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Новини Коронавірус і карантин
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Польща почала виробництво ліків від коронавірусу

Польща почала виробництво ліків від коронавірусу

Препарат для лікування коронавірусной інфекції створений на основі антитіл з плазми крові людей, які одужали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider, препарат буде випускати компанія Biomed Lublin.

"Навіть якщо робота над вакциною буде успішною, у цього препарату буде додатковий ефект. Польща - єдина країна в Центральній і Східній Європі, в якії є технології для виробництва цього препарату. Дія антитіл в плазмі крові має доведений науковий ефект під час лікування COVID-19" , - розповів один з розробників препарату, доктор медичних наук, сенатор Гжегож Челей.

Його будуть випускати у вигляді розчину в ампулах і вводити внутрішньом'язово. Виробництво обіцяють закінчити через шість тижнів, а вже через дев'ять - першу дозу планують ввести першому пацієнту.

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карантин (18172) ліки (1341) Польща (8674) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Это смотря скоко им заплатить.
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18.08.2020 20:35 Відповісти
+2
Польша начала производство лекарств от коронавируса
-----------------------------------------------------------------------------------

Росея тєж .
Польща почала виробництво ліків від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7378 . .
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18.08.2020 20:47 Відповісти
+2
Заціпило?
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18.08.2020 21:02 Відповісти
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Ну що ж - молодці. Поки терпіли з України прибирають за худобою у поляків, польські нацковці роблять добру справу.
Для патрійолопів нагадаю - Україна й досі найбагатша країна Європи, населена терпілами.
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18.08.2020 20:29 Відповісти
патрійолопів ??
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18.08.2020 20:31 Відповісти
Так, тих, хто просрав ліс в Карпатах та бурштин, та повчав до панів.
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18.08.2020 20:38 Відповісти
повчав до панів?
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18.08.2020 21:33 Відповісти
помчав
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18.08.2020 22:41 Відповісти
...73% с тобой не согласятся, они ж все приЗЕденты
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18.08.2020 20:38 Відповісти
Як воно може з собою не погодитись?
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18.08.2020 20:40 Відповісти
https://censor.net/user/216417 - 73? дебилы, 10% правильных, остальным пофиг. Я правильно понял то, что ты хочешь донести?

Ну себя ты к правильным относишь, так ведь?
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18.08.2020 20:45 Відповісти
...то, что не к 73% - точно
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18.08.2020 20:53 Відповісти
А що говорять спеціалісти стосовно такого лікування?
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18.08.2020 20:30 Відповісти
Это смотря скоко им заплатить.
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18.08.2020 20:35 Відповісти
Зазвичай такі препарати досить успішно працюють.
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18.08.2020 20:41 Відповісти
Ацетилка и парацетамол - работают на ура )
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18.08.2020 20:47 Відповісти
Декому й клізма допомагає...
Для прочистки мозку.
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18.08.2020 21:01 Відповісти
Круто ))) Парацетамол + ацетилсалициловая кислота? )))
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18.08.2020 20:41 Відповісти
Заціпило?
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18.08.2020 21:02 Відповісти
Иммуноглобулины. Насколько будут эффективны - сложно сказать.
Но, пусть пробуют.
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18.08.2020 21:06 Відповісти
Лучше бы от коронорогатого аленя что- то разработали, заработали бы точно не меньше..
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18.08.2020 20:42 Відповісти
это же сколько надо собрать (заплатить) выздоровивших что бы сделать хотя бы 1000 уколов!?
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18.08.2020 20:44 Відповісти
у нас официально уже есть 50 000 выздоровевших. так что с каждого понемногу плазмы, делают лекарства, вылечивают заболевших - и с тех тоже доят кровь. при надобности могут пойти в геометрической прогрессии, а остатки подать продать в Украину и не только за валюту. бизнес на ровном месте благодаря медицине, еще и людям помогает, и лес\газ\нефть\янтарь\землю продавать не нужно, и экономика растет ...
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18.08.2020 22:23 Відповісти
Польша начала производство лекарств от коронавируса
-----------------------------------------------------------------------------------

