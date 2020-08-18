Антоненку вручили обвинувальний акт, - адвокат Кулик
Ветерану АТО Андрію Антоненку (Ріффмастеру), підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, вручили обвинувальний акт.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив адвокат підозрюваного Станіслав Кулик, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
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Не надо беспокоиться о гос преступниках ! Бандюковича уже эвакуировали , теперь он виллы по 58 000 000 скупает за награбленные в Украине средства
Забыли уже порохоботы дело Саши Белого, Равлика, Завитухи, Торнадо, Кати Гандзюк?
Мало того, глядя на все это ******** Зеленского, я утверждаю, что Порошенко принес за 5 лет больше вреда Украины, чем неопытный политик Зеленский.
Взять те же спящие ФОПы. Закон от 2017 года, когда все незакрытые ФОПы стали вдруг должны чуть ли не по 1000 грн. в месяц. Налоговая ждала своего часа и вот ящик пандоры открылся и тысячи ФОПов, не имея ни копейки дохода вдруг должны оказываются десятки тысяч налога ЕСВ государству! Дела переданы в исполнительную службу, те арестовывают счета и недвижимость... Исполнители имеют право продать вашу квартиру и закрыть неожиданный долг, спасибо Порошенко! Как стать бомжом, открыв ФОП в Украине, это называется! Зеленский же сделал амнистию по этим космическим долгам почему то до 31 августа 2020 и почему то кроме упрощенцев! Тоже половинчастое решение, но хоть что то.
Вот конкретный пример разницы между Порошенко и Зеленским.
Не нравится? Но это так и есть. Можешь отрицать, что этого нет в природе, или спамить, лишь бы правду не видеть.
Это на паРаше сцарь, и не тяните в Украину своё кацапское дерьмо и рабскую психологию.
Кабмин при Порохе, как и ВР, были независимыми, как и положено по Конституции.
Вопросы к внешней политике , к обороноспособности есть - в студию.
А у ишака монобольшинство, ему как Пороху договариваться с необходимости нет, поэтому отвечать он должен абсолютно за всё.
За дешеві кіловати продали героїв...
В Украине полно нормальных людей украинцев! Надо в следующий раз избрать достойного, а не кота в мешке, лишь бы не Порошенко.
Так само обирали і Овоча, так само на наступних виборах оберуть СВИНЮ.
Бо їм такий ста в Укораїні вигідний.
Одна надія на США........... каломойша, сукісята, мартвечук, і навіть Зе..........а є за що - мабуть сядуть, тоді і жити стане легше.