь коментар
10.07.2020 18:07 Відповісти
"Жму Руку. Обнимаю". Як Росія руками своєї агентури хоче посварити Україну зі США - Цензор.НЕТ 8457
показати весь коментар
11.07.2020 21:48 Відповісти
Они уже и слепить не могут ничего нормально. Хоть бы Вики почитали.
Звание Героя Труда Российской Федерации

Дата учреждения https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 29 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2013 года Первое награждение https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 1 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2013 года
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Вики
показати весь коментар
10.07.2020 16:58 Відповісти
Каким бы не был Шоко барыгой , какими янки не были "анежетупые" , но тут лубянко-агента Дёрка непесолил явно его кашу с темой "диверсий" в Крыму ... Будёновка и парашут за спиной выдал радиста РПЦ Андрюху с потрохами .
Янки-то очень любят экспертизы и прежде чем кидать предьявы тех "диверсий" обратились бы к психологам , военным экспертам и сразу стало ясно как самолётом размера футбольного полят от Михи Леонтьева , так и с мотивацией тех "диверсий" , шо в их смысёл был разве , что развести на "что там у хохлов" пару-тройку мухосранских алканафтов . В такое даже , чтобы поверить нужно быть дауном , шо шобы организовать или кинуть предьяву по межправительственной связи нужно быть дауном в межгаллактическом масштабе !
Но мультимиллионер (как минимум) Пепа явно не даун . Байден - тоже ...
Так шо Деркач врядли хорошо учился в школе КГБ - наверняка пробухал все лекции и практические занятия и кроме лютой ненависти ко всему украинскому из той школки не вынес !
В дезе очень важно чувство меры , а когда буржуины покупают мальчиша-плохиша за банку варенья и пачку печенья , то это может такая шутка была у Аркаши Гайдара ...
Пепа бы ещё ***** не поздравлял со словами Алла Ахбар и не чокался с ним за "Лехаим" ...
Ему ещё не хватало взорвать в Крыму пару консервных заводов залив реками крови !

Ну как не вспомнить в этой связи Высоцкого песню про шпиёна , поселившегося в гостинице "Совейской" несовейского человека и про Андрюху РПЦшного он же Эпифан ...
показати весь коментар
10.07.2020 17:04 Відповісти
на самого Петра Алексеича такое...нет совести у людей
показати весь коментар
10.07.2020 17:26 Відповісти
Те,що Деркач "православний чекіст з невідомо де взятими плівками" аж ніяк не применшує лакейство і продажність православного дяка Пєтькі...
показати весь коментар
10.07.2020 18:02 Відповісти
Если бы был жив Сунь Цзы, он бы, пожалуй, Пороху в своем «Искусстве войны» отдельную главу посвятил. При полном отсутствии армии, экономики, трещащей по швам стране и внезапном нападении кратно превосходящего по силам противника - не только не быть уничтоженным, не только сохранить государство, но и из минусовой позиции построить армию, поднять экономику и начать побеждать - с его точки зрения это был бы гениальный полководец.
Если ты слабый - притворись сильным, не можешь нападать, затягивай разговорами. Самая лучшая война: разбить замыслы противника - матчасть, Глава 3, стих 2.
Читайте источники.
Один умный китаец это ещё две тысячи лет назад понимал.
Но в двадцать первом веке ********* все.
И вторые сутки обсуждают вбросы от какого-то агента КГБ про то, что Порошенко сказал пять лет назад.
Да мне глубоко срать, что он там ему говорил.
Меня интересует единственное - что он делал.
А тут не то, что вопросов нет, тут только одна формулировка, которую я вычитал у https://www.facebook.com/v.n.puzanov?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCkiZ8UENHdrdRGyG0dbPn44vr6XRSY_yysKeyGQdj-r36iLp3dt6v15WpSb79GO-qbwmcesqokPGLC&fref=mentions Виктор Пузанов : гетьман, которого страна ждала 300 лет.
И если ему удавалось какими-то поздравлениями водить Путина за нос два года, то у меня только один вопрос - Петр Алексеич, ..уйли ты его так плохо поздравлял, что он через два года все же догадался, что любви в десна не будет?
А если вы так и не поняли значение слова «нае@ать» - вэлкам в Гугл.
И да. Никогда. Никогда. Никогда не читайте анонимные телеграм-каналы, не смотрите вбросы от агентов противника, не слушайте подпольно записаных пленок. И уж тем более не тащите их обсуждать в публичное пространство. А то у вас на ушах вырастут волосы. И о том, что вы неразборчивый глупец, станет известно уже не только вам.
Давайте, дети, повторим домашнее задание все вместе:
"Пленки Деркача?" Сразу нах....!
Это я вам как террорист-фельетонист говорю.

