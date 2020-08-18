Обвинительный акт против Яны Дугарь остался у прокурора, - адвокат

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь не вручили обвинительный акт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ее адвокат Виталий Коломиец написал в Фейсбуке.

"По делу Шеремета прокурор решил вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, без оценки наших доказательств в составе ходатайства о закрытии. Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконной действия участвовать не стали. Обвинительный акт против Яны Дугар остался в прокурора ", - написал Коломиец.

В комментарии Укринформу юрист отметил, что сторона защиты не отказывалась от получения этого обвинительного акта: "Мы не могли получить".

"Обвинительный акт состоит из двух частей: текста - фактически того, что продублировано в сообщении о подозрении, и из реестра документов. В этом реестре документов нет оригиналов тех документов, которые должны быть. Поэтому это проблема прокурора, пусть он их найдет, впишется туда оригиналы, а не те ксерокопии, что они нам открывали ", - пояснил Коломиец.

По его словам, в реестре как составляющей акта не должно быть документов основных документов, то есть экспертиз, в том числе тех, которые "дали им отрицательные ответы (на ряд вопросов - ред.)".

"Дали время прокурору подумать. Пусть, возможно, позже нас вызовут", - заявил адвокат.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

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22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.