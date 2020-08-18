На Донбасі без обстрілів, режиму "тиша" дотримуються, - штаб ООС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби в смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань порушень з боку супротивника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша. Серед наших захисників немає військових втрат і поранень", - сказано в повідомленні.
У штабі зазначили, що підрозділи ООС "пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".
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Россия стягивает военную технику на Донбасс
Общество 18-авг, 17:219 302 0
Российские боевики активно стягивают на временно оккупированные территории Донбасса военную технику. Об этом сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины.
По информации Главного управления разведки МОУ, командование оперативной группировки росийских войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 и 2 Армейских корпусов.
«Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения.
Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса», - сообщил представитель пресс-центра.
Кроме того, отдельными грузовиками россияне завезли очередную партию беспилотников, оснащенных современными системами видеонаблюдения.
В июле разведка установила, что страна-агрессор отправила на восток Украины новые диверсионно-разведывательные и снайперские группы.
Они были укомплектованы кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.
В августе российские террористы на Донбассе, несмотря на договоренности о перемирии, продолжили подлые вооруженные провокации.
Состоянием на 15-00 18.08.2020 г. Обстрелов 3 ( 1- стрелковое оружие. 1 - снайпер) Потерь нет Ответный огонь 1 (1 стрелковое оружие) (с)