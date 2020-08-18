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Новости Революция в Беларуси
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Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Во вторник 18 августа состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает госагентство БелТА.

"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси", - говорится в сообщении госагентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем"

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) путин владимир (31660)


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Топ комментарии
+6
Братья . Они не понимают , что это конец ?
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18.08.2020 18:05 Ответить
+4
зачем нам эта информация?
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18.08.2020 18:05 Ответить
+4
Поржали с евролохов Меркель и Макрона?
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18.08.2020 18:10 Ответить
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Братья . Они не понимают , что это конец ?
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18.08.2020 18:05 Ответить
Кто братья? И кто эти они, которые не понимают?
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18.08.2020 18:33 Ответить
Да вы все,рашисты проклятые до 7го колена...
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18.08.2020 19:14 Ответить
зачем нам эта информация?
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18.08.2020 18:05 Ответить
для софкоф и дамбаса
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18.08.2020 18:07 Ответить
Путя и Грыгоря согласовали график соития шобы не дай Бог не зачать Слуга № 2..одного им с головой хватает в Украине...
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18.08.2020 18:30 Ответить
Протяженность границы Украина - Беларусь 1084 км .
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18.08.2020 18:07 Ответить
То вона тепер якось зміниться?
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18.08.2020 18:15 Ответить
Граница Украины с 2014 - го года не изменилась . Крым -Украина , Донбасс - Украина .
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18.08.2020 18:18 Ответить
А до чого ж тоді 1084км з Білоруссю ?
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18.08.2020 18:21 Ответить
Глупенький или ватник ? Извини , вырвалось .
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18.08.2020 18:29 Ответить
Мені по цимбалах який ти,та до чого ж тут 1084км?
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18.08.2020 18:32 Ответить
КАПЕЦ !!! ЕСЛИ БЕЛАРУСЬ ЗАХВАТИТ РАША , ТО У УКРАИНЫ ПОЯВИТСЯ ПРОБЛЕМА НА ПРОТЯЖЕННОСТИ 1084км !!!!!!! Глупенький или ватник ? Извини , вырвалось !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.08.2020 18:36 Ответить
Таке враження що дійсно або дебіл або ватник або і те і інше,бо ця проблема існує з тих пір як Україна проголосувала незалежність і з тих пір нікуди не зникала,бо лука прихвостень *****.
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18.08.2020 18:42 Ответить
Чего молчишь ? Ты глупенький или ватник ?
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18.08.2020 18:39 Ответить
От ти і визначся
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18.08.2020 18:43 Ответить
Внимание всех ! Предлагаю "Цензору" при регистрации вводить не только логин и пароль , а проходить ещё тест на IQ .
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18.08.2020 18:48 Ответить
Абсолютно согласен
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18.08.2020 19:38 Ответить
Измениться существенно ,она будет границей Украина - россия.
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18.08.2020 19:16 Ответить
Білорусь вже 26 років поспіль була губернією мордора і тільки дебіл міг думати інакше і вірити дояру-губернатору, і на те що там може змінитись для України щось на краще можна навіть не сподіватись.
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18.08.2020 19:25 Ответить
враги уже обовсем договорились, осталось дело за малым - глубочайшая интеграция в недоимперию лапотную.
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18.08.2020 18:07 Ответить
Белорусы не против, даже те кто вышел на протест, вот в чем парадокс😁😁😁
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18.08.2020 18:11 Ответить
Поржали с евролохов Меркель и Макрона?
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18.08.2020 18:10 Ответить
У них всё хорошо . Это мы лохи .
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18.08.2020 18:12 Ответить
Саня, они ссыкуны, особенно этот Микрон! Ты держись, помогу если чё.
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18.08.2020 18:11 Ответить
Чєлябінськ напрягся...
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18.08.2020 18:14 Ответить
А в чём нестыковка. Что, руку не жал?
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18.08.2020 18:23 Ответить
теперь у ************* ещё звонче натовские танки будут гусеницами звенеть ...
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18.08.2020 18:18 Ответить
Братские там не народы, а эти уроды - путинхЪ и лука. Надеюсь, в ближайшее время и могилу им выкопают братскую.
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18.08.2020 18:19 Ответить
Как-то нездорово обнимаются.
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18.08.2020 18:22 Ответить
Неискренне, хотел сказать, местный зебаран или зашифрованная мокша пригожинская?
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18.08.2020 19:20 Ответить
Это наш сельский контрразведчик..
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18.08.2020 19:49 Ответить
Кремлёвская крыса сообщила белорусскому фюреру свой план сохранения власти..... На лукашенку совершается покушение. Публичное. С громким выстрелом и падением "подстреленного" диктатора....Его увозят в больницу. и оно оттуда продолжает руководить страной.... Так как, до принятия присяги следующим президентом страной правит предыдущий... А это устраивает и крысу, и фюрера....
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18.08.2020 18:25 Ответить
Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном - Цензор.НЕТ 3037Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном - Цензор.НЕТ 7360Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном - Цензор.НЕТ 8608
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18.08.2020 18:26 Ответить
И шо, той испорченный телефон в лице Пуйла передал от Европейских лидеров, куме?
-Вводить военное положение.Бач вже ВВС границу облетают. НАТО ждут
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18.08.2020 18:34 Ответить
Х#йло очень рад, наконец-то "коллега" вместе с ним на одной волне. можно "поэкспериментировать", чего на территориях бывшей рф никак нельзя, там же своя ж... находится (поэтому все в самом начале пресекается, терактами, штрафами за митинги, политубийствами, ссылками и т.п.) а тут можно попробовать начинающуюся свободу прищучить, - на западе то потяжелее будет, да и как поступать с Хабаровсками станет понятно (заселить китайцами?)
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18.08.2020 19:08 Ответить
Как появились партизаны

ibigdan

Путін проінформував Лукашенка про переговори з Меркель і Макроном - Цензор.НЕТ 8728
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18.08.2020 19:17 Ответить
Поговорили . Ну....А дальше что?
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18.08.2020 20:07 Ответить
 
 