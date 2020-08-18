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Новости Революция в Беларуси
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Голоса на выборах пересчитать невозможно, - оппозиция Беларуси

Голоса на выборах пересчитать невозможно, - оппозиция Беларуси

В координационном совете белорусской оппозиции не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах, потому что часть бюллетеней уничтожена.

Об этом заявила журналистам в Минске член совета Мария Колесникова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы точно знаем, что часть бюллетеней уничтожена. Поэтому пересчет голосов технически невозможен", - пояснила она.

Она сообщила, что власти не предлагали оппозиции провести пересчет голосов. "Напротив, они отказались от любого диалога и в нарушение регламента уничтожили часть бюллетеней", - сказала она.

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Кроме того, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что координационный совет белорусской оппозиции не ставит перед собой цель захвата власти.

"Координационный совет создается по инициативе Светланы Тихановской с целью организации передачи власти и обеспечения согласия в обществе. Он не ставит перед собой целью захвата власти", сказала Ковалькова во вторник на пресс-конференции в Минске.

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Ковалькова подчеркнула, что координационный совет действует в рамках законодательства, "действуем законными способами".

Она отметила, что совет действует в духе избирательной программы Тихановской - выход на проведение открытых перевыборов и достижение согласия в обществе.

Доверенное лицо Тихановской также отметила, что в настоящее время в обществе есть напряженность, бастуют рабочие, что чревато экономическими проблемами. Она выразила надежду, что власти понимают, чем это чревато. "Мы надеемся, что с той стороны будет отклик", - добавила Ковалькова.

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Автор: 

Беларусь (7937) бюллетени (140) выборы (24766)


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Топ комментарии
+4
Можно выборочно пересчитать на сотне случайных участков и сравнить с официальными цифрами по ним и с результатами экзит-пола, в чем проблема? Погрешность в 2 раза легко обнаружить таким методом.
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18.08.2020 20:09 Ответить
+4
https://twitter.com/i/status/1295694511180570627 Круто!
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18.08.2020 20:20 Ответить
+3
Лидера нет, программы нет, голосов нет.
Есть надувные шарики.
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18.08.2020 19:55 Ответить
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...отклик у уссатого может быть только один...
Голоса на выборах пересчитать невозможно, - оппозиция Беларуси - Цензор.НЕТ 9478
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18.08.2020 19:49 Ответить
Лидера нет, программы нет, голосов нет.
Есть надувные шарики.
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18.08.2020 19:55 Ответить
Батька жадина.У нас часть министерских портфелей после выборов отдается опозиции.И все довольны-всем гешефт.
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18.08.2020 19:56 Ответить
Хороший юмор...
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18.08.2020 20:54 Ответить
Канешна...! Таракан все бюлетни сожрал.
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18.08.2020 20:07 Ответить
Можно выборочно пересчитать на сотне случайных участков и сравнить с официальными цифрами по ним и с результатами экзит-пола, в чем проблема? Погрешность в 2 раза легко обнаружить таким методом.
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18.08.2020 20:09 Ответить
а по идее... оппозиция наоборот настойчиво требовали б пересчета голосов...
а уж на основании его невозможности (те же уничтоженные бюллетени и проч) можно иметь основание считать выборы сфальсифицированными или не состоявшимися и требовать повторные выборы....но нет! тут цель - скинуть бацьку во чтобы это ни стало и занять его трон... (ну....то что он надоел - это аксиома)))
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18.08.2020 20:12 Ответить
https://twitter.com/i/status/1295694511180570627 Круто!
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18.08.2020 20:20 Ответить
+++
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18.08.2020 21:42 Ответить
Так голоса считать и не надо уже. Ясно, что бацька проиграл с огромным счётом.
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18.08.2020 20:37 Ответить
Также ясно, что на этих выборах победил Киану Ривз, но из всех дыр лезут всякие Тихановские, Цепкалы и Бабарики.
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18.08.2020 20:50 Ответить
Ща к вам вяликий счетовод из-за поребрика прилетит,он вам быстро все пересчитает,готуйтеся зустрiчати,сябри...
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18.08.2020 21:09 Ответить
 
 