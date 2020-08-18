Белорусская оппозиция заявляет, что не намерена ссориться с Москвой

Белорусские оппозиционеры призвали Москву и Брюссель стать гарантами безопасности координационного совета. Они заявляют о намерении строить добрососедские отношения и с РФ, и с ЕС.

Об этом журналистам в Минске заявил бывший белорусский дипломат, экс-министр культуры Павел Латушко, накануне уволенный с поста генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Последним политиком в Беларуси будет тот, кто построит стену между нами и Россией. Сотрудничество с Россией - экономическое, торговое отвечает прагматичным интересам Беларуси, также как и сотрудничество с Европейским Союзом", - сказал Латушко.

Оппозиция видит Беларусь посредником между Россией и Западом.

"Мы заинтересованы быть крепким мостом, который соединяет Россию и Западную Европу", - сказал он.

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При этом он призвал Москву и Брюссель стать гарантами безопасности координационного совета оппозиции. "Эти гарантии абсолютно необходимы. Здесь важна роль наших соседей России и ЕС, это отвечает и интересам Москвы и Брюсселя. В противном случае, если координационный совет не получит гарантий безопасности, встанет вопрос доверия людей", - сказал он.