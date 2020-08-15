Нардеп Деркач жодним чином не пов'язаний із керівництвом "Енергоатому", - заява компанії

Пресслужба НАЕК "Енергоатом" заявляє, що інформація, заявлена в публікації Володимира Ар'єва про нібито наявність комерційних, фінансових, сімейних чи будь-яких інших зв'язків нардепа Андрія Деркача з керівництвом "Енергоатому", не відповідає дійсності і є такою, що безчестить і принижує гідність посадових осіб державної компанії.

Цензор.НЕТ публікує цю заяву.

"Свою діяльність зазначені в публікації керівні особи НАЕК "Енергоатом" здійснюють, керуючись виключно інтересами України і державної енергетичної компанії.

Сьогодні фінансовий та економічний стан НАЕК "Енергоатом" вимагає ефективного та кризового менеджменту, а також радикальних і рішучих дій. Така ситуація склалася унаслідок системних прорахунків упродовж попередніх років. Сьогодні нинішньому менеджменту потрібно виправити помилки минулого і знайти ефективні рішення комплексних проблем.

Зокрема, наприклад, лобізм попереднього керівництва "Енергоатому" для компаній Максима Микитася "Укрбудмонтаж" і "Укренергомонтаж" під час будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива призвів до суттєвих порушень і зсувів у графіку, що підтверджено Антимонопольним комітетом України.

Звичайно, принципова політика нового менеджменту компанії наражається на потужний зовнішній спротив, що сприяє появі подібних публікацій і звинувачень", - зазначили в пресслужбі.

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Нагадаємо, раніше нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв заявив, що повернення в "Енергоатом" людини, наближеної до нардепа Андрія Деркача, стало своєрідним "гонораром" за публікації фейкових "плівок Деркача".