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У командующего ВМС Украины Неижпапы обнаружен COVID-19, - СМИ
У командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы подтвердили COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ , об этом "Бабелю" сообщили два источника.
По информации собеседника, 14 августа в штабе провели совещание с участием Неижпапы. После него 23 сотрудника штаба ушли на самоизоляцию.
Сам Алексей Неижпапа отказался "Бабелю" комментировать эту информацию.
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+3 asd про
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+2 vigo
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+2 (unknown) #262758
показать весь комментарий18.08.2020 19:47 Ответить Ссылка
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