https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=************************************************************-QhbVaRRkqOt18S9zrai&hc_ref=ARR4kXFjHjQHD5D0s3Z2PpB5q4Oxqfaof3YiFdTRbhahU-bKqSV047yAQhfscpzxETY&fref=nf Аркадий Бабченко
показати весь коментар
10.07.2020 18:39 Відповісти
Все эти "не" рекомендации для дибилов . Не считайте своих сограждан полными дибилами , вообще не способными к критическому мышлению .
Как раз нужно смотреть , читать и думать - диферамбы глупы и наивны как жанр ...
Петя не мой кандидат и ЗЕ уж тем паче , но слушая как рыгоблевота поёт диферамбы Пахлу или Звероящуру Ибуковичу я бы скорее выбрал Шоко !
показати весь коментар
10.07.2020 20:47 Відповісти
Разве не при порошенки Деркач негласно хозяйствовал и курировал Сумскую область не визжите ни кто порошенка судить не будет его немного подоят и отпустят как и всех остальных. это ему еще и мало пусть пожинает нереформованые суди и прокуратуры пусть ему луцик с бутылкой поможет
показати весь коментар
10.07.2020 18:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AI3vUvvKxEs
показати весь коментар
10.07.2020 20:47 Відповісти
Нейросетевой синтез речи для Зелёного охлоса Не обляпайтесь убогие
показати весь коментар
10.07.2020 20:41 Відповісти
https://twitter.com/LugaBeg/status/1281573447253012480
показати весь коментар
10.07.2020 21:14 Відповісти
Провірена тисячоліттями істина: НЕ ВІРТЕ СЛОВАМ, а ДИВІТЬСЯ ПО ВЧИНКАМ.
показати весь коментар
10.07.2020 23:09 Відповісти
вы фсё врётиии.
показати весь коментар
11.07.2020 03:43 Відповісти
Парламент до каникул работает ещё неделю. По растаможке ничего не успеют принять. Прошло полтора года брехни от Зе. Думайте!
показати весь коментар
11.07.2020 04:45 Відповісти
Закулісна дружба з порошенка з путіним нанесла куди більшу шкоду Україні, ніж ці записи. Зеленський наступає на ці ж граблі. Тільки в йому до дружби ніколи не вирости. Його за порєбріком як вважали блазнем, так і вважають.
показати весь коментар
11.07.2020 06:19 Відповісти
"Жму Руку. Обнимаю". Як Росія руками своєї агентури хоче посварити Україну зі США - Цензор.НЕТ 4014
показати весь коментар
11.07.2020 08:53 Відповісти
Чому Деркач, ще не на цугундуре?
"Зрадник України" написано у нього на лобі великими літерами.
показати весь коментар
11.07.2020 08:53 Відповісти
Сегодня у Порошенко праздник. https://www.ukr.net/ ukr.net пишет, что сегодня "Всесвітній день шокодаду".
показати весь коментар
11.07.2020 09:29 Відповісти
длбб! неужели не видишь? Такую херню любой мало подготовленный звукарь способен сделать. Но ты радостно потираешь потные ручонки, пусть оправдывается, боже, какой же ты кретин, как зеля, точняком, которого при упоминании Пороха колбасит. Тож колбасит? А вот представляешь, как будет колбасить, когда ПП президентом станет?! Совсем говном изойдёшь. Или тебе это не грозит, бо ты есть цап из Лахты и серешь за бабки?
показати весь коментар
11.07.2020 10:30 Відповісти
Блааа.
Компания Adobe выпустила "фотошоп" для подделки голоса. Проект Adobe Voco
https://www.youtube.com/watch?v=rzCCxA8AASA
показати весь коментар
11.07.2020 11:14 Відповісти
Чучело ты обосранное, иди отмывайся "звукооператор" мамкин🤣
показати весь коментар
11.07.2020 13:08 Відповісти
Замена лиц и голоса человека в видео. Видео Фейки:

https://www.youtube.com/watch?v=nWhoHAybWVE https://www.youtube.com/watch?v=nWhoHAybWVE
показати весь коментар
11.07.2020 10:54 Відповісти
Це ти ще всієї розмови не чув.Там жадібний порошенко виглядав звісно маріонеткою,але ***** прямо молило шмеркелиху все зробити для того щоб США "нам не испортили праздник Минска"Гниди і воші не тільки ділили Україну,але й виставили своє стадо повними ідіотами "и наши жулики не поймут"Гібрид в дії цих мерзотиників "на крові" навіть гидко коментувати.Тому не дивно,як швидко вони запусили відбілювач"голос пупина о нових технологіях підробки голосів президентів" Козлосвин звичайний-влучна назва цього гібриду.
показати весь коментар
11.07.2020 10:42 Відповісти
Ну,твій то гетьман ніколи дуже й не ховався! Кумівство з ******,захист Стуса, звязки з КГБ та ще багато чого ще! Мені ,,пофіг,,,що говорив у той важкий час Петро.Я бачив його дії,хай навіть не завжди виправдані. Історія все розставить на свої місця.Чи тобі подобається,що зараз робить цей зелений мотлох?
показати весь коментар
11.07.2020 10:45 Відповісти
Песков: Обмена поздравлениями Путина и Порошенко в 2014 году не было

