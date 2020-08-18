Голоси на виборах перерахувати неможливо, - опозиція Білорусі

У координаційній раді білоруської опозиції не бачать можливості для перерахунку голосів на президентських виборах, тому що частина бюлетенів знищена.

Про це заявила журналістам в Мінську член ради Марія Колесникова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми точно знаємо, що частина бюлетенів знищена. Тому перерахунок голосів технічно неможливий", - заявила вона.

Вона повідомила, що влада не пропонувала опозиції провести перерахунок голосів. "Навпаки, вони відмовилися від будь-якого діалогу і в порушення регламенту знищили частину бюлетенів", - сказала вона.

Крім того, довірена особа Світлани Тіхановської Ольга Ковалькова заявила, що координаційна рада білоруської опозиції не ставить перед собою мету захоплення влади.

"Координаційна рада створюється з ініціативи Світлани Тіхановської з метою організації передання влади і забезпечення порозуміння в суспільстві. Вона не ставить перед собою мету захоплення влади", сказала Ковалькова у вівторок на пресконференції в Мінську.

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Ковалькова наголосила, що координаційна рада діє в рамках законодавства, "діємо законними способами".

Вона зазначила, що рада діє в дусі виборчої програми Тіхановської - вихід на проведення відкритих перевиборів і досягнення порозуміння в суспільстві.

Довірена особа Тіхановської також зазначила, що зараз в суспільстві є напруженість, страйкують робітники, що загрожує економічними проблемами. Вона висловила надію, що влада розуміє, чим це загрожує. "Ми сподіваємося, що з того боку буде відгук", - додала Ковалькова.