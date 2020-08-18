На Донбассе без обстрелов, режим "тишина" соблюдается, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские воины придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что подразделения ООС " пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".

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