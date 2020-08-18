Обвинувальний акт проти Яни Дугарь залишився у прокурора, - адвокат

Підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета медсестрі Яні Дугарь не вручили обвинувальний акт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це її адвокат Віталій Коломієць написав у фейсбуці.

"У справі Шеремета прокурор вирішив вручити обвинувальний акт без відкриття всіх оригіналів експертиз та інших матеріалів, без оцінки наших доказів в складі клопотання про закриття. Толерувати чергове порушення закону не будемо, в незаконній дії участі брати не стали. Обвинувальний акт проти Яни Дугарь лишився в прокурора", - написав Коломієць.

У коментарі Укрінформу юрист зазначив, що сторона захисту не відмовлялася від отримання цього обвинувального акта: "Ми не могли його отримати".

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"Обвинувальний акт складається з двох частин: тексту — фактично того, що продубльовано в повідомленні про підозру, і з реєстру документів. В цьому реєстрі документів немає оригіналів тих документів, які мають бути. Тому це проблема прокурора, хай він їх знайде, впише туди оригінали, а не ті ксерокопії, що вони нам відкривали", - пояснив Коломієць.

За його словами, у реєстрі як складовій акта немає оригіналів основних документів, тобто експертиз, зокрема тих, які "дали їм негативні відповіді (на низку питань. — Ред.)".

"Дали час прокурору подумати. Хай, можливо, пізніше нас викличуть", - заявив адвокат.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.