"Жму Руку. Обнимаю". Как Россия руками своей агентуры хочет поссорить Украину и США. ВИДЕО
Очередная порция записей о Петре Порошенко от православного чекиста Андрея Деркача - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Экс-регионал Андрей Деркач обнародовал очередную порцию неизвестно откуда взятого компромата. Записи разговора вроде экс-президента Украины Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным. На записях люди, голоса которых похожи на Порошенко и Путина, обсуждают минский процесс, проблемы Донбасса и возможность размещения миротворцев.
Насколько реалистичными выглядят такие переговоры Путина и Порошенко и могли ли они звучать иначе? Кому выгоден дипломатический скандал и почему никто не расследует, откуда у бывшего регионала доступ к разговорам такого уровня, если предположить, что записи таки настоящие? Как Россия уже ссорила Украину с Западом подобными сливами? И какие сигналы Владимиру Зеленскому посылает Москва такими вбросами компроматов?
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Напоминаем, 9 июля народный депутат Украины Андрей Деркач (внефракционный) обнародовал записи разговоров с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина. В "ЕС" назвали их фейковыми. В Кремле отказались от комментариев.
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Уже можно слова аргументировать и аргументы аппелировать? От спасибо!
А давайте на секунду включим мозги?
Конечно я понимаю, что эта третьесортная лабуда «писять-какать» и «хороший-плохой», была рассчитана на вуалехвостых гуппи. Рыбка красивая, но мозгов нет. И всё же, попытаемся потыкать палочкой в ситуацию.
Над Украиной сгущаются политические тучи.
Прошлогодний надутый, заоблачный рейтинг Главного Слуги народа и его подтирателей царской жопы, стремительно падает. Причём эта стремительность имеет все шансы так же стремительно влететь в Книгу рекордов Гиннеса, как влетело прошлогоднее интервью той же жопы честным журналистам.
Да, такова жизнь. Всё стремительно меняется. А когда ты полный бездарь с командой таких же бездарей и булавой в руке, то стремительность ещё больше реактивна.
Но!!! Эта ситуация полностью устраивает Кремль, вернее их местных слуг.
Ведь так всё красиво складывается в цвет.
Того самого Порошенко, который проходил в сводках Кремля исключительно как «Кто угодно, только не Порошенко», отодвинули на второй, вернее четвёртый план. Да, не легко это далось. Но игра стоила свеч.
Вернее, денег. Больших. Огромных. Колоссальных.
А главный конкурент - он и не конкурент вовсе. Клоун. Проект. Короче, хрен пойми что. И к нему тянутся десятки нитей. Дергай в удовольствие.
И все бы хорошо. Электоральна почва вспахана и удобрена. Украина готова к приходу московитов. Всё же понятно.
Ан нет... Тот самый Порошенко, с персоной которого ещё недавно всё было решено, вдруг вернулся на шахматную доску политики. И на просто вернулся (вернее он с неё никуда не уходил), а начал диктовать условия. Навязывать стратегию. Путать карты хозяев из Кремля.
Это проблема. Огромная проблема за которой почему-то идут люди. Проблема для Кремля, за которой (чего хуже) идут ветераны войны с россией.
А у этих придурков давно атрофирован страх перед «величием» мокшанских болот. Они быстро организовывается. Через матюки мирятся и знают, что такое «Давай наваливай братан! Плюс, плюс! Цифры те же! Мы прикроем!»...
Тут нужно действовать решительно. Иначе можно просрать всё.
Потому и отправили ржавую КГБшную торпеду Деркача с так называемыми плёнками. Простыми месседжами для гуппи.
Но вот эти гадские гады, эти порохобостские порохоботы не верят в кремлёвское-очевидное, и пишут вот такое: «Если Порошенко так мило разговаривал с Путиным, то почему Путина устраивал любой президент, только не Порошенко? Не вяжется что-то». (с) из комментариев.
Алексеевич... Я рядом! За Украину ВМЕСТЕ!
Ветеран АТО Олексій Петров
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Ви колись чули, щоб в розмові Порошенко використовував вислів "жму руку"?
Як на мене, то то не фейк - то маркер, в який вимазуються прокремлівські хохли.
Бо українці в таку туфту і не вірять, і не слухають.
