УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12911 відвідувач онлайн
Новини Революція в Білорусі
6 080 11

Чоловіка Тіхановської етапували з Мінська, - правозахисники

Чоловіка Тіхановської етапували з Мінська, - правозахисники

Чоловіка кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської Сергія Тіхановського етапували з Мінська в Жодіно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Интерфакс-Запад повідомив правозахисний центр "Весна".

"Нам стало відомо, що через заплановані акції підтримки політв'язня Сергія Тіхановського, його самого етапували в Жодіно (з Мінська - ред.)", - повідомили правозахисники.

Сьогодні Тіхановська, в день народження її заарештованого чоловіка, блогера Сергія Тіхановського, якому ЦВК раніше відмовила в реєстрації для участі в кампанії за пост президента, записала відеозвернення.

Читайте також: Лукашенко про Координаційну раду для мирної передачі влади: "Це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають"

Зазначається, що 29 травня в Гродно на пікеті на підтримку висування кандидатом в президенти Світлани Тіхановської затримали її чоловіка і керівника її ініціативної групи, відеоблогера Сергія Тіхановського, а також кількох його прихильників.

У СК Білорусі стверджують, що "було організовано проведення незаконного громадського заходу, мітингу, під час якого скоєно групові дії, що грубо порушують громадський порядок і пов'язані з явною непокорою законним вимогам міліції".

Автор: 

Білорусь (7987) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Овощ-2 почти созрел .
показати весь коментар
18.08.2020 17:47 Відповісти
+3
Луку надо подвесит вверх ногами на пол дня, чтобы присмирел.
показати весь коментар
18.08.2020 17:58 Відповісти
+2
Уже довольно давно написано, но как сегодня и как про Беларусь.
Чоловіка Тіхановської етапували з Мінська, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7129
показати весь коментар
18.08.2020 18:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Овощ-2 почти созрел .
показати весь коментар
18.08.2020 17:47 Відповісти
Бульбайость мочить ворогів фуйлопітеків.
показати весь коментар
18.08.2020 18:10 Відповісти
Ленин в Шушино.
показати весь коментар
18.08.2020 18:58 Відповісти
Луку надо подвесит вверх ногами на пол дня, чтобы присмирел.
показати весь коментар
18.08.2020 17:58 Відповісти
ttps://www.youtube.com/watch?v=OBVH1z_hvEg
Обращение из Украины
показати весь коментар
18.08.2020 18:15 Відповісти
Правильное подвесить испитую Тихановскую, которая надумала белорусскую землю продавать.
показати весь коментар
18.08.2020 18:17 Відповісти
Ты шо царская морда земли казенные разбазариваешь?"
показати весь коментар
18.08.2020 18:25 Відповісти
Уже довольно давно написано, но как сегодня и как про Беларусь.
Чоловіка Тіхановської етапували з Мінська, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7129
показати весь коментар
18.08.2020 18:07 Відповісти
Тихановская сменила фамилию на Тихоноскайте
показати весь коментар
18.08.2020 18:25 Відповісти
А може на Терминатора?
показати весь коментар
18.08.2020 18:27 Відповісти
Лука уже давно занял место Терминатора.
показати весь коментар
18.08.2020 21:13 Відповісти
 
 