МВД Беларуси утверждает, что за решеткой остаются 44 участника акций протеста
Под административным арестом остаются 44 участника акций протеста против фальсификации результатов выборов президента.
Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - написала Чемоданова в Telegram.
По словам Чемодановой, списки данных лиц размещены на информационных стендах или у входа в вышеуказанные учреждения.
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"В том числе, в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра", - заявила представитель МВД.
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