Белорусская оппозиция заявляет, что не намерена ссориться с Москвой
Белорусские оппозиционеры призвали Москву и Брюссель стать гарантами безопасности координационного совета. Они заявляют о намерении строить добрососедские отношения и с РФ, и с ЕС.
Об этом журналистам в Минске заявил бывший белорусский дипломат, экс-министр культуры Павел Латушко, накануне уволенный с поста генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Последним политиком в Беларуси будет тот, кто построит стену между нами и Россией. Сотрудничество с Россией - экономическое, торговое отвечает прагматичным интересам Беларуси, также как и сотрудничество с Европейским Союзом", - сказал Латушко.
Оппозиция видит Беларусь посредником между Россией и Западом.
"Мы заинтересованы быть крепким мостом, который соединяет Россию и Западную Европу", - сказал он.
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При этом он призвал Москву и Брюссель стать гарантами безопасности координационного совета оппозиции. "Эти гарантии абсолютно необходимы. Здесь важна роль наших соседей России и ЕС, это отвечает и интересам Москвы и Брюсселя. В противном случае, если координационный совет не получит гарантий безопасности, встанет вопрос доверия людей", - сказал он.
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https://twitter.com/visboris Борис Вишневский
В Кремле сейчас очень боятся, что средство против тараканов помогает и против моли
Білоруси вважають росіян своїми братами.
А як же інакше...вони спілкуються однією мовою.
Всі ці дії - у відповідні моменти. Наприклад, впала ціна на нафту - подали в ЄС. Пішла Рашка в Сирію - пішли в НАТО. І так далі.
Бо це тільки у Шевченка козак «зареготавсь, розігнався - та в дуб головою». Бо псих, з'їхав з глузду. Зараз 21 століття, і досить сходити з глузду. Якщо ворог злодій, терорист, псих і бандит, то не треба його насоілувати і копіювати, потрібно бути втроє хитрішим від ворога, і маленькими кроками, крок за кроком робити своє.
Дуже і дуже надіюсь, що м'які і ввічливі сябри підуть вперед набагато хитріше, розумніше, швидше і пройдуть далі. А потім і екс-російські суверенні держави приєднаються.
Как-то преждевнеменно в этой связи выпрыгивать из трико и рвать на груди вышиванку -- как-то фальшиво и наигранно подобный вид демогогического патриотизма выглядит .
У каждой страны своя история отношений с соседями . Конечно самый эффективный способ борьбы с головной болью -- гильотина . Ну чуть слабее -- удавку на шею наложить в какчестве жгута . В РБ 80% экономики заточенна под ********** . Шо им делать тогда ?!
Послать ***** означает для их экономики -- пятикратное падение ВВП ...
А переоринтироваться на Китай так быстро - тупо невозможно . Для этого нужно именно продать китайцам БЕЛАЗ и МТЗ . Китайцы по другому не любят .
Вот история с "Мотор-сичь" ... А янки нам мол не продавайте китайцам , но и нам нахрен не нужен . У них ведь свой Pratt&Witney . И "Антонов" вот как с ним быть ?!
С *****сосией нужно по-умному действовать и без резких движений . В то же НАТО обязательно нужно . Но все движения нужно делать как можно скрытнее . Вот что горит ***** на все случаи жизни ? "Ихтамнеты" и "вывсёврёте" ... Вот и с ним так же . Дрочьбакукуруза , но ехать (в НАТО) нужно !
Поідоммив телеграм-канал NЕХРА
твоя цитата:
"наши придурковатые пороховатники уже во всю требуют поссориться с Лукашенко и обсирают его изо всех сил. Животные."
Я вообще-то не хотел бы чтобы мы кому-то подмахивали на государственном уровне. Но у тебя двуличное мышление. Если не за тех - значит обязательно за этих.
От до нього у нас би претензій не було би. Може піля усунення Луки повернуться такі
Так що особливого морального права на повчання литвинів ми не маємо
а кто слушал - молодец.
Будь який рух, з під впливу імперії сколеновстанців, пробуджує їх агресію... Тре стати на коліна, та нахилити голову, щоби вони не обурювались...
Например, вот здесь:
https://charter97.org/ru/news/2020/8/18/390025/comments/
Есть продажная или марионеточная оппозиция и "засланные казачки", а есть люди - сильный и многострадальный народ Беларуси.
Эти люди сейчас медленно, с болью прозревают.
Всё сразу - не бывает... "Дорогу осилит идущий".
Как оказалось, битых только 120.
Не нужно надеяться и окрыляться .типо беларусы вышли за ЕС и западные ценности. не будьте детьми , всему свое время .Выпустят политзаключенных уже хорошо , потом они войдут в парламент и тд . все это хорошо !
Такая же фигня, как и роисянские либералы.
Ни одной новости больше из-за 2го поребика даже открывать не буду.
Безмозглые, тупые дебилы...
Если завтра русский омон их приедет расстреливать, что они запоют????
Повстала Бєларусь. Тут вже зневажають і навіть ненавидять сябрів, бо "не так повстали". Бо "все одно вата"...
В топ вийшов коментар, який називає закривавлених людей "картошкою", в якої "мазґі із пюрє"... Цю мразоту лайкнуло понад чотири десятки виродків.
Ви такі самі *************, як в Росії. Там теж ненавидять і зневажають весь світ. ************* зневажають, бо світ "майданіт", а ви ненавидите, бо хтось "повстає не так", не питаючи кращих у світі.
Гівно ви, і свободи не заслуговуєте, а заслуговуєте бабратись в гівні і ним плюватися.
Бєларуським братам бажаю того, чого вони заслужили - світла і добра.