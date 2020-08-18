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Новини Революція в Білорусі
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Путін проінформував Лукашенка про переговори з Меркель і Макроном

Путін проінформував Лукашенка про переговори з Меркель і Макроном

У вівторок 18 серпня відбувся телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє держагентство БелТА.

"Володимир Путін проінформував білоруського колегу про його переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в частині, що стосується ситуації в Білорусі", - йдеться в повідомленні держагентства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путін не став би винаходити способи нечесного голосування", - кремлівська пропагандистка Симоньян про "обнулення" Путіна і вибори в Білорусі. ВIДЕО

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) путін володимир (24234)


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Топ коментарі
+6
Братья . Они не понимают , что это конец ?
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18.08.2020 18:05 Відповісти
+4
зачем нам эта информация?
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18.08.2020 18:05 Відповісти
+4
Поржали с евролохов Меркель и Макрона?
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18.08.2020 18:10 Відповісти
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Братья . Они не понимают , что это конец ?
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18.08.2020 18:05 Відповісти
Кто братья? И кто эти они, которые не понимают?
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18.08.2020 18:33 Відповісти
Да вы все,рашисты проклятые до 7го колена...
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18.08.2020 19:14 Відповісти
зачем нам эта информация?
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18.08.2020 18:05 Відповісти
для софкоф и дамбаса
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18.08.2020 18:07 Відповісти
Путя и Грыгоря согласовали график соития шобы не дай Бог не зачать Слуга № 2..одного им с головой хватает в Украине...
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18.08.2020 18:30 Відповісти
Протяженность границы Украина - Беларусь 1084 км .
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18.08.2020 18:07 Відповісти
То вона тепер якось зміниться?
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18.08.2020 18:15 Відповісти
Граница Украины с 2014 - го года не изменилась . Крым -Украина , Донбасс - Украина .
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18.08.2020 18:18 Відповісти
А до чого ж тоді 1084км з Білоруссю ?
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18.08.2020 18:21 Відповісти
Глупенький или ватник ? Извини , вырвалось .
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18.08.2020 18:29 Відповісти
Мені по цимбалах який ти,та до чого ж тут 1084км?
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18.08.2020 18:32 Відповісти
КАПЕЦ !!! ЕСЛИ БЕЛАРУСЬ ЗАХВАТИТ РАША , ТО У УКРАИНЫ ПОЯВИТСЯ ПРОБЛЕМА НА ПРОТЯЖЕННОСТИ 1084км !!!!!!! Глупенький или ватник ? Извини , вырвалось !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.08.2020 18:36 Відповісти
Таке враження що дійсно або дебіл або ватник або і те і інше,бо ця проблема існує з тих пір як Україна проголосувала незалежність і з тих пір нікуди не зникала,бо лука прихвостень *****.
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18.08.2020 18:42 Відповісти
Чего молчишь ? Ты глупенький или ватник ?
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18.08.2020 18:39 Відповісти
От ти і визначся
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18.08.2020 18:43 Відповісти
Внимание всех ! Предлагаю "Цензору" при регистрации вводить не только логин и пароль , а проходить ещё тест на IQ .
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18.08.2020 18:48 Відповісти
Абсолютно согласен
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18.08.2020 19:38 Відповісти
Измениться существенно ,она будет границей Украина - россия.
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18.08.2020 19:16 Відповісти
Білорусь вже 26 років поспіль була губернією мордора і тільки дебіл міг думати інакше і вірити дояру-губернатору, і на те що там може змінитись для України щось на краще можна навіть не сподіватись.
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18.08.2020 19:25 Відповісти
враги уже обовсем договорились, осталось дело за малым - глубочайшая интеграция в недоимперию лапотную.
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18.08.2020 18:07 Відповісти
Белорусы не против, даже те кто вышел на протест, вот в чем парадокс😁😁😁
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18.08.2020 18:11 Відповісти
Поржали с евролохов Меркель и Макрона?
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18.08.2020 18:10 Відповісти
У них всё хорошо . Это мы лохи .
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18.08.2020 18:12 Відповісти
Саня, они ссыкуны, особенно этот Микрон! Ты держись, помогу если чё.
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18.08.2020 18:11 Відповісти
Чєлябінськ напрягся...
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18.08.2020 18:14 Відповісти
А в чём нестыковка. Что, руку не жал?
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18.08.2020 18:23 Відповісти
теперь у ************* ещё звонче натовские танки будут гусеницами звенеть ...
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18.08.2020 18:18 Відповісти
Братские там не народы, а эти уроды - путинхЪ и лука. Надеюсь, в ближайшее время и могилу им выкопают братскую.
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18.08.2020 18:19 Відповісти
Как-то нездорово обнимаются.
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18.08.2020 18:22 Відповісти
Неискренне, хотел сказать, местный зебаран или зашифрованная мокша пригожинская?
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18.08.2020 19:20 Відповісти
Это наш сельский контрразведчик..
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18.08.2020 19:49 Відповісти
Кремлёвская крыса сообщила белорусскому фюреру свой план сохранения власти..... На лукашенку совершается покушение. Публичное. С громким выстрелом и падением "подстреленного" диктатора....Его увозят в больницу. и оно оттуда продолжает руководить страной.... Так как, до принятия присяги следующим президентом страной правит предыдущий... А это устраивает и крысу, и фюрера....
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18.08.2020 18:25 Відповісти
Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном - Цензор.НЕТ 3037Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном - Цензор.НЕТ 7360Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном - Цензор.НЕТ 8608
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18.08.2020 18:26 Відповісти
И шо, той испорченный телефон в лице Пуйла передал от Европейских лидеров, куме?
-Вводить военное положение.Бач вже ВВС границу облетают. НАТО ждут
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18.08.2020 18:34 Відповісти
Х#йло очень рад, наконец-то "коллега" вместе с ним на одной волне. можно "поэкспериментировать", чего на территориях бывшей рф никак нельзя, там же своя ж... находится (поэтому все в самом начале пресекается, терактами, штрафами за митинги, политубийствами, ссылками и т.п.) а тут можно попробовать начинающуюся свободу прищучить, - на западе то потяжелее будет, да и как поступать с Хабаровсками станет понятно (заселить китайцами?)
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18.08.2020 19:08 Відповісти
Как появились партизаны

ibigdan

Путін проінформував Лукашенка про переговори з Меркель і Макроном - Цензор.НЕТ 8728
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18.08.2020 19:17 Відповісти
Поговорили . Ну....А дальше что?
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18.08.2020 20:07 Відповісти
 
 