Зеля всрався
показати весь коментар
11.07.2020 10:57 Відповісти
Тобто: Петя Путю поздоровив, а той його ні?
Пєскікові заяви про поздоровлення від Порошенка досі є у електронних ЗМі і за шість років ніхто їх не спростовував, і не подава до суду за наклеп.
Про який же абмєн паздравлєніями ви тут пишете і де та заява Пєскова?
показати весь коментар
11.07.2020 21:47 Відповісти
Кацапе! Цап-цап-цап.
Так, твій крембль ще багато цікавинок викине про Пороха. ******* технології цьому сприяють. От тільки ніхто зараз в таке не вірить, окрім зебілів та зайвохромосомних.
показати весь коментар
11.07.2020 11:04 Відповісти
Искусственный интеллект воссоздает голос Высоцкого

https://www.youtube.com/watch?v=frgeYgNJDHg

Як глибинні фейки підривають правду й загрожують демократії
https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/23711/2019-10-29-yak-glibinni-feiki-**********-pravdu-i-***********-demokratii/
Фейкові відео, що створені штучним інтелектом і виглядають наче справжні, все частіше з'являються в мережі. Це нерідко завдає непоправної шкоди тим, кого такі відео стосуються

Технологія машинного навчання маніпулює, фабрикуючи аудіо- та відеозаписи, на яких люди нібито роблять божевільні речі, яких вони насправді не робили або не говорили. Глибинні фейки видаються реалістичними, але вони не є такими. Вони тотально фальшиві. Хоча технології й розробляють алгоритми їх виявлення, такі відео все ще широко доступні.
показати весь коментар
11.07.2020 10:19 Відповісти
Голос путина, а точнее - путлера, через примитивный прогон через нейросеть :
https://www.youtube.com/watch?v=WyU-gJ2NTGc
показати весь коментар
11.07.2020 10:24 Відповісти
Нейросеть подделка голоса :

