Голоса на выборах пересчитать невозможно, - оппозиция Беларуси

В координационном совете белорусской оппозиции не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах, потому что часть бюллетеней уничтожена.

Об этом заявила журналистам в Минске член совета Мария Колесникова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы точно знаем, что часть бюллетеней уничтожена. Поэтому пересчет голосов технически невозможен", - пояснила она.

Она сообщила, что власти не предлагали оппозиции провести пересчет голосов. "Напротив, они отказались от любого диалога и в нарушение регламента уничтожили часть бюллетеней", - сказала она.

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Кроме того, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что координационный совет белорусской оппозиции не ставит перед собой цель захвата власти.

"Координационный совет создается по инициативе Светланы Тихановской с целью организации передачи власти и обеспечения согласия в обществе. Он не ставит перед собой целью захвата власти", сказала Ковалькова во вторник на пресс-конференции в Минске.

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Ковалькова подчеркнула, что координационный совет действует в рамках законодательства, "действуем законными способами".

Она отметила, что совет действует в духе избирательной программы Тихановской - выход на проведение открытых перевыборов и достижение согласия в обществе.

Доверенное лицо Тихановской также отметила, что в настоящее время в обществе есть напряженность, бастуют рабочие, что чревато экономическими проблемами. Она выразила надежду, что власти понимают, чем это чревато. "Мы надеемся, что с той стороны будет отклик", - добавила Ковалькова.

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