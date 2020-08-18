Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Во вторник 18 августа состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает госагентство БелТА.

"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси", - говорится в сообщении госагентства.

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