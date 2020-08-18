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Новини Революція в Білорусі
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Білоруська опозиція заявляє, що не має наміру сваритися з Москвою

Білоруська опозиція заявляє, що не має наміру сваритися з Москвою

Білоруські опозиціонери закликали Москву і Брюссель стати гарантами безпеки координаційної ради. Вони заявляють про намір будувати добросусідські відносини і з РФ, і з ЄС.

Про це журналістам в Мінську заявив журналістам у Мінську колишній білоруський дипломат, ексміністр культури Павло Латушко, напередодні звільнений з поста генерального директора Національного академічного театру імені Янки Купали. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Останнім політиком в Білорусі буде той, хто побудує стіну між нами і Росією. Співпраця з Росією - економічна, торговельна відповідає прагматичним інтересам Білорусі, так само, як і співпраця з Європейським Союзом", - сказал Латушко.

Опозиція бачить Білорусь як медіатора між Росією і Заходом.

"Ми зацікавлені бути міцним мостом, який з'єднує Росію та Західну Європу", - сказав він.

Він закликав Москву і Брюссель стати гарантами безпеки координаційної ради опозиції. "Ці гарантії абсолютно необхідні. Тут важлива роль наших сусідів Росії і ЄС, це відповідає й інтересам Москви і Брюсселя. В іншому разі, якщо координаційна рада не отримає гарантій безпеки, постане питання довіри людей", - сказав він.

Також читайте: Голоси на виборах перерахувати неможливо, - опозиція Білорусі

Білорусь (7987) росія (66520) Євросоюз (13799)


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Топ коментарі
+48
Картошка еще не осознала в какой опасности она оказалась. Пюре в мозгах
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18.08.2020 19:55 Відповісти
+34
Белорусская оппозиция заявляет, что не намерена ссориться с Москвой - Цензор.НЕТ 6695
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18.08.2020 19:56 Відповісти
+26
ще раз: допоки в Білорусії не постане своя національно-орієнтована опозиція, антикасапського спрямування - доти в них не буде ні справжньої опозиції, ні справжньої власної держави.
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18.08.2020 19:58 Відповісти
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Допоки вони не зрозуміють, що лукашеску є кровним братом ***** та особисто їм керований, ні чого не буде... Вже давно настав час громити каземати та визволяти політичних в'язнів і розвішувати мусорів на гіляках... Танці з хороводами затяглися!
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18.08.2020 20:15 Відповісти
кремль обязательно должен пояснить электрошокером в жопу, какие гарантии он предоставляет своим холуям
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18.08.2020 20:15 Відповісти
І не кажіть.що це вони просто не хочуть злити московитів.Це ж абсурд.Московит завжди знайде привід,засунути пику.А щодо опозиції.то вона така сама.як на Московії.Запитайте чий Крим в навального,чи іншої сволоти.Вся опозиція годується з газпрому.
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18.08.2020 20:26 Відповісти
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!...". (И. Крылов, "Волк и Ягнёнок").
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18.08.2020 20:36 Відповісти
Всё точно сказано.
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24.08.2020 16:44 Відповісти
Слишком много про бульбонов...
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18.08.2020 20:28 Відповісти
Белорусь- это Армения 2
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18.08.2020 22:57 Відповісти
https://twitter.com/visboris

