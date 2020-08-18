Держпідприємство "Енергоатом" заблокувало позапланову антикорупційну перевірку, - НАЗК

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" заблокувало позапланову антикорупційну перевірку, яку мало провести Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

"НАЗК отримало низку повідомлень про можливі порушення на "Енергоатомі" від громадських організацій, народних депутатів, фізичних осіб та ЗМІ. Саме тому було розпочато антикорупційну перевірку підприємства. Проте наших фахівців просто не пустили на територію компанії", — зазначає Голова НАЗК Олександр Новіков.

Фахівці НАЗК склали акт про недопуск до перевірки, який підписав т.в.о. президента підприємства Петро Котін. Отже, він підтвердив, що підприємство свідомо перешкоджає перевірці.

У зв’язку з цим НАЗК внесе Котіну відповідний припис. У разі повторного недопуску буде складений адміністративний протокол про невиконання законних вимог НАЗК.

"Це перший випадок, коли НАЗК не допускають до проведення перевірки. Зважаючи на це, припускаємо, що на підприємстві існують системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства та безпеку всієї галузі атомної енергетики", — додає Олександр Новіков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів, зокрема щодо судді і заступника генпрокурора