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Новости Агрессия России против Украины
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На Донбассе без обстрелов, режим "тишина" соблюдается, - штаб ООС

На Донбассе без обстрелов, режим

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские воины придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что подразделения ООС " пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".

Также на Цензор.НЕТ: РФ перебросила на Донбасс 20 единиц боевой техники и очередную партию беспилотников, - разведка

На Донбассе без обстрелов, режим тишина соблюдается, - штаб ООС 01
На Донбассе без обстрелов, режим тишина соблюдается, - штаб ООС 02
На Донбассе без обстрелов, режим тишина соблюдается, - штаб ООС 03
На Донбассе без обстрелов, режим тишина соблюдается, - штаб ООС 04

Автор: 

Донбасс (26958) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+2
Вислюк посмотрел в глазки *****, доложил ему о провокации Украинских разведчиков, которые хотели наказать "своих пацанов, повстанцев" . Теперь запретил стрелять, кровью Украинской хочет умываться?


Россия стягивает военную технику на Донбасс
Общество 18-авг, 17:219 302 0

Российские боевики активно стягивают на временно оккупированные территории Донбасса военную технику. Об этом сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины.
По информации Главного управления разведки МОУ, командование оперативной группировки росийских войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 и 2 Армейских корпусов.
«Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения.
Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса», - сообщил представитель пресс-центра.
Кроме того, отдельными грузовиками россияне завезли очередную партию беспилотников, оснащенных современными системами видеонаблюдения.
В июле разведка установила, что страна-агрессор отправила на восток Украины новые диверсионно-разведывательные и снайперские группы.
Они были укомплектованы кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.
В августе российские террористы на Донбассе, несмотря на договоренности о перемирии, продолжили подлые вооруженные провокации.
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18.08.2020 17:50 Ответить
+2
постреливают шёпотом.
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18.08.2020 17:51 Ответить
+2
Заховали голову в пісок і --" Всё хорошо, прекрасная маркиза"... Поки що... А коли, на якійсь ділянці фронту, відбудеться Атака і Прорив, із численними.. "раптовими втратами здоров"я".. в ЗСУ? Хто буде відповідальним? Хто буде грати на піаніно?
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18.08.2020 18:05 Ответить
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Вислюк посмотрел в глазки *****, доложил ему о провокации Украинских разведчиков, которые хотели наказать "своих пацанов, повстанцев" . Теперь запретил стрелять, кровью Украинской хочет умываться?


Россия стягивает военную технику на Донбасс
Общество 18-авг, 17:219 302 0

Российские боевики активно стягивают на временно оккупированные территории Донбасса военную технику. Об этом сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины.
По информации Главного управления разведки МОУ, командование оперативной группировки росийских войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 и 2 Армейских корпусов.
«Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения.
Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса», - сообщил представитель пресс-центра.
Кроме того, отдельными грузовиками россияне завезли очередную партию беспилотников, оснащенных современными системами видеонаблюдения.
В июле разведка установила, что страна-агрессор отправила на восток Украины новые диверсионно-разведывательные и снайперские группы.
Они были укомплектованы кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.
В августе российские террористы на Донбассе, несмотря на договоренности о перемирии, продолжили подлые вооруженные провокации.
показать весь комментарий
18.08.2020 17:50 Ответить
К чему это? Понятное дело что они укрепляються, не козявки же ковырять за деньги страны агрессора. Предстоит долгая работа в группах и так или иначе мир наступит.
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18.08.2020 18:02 Ответить
Мир не наступает, это не месячные. Ты либо побеждаешь, или твои дети будут рабами.
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18.08.2020 21:18 Ответить
постреливают шёпотом.
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18.08.2020 17:51 Ответить
Тишина !?!?

Состоянием на 15-00 18.08.2020 г. Обстрелов 3 ( 1- стрелковое оружие. 1 - снайпер) Потерь нет Ответный огонь 1 (1 стрелковое оружие) (с)
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18.08.2020 17:52 Ответить
Заховали голову в пісок і --" Всё хорошо, прекрасная маркиза"... Поки що... А коли, на якійсь ділянці фронту, відбудеться Атака і Прорив, із численними.. "раптовими втратами здоров"я".. в ЗСУ? Хто буде відповідальним? Хто буде грати на піаніно?
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18.08.2020 18:05 Ответить
Позиция страуса - жопа сверху, имеют все кому не противно.
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18.08.2020 23:06 Ответить
А для чего путинская нечисть укрепляет свои позиции - подвозит навую технику, людей, окапываются. бетонируются, застраивают линию разграничения "на века"? Это для мира, для выведения войск из Украины? Для мирной жизни на даунбассе? Кто - нибудь верит. что не готовится мощное наступление на наши позиции?
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18.08.2020 18:14 Ответить
Так пойди спроси у ********** нечисти. А нее сопли развози по клаве!
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18.08.2020 20:17 Ответить
На Донбасі без обстрілів, режиму "тиша" дотримуються, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2767
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18.08.2020 18:27 Ответить
а чому простим постиком, а не словами якогось(їсь) серкетута??
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18.08.2020 18:49 Ответить
конечно, ведь Кацапстану тяжело вести войнушку в Украине и мутить в Беларуси... у Бацьки устаканится и опять стрелять у нас будут
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18.08.2020 19:12 Ответить
 
 