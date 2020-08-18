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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі без обстрілів, режиму "тиша" дотримуються, - штаб ООС

На Донбасі без обстрілів, режиму

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби в смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань порушень з боку супротивника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша. Серед наших захисників немає військових втрат і поранень", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що підрозділи ООС "пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".

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На Донбасі без обстрілів, режиму тиша дотримуються, - штаб ООС 01
На Донбасі без обстрілів, режиму тиша дотримуються, - штаб ООС 02
На Донбасі без обстрілів, режиму тиша дотримуються, - штаб ООС 03
На Донбасі без обстрілів, режиму тиша дотримуються, - штаб ООС 04

Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
Вислюк посмотрел в глазки *****, доложил ему о провокации Украинских разведчиков, которые хотели наказать "своих пацанов, повстанцев" . Теперь запретил стрелять, кровью Украинской хочет умываться?


Россия стягивает военную технику на Донбасс
Общество 18-авг, 17:219 302 0

Российские боевики активно стягивают на временно оккупированные территории Донбасса военную технику. Об этом сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины.
По информации Главного управления разведки МОУ, командование оперативной группировки росийских войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 и 2 Армейских корпусов.
«Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения.
Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса», - сообщил представитель пресс-центра.
Кроме того, отдельными грузовиками россияне завезли очередную партию беспилотников, оснащенных современными системами видеонаблюдения.
В июле разведка установила, что страна-агрессор отправила на восток Украины новые диверсионно-разведывательные и снайперские группы.
Они были укомплектованы кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.
В августе российские террористы на Донбассе, несмотря на договоренности о перемирии, продолжили подлые вооруженные провокации.
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18.08.2020 17:50 Відповісти
+2
постреливают шёпотом.
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18.08.2020 17:51 Відповісти
+2
Заховали голову в пісок і --" Всё хорошо, прекрасная маркиза"... Поки що... А коли, на якійсь ділянці фронту, відбудеться Атака і Прорив, із численними.. "раптовими втратами здоров"я".. в ЗСУ? Хто буде відповідальним? Хто буде грати на піаніно?
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18.08.2020 18:05 Відповісти
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Вислюк посмотрел в глазки *****, доложил ему о провокации Украинских разведчиков, которые хотели наказать "своих пацанов, повстанцев" . Теперь запретил стрелять, кровью Украинской хочет умываться?


Россия стягивает военную технику на Донбасс
Общество 18-авг, 17:219 302 0

Российские боевики активно стягивают на временно оккупированные территории Донбасса военную технику. Об этом сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины.
По информации Главного управления разведки МОУ, командование оперативной группировки росийских войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 и 2 Армейских корпусов.
«Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения.
Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса», - сообщил представитель пресс-центра.
Кроме того, отдельными грузовиками россияне завезли очередную партию беспилотников, оснащенных современными системами видеонаблюдения.
В июле разведка установила, что страна-агрессор отправила на восток Украины новые диверсионно-разведывательные и снайперские группы.
Они были укомплектованы кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.
В августе российские террористы на Донбассе, несмотря на договоренности о перемирии, продолжили подлые вооруженные провокации.
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18.08.2020 17:50 Відповісти
К чему это? Понятное дело что они укрепляються, не козявки же ковырять за деньги страны агрессора. Предстоит долгая работа в группах и так или иначе мир наступит.
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18.08.2020 18:02 Відповісти
Мир не наступает, это не месячные. Ты либо побеждаешь, или твои дети будут рабами.
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18.08.2020 21:18 Відповісти
постреливают шёпотом.
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18.08.2020 17:51 Відповісти
Тишина !?!?

Состоянием на 15-00 18.08.2020 г. Обстрелов 3 ( 1- стрелковое оружие. 1 - снайпер) Потерь нет Ответный огонь 1 (1 стрелковое оружие) (с)
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18.08.2020 17:52 Відповісти
Заховали голову в пісок і --" Всё хорошо, прекрасная маркиза"... Поки що... А коли, на якійсь ділянці фронту, відбудеться Атака і Прорив, із численними.. "раптовими втратами здоров"я".. в ЗСУ? Хто буде відповідальним? Хто буде грати на піаніно?
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18.08.2020 18:05 Відповісти
Позиция страуса - жопа сверху, имеют все кому не противно.
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18.08.2020 23:06 Відповісти
А для чего путинская нечисть укрепляет свои позиции - подвозит навую технику, людей, окапываются. бетонируются, застраивают линию разграничения "на века"? Это для мира, для выведения войск из Украины? Для мирной жизни на даунбассе? Кто - нибудь верит. что не готовится мощное наступление на наши позиции?
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18.08.2020 18:14 Відповісти
Так пойди спроси у ********** нечисти. А нее сопли развози по клаве!
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18.08.2020 20:17 Відповісти
На Донбасі без обстрілів, режиму "тиша" дотримуються, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2767
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18.08.2020 18:27 Відповісти
а чому простим постиком, а не словами якогось(їсь) серкетута??
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18.08.2020 18:49 Відповісти
конечно, ведь Кацапстану тяжело вести войнушку в Украине и мутить в Беларуси... у Бацьки устаканится и опять стрелять у нас будут
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18.08.2020 19:12 Відповісти
 
 