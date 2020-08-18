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Новости Убийство Шеремета
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Обвинительный акт против Яны Дугарь остался у прокурора, - адвокат

Обвинительный акт против Яны Дугарь остался у прокурора, - адвокат

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь не вручили обвинительный акт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ее адвокат Виталий Коломиец написал в Фейсбуке.

"По делу Шеремета прокурор решил вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, без оценки наших доказательств в составе ходатайства о закрытии. Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконной действия участвовать не стали. Обвинительный акт против Яны Дугар остался в прокурора ", - написал Коломиец.

В комментарии Укринформу юрист отметил, что сторона защиты не отказывалась от получения этого обвинительного акта: "Мы не могли получить".

"Обвинительный акт состоит из двух частей: текста - фактически того, что продублировано в сообщении о подозрении, и из реестра документов. В этом реестре документов нет оригиналов тех документов, которые должны быть. Поэтому это проблема прокурора, пусть он их найдет, впишется туда оригиналы, а не те ксерокопии, что они нам открывали ", - пояснил Коломиец.

По его словам, в реестре как составляющей акта не должно быть документов основных документов, то есть экспертиз, в том числе тех, которые "дали им отрицательные ответы (на ряд вопросов - ред.)".

"Дали время прокурору подумать. Пусть, возможно, позже нас вызовут", - заявил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: Кузьменко вручили обвинительный акт, - адвокат Безпалый

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: арест Антоненко продлили еще на два месяца

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

Шеремет Павел (564) мера пресечения (485) Дугарь Яна (126)


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Обвинительный акт против Яны Дугарь остался у прокурора, - адвокат - Цензор.НЕТ 6687
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18.08.2020 17:32 Ответить
Не назад в будущее... в Кивой РОГ 42 года тому назад....
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18.08.2020 17:34 Ответить
Мы при клоуне дождёмся, что решение принимать будут тройки, а документы будут выдавать родственникам... посмертно.
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18.08.2020 17:32 Ответить
вот и пускай он себе его татосует в очко..плашмя
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18.08.2020 17:36 Ответить
Вручили би відеозапис брифінгу, без різниці.
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18.08.2020 18:51 Ответить
Статью п"яный писал, или переводил с Гуглом? Читал, читал, ни хрена не понял...
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18.08.2020 19:28 Ответить
 
 