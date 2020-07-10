"Жму Руку. Обнимаю". Як Росія руками своєї агентури хоче посварити Україну зі США. ВIДЕО

Чергова порція записів про Петра Порошенка від православного чекіста Андрія Деркача - сьогодні у фокусі "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Ексрегіонал Андрій Деркач оприлюднив чергову порцію невідомо звідки взятого компромату. Записи розмови начебто експрезидента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним. На записах люди, голоси яких схожі на Порошенка та Путіна, обговорюють мінський процес, проблеми Донбасу і можливість розміщення миротворців.

Наскільки реалістичними видаються такі переговори Путіна й Порошенка та чи могли вони звучати інакше? Кому вигідний дипломатичний скандал та чому ніхто не розслідує, звідки в колишнього регіонала доступ до розмов такого рівня, якщо припустити, що записи таки справжні? Як Росія вже сварила Україну із Заходом подібними зливами? Та які сигнали Володимиру Зеленському посилає Москва такими вкидами компроматів?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Ставте лайк цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся на оновлення! Відвоюємо український Youtube разом.

Нагадаємо, 9 липня народний депутат України Андрій Деркач (позафракційний) оприлюднив записи розмов з голосами, схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна. В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів.