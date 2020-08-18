На Донбасі без обстрілів, режиму "тиша" дотримуються, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби в смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань порушень з боку супротивника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша. Серед наших захисників немає військових втрат і поранень", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що підрозділи ООС "пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".

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