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0 https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
показати весь коментар
11.07.2020 10:44 Відповісти
Почему это не всплыло раньше? Во время пламенных речей на парадах, перед выборами? Ответ прост: мелкая месть ***** своему агенту за то, что не ответил за базар и не смог зайти на второй срок. Даже те, кто не могут понять этого умом, испытывают смутное беспокойство: налицо прямое доказательство того, что кучерявочолый - агент чекистов. Ведь удержать в своих руках столько бабла без разрешения конторы - утопия. Основатель партии регионов, выкормыш азарова, припрятавший миллиарды януковича в карманном банке, теперь официально зашкварен. И понятно, почему после смены президента перестали взрываться склады с боеприпасами, почему никто не сообщает генштабу кацапов о выходе наших из котла, почему и котлов больше нет, почему больше не выдают кацапам ребят, воевавших на нашей стороне, почему перестали убивать и сажать добровольцев.
Лолиту слили. Прикончить этого агента не даст Запад, но зашквар очевиден всем.
Знаю, что этот пост удалят. Жаль, что мой любимый Цензор превратился в отделение по отмыванию олигарха и предателя Порошенко.
показати весь коментар
11.07.2020 10:56 Відповісти
Очень даже верится в эти пленки и готовящемся гос.перевороте.Накручивают Яроша,чтоб использовать второй раз для попадания в "рай" к кормушке.
И как это в стиле пЭци.....на скамейке запасных никого окромя меня.....а вот и пролетел.
показати весь коментар
11.07.2020 11:10 Відповісти
100%
показати весь коментар
11.07.2020 14:22 Відповісти
)))...не з плило раніше, бо не було ...понаписував фантазій ...,зеленівська «правда*, «, місце їй на крючку туалету ...
показати весь коментар
11.07.2020 15:16 Відповісти
Зебіли, алярм!!! Буба зливається.
Мережу підірвав ролик про Зеленського і Путіна: "Владимир Владимирович, заберите меня!"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-jq4f_eSvhE&feature=emb_logo
показати весь коментар
11.07.2020 11:39 Відповісти
Якої саме зради? Цієї?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-jq4f_eSvhE&feature=emb_logo
показати весь коментар
11.07.2020 12:45 Відповісти
))).?той хто зберіг Україну коли інші пісяли в памперси і веселили Путіна в Москві , хто одів солдат в броніки , хто зробив безвіз, хто релігію очистив ..., той в тебе мерзавець ?)) ... так ненавидиш Україну незалежну?
показати весь коментар
11.07.2020 13:08 Відповісти
а при чем государство Украина к такому недоразумению которое был президентом???у барыги высокая самооценка!!это можно рассказывать адептам секты порохобов но не народу Украины!!
показати весь коментар
11.07.2020 12:49 Відповісти
Після того як народ*** України (73%) вибрав клоуна він опустив себе і всю державу до рівня цирку ..., і що цікаво .., що він це після року цирку ще повністю не зрозумів ..., )))
показати весь коментар
11.07.2020 12:59 Відповісти
Судячи самооцінка тих 73% ...,плінтусова ..., вони судять людину не по справам , а по Тв передачам російських і Коломойських каналів...,
показати весь коментар
11.07.2020 13:04 Відповісти
А це і не представник українського народу. Це один із троляк. Вони створюють ілюзію інтересу до цього фуфловкиду. Чим довше вовтузять, як зі "свинарчуками", тим більший відток підтримки Пороха очікують. Вони не за свого кандидата, це конгломерат зеленсько-коломойских-мервечуково-тимошенківсько-гриценківсько-садово-фуйлових тролів. Гадюче об"єднання " проти Порошенка". Таж кацапська технологія, що і перед презедентськими виборами
показати весь коментар
11.07.2020 13:40 Відповісти
Порошенко жив у власному будинку,кортеж з 5 авто.Зеленський-живе в резиденції за наш кошт і кортеж 42 авто.Хто барига?
показати весь коментар
12.07.2020 10:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iLMOstw4Mfg «Порошенко, Янукович, ваші нари будуть поруч !!!
показати весь коментар
11.07.2020 14:21 Відповісти
Нари для артистів , ***... а артисти це Янукович знаток літератури і Зе знаток породій...
показати весь коментар
11.07.2020 15:11 Відповісти
Вийшовши на майдан , чи в міжнародних справах, чи в економіці.. Петро показав професіоналізм і відвагу..таких людей поважають як друзі так і вороги...,..
...
...
А хлюпіки , ніякі ..., таких бояться і стараються напакостити тишком ,.. бо їм далеко до такого рівня ...і судячи це вони відчувають ...
показати весь коментар
11.07.2020 15:24 Відповісти
Америка розбомбила Рашку в Сіріі , Путін прислав поздоровлення Трампу і запрошення приїхати в Москву...,Петро показав свою стійкість,.. Путін його обнімае...
А які розмови були з Юлею..., 5хв. .. ціна газу ..., з Януковичем звірок і він навалив в памперс,. З Зе ..., той боїться очі підняти ...
Позор ... перестаньте лизати Путіну задницю шановні виборці Зеленського .., бо проголосувавши за клоуна ви опустили державу за яку боролися багато реальних патріотів
показати весь коментар
11.07.2020 15:30 Відповісти
надоели уже фейки *************.
показати весь коментар
11.07.2020 15:40 Відповісти
Своими наездами на Зе порохнявые просто смешны...Зеленский заработал свои деньги своими способностями и трудом....а вот Петрусь тёрся у власти и грабил...грабил Советскую Украину, без власти он никто, просто дешевый брехун, а как актёр он даже посильней Зе будет.
показати весь коментар
11.07.2020 16:00 Відповісти
https://vk.com/strelkov_info Сводки от ополчения Новороссии
https://vk.com/wall-57424472_275284 сегодня в 5:25

Действия

11.07.20. Сообщение от журналистов.

"Портнов: «плёнки Деркача» - готовая доказательная база обвинения Порошенко в десятках корыстных и военных преступлений. Пятый президент Пётр Порошенко, главный государственный и военный преступник, шесть лет развешивал российские ярлыки своим оппонентам и на этой базе раскалывал общество и делил страну по языковому, религиозному и майданному принципу.
Комментируя новую порцию «плёнок Деркача», обратил внимание юрист, инициатор многих судебных исков в отношении Порошенко Андрей Портнов.
По его словам, согласно обнародованного разговора двух лидеров: Порошенко и Путина, кроме любезного обмена комплиментами в дни гибели украинских граждан, экс-президент обсуждал всё с российским лидером так, как будто они вместе и по одну сторону.
показати весь коментар
11.07.2020 18:28 Відповісти
Уе..ки зеленые никак не просруться от деркачевских фейков.
показати весь коментар
12.07.2020 01:19 Відповісти
Союз Мародёра и Людоеда это "сила"....ептыть мать их.
показати весь коментар
12.07.2020 05:25 Відповісти
Обсуждать суть такого разговора глупо.
Для начала определить подлинность,а потом по полной программе влить виновникам.
показати весь коментар
13.07.2020 11:38 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 