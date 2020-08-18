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Новости Коронавирус и карантин
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У командующего ВМС Украины Неижпапы обнаружен COVID-19, - СМИ

У командующего ВМС Украины Неижпапы обнаружен COVID-19, - СМИ

У командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы подтвердили COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом "Бабелю" сообщили два источника.

По информации собеседника, 14 августа в штабе провели совещание с участием Неижпапы. После него 23 сотрудника штаба ушли на самоизоляцию.

Сам Алексей Неижпапа отказался "Бабелю" комментировать эту информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил контр-адмирала Неижпапу командующим ВМС Украины вместо Воронченко. ФОТО

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Неижпапа Алексей (79)


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Топ комментарии
+3
Кстати, где наша первая леди? Она живая? Почему ее не показывают.
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18.08.2020 17:19 Ответить
+2
кто знает, комфлота, часом, с Вавой не встречался на днях?
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18.08.2020 17:16 Ответить
+2
почему ж не показывают, мендель каждый день показывают
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18.08.2020 19:47 Ответить
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Неїжлапи? Ох і хвамілія
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18.08.2020 17:10 Ответить
Неїжпопой, а то коронавірус вхопиш!
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18.08.2020 18:47 Ответить
Рыба гниет с головы, не удивительно, что число болеющих военных растет на 10% каждый день
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18.08.2020 17:11 Ответить
Да ,и Неижпапа продался.
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18.08.2020 17:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-2IRY05g6tU&t=203s https://www.youtube.com/watch?v=-2IRY05g6tU&t=196s

ПЛР-тестування - це ворожіння на кавовій гущі.
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18.08.2020 17:12 Ответить
кто знает, комфлота, часом, с Вавой не встречался на днях?
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18.08.2020 17:16 Ответить
Вот смеются здесь, а русские послушали. Все кто приехал к нашей знакомой родственники в России, они все кашляли и была температура. И все стали пить пол чайной ложки соды на стакан закипающей воды и все поправились. А здесь только смеются и ковидом заболевают. Ну да, они же богатые Им за мульон лекарство подавай, какая там сода? И помирают же. Из вредности.
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18.08.2020 17:18 Ответить
Ещё свежевыжатый берёзовый сок, неодимовый браслет, и "Отче наш" три раза на ночь помогают. Инфа 146.
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18.08.2020 17:26 Ответить
Кстати, где наша первая леди? Она живая? Почему ее не показывают.
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18.08.2020 17:19 Ответить
У Зе, як і у Януковоща було, не прийнято першу леді на люди показувати
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18.08.2020 17:41 Ответить
почему ж не показывают, мендель каждый день показывают
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18.08.2020 19:47 Ответить
Много проводил встреч по службе.Здоровья ВАМ!
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18.08.2020 17:24 Ответить
это ж не смертельно! в противном случае могу принять командование!!!
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18.08.2020 18:40 Ответить
Доведеться іноді випити з бійцями
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18.08.2020 18:48 Ответить
 
 