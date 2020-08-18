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Новости Революция в Беларуси
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Мужа Тихановской этапировали из Минска, - правозащитники

Мужа Тихановской этапировали из Минска, - правозащитники

Мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергея Тихановского этапировали из Минска в Жодино.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Запад сообщил правозащитный центр "Весна".

"Нам стало известно, что из-за запланированных акций поддержки политзаключенного Сергея Тихановского, его самого этапировали в Жодино (из Минска - ред.)", - сообщили правозащитники.

Сегодня Тихановская в день рождения ее арестованного мужа, блогера Сергея Тихановского, которому ЦИК ранее отказал в регистрации для участия в кампании за пост президента, записала видеообращение.

Отмечается, что 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской задержали ее мужа и руководителя ее инициативной группы, видеоблоггер Сергея Тихановского, а также нескольких его сторонников.

В СК Беларуси утверждают, что "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, во время которого совершено групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и связанные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

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Автор: 

Беларусь (7937) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+5
Овощ-2 почти созрел .
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18.08.2020 17:47 Ответить
+3
Луку надо подвесит вверх ногами на пол дня, чтобы присмирел.
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18.08.2020 17:58 Ответить
+2
Уже довольно давно написано, но как сегодня и как про Беларусь.
Чоловіка Тіхановської етапували з Мінська, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7129
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18.08.2020 18:07 Ответить
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Овощ-2 почти созрел .
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18.08.2020 17:47 Ответить
Бульбайость мочить ворогів фуйлопітеків.
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18.08.2020 18:10 Ответить
Ленин в Шушино.
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18.08.2020 18:58 Ответить
Луку надо подвесит вверх ногами на пол дня, чтобы присмирел.
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18.08.2020 17:58 Ответить
ttps://www.youtube.com/watch?v=OBVH1z_hvEg
Обращение из Украины
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18.08.2020 18:15 Ответить
Правильное подвесить испитую Тихановскую, которая надумала белорусскую землю продавать.
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18.08.2020 18:17 Ответить
Ты шо царская морда земли казенные разбазариваешь?"
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18.08.2020 18:25 Ответить
Уже довольно давно написано, но как сегодня и как про Беларусь.
Чоловіка Тіхановської етапували з Мінська, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7129
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18.08.2020 18:07 Ответить
Тихановская сменила фамилию на Тихоноскайте
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18.08.2020 18:25 Ответить
А може на Терминатора?
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18.08.2020 18:27 Ответить
Лука уже давно занял место Терминатора.
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18.08.2020 21:13 Ответить
 
 