"Жму Руку. Обнимаю". Як Росія руками своєї агентури хоче посварити Україну зі США. ВIДЕО
Чергова порція записів про Петра Порошенка від православного чекіста Андрія Деркача - сьогодні у фокусі "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Ексрегіонал Андрій Деркач оприлюднив чергову порцію невідомо звідки взятого компромату. Записи розмови начебто експрезидента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним. На записах люди, голоси яких схожі на Порошенка та Путіна, обговорюють мінський процес, проблеми Донбасу і можливість розміщення миротворців.
Наскільки реалістичними видаються такі переговори Путіна й Порошенка та чи могли вони звучати інакше? Кому вигідний дипломатичний скандал та чому ніхто не розслідує, звідки в колишнього регіонала доступ до розмов такого рівня, якщо припустити, що записи таки справжні? Як Росія вже сварила Україну із Заходом подібними зливами? Та які сигнали Володимиру Зеленському посилає Москва такими вкидами компроматів?
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Ставте лайк цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся на оновлення! Відвоюємо український Youtube разом.
Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Нагадаємо, 9 липня народний депутат України Андрій Деркач (позафракційний) оприлюднив записи розмов з голосами, схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна. В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів.
Уже можно слова аргументировать и аргументы аппелировать? От спасибо!
А давайте на секунду включим мозги?
Конечно я понимаю, что эта третьесортная лабуда «писять-какать» и «хороший-плохой», была рассчитана на вуалехвостых гуппи. Рыбка красивая, но мозгов нет. И всё же, попытаемся потыкать палочкой в ситуацию.
Над Украиной сгущаются политические тучи.
Прошлогодний надутый, заоблачный рейтинг Главного Слуги народа и его подтирателей царской жопы, стремительно падает. Причём эта стремительность имеет все шансы так же стремительно влететь в Книгу рекордов Гиннеса, как влетело прошлогоднее интервью той же жопы честным журналистам.
Да, такова жизнь. Всё стремительно меняется. А когда ты полный бездарь с командой таких же бездарей и булавой в руке, то стремительность ещё больше реактивна.
Но!!! Эта ситуация полностью устраивает Кремль, вернее их местных слуг.
Ведь так всё красиво складывается в цвет.
Того самого Порошенко, который проходил в сводках Кремля исключительно как «Кто угодно, только не Порошенко», отодвинули на второй, вернее четвёртый план. Да, не легко это далось. Но игра стоила свеч.
Вернее, денег. Больших. Огромных. Колоссальных.
А главный конкурент - он и не конкурент вовсе. Клоун. Проект. Короче, хрен пойми что. И к нему тянутся десятки нитей. Дергай в удовольствие.
И все бы хорошо. Электоральна почва вспахана и удобрена. Украина готова к приходу московитов. Всё же понятно.
Ан нет... Тот самый Порошенко, с персоной которого ещё недавно всё было решено, вдруг вернулся на шахматную доску политики. И на просто вернулся (вернее он с неё никуда не уходил), а начал диктовать условия. Навязывать стратегию. Путать карты хозяев из Кремля.
Это проблема. Огромная проблема за которой почему-то идут люди. Проблема для Кремля, за которой (чего хуже) идут ветераны войны с россией.
А у этих придурков давно атрофирован страх перед «величием» мокшанских болот. Они быстро организовывается. Через матюки мирятся и знают, что такое «Давай наваливай братан! Плюс, плюс! Цифры те же! Мы прикроем!»...
Тут нужно действовать решительно. Иначе можно просрать всё.
Потому и отправили ржавую КГБшную торпеду Деркача с так называемыми плёнками. Простыми месседжами для гуппи.
Но вот эти гадские гады, эти порохобостские порохоботы не верят в кремлёвское-очевидное, и пишут вот такое: «Если Порошенко так мило разговаривал с Путиным, то почему Путина устраивал любой президент, только не Порошенко? Не вяжется что-то». (с) из комментариев.
Алексеевич... Я рядом! За Украину ВМЕСТЕ!
Ветеран АТО Олексій Петров
-----------
Ви колись чули, щоб в розмові Порошенко використовував вислів "жму руку"?
Як на мене, то то не фейк - то маркер, в який вимазуються прокремлівські хохли.
Бо українці в таку туфту і не вірять, і не слухають.
Сергій Прач
а зеЛе и его банде уже ничего не поможет!и вкиды пленок тоже
Отак людям брехнею мізки виносять.
Ще й враховуючи те, що вже й кацапи відхрестилися від цього аудіо-трешу.
Це тільки в Україні на них увагу звернули.... та й те ненадовго.
Адвокат Игоря Гладковского Руслан Волынец обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают "опровергнуть распространенную недостоверную информацию" о якобы причастности Игоря Гладковского к схемам относительно хищений в украинском оборонном комплексе.
"От себя хочу отметить, что данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела", - отметил он.
В феврале 2019 года журналисты из проекта Bihus.info опубликовали масштабное расследование хищения в оборонном комплексе Украины. По оценке расследователей, сумма, которую заработали на схеме расхитители - не менее 250 млн грн ($9,26 млн).
Как утверждают журналисты, к схеме причастен Игорь Гладковский, сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом пятого президента Петра Порошенко. Источник: https://biz.censor.net/n3207033
Звание Героя Труда Российской Федерации
Янки-то очень любят экспертизы и прежде чем кидать предьявы тех "диверсий" обратились бы к психологам , военным экспертам и сразу стало ясно как самолётом размера футбольного полят от Михи Леонтьева , так и с мотивацией тех "диверсий" , шо в их смысёл был разве , что развести на "что там у хохлов" пару-тройку мухосранских алканафтов . В такое даже , чтобы поверить нужно быть дауном , шо шобы организовать или кинуть предьяву по межправительственной связи нужно быть дауном в межгаллактическом масштабе !
