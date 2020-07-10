"Жму Руку. Обнимаю". Как Россия руками своей агентуры хочет поссорить Украину и США. ВИДЕО

Очередная порция записей о Петре Порошенко от православного чекиста Андрея Деркача - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Экс-регионал Андрей Деркач обнародовал очередную порцию неизвестно откуда взятого компромата. Записи разговора вроде экс-президента Украины Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным. На записях люди, голоса которых похожи на Порошенко и Путина, обсуждают минский процесс, проблемы Донбасса и возможность размещения миротворцев.

Насколько реалистичными выглядят такие переговоры Путина и Порошенко и могли ли они звучать иначе? Кому выгоден дипломатический скандал и почему никто не расследует, откуда у бывшего регионала доступ к разговорам такого уровня, если предположить, что записи таки настоящие? Как Россия уже ссорила Украину с Западом подобными сливами? И какие сигналы Владимиру Зеленскому посылает Москва такими вбросами компроматов?

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Напоминаем, 9 июля народный депутат Украины Андрей Деркач (внефракционный) обнародовал записи разговоров с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина. В "ЕС" назвали их фейковыми. В Кремле отказались от комментариев.