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Новини Коронавірус і карантин
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У командувача ВМС України Неїжпапи виявлено COVID-19, - ЗМІ

У командувача ВМС України Неїжпапи виявлено COVID-19, - ЗМІ

У командувача Військово-морськими сил України Олексія Неїжпапи підтвердили COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Бабелю" повідомили два джерела.

За інформацією співрозмовника, 14 серпня в штабі провели нараду за участю Неїжпапи. Після неї 23 співробітники штабу пішли на самоізоляцію.

Сам Олексій Неїжпапа відмовився "Бабелю" коментувати цю інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рушійна сила" поширення COVID-19 - люди віком 20-40 років, які не знають, що вони інфіковані, - ВООЗ

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Неїжпапа Олексій (86)


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Топ коментарі
+3
Кстати, где наша первая леди? Она живая? Почему ее не показывают.
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18.08.2020 17:19 Відповісти
+2
кто знает, комфлота, часом, с Вавой не встречался на днях?
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18.08.2020 17:16 Відповісти
+2
почему ж не показывают, мендель каждый день показывают
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18.08.2020 19:47 Відповісти
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Неїжлапи? Ох і хвамілія
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18.08.2020 17:10 Відповісти
Неїжпопой, а то коронавірус вхопиш!
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18.08.2020 18:47 Відповісти
Рыба гниет с головы, не удивительно, что число болеющих военных растет на 10% каждый день
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18.08.2020 17:11 Відповісти
Да ,и Неижпапа продался.
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18.08.2020 17:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-2IRY05g6tU&t=203s https://www.youtube.com/watch?v=-2IRY05g6tU&t=196s

ПЛР-тестування - це ворожіння на кавовій гущі.
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18.08.2020 17:12 Відповісти
кто знает, комфлота, часом, с Вавой не встречался на днях?
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18.08.2020 17:16 Відповісти
Вот смеются здесь, а русские послушали. Все кто приехал к нашей знакомой родственники в России, они все кашляли и была температура. И все стали пить пол чайной ложки соды на стакан закипающей воды и все поправились. А здесь только смеются и ковидом заболевают. Ну да, они же богатые Им за мульон лекарство подавай, какая там сода? И помирают же. Из вредности.
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18.08.2020 17:18 Відповісти
Ещё свежевыжатый берёзовый сок, неодимовый браслет, и "Отче наш" три раза на ночь помогают. Инфа 146.
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18.08.2020 17:26 Відповісти
Кстати, где наша первая леди? Она живая? Почему ее не показывают.
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18.08.2020 17:19 Відповісти
У Зе, як і у Януковоща було, не прийнято першу леді на люди показувати
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18.08.2020 17:41 Відповісти
почему ж не показывают, мендель каждый день показывают
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18.08.2020 19:47 Відповісти
Много проводил встреч по службе.Здоровья ВАМ!
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18.08.2020 17:24 Відповісти
это ж не смертельно! в противном случае могу принять командование!!!
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18.08.2020 18:40 Відповісти
Доведеться іноді випити з бійцями
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18.08.2020 18:48 Відповісти
 
 