Но мультимиллионер (как минимум) Пепа явно не даун . Байден - тоже ...
Так шо Деркач врядли хорошо учился в школе КГБ - наверняка пробухал все лекции и практические занятия и кроме лютой ненависти ко всему украинскому из той школки не вынес !
В дезе очень важно чувство меры , а когда буржуины покупают мальчиша-плохиша за банку варенья и пачку печенья , то это может такая шутка была у Аркаши Гайдара ...
Пепа бы ещё ***** не поздравлял со словами Алла Ахбар и не чокался с ним за "Лехаим" ...
Ему ещё не хватало взорвать в Крыму пару консервных заводов залив реками крови !
Ну как не вспомнить в этой связи Высоцкого песню про шпиёна , поселившегося в гостинице "Совейской" несовейского человека и про Андрюху РПЦшного он же Эпифан ...
Если ты слабый - притворись сильным, не можешь нападать, затягивай разговорами. Самая лучшая война: разбить замыслы противника - матчасть, Глава 3, стих 2.
Читайте источники.
Один умный китаец это ещё две тысячи лет назад понимал.
Но в двадцать первом веке ********* все.
И вторые сутки обсуждают вбросы от какого-то агента КГБ про то, что Порошенко сказал пять лет назад.
Да мне глубоко срать, что он там ему говорил.
Меня интересует единственное - что он делал.
А тут не то, что вопросов нет, тут только одна формулировка, которую я вычитал у https://www.facebook.com/v.n.puzanov?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCkiZ8UENHdrdRGyG0dbPn44vr6XRSY_yysKeyGQdj-r36iLp3dt6v15WpSb79GO-qbwmcesqokPGLC&fref=mentions Виктор Пузанов : гетьман, которого страна ждала 300 лет.
И если ему удавалось какими-то поздравлениями водить Путина за нос два года, то у меня только один вопрос - Петр Алексеич, ..уйли ты его так плохо поздравлял, что он через два года все же догадался, что любви в десна не будет?
А если вы так и не поняли значение слова «нае@ать» - вэлкам в Гугл.
И да. Никогда. Никогда. Никогда не читайте анонимные телеграм-каналы, не смотрите вбросы от агентов противника, не слушайте подпольно записаных пленок. И уж тем более не тащите их обсуждать в публичное пространство. А то у вас на ушах вырастут волосы. И о том, что вы неразборчивый глупец, станет известно уже не только вам.
Давайте, дети, повторим домашнее задание все вместе:
"Пленки Деркача?" Сразу нах....!
Это я вам как террорист-фельетонист говорю.
Как раз нужно смотреть , читать и думать - диферамбы глупы и наивны как жанр ...
Петя не мой кандидат и ЗЕ уж тем паче , но слушая как рыгоблевота поёт диферамбы Пахлу или Звероящуру Ибуковичу я бы скорее выбрал Шоко !
"Зрадник України" написано у нього на лобі великими літерами.
Зеля всрався
Пєскікові заяви про поздоровлення від Порошенка досі є у електронних ЗМі і за шість років ніхто їх не спростовував, і не подава до суду за наклеп.
Про який же абмєн паздравлєніями ви тут пишете і де та заява Пєскова?
Так, твій крембль ще багато цікавинок викине про Пороха. ******* технології цьому сприяють. От тільки ніхто зараз в таке не вірить, окрім зебілів та зайвохромосомних.
Фейкові відео, що створені штучним інтелектом і виглядають наче справжні, все частіше з'являються в мережі. Це нерідко завдає непоправної шкоди тим, кого такі відео стосуються
Технологія машинного навчання маніпулює, фабрикуючи аудіо- та відеозаписи, на яких люди нібито роблять божевільні речі, яких вони насправді не робили або не говорили. Глибинні фейки видаються реалістичними, але вони не є такими. Вони тотально фальшиві. Хоча технології й розробляють алгоритми їх виявлення, такі відео все ще широко доступні.
Лолиту слили. Прикончить этого агента не даст Запад, но зашквар очевиден всем.
Знаю, что этот пост удалят. Жаль, что мой любимый Цензор превратился в отделение по отмыванию олигарха и предателя Порошенко.
И как это в стиле пЭци.....на скамейке запасных никого окромя меня.....а вот и пролетел.
Мережу підірвав ролик про Зеленського і Путіна: "Владимир Владимирович, заберите меня!"
А хлюпіки , ніякі ..., таких бояться і стараються напакостити тишком ,.. бо їм далеко до такого рівня ...і судячи це вони відчувають ...
А які розмови були з Юлею..., 5хв. .. ціна газу ..., з Януковичем звірок і він навалив в памперс,. З Зе ..., той боїться очі підняти ...
Позор ... перестаньте лизати Путіну задницю шановні виборці Зеленського .., бо проголосувавши за клоуна ви опустили державу за яку боролися багато реальних патріотів
Действия
11.07.20. Сообщение от журналистов.
"Портнов: «плёнки Деркача» - готовая доказательная база обвинения Порошенко в десятках корыстных и военных преступлений. Пятый президент Пётр Порошенко, главный государственный и военный преступник, шесть лет развешивал российские ярлыки своим оппонентам и на этой базе раскалывал общество и делил страну по языковому, религиозному и майданному принципу.
Комментируя новую порцию «плёнок Деркача», обратил внимание юрист, инициатор многих судебных исков в отношении Порошенко Андрей Портнов.
По его словам, согласно обнародованного разговора двух лидеров: Порошенко и Путина, кроме любезного обмена комплиментами в дни гибели украинских граждан, экс-президент обсуждал всё с российским лидером так, как будто они вместе и по одну сторону.
Для начала определить подлинность,а потом по полной программе влить виновникам.