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Путін проінформував Лукашенка про переговори з Меркель і Макроном
У вівторок 18 серпня відбувся телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє держагентство БелТА.
"Володимир Путін проінформував білоруського колегу про його переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в частині, що стосується ситуації в Білорусі", - йдеться в повідомленні держагентства.
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+6 Envoy
показати весь коментар18.08.2020 18:05 Відповісти Посилання
+4 Molli
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+4 q4ma
показати весь коментар18.08.2020 18:10 Відповісти Посилання
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-Вводить военное положение.Бач вже ВВС границу облетают. НАТО ждут
ibigdan