https://twitter.com/visboris Борис Вишневский

В Кремле сейчас очень боятся, что средство против тараканов помогает и против моли
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18.08.2020 20:28 Відповісти
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18.08.2020 20:50 Відповісти
Волнует ли москву бэларуская оппозиция? На весь комитет хватит одного пьяного бабая.
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18.08.2020 20:30 Відповісти
Іншого я і не очікувала.
Білоруси вважають росіян своїми братами.
А як же інакше...вони спілкуються однією мовою.
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18.08.2020 20:30 Відповісти
Білоруська опозиція заявляє, що не має наміру сваритися з Москвою - Цензор.НЕТ 5127
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18.08.2020 20:50 Відповісти
Саме так і треба. ТРЕБА БУЛО. Тихо, ввічливо, з посмішкою. Всі на вулиці, з квіточками. Новий президент. Нова Рада. Без дурних лозунгів і дій. Спокійно подати заявку про підготовку до вступу в ЄС. Безвіз. Інвестиції. Референдум про вступ до НАТО і ЄС. Затвердити у Верховній Раді. Вступ до НАТО.
Всі ці дії - у відповідні моменти. Наприклад, впала ціна на нафту - подали в ЄС. Пішла Рашка в Сирію - пішли в НАТО. І так далі.
Бо це тільки у Шевченка козак «зареготавсь, розігнався - та в дуб головою». Бо псих, з'їхав з глузду. Зараз 21 століття, і досить сходити з глузду. Якщо ворог злодій, терорист, псих і бандит, то не треба його насоілувати і копіювати, потрібно бути втроє хитрішим від ворога, і маленькими кроками, крок за кроком робити своє.
Дуже і дуже надіюсь, що м'які і ввічливі сябри підуть вперед набагато хитріше, розумніше, швидше і пройдуть далі. А потім і екс-російські суверенні держави приєднаються.
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18.08.2020 20:31 Відповісти
Если белорус и бывший работник их МИД говорит о прагматичных отношения с "братьями" , то это очень важный намёк , что "братства" больше не будет ни под каким соусом .

Как-то преждевнеменно в этой связи выпрыгивать из трико и рвать на груди вышиванку -- как-то фальшиво и наигранно подобный вид демогогического патриотизма выглядит .

У каждой страны своя история отношений с соседями . Конечно самый эффективный способ борьбы с головной болью -- гильотина . Ну чуть слабее -- удавку на шею наложить в какчестве жгута . В РБ 80% экономики заточенна под ********** . Шо им делать тогда ?!
Послать ***** означает для их экономики -- пятикратное падение ВВП ...
А переоринтироваться на Китай так быстро - тупо невозможно . Для этого нужно именно продать китайцам БЕЛАЗ и МТЗ . Китайцы по другому не любят .
Вот история с "Мотор-сичь" ... А янки нам мол не продавайте китайцам , но и нам нахрен не нужен . У них ведь свой Pratt&Witney . И "Антонов" вот как с ним быть ?!

С *****сосией нужно по-умному действовать и без резких движений . В то же НАТО обязательно нужно . Но все движения нужно делать как можно скрытнее . Вот что горит ***** на все случаи жизни ? "Ихтамнеты" и "вывсёврёте" ... Вот и с ним так же . Дрочьбакукуруза , но ехать (в НАТО) нужно !
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18.08.2020 20:32 Відповісти
Сьогодні чи завтра в Мінську буде *****. Борт феесбешників вже приземлився, для підготовки "візиту".
Поідоммив телеграм-канал NЕХРА
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18.08.2020 20:35 Відповісти
Цiкаво,Лука з "опозицiею" не пересваряться хто перший,коли будуть зустрiчати гостя з хлiбом-сiллю ?
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18.08.2020 20:51 Відповісти
Сколько можно из пустого в порожнее. Белорусы - ватники (в большинстве своём), благосклонно относятся к нашему врагу, а не к нам. Поэтому исход там будет один, останется Лукашенко или придет к власти кукла тихоновская (или как ее там зовут), они останутся рабами и будут дальше заглядывать в рот путину.
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18.08.2020 20:38 Відповісти
Вся эта бодяга подогрета , и спланированна куйлом . Луку заменят кремлевской куклой . Через десять лет белорусы будут сопливить о «хороших временах при Луке» так и не поняв кто их поимел на самом деле .
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18.08.2020 20:51 Відповісти
Шо и требовалось доказать.
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18.08.2020 20:39 Відповісти
Зато наши придурковатые пороховатники уже во всю требуют поссориться с Лукашенко и обсирают его изо всех сил. Животные.
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18.08.2020 20:41 Відповісти
Лукашенко зробив з Білорусі Росію 26 років тому. Ссоріцца з Лукашенком, це ссоріцца з Путіним.
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18.08.2020 20:44 Відповісти
Точно-точно. Зато вот придёт Тихановская и те, кто её за верёвочки дёргает - и сразу Беларусь Европой станет, надо ей подмахивать конечно, кому ж ещё.
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18.08.2020 20:50 Відповісти
а тебе обязательно кому то подмахивать?
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18.08.2020 21:13 Відповісти
В отличии от пороховаты - не обязательно.
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18.08.2020 21:24 Відповісти
не обязательно, но ты подмахиваеш, значит по любви.

