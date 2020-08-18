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Новини Убивство Шеремета
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Антоненку вручили обвинувальний акт, - адвокат Кулик

Антоненку вручили обвинувальний акт, - адвокат Кулик

Ветерану АТО Андрію Антоненку (Ріффмастеру), підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, вручили обвинувальний акт.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив адвокат підозрюваного Станіслав Кулик, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувальний акт проти Яни Дугарь залишився у прокурора, - адвокат

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

адвокат (944) звинувачення (215) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+17
Пора Зеленскому начинать разрабатывать планы эвакуации.
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18.08.2020 19:40 Відповісти
+16
Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 9637Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 1062Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 7339
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18.08.2020 19:46 Відповісти
+14
Голосование за Зеленского было поступком настолько аморальным, таким безнравственным, что обществу понадобится десятилетие на психологическую реабилитацию. Если такова вообще возможна.
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18.08.2020 20:30 Відповісти
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Пора Зеленскому начинать разрабатывать планы эвакуации.
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18.08.2020 19:40 Відповісти
Я не понимаю

Не надо беспокоиться о гос преступниках ! Бандюковича уже эвакуировали , теперь он виллы по 58 000 000 скупает за награбленные в Украине средства
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19.08.2020 00:15 Відповісти
Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 9637Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 1062Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 7339
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18.08.2020 19:46 Відповісти
Порошенко что ли лучше Зеленского? Что один чмо ватное, что второй.
Забыли уже порохоботы дело Саши Белого, Равлика, Завитухи, Торнадо, Кати Гандзюк?
Мало того, глядя на все это ******** Зеленского, я утверждаю, что Порошенко принес за 5 лет больше вреда Украины, чем неопытный политик Зеленский.
Взять те же спящие ФОПы. Закон от 2017 года, когда все незакрытые ФОПы стали вдруг должны чуть ли не по 1000 грн. в месяц. Налоговая ждала своего часа и вот ящик пандоры открылся и тысячи ФОПов, не имея ни копейки дохода вдруг должны оказываются десятки тысяч налога ЕСВ государству! Дела переданы в исполнительную службу, те арестовывают счета и недвижимость... Исполнители имеют право продать вашу квартиру и закрыть неожиданный долг, спасибо Порошенко! Как стать бомжом, открыв ФОП в Украине, это называется! Зеленский же сделал амнистию по этим космическим долгам почему то до 31 августа 2020 и почему то кроме упрощенцев! Тоже половинчастое решение, но хоть что то.
Вот конкретный пример разницы между Порошенко и Зеленским.
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18.08.2020 22:26 Відповісти
Антоненку вручили обвинувальний акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 4819
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18.08.2020 22:52 Відповісти
у этого ФОПника совсем разум помутился - все в одну кучу. ФОПник на фронте не был и не воевал за страну, зато Порох у него хуже Зелебени, пришедшего на все готовенькое.
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18.08.2020 23:05 Відповісти
ты воевал что ли, умник? Попросили привести пример, я привел.
Не нравится? Но это так и есть. Можешь отрицать, что этого нет в природе, или спамить, лишь бы правду не видеть.
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18.08.2020 23:17 Відповісти
Возьми должностную инструкцию(конституцию) и почитай - обязанности президента и кабмина. Потом подумай, не жопой. и тогда излагай. Если при Порохе было чёткое разделение обязанностей, то янелох потянул всё на себя. Крендель который всю жизнь читал чужие мысли и тексты, безграмотное и трусливое чмо "руководит" страной. Спасибо украинскому быдлу за их выбор.
Это на паРаше сцарь, и не тяните в Украину своё кацапское дерьмо и рабскую психологию.
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19.08.2020 08:54 Відповісти
дурень, ты не на Порошенко жалуйся, а на Сеню и Гройсмана.

Кабмин при Порохе, как и ВР, были независимыми, как и положено по Конституции.
Вопросы к внешней политике , к обороноспособности есть - в студию.

А у ишака монобольшинство, ему как Пороху договариваться с необходимости нет, поэтому отвечать он должен абсолютно за всё.
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19.08.2020 09:59 Відповісти
Закортіло українцям халявної долі
За дешеві кіловати продали героїв...
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18.08.2020 19:54 Відповісти
Вот за что }{уйло приказало Зеле его посадить: https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4
Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 511
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18.08.2020 19:55 Відповісти
У Андрюхи много отличных вещей. Откат зеленым уродам будет по полной.
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18.08.2020 19:59 Відповісти
Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 1767
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18.08.2020 20:01 Відповісти
Голосование за Зеленского было поступком настолько аморальным, таким безнравственным, что обществу понадобится десятилетие на психологическую реабилитацию. Если такова вообще возможна.
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18.08.2020 20:30 Відповісти
Хе, посмотрим как за ОПЗЖ электорат голосовать будет!
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18.08.2020 21:57 Відповісти
Нормальный поступок нормальных граждан. Прокатили мошенника, выбрав другого, и его ждет тот же сценарий. Все нормально. Надеюсь нормальные люди не будут повторять своих ошибок и возврата Порошенко не повторится, как с Яныком.
В Украине полно нормальных людей украинцев! Надо в следующий раз избрать достойного, а не кота в мешке, лишь бы не Порошенко.
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18.08.2020 22:30 Відповісти
39 кандидатов было и выбрать такооое! это диагноз нашему народу.
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18.08.2020 23:06 Відповісти
Антоненку вручили обвинувальний акт, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 4238
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18.08.2020 22:54 Відповісти
Зе обрали у результаті змови 5-7 господ України, вони об"єднались кинули гроші для виборців.
Так само обирали і Овоча, так само на наступних виборах оберуть СВИНЮ.
Бо їм такий ста в Укораїні вигідний.
Одна надія на США........... каломойша, сукісята, мартвечук, і навіть Зе..........а є за що - мабуть сядуть, тоді і жити стане легше.
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19.08.2020 00:04 Відповісти
Янелохи патологически ненавидят Украину и украинцев. Скажем... 73% украинского быдла - тоже не блещут "умом и сообразительностью". Такая она, убитая рос ТВ и Г+Г, страна.
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19.08.2020 09:03 Відповісти
 
 