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У командувача ВМС України Неїжпапи виявлено COVID-19, - ЗМІ
У командувача Військово-морськими сил України Олексія Неїжпапи підтвердили COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Бабелю" повідомили два джерела.
За інформацією співрозмовника, 14 серпня в штабі провели нараду за участю Неїжпапи. Після неї 23 співробітники штабу пішли на самоізоляцію.
Сам Олексій Неїжпапа відмовився "Бабелю" коментувати цю інформацію.
Топ коментарі
+3 asd про
показати весь коментар18.08.2020 17:19 Відповісти Посилання
+2 vigo
показати весь коментар18.08.2020 17:16 Відповісти Посилання
+2 (unknown) #262758
показати весь коментар18.08.2020 19:47 Відповісти Посилання
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