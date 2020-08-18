У командующего ВМС Украины Неижпапы обнаружен COVID-19, - СМИ

У командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы подтвердили COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом "Бабелю" сообщили два источника.



По информации собеседника, 14 августа в штабе провели совещание с участием Неижпапы. После него 23 сотрудника штаба ушли на самоизоляцию.



Сам Алексей Неижпапа отказался "Бабелю" комментировать эту информацию.





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