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Новости Убийство Шеремета
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Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик

Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик

Ветерану АТО Андрею Антоненко (Риффмастер), подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат подозреваемого Станислав Кулик, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: Кузьменко вручили обвинительный акт, - адвокат Безпалый

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

адвокат (1439) обвинение (418) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+17
Пора Зеленскому начинать разрабатывать планы эвакуации.
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18.08.2020 19:40 Ответить
+16
Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 9637Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 1062Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 7339
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18.08.2020 19:46 Ответить
+14
Голосование за Зеленского было поступком настолько аморальным, таким безнравственным, что обществу понадобится десятилетие на психологическую реабилитацию. Если такова вообще возможна.
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18.08.2020 20:30 Ответить
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Пора Зеленскому начинать разрабатывать планы эвакуации.
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18.08.2020 19:40 Ответить
Я не понимаю

Не надо беспокоиться о гос преступниках ! Бандюковича уже эвакуировали , теперь он виллы по 58 000 000 скупает за награбленные в Украине средства
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19.08.2020 00:15 Ответить
Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 9637Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 1062Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 7339
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18.08.2020 19:46 Ответить
Порошенко что ли лучше Зеленского? Что один чмо ватное, что второй.
Забыли уже порохоботы дело Саши Белого, Равлика, Завитухи, Торнадо, Кати Гандзюк?
Мало того, глядя на все это ******** Зеленского, я утверждаю, что Порошенко принес за 5 лет больше вреда Украины, чем неопытный политик Зеленский.
Взять те же спящие ФОПы. Закон от 2017 года, когда все незакрытые ФОПы стали вдруг должны чуть ли не по 1000 грн. в месяц. Налоговая ждала своего часа и вот ящик пандоры открылся и тысячи ФОПов, не имея ни копейки дохода вдруг должны оказываются десятки тысяч налога ЕСВ государству! Дела переданы в исполнительную службу, те арестовывают счета и недвижимость... Исполнители имеют право продать вашу квартиру и закрыть неожиданный долг, спасибо Порошенко! Как стать бомжом, открыв ФОП в Украине, это называется! Зеленский же сделал амнистию по этим космическим долгам почему то до 31 августа 2020 и почему то кроме упрощенцев! Тоже половинчастое решение, но хоть что то.
Вот конкретный пример разницы между Порошенко и Зеленским.
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18.08.2020 22:26 Ответить
Антоненку вручили обвинувальний акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 4819
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18.08.2020 22:52 Ответить
у этого ФОПника совсем разум помутился - все в одну кучу. ФОПник на фронте не был и не воевал за страну, зато Порох у него хуже Зелебени, пришедшего на все готовенькое.
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18.08.2020 23:05 Ответить
ты воевал что ли, умник? Попросили привести пример, я привел.
Не нравится? Но это так и есть. Можешь отрицать, что этого нет в природе, или спамить, лишь бы правду не видеть.
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18.08.2020 23:17 Ответить
Возьми должностную инструкцию(конституцию) и почитай - обязанности президента и кабмина. Потом подумай, не жопой. и тогда излагай. Если при Порохе было чёткое разделение обязанностей, то янелох потянул всё на себя. Крендель который всю жизнь читал чужие мысли и тексты, безграмотное и трусливое чмо "руководит" страной. Спасибо украинскому быдлу за их выбор.
Это на паРаше сцарь, и не тяните в Украину своё кацапское дерьмо и рабскую психологию.
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19.08.2020 08:54 Ответить
дурень, ты не на Порошенко жалуйся, а на Сеню и Гройсмана.

Кабмин при Порохе, как и ВР, были независимыми, как и положено по Конституции.
Вопросы к внешней политике , к обороноспособности есть - в студию.

А у ишака монобольшинство, ему как Пороху договариваться с необходимости нет, поэтому отвечать он должен абсолютно за всё.
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19.08.2020 09:59 Ответить
Закортіло українцям халявної долі
За дешеві кіловати продали героїв...
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18.08.2020 19:54 Ответить
Вот за что }{уйло приказало Зеле его посадить: https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4
Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 511
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18.08.2020 19:55 Ответить
У Андрюхи много отличных вещей. Откат зеленым уродам будет по полной.
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18.08.2020 19:59 Ответить
Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 1767
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18.08.2020 20:01 Ответить
Голосование за Зеленского было поступком настолько аморальным, таким безнравственным, что обществу понадобится десятилетие на психологическую реабилитацию. Если такова вообще возможна.
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18.08.2020 20:30 Ответить
Хе, посмотрим как за ОПЗЖ электорат голосовать будет!
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18.08.2020 21:57 Ответить
Нормальный поступок нормальных граждан. Прокатили мошенника, выбрав другого, и его ждет тот же сценарий. Все нормально. Надеюсь нормальные люди не будут повторять своих ошибок и возврата Порошенко не повторится, как с Яныком.
В Украине полно нормальных людей украинцев! Надо в следующий раз избрать достойного, а не кота в мешке, лишь бы не Порошенко.
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18.08.2020 22:30 Ответить
39 кандидатов было и выбрать такооое! это диагноз нашему народу.
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18.08.2020 23:06 Ответить
Антоненку вручили обвинувальний акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 4238
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18.08.2020 22:54 Ответить
Зе обрали у результаті змови 5-7 господ України, вони об"єднались кинули гроші для виборців.
Так само обирали і Овоча, так само на наступних виборах оберуть СВИНЮ.
Бо їм такий ста в Укораїні вигідний.
Одна надія на США........... каломойша, сукісята, мартвечук, і навіть Зе..........а є за що - мабуть сядуть, тоді і жити стане легше.
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19.08.2020 00:04 Ответить
Янелохи патологически ненавидят Украину и украинцев. Скажем... 73% украинского быдла - тоже не блещут "умом и сообразительностью". Такая она, убитая рос ТВ и Г+Г, страна.
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19.08.2020 09:03 Ответить
 
 