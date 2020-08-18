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Новости Революция в Беларуси
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МВД Беларуси утверждает, что за решеткой остаются 44 участника акций протеста

МВД Беларуси утверждает, что за решеткой остаются 44 участника акций протеста

Под административным арестом остаются 44 участника акций протеста против фальсификации результатов выборов президента.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - написала Чемоданова в Telegram.

По словам Чемодановой, списки данных лиц размещены на информационных стендах или у входа в вышеуказанные учреждения.

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"В том числе, в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра", - заявила представитель МВД.

Автор: 

арест (10465) Беларусь (7937) СИЗО (1369)


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Это минус на минус дают плюс, а враньё на вранье ну никак не сделают правды.
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18.08.2020 19:42 Ответить
а сколько камер по 44 за решеткой в каждой нельзя ли спросить?
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18.08.2020 19:46 Ответить
МВД Беларуси утверждает, что за решеткой остаются 44 участника акций протеста - Цензор.НЕТ 6092
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18.08.2020 19:47 Ответить
Где 70 пропавших людей? Замордовали, что нельзя даже тела показать?
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18.08.2020 19:47 Ответить
Наявність таких політв'язнів доводить, що зараз Бєларусь є тоталітарною колонією москви.
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18.08.2020 19:47 Ответить
Алі,а якщо взяти загальну картину і порівняти з Україною.То хіба в нас краще? Ви зачіпіться з якимось олігархом,чи з іншим бандитом.Те що ми можемо в інтернеті писати нічого не дає.Це ж не докази в суді.А наркомафія в нас є,а в Білорусі немає.В нас масово продають наркоти нові,такі як солі і всім пофіг.Зараз ще й поліцейське свавілля повернулося.Давайте порівняємо безкарні злочини на мільйон людей,з Білорусією,в нас в рази їх більше.Якби ми були вже як Польща,тоді би можна було щось казати.
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18.08.2020 20:20 Ответить
МВД Беларуси утверждает, что за решеткой остаются 44 участника акций протеста - Цензор.НЕТ 6922
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18.08.2020 19:50 Ответить
https://twitter.com/poberailo

https://twitter.com/poberailo Sasha Poberailo https://twitter.com/poberailo @poberailo https://twitter.com/poberailo/status/1293791258545139712 13 авг.

Достатньо подивитися фото і відоси - і все стає зрозумілим.
Кремлівські використовують Білорусь як і майданчик по навчанню для придушення бунту.
Котрий в РФ назріває
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18.08.2020 20:05 Ответить
 
 