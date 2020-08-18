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Новини Революція в Білорусі
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Голоси на виборах перерахувати неможливо, - опозиція Білорусі

Голоси на виборах перерахувати неможливо, - опозиція Білорусі

У координаційній раді білоруської опозиції не бачать можливості для перерахунку голосів на президентських виборах, тому що частина бюлетенів знищена.

Про це заявила журналістам в Мінську член ради Марія Колесникова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми точно знаємо, що частина бюлетенів знищена. Тому перерахунок голосів технічно неможливий", - заявила вона.

Вона повідомила, що влада не пропонувала опозиції провести перерахунок голосів. "Навпаки, вони відмовилися від будь-якого діалогу і в порушення регламенту знищили частину бюлетенів", - сказала вона.

Крім того, довірена особа Світлани Тіхановської Ольга Ковалькова заявила, що координаційна рада білоруської опозиції не ставить перед собою мету захоплення влади.

"Координаційна рада створюється з ініціативи Світлани Тіхановської з метою організації передання влади і забезпечення порозуміння в суспільстві. Вона не ставить перед собою мету захоплення влади", сказала Ковалькова у вівторок на пресконференції в Мінську.

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Ковалькова наголосила, що координаційна рада діє в рамках законодавства, "діємо законними способами".

Вона зазначила, що рада діє в дусі виборчої програми Тіхановської - вихід на проведення відкритих перевиборів і досягнення порозуміння в суспільстві.

Довірена особа Тіхановської також зазначила, що зараз в суспільстві є напруженість, страйкують робітники, що загрожує економічними проблемами. Вона висловила надію, що влада розуміє, чим це загрожує. "Ми сподіваємося, що з того боку буде відгук", - додала Ковалькова.

Білорусь (7987) бюлетені (70) вибори (6727)


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Топ коментарі
+4
Можно выборочно пересчитать на сотне случайных участков и сравнить с официальными цифрами по ним и с результатами экзит-пола, в чем проблема? Погрешность в 2 раза легко обнаружить таким методом.
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18.08.2020 20:09 Відповісти
+4
https://twitter.com/i/status/1295694511180570627 Круто!
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18.08.2020 20:20 Відповісти
+3
Лидера нет, программы нет, голосов нет.
Есть надувные шарики.
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18.08.2020 19:55 Відповісти
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...отклик у уссатого может быть только один...
Голоса на выборах пересчитать невозможно, - оппозиция Беларуси - Цензор.НЕТ 9478
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18.08.2020 19:49 Відповісти
Лидера нет, программы нет, голосов нет.
Есть надувные шарики.
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18.08.2020 19:55 Відповісти
Батька жадина.У нас часть министерских портфелей после выборов отдается опозиции.И все довольны-всем гешефт.
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18.08.2020 19:56 Відповісти
Хороший юмор...
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18.08.2020 20:54 Відповісти
Канешна...! Таракан все бюлетни сожрал.
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18.08.2020 20:07 Відповісти
Можно выборочно пересчитать на сотне случайных участков и сравнить с официальными цифрами по ним и с результатами экзит-пола, в чем проблема? Погрешность в 2 раза легко обнаружить таким методом.
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18.08.2020 20:09 Відповісти
а по идее... оппозиция наоборот настойчиво требовали б пересчета голосов...
а уж на основании его невозможности (те же уничтоженные бюллетени и проч) можно иметь основание считать выборы сфальсифицированными или не состоявшимися и требовать повторные выборы....но нет! тут цель - скинуть бацьку во чтобы это ни стало и занять его трон... (ну....то что он надоел - это аксиома)))
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18.08.2020 20:12 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1295694511180570627 Круто!
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18.08.2020 20:20 Відповісти
+++
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18.08.2020 21:42 Відповісти
Так голоса считать и не надо уже. Ясно, что бацька проиграл с огромным счётом.
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18.08.2020 20:37 Відповісти
Также ясно, что на этих выборах победил Киану Ривз, но из всех дыр лезут всякие Тихановские, Цепкалы и Бабарики.
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18.08.2020 20:50 Відповісти
Ща к вам вяликий счетовод из-за поребрика прилетит,он вам быстро все пересчитает,готуйтеся зустрiчати,сябри...
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18.08.2020 21:09 Відповісти
 
 