Сергій Прач
а зеЛе и его банде уже ничего не поможет!и вкиды пленок тоже
Отак людям брехнею мізки виносять.
Ще й враховуючи те, що вже й кацапи відхрестилися від цього аудіо-трешу.
Це тільки в Україні на них увагу звернули.... та й те ненадовго.
Адвокат Игоря Гладковского Руслан Волынец обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают "опровергнуть распространенную недостоверную информацию" о якобы причастности Игоря Гладковского к схемам относительно хищений в украинском оборонном комплексе.
"От себя хочу отметить, что данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела", - отметил он.
В феврале 2019 года журналисты из проекта Bihus.info опубликовали масштабное расследование хищения в оборонном комплексе Украины. По оценке расследователей, сумма, которую заработали на схеме расхитители - не менее 250 млн грн ($9,26 млн).
Как утверждают журналисты, к схеме причастен Игорь Гладковский, сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом пятого президента Петра Порошенко. Источник: https://biz.censor.net/n3207033
https://twitter.com/LugaBeg/status/1281573447253012480
Звание Героя Труда Российской Федерации
Дата учреждения https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 29 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2013 года Первое награждение https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 1 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2013 года
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Вики
Янки-то очень любят экспертизы и прежде чем кидать предьявы тех "диверсий" обратились бы к психологам , военным экспертам и сразу стало ясно как самолётом размера футбольного полят от Михи Леонтьева , так и с мотивацией тех "диверсий" , шо в их смысёл был разве , что развести на "что там у хохлов" пару-тройку мухосранских алканафтов . В такое даже , чтобы поверить нужно быть дауном , шо шобы организовать или кинуть предьяву по межправительственной связи нужно быть дауном в межгаллактическом масштабе !
Но мультимиллионер (как минимум) Пепа явно не даун . Байден - тоже ...
Так шо Деркач врядли хорошо учился в школе КГБ - наверняка пробухал все лекции и практические занятия и кроме лютой ненависти ко всему украинскому из той школки не вынес !
В дезе очень важно чувство меры , а когда буржуины покупают мальчиша-плохиша за банку варенья и пачку печенья , то это может такая шутка была у Аркаши Гайдара ...
Пепа бы ещё ***** не поздравлял со словами Алла Ахбар и не чокался с ним за "Лехаим" ...
Ему ещё не хватало взорвать в Крыму пару консервных заводов залив реками крови !
Ну как не вспомнить в этой связи Высоцкого песню про шпиёна , поселившегося в гостинице "Совейской" несовейского человека и про Андрюху РПЦшного он же Эпифан ...
Если ты слабый - притворись сильным, не можешь нападать, затягивай разговорами. Самая лучшая война: разбить замыслы противника - матчасть, Глава 3, стих 2.
Читайте источники.
Один умный китаец это ещё две тысячи лет назад понимал.
Но в двадцать первом веке ********* все.
И вторые сутки обсуждают вбросы от какого-то агента КГБ про то, что Порошенко сказал пять лет назад.
Да мне глубоко срать, что он там ему говорил.
Меня интересует единственное - что он делал.
А тут не то, что вопросов нет, тут только одна формулировка, которую я вычитал у https://www.facebook.com/v.n.puzanov?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCkiZ8UENHdrdRGyG0dbPn44vr6XRSY_yysKeyGQdj-r36iLp3dt6v15WpSb79GO-qbwmcesqokPGLC&fref=mentions Виктор Пузанов : гетьман, которого страна ждала 300 лет.
И если ему удавалось какими-то поздравлениями водить Путина за нос два года, то у меня только один вопрос - Петр Алексеич, ..уйли ты его так плохо поздравлял, что он через два года все же догадался, что любви в десна не будет?
А если вы так и не поняли значение слова «нае@ать» - вэлкам в Гугл.
И да. Никогда. Никогда. Никогда не читайте анонимные телеграм-каналы, не смотрите вбросы от агентов противника, не слушайте подпольно записаных пленок. И уж тем более не тащите их обсуждать в публичное пространство. А то у вас на ушах вырастут волосы. И о том, что вы неразборчивый глупец, станет известно уже не только вам.
Давайте, дети, повторим домашнее задание все вместе:
"Пленки Деркача?" Сразу нах....!
