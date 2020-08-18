Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик
Ветерану АТО Андрею Антоненко (Риффмастер), подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат подозреваемого Станислав Кулик, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Не надо беспокоиться о гос преступниках ! Бандюковича уже эвакуировали , теперь он виллы по 58 000 000 скупает за награбленные в Украине средства
Забыли уже порохоботы дело Саши Белого, Равлика, Завитухи, Торнадо, Кати Гандзюк?
Мало того, глядя на все это ******** Зеленского, я утверждаю, что Порошенко принес за 5 лет больше вреда Украины, чем неопытный политик Зеленский.
Взять те же спящие ФОПы. Закон от 2017 года, когда все незакрытые ФОПы стали вдруг должны чуть ли не по 1000 грн. в месяц. Налоговая ждала своего часа и вот ящик пандоры открылся и тысячи ФОПов, не имея ни копейки дохода вдруг должны оказываются десятки тысяч налога ЕСВ государству! Дела переданы в исполнительную службу, те арестовывают счета и недвижимость... Исполнители имеют право продать вашу квартиру и закрыть неожиданный долг, спасибо Порошенко! Как стать бомжом, открыв ФОП в Украине, это называется! Зеленский же сделал амнистию по этим космическим долгам почему то до 31 августа 2020 и почему то кроме упрощенцев! Тоже половинчастое решение, но хоть что то.
Вот конкретный пример разницы между Порошенко и Зеленским.
Не нравится? Но это так и есть. Можешь отрицать, что этого нет в природе, или спамить, лишь бы правду не видеть.
Это на паРаше сцарь, и не тяните в Украину своё кацапское дерьмо и рабскую психологию.
Кабмин при Порохе, как и ВР, были независимыми, как и положено по Конституции.
Вопросы к внешней политике , к обороноспособности есть - в студию.
А у ишака монобольшинство, ему как Пороху договариваться с необходимости нет, поэтому отвечать он должен абсолютно за всё.
За дешеві кіловати продали героїв...
В Украине полно нормальных людей украинцев! Надо в следующий раз избрать достойного, а не кота в мешке, лишь бы не Порошенко.
Так само обирали і Овоча, так само на наступних виборах оберуть СВИНЮ.
Бо їм такий ста в Укораїні вигідний.
Одна надія на США........... каломойша, сукісята, мартвечук, і навіть Зе..........а є за що - мабуть сядуть, тоді і жити стане легше.