твоя цитата:

"наши придурковатые пороховатники уже во всю требуют поссориться с Лукашенко и обсирают его изо всех сил. Животные."
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18.08.2020 21:45 Відповісти
По какой любви? Ты нормальный?
Я вообще-то не хотел бы чтобы мы кому-то подмахивали на государственном уровне. Но у тебя двуличное мышление. Если не за тех - значит обязательно за этих.
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18.08.2020 21:51 Відповісти
Вся суть білоруської так званої опозиції,лука це москва і опозиція така сама московія,промивка мозгів і зачистка опозиції за 26 років дає свій результат,в Україні таке не проканало бо люди стояли днями і ночами і в України є захід країни який не раз рятував,люди знали що просто ходінням результату не буде.А тут вони ще тиждень мирно походять і протест злиють,те саме ми наблюдаємо в хабаровську,ходіть хоч сто років а ***** плювати.
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18.08.2020 20:41 Відповісти
Є опозиція, правда її Лука повиганяв з країни. От, наприклад https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4nNzulAxQos%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3l-1hUjpksH56Llb7ujC5HRYpS3NVnoCX4ac6isMuiszGMdrj_J2Ol_ks&h=AT0zG4mHml1gXGO_3AH0UlAhGnGylxkTXiXmiHTl_gPUO4i5ciCK_lpIGRLcswMAm0FzWRJgBWpbwGT_ZNuOIgCqzzw4xd2pf-WEBKmWW1uRIICWmHBKN8XRc09OmIWM3FY9&__tn__=%2CmH-R&c[0]=**********************************************************************************************************************-4Pz7piDnfWTHzgZV39pUV9yRMeh0 https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5 Зянон Пазьняк


От до нього у нас би претензій не було би. Може піля усунення Луки повернуться такі
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18.08.2020 20:46 Відповісти
Хоча, про претензіїї тут треба у першу чергу до себе і нашої влади. Тhttps://censor.net/resonance/3214128/predatelstvo_na_samom_verhu_prezident_zelenskiyi_uvolil_nachalnika_gur_mo_burbu_za_trebovanie_rassledovat
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18.08.2020 20:50 Відповісти
Наивные беларусские мальчики думают что они усидят на двух стульях..ну ничего у нас тоже в своё время была политика многовекторности..у беларуских малороссов ещё всё впереди.
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18.08.2020 20:50 Відповісти
У мене таке враження складається, що до цієї "багатовекторності" і ми зараз рухаємося.
Так що особливого морального права на повчання литвинів ми не маємо
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18.08.2020 21:36 Відповісти
Вот и сказочке конец,
а кто слушал - молодец.
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18.08.2020 20:52 Відповісти
И нашим, и вашим, короче. Мост он, мля.
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18.08.2020 20:53 Відповісти
Что и следовало ожидать. Вот все, что нам необходимо знать об этом ватной недоразумении беларуси.
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18.08.2020 20:53 Відповісти
А сколько здесь народа забанили за то, что говорили, что это рейдерский захват власти, чистой воды.
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18.08.2020 20:54 Відповісти
А Петруха поддерживает оппозицию и требует этого от Зеленского, так кто тогда Петруха? Не имею ничего против, просто интерес, а то все так запутано.
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18.08.2020 20:55 Відповісти
Україна теж не бажала «сваритись» з фєдєрастами... Теж заявляли за нейтральність... Чи врятувало це, від війни???
Будь який рух, з під впливу імперії сколеновстанців, пробуджує їх агресію... Тре стати на коліна, та нахилити голову, щоби вони не обурювались...
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18.08.2020 20:57 Відповісти
Білоруська опозиція заявляє, що не має наміру сваритися з Москвою - Цензор.НЕТ 5385
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18.08.2020 20:59 Відповісти
Можно говорить много. Главное нужный результат на данном этапе.
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18.08.2020 21:05 Відповісти
как знакомо до боли! где то я всё это уже слышал.
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18.08.2020 21:09 Відповісти
наивные дураки!!!
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18.08.2020 21:11 Відповісти
Для более полной картины настроений в Беларуси почитайте, пожалуйста, комментарии на сайте "Хартия'97".
Например, вот здесь:
https://charter97.org/ru/news/2020/8/18/390025/comments/

