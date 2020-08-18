У командувача ВМС України Неїжпапи виявлено COVID-19, - ЗМІ

У командувача Військово-морськими сил України Олексія Неїжпапи підтвердили COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Бабелю" повідомили два джерела.

За інформацією співрозмовника, 14 серпня в штабі провели нараду за участю Неїжпапи. Після неї 23 співробітники штабу пішли на самоізоляцію.

Сам Олексій Неїжпапа відмовився "Бабелю" коментувати цю інформацію.

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