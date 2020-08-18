Чоловіка Тіхановської етапували з Мінська, - правозахисники

Чоловіка кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської Сергія Тіхановського етапували з Мінська в Жодіно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Интерфакс-Запад повідомив правозахисний центр "Весна".

"Нам стало відомо, що через заплановані акції підтримки політв'язня Сергія Тіхановського, його самого етапували в Жодіно (з Мінська - ред.)", - повідомили правозахисники.

Сьогодні Тіхановська, в день народження її заарештованого чоловіка, блогера Сергія Тіхановського, якому ЦВК раніше відмовила в реєстрації для участі в кампанії за пост президента, записала відеозвернення.

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Зазначається, що 29 травня в Гродно на пікеті на підтримку висування кандидатом в президенти Світлани Тіхановської затримали її чоловіка і керівника її ініціативної групи, відеоблогера Сергія Тіхановського, а також кількох його прихильників.

У СК Білорусі стверджують, що "було організовано проведення незаконного громадського заходу, мітингу, під час якого скоєно групові дії, що грубо порушують громадський порядок і пов'язані з явною непокорою законним вимогам міліції".