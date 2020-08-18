Польша начала производство лекарств от коронавируса

Препарат для лечения коронавирусной инфекции создан на основе антител из плазмы крови людей, которые выздоровели.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider, препарат будет выпускать компания Biomed Lublin.

"Даже если работа над вакциной будет успешной, у этого препарата будет дополнительный эффект. Польша - единственная страна в Центральной и Восточной Европе, в которой есть технологии для производства этого препарата. Действие антител в плазме крови имеет доказанный научный эффект при лечении COVID-19", - рассказал один из разработчиков препарата, доктор медицинских наук, сенатор Гжегож Челей.

Его будут выпускать в виде раствора в ампулах и вводить внутримышечно. Производство обещают закончить через шесть недель, а уже через девять - первую дозу планируют ввести первому пациенту.

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