Это я вам как террорист-фельетонист говорю.
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=************************************************************-QhbVaRRkqOt18S9zrai&hc_ref=ARR4kXFjHjQHD5D0s3Z2PpB5q4Oxqfaof3YiFdTRbhahU-bKqSV047yAQhfscpzxETY&fref=nf Аркадий Бабченко
Как раз нужно смотреть , читать и думать - диферамбы глупы и наивны как жанр ...
Петя не мой кандидат и ЗЕ уж тем паче , но слушая как рыгоблевота поёт диферамбы Пахлу или Звероящуру Ибуковичу я бы скорее выбрал Шоко !
"Зрадник України" написано у нього на лобі великими літерами.
Компания Adobe выпустила "фотошоп" для подделки голоса. Проект Adobe Voco
https://www.youtube.com/watch?v=rzCCxA8AASA
https://www.youtube.com/watch?v=nWhoHAybWVE https://www.youtube.com/watch?v=nWhoHAybWVE
Зеля всрався
Пєскікові заяви про поздоровлення від Порошенка досі є у електронних ЗМі і за шість років ніхто їх не спростовував, і не подава до суду за наклеп.
Про який же абмєн паздравлєніями ви тут пишете і де та заява Пєскова?
Так, твій крембль ще багато цікавинок викине про Пороха. ******* технології цьому сприяють. От тільки ніхто зараз в таке не вірить, окрім зебілів та зайвохромосомних.
https://www.youtube.com/watch?v=frgeYgNJDHg
Як глибинні фейки підривають правду й загрожують демократії
https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/23711/2019-10-29-yak-glibinni-feiki-**********-pravdu-i-***********-demokratii/
Фейкові відео, що створені штучним інтелектом і виглядають наче справжні, все частіше з'являються в мережі. Це нерідко завдає непоправної шкоди тим, кого такі відео стосуються
Технологія машинного навчання маніпулює, фабрикуючи аудіо- та відеозаписи, на яких люди нібито роблять божевільні речі, яких вони насправді не робили або не говорили. Глибинні фейки видаються реалістичними, але вони не є такими. Вони тотально фальшиві. Хоча технології й розробляють алгоритми їх виявлення, такі відео все ще широко доступні.
https://www.youtube.com/watch?v=WyU-gJ2NTGc
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0 https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
Лолиту слили. Прикончить этого агента не даст Запад, но зашквар очевиден всем.
Знаю, что этот пост удалят. Жаль, что мой любимый Цензор превратился в отделение по отмыванию олигарха и предателя Порошенко.
И как это в стиле пЭци.....на скамейке запасных никого окромя меня.....а вот и пролетел.
Мережу підірвав ролик про Зеленського і Путіна: "Владимир Владимирович, заберите меня!"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-jq4f_eSvhE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-jq4f_eSvhE&feature=emb_logo
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А хлюпіки , ніякі ..., таких бояться і стараються напакостити тишком ,.. бо їм далеко до такого рівня ...і судячи це вони відчувають ...
А які розмови були з Юлею..., 5хв. .. ціна газу ..., з Януковичем звірок і він навалив в памперс,. З Зе ..., той боїться очі підняти ...
Позор ... перестаньте лизати Путіну задницю шановні виборці Зеленського .., бо проголосувавши за клоуна ви опустили державу за яку боролися багато реальних патріотів
https://vk.com/wall-57424472_275284 сегодня в 5:25
Действия
11.07.20. Сообщение от журналистов.
"Портнов: «плёнки Деркача» - готовая доказательная база обвинения Порошенко в десятках корыстных и военных преступлений. Пятый президент Пётр Порошенко, главный государственный и военный преступник, шесть лет развешивал российские ярлыки своим оппонентам и на этой базе раскалывал общество и делил страну по языковому, религиозному и майданному принципу.
Комментируя новую порцию «плёнок Деркача», обратил внимание юрист, инициатор многих судебных исков в отношении Порошенко Андрей Портнов.
По его словам, согласно обнародованного разговора двух лидеров: Порошенко и Путина, кроме любезного обмена комплиментами в дни гибели украинских граждан, экс-президент обсуждал всё с российским лидером так, как будто они вместе и по одну сторону.
Для начала определить подлинность,а потом по полной программе влить виновникам.