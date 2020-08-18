Путін проінформував Лукашенка про переговори з Меркель і Макроном

У вівторок 18 серпня відбувся телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє держагентство БелТА.

"Володимир Путін проінформував білоруського колегу про його переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в частині, що стосується ситуації в Білорусі", - йдеться в повідомленні держагентства.

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