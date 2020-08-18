Мужа Тихановской этапировали из Минска, - правозащитники

Мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергея Тихановского этапировали из Минска в Жодино.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Запад сообщил правозащитный центр "Весна".

"Нам стало известно, что из-за запланированных акций поддержки политзаключенного Сергея Тихановского, его самого этапировали в Жодино (из Минска - ред.)", - сообщили правозащитники.

Сегодня Тихановская в день рождения ее арестованного мужа, блогера Сергея Тихановского, которому ЦИК ранее отказал в регистрации для участия в кампании за пост президента, записала видеообращение.

Отмечается, что 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской задержали ее мужа и руководителя ее инициативной группы, видеоблоггер Сергея Тихановского, а также нескольких его сторонников.

В СК Беларуси утверждают, что "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, во время которого совершено групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и связанные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

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