Есть продажная или марионеточная оппозиция и "засланные казачки", а есть люди - сильный и многострадальный народ Беларуси.
Эти люди сейчас медленно, с болью прозревают.
Всё сразу - не бывает... "Дорогу осилит идущий".
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18.08.2020 21:23 Відповісти
Да прокладкой вы будете, а не мостом, дурики картонные...
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18.08.2020 21:34 Відповісти
ой! и кто бы сомневался! да они от рашкинского подола ни за что не оторвуться, зубами будут держаться еще лет 40!
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18.08.2020 21:43 Відповісти
а зачем битые жопы показывали в интернете?
Как оказалось, битых только 120.
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18.08.2020 21:44 Відповісти
Весь движ , что бы скинуть узурпатора Луку и все , Победил бы и сапог у него в данном случае .
Не нужно надеяться и окрыляться .типо беларусы вышли за ЕС и западные ценности. не будьте детьми , всему свое время .Выпустят политзаключенных уже хорошо , потом они войдут в парламент и тд . все это хорошо !
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18.08.2020 21:57 Відповісти
PUSSY!!!
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18.08.2020 22:00 Відповісти
А как это возможно двигаясь по пути к прогрессу?
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18.08.2020 22:03 Відповісти
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18.08.2020 22:16 Відповісти
Это все, что надо знать про беларусскую опозицию.
Такая же фигня, как и роисянские либералы.
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18.08.2020 22:50 Відповісти
Бульбооппозиционеры не оригинальны в своих мечтах, в этом их преуспели армяшки
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18.08.2020 22:55 Відповісти
Боже, какие они ничтожества....
Ни одной новости больше из-за 2го поребика даже открывать не буду.
Безмозглые, тупые дебилы...
Если завтра русский омон их приедет расстреливать, что они запоют????
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18.08.2020 23:21 Відповісти
Ну и чем белорусская АпАзиция отличается от Луки, только тем что до крови не дубасила народ...
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18.08.2020 23:32 Відповісти
попозиция на два стула. никакой разницы с лукой нет.
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18.08.2020 23:44 Відповісти
Посмотрим что они скажут, когда с "зелеными человечками" "познакомятся". Омон покажется им святыми людьми.
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18.08.2020 23:45 Відповісти
Вражає. Вражає, скільки тут кучкується сволоти з порушеною чоколядною психікою...
Повстала Бєларусь. Тут вже зневажають і навіть ненавидять сябрів, бо "не так повстали". Бо "все одно вата"...
В топ вийшов коментар, який називає закривавлених людей "картошкою", в якої "мазґі із пюрє"... Цю мразоту лайкнуло понад чотири десятки виродків.
Ви такі самі *************, як в Росії. Там теж ненавидять і зневажають весь світ. ************* зневажають, бо світ "майданіт", а ви ненавидите, бо хтось "повстає не так", не питаючи кращих у світі.
Гівно ви, і свободи не заслуговуєте, а заслуговуєте бабратись в гівні і ним плюватися.
Бєларуським братам бажаю того, чого вони заслужили - світла і добра.
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18.08.2020 23:48 Відповісти
Правильно говорят. Пока цель таракан. Вмешательство кацаплян нужно отсрочить
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18.08.2020 23:50 Відповісти
О це дило!
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19.08.2020 01:06 Відповісти
Сперва Лукашенко пытался на двух стульях сидеть, теперь эти будут стараться.
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19.08.2020 04:17 Відповісти
Это чтобы вата их поддержала. А когда придут к власти, раз! и возьмут вату за шкирку, как в Украине.
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19.08.2020 06:06 Відповісти
Белорусы хотят учесть украинский опыт, ради блага своей страны, избежать оголтелого национализма который завел Украину в тупик.
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19.08.2020 05:44 Відповісти
Давайте-давайте, далі вивішуйте прапори =опозиції= на державних спорудах, на фейсбучику, на ЦН адмінів доколупуйте ...
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19.08.2020 08:02 Відповісти
Які ж вони наївні, ці білоруси: Україна теж не збиралася сваритись з Росією. Але хто ж її питав?!
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19.08.2020 11:17 Відповісти
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