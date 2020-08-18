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Новини
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Держпідприємство "Енергоатом" заблокувало позапланову антикорупційну перевірку, - НАЗК

Держпідприємство

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" заблокувало позапланову антикорупційну перевірку, яку мало провести Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

"НАЗК отримало низку повідомлень про можливі порушення на "Енергоатомі" від громадських організацій, народних депутатів, фізичних осіб та ЗМІ. Саме тому було розпочато антикорупційну перевірку підприємства. Проте наших фахівців просто не пустили на територію компанії", — зазначає Голова НАЗК Олександр Новіков.

Фахівці НАЗК склали акт про недопуск до перевірки, який підписав т.в.о. президента підприємства Петро Котін. Отже, він підтвердив, що підприємство свідомо перешкоджає перевірці.

У зв’язку з цим НАЗК внесе Котіну відповідний припис. У разі повторного недопуску буде складений адміністративний протокол про невиконання законних вимог НАЗК.

"Це перший випадок, коли НАЗК не допускають до проведення перевірки. Зважаючи на це, припускаємо, що на підприємстві існують системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства та безпеку всієї галузі атомної енергетики", — додає Олександр Новіков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів, зокрема щодо судді і заступника генпрокурора

перевірка (1246) Енергоатом (1649) НАЗК (1699)


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Топ коментарі
+3
Энергоатом уже еле дышит от реформ Зе и ахметских прихвостней. Завтра в Киеве будет акция протеста работников компании, так тут и проверка сразу. К Ахметову что не заходим, господа антикоррупционеры?
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18.08.2020 17:10 Відповісти
+1
Зато же не Порошенко. Зато же не власть "барыг". Правда, зебильчики? Вилку подарить или уже грабли нужно?
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18.08.2020 17:04 Відповісти
+1
Вечная кормушка крышующих, министрства и Ахметки.
Все закупки только от предприятий имеющих лицензию на ^атом^. А как и кто приобрел личенщию и сколько при этом накрутил на товаре...
Стандартный откат 30%%, особый 50%%, на мелочи можно накатить и 1000%%.
Атом *** е мать!
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18.08.2020 17:34 Відповісти
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Зато же не Порошенко. Зато же не власть "барыг". Правда, зебильчики? Вилку подарить или уже грабли нужно?
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18.08.2020 17:04 Відповісти
в смысле не власть барыг? директор энергоатома назначен...... весной 2014 года.
яныка и азирова уже не было. правда порохососики?
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18.08.2020 19:37 Відповісти
Так чого ж його не звільнив зеленський, зеленососік? Це ж його улюблена гра?
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18.08.2020 19:43 Відповісти
порох зацементировал, не выкопаешь и за 20 лет...
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18.08.2020 19:47 Відповісти
Да неужели? Только в твоих влажных фантазиях. Может у Бени сейчас не монобольшинство монобыдла? Или не их главы всех силовых и контролирующих органов? Или у тебя большая вавка в голове? Пей зеленку, не будет везде мерещиться "барыга".
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18.08.2020 20:24 Відповісти
Как это монобольшинство тогда приняло антиколомойский закон?
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19.08.2020 14:11 Відповісти
Он был принят ради крайне нужных денег МВФ в итоге с такой кучей нарушений, что его всегда при необходимости можно оспорить и отменить в ВС и КС. И в МВФ его просили принять еще в сентябре чтобы продолжить программу сотрудничества, которую тогда зеленые с успехом запороли.
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19.08.2020 14:29 Відповісти
Коломойский же вроде бы выступал за дефолт. И стоит понимать, что у нас все законы можно оспорить и отменить, и даже статьи конституции, был бы только судья "правильным". И я думаю, что в МВФ тоже знают об этом.
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19.08.2020 14:39 Відповісти
Правильно, антикоррупционная проверка должна быть исключительно по плану с предупреждением минимум за месят, а ишь чего удумали внезапно приперлись.))
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18.08.2020 17:04 Відповісти
Зебилу и его банде это только на руку. Там же коррупционный клондайк. Не хуже, чем в Нафтогазе с Коболевым.
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18.08.2020 17:05 Відповісти
При Коболеву и Витренко Нафтогаз стал прибыльным а зе-ублудки сделают его убыточным.
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18.08.2020 17:54 Відповісти
Энергоатом уже еле дышит от реформ Зе и ахметских прихвостней. Завтра в Киеве будет акция протеста работников компании, так тут и проверка сразу. К Ахметову что не заходим, господа антикоррупционеры?
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18.08.2020 17:10 Відповісти
Вечная кормушка крышующих, министрства и Ахметки.
Все закупки только от предприятий имеющих лицензию на ^атом^. А как и кто приобрел личенщию и сколько при этом накрутил на товаре...
Стандартный откат 30%%, особый 50%%, на мелочи можно накатить и 1000%%.
Атом *** е мать!
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18.08.2020 17:34 Відповісти
Так Прозорро ж! Заборона держпідприємству купляти самому у виробника. Неймовірна ж вигода, знайти виробника, домовитись з ним про все, а потім через пів-року тендерів купити це у посередника в три рази дорожче ніж домовився. І час і гроші просрані, зате яскрава демонстрація постулату наскільки приватне підприємництво ефективніше державного!
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18.08.2020 18:51 Відповісти
Коррупция торжествует!
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18.08.2020 19:13 Відповісти
 
 