Білоруська опозиція заявляє, що не має наміру сваритися з Москвою

Білоруські опозиціонери закликали Москву і Брюссель стати гарантами безпеки координаційної ради. Вони заявляють про намір будувати добросусідські відносини і з РФ, і з ЄС.

Про це журналістам в Мінську заявив журналістам у Мінську колишній білоруський дипломат, ексміністр культури Павло Латушко, напередодні звільнений з поста генерального директора Національного академічного театру імені Янки Купали. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Останнім політиком в Білорусі буде той, хто побудує стіну між нами і Росією. Співпраця з Росією - економічна, торговельна відповідає прагматичним інтересам Білорусі, так само, як і співпраця з Європейським Союзом", - сказал Латушко.

Опозиція бачить Білорусь як медіатора між Росією і Заходом.

"Ми зацікавлені бути міцним мостом, який з'єднує Росію та Західну Європу", - сказав він.

Він закликав Москву і Брюссель стати гарантами безпеки координаційної ради опозиції. "Ці гарантії абсолютно необхідні. Тут важлива роль наших сусідів Росії і ЄС, це відповідає й інтересам Москви і Брюсселя. В іншому разі, якщо координаційна рада не отримає гарантій безпеки, постане питання довіри людей", - сказав він.

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