Росея тєж .
Польща почала виробництво ліків від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7378 . .
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18.08.2020 20:47 Відповісти
Украина тоже планирует начать изготовление лекарства из плазмы крови, но почему - то для Поляков достаточно для производства лекарства 150 литров плазмы, а для Украины, чтоб запустить производство необходимо не менее 300 литров.Украина уже собрала более 150 литров, но утверждают, что этого мало.
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18.08.2020 21:04 Відповісти
Якщо я правильно зрозумів поляки пішли по шляху виділення IgG та IgM з плазми крові людей котрі перехворіли на коронавірус.Змушений заперечити автору статті,що поляки єдині в центральній та східній Європі працюють в цьому напрямку.В Україні фармацевтичне підприємство «Біофарма»робить теж забір плазми крові людей,що перехворіли на коронавірус для виділення антитіл,які є специфічними для лікування коронавірусу.Я не рекламую «Біофаму',бо не маю ніякого відношення до цього фармацевтичного підприємства.Про це підприємство я випадково почув у програмі «Голосу Америки»десь в середині травня цього року.Мене ця інформація дуже зацікавила,бо на той момент хворів мій близький родич на важку негоспітальну пневмонію,викликану COVID 19.Люди хапаються за»соломинку»коли є загроза життю близьких. Фірма «Біофарма» випускала і випускає на даний момент препарат «Біовен»,який має в собі імуноглобуліни,але неспецифічні,тобто антитіла добуті з плазми крові хворих котрі перехворіли на певні інфекційні хвороби(крім COVID 19).Мій близький родич двічі отримав даний препарат.Не можу говорити про його ефективність,бо це поодинокий випадок і що допомогло моєму близькому родичу вижити точно не знаю. Знаю,що в Україні даний препарат тестували в декількох лікарнях України.Про результати лікування covd19 даним препаратом нічого не знаю.P.S.В дане підприємство в обладнання було вкладено біля ста мільйонів доларів США,а обладнання було теж закуплене в США.
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18.08.2020 21:27 Відповісти
100 міліонів доларів? Щось не віриться.
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18.08.2020 22:35 Відповісти
Зайдіть на сайт Голосу Америки за посиланням https://ukrainian.voanews.com/a/coronavirus-ukraina/5422752.html і все зрозумієте.
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19.08.2020 13:09 Відповісти
А хто буде продукувати ці імуноглобуліни ? Хіба їх можливо клонувати чи вирощувати ? Орган для пересадки не називають ліками.
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18.08.2020 22:52 Відповісти
Что за херня, какое лекарство... Это только экспериментальный препарат для клинических испытаний. Лекаством это может и будет через пару лет, а может и нет.
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18.08.2020 23:23 Відповісти
Польша начала производство лекарств от коронавируса -парацетамола.
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19.08.2020 00:25 Відповісти
Польща почала виробництво ліків від коронавірусу - Цензор.НЕТ 6604
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19.08.2020 01:01 Відповісти
Є в Україні цікаві вітчизняні розробки,які допомагають і в боротьбі з коронавірусом... Але про них мало хто знає, та й штучно створюються всі умови, щоб їх не було. Комусь це дуже не вигідно. Ось останній приклад:

МЕДИКИ ПРОСЯТЬ ПОВЕРНУТИ "ПРОТЕФЛАЗІД": ЛІКАРІ ВИСТУПИЛИ ПРОТИ АМКУ, ЯКИЙ ЗАБЛОКУВАВ ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ ДЛЯ КЛІНІК - ДОКУМЕНТПольща почала виробництво ліків від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3197

Як відомо, в липні 2020 року Антимонопольний Комітет України наклав штраф на компанію «Екофарм» - розробника й виробника противірусних препаратів з діючою речовиною Протефлазід.
Однією з причин санкцій АМКУ назвав гуманітарну діяльність фармкомпанії - безкоштовні поставки свого препарату з початку пандемії Сovid-19 для профілактичного захисту медиків лікарень різних регіонів України від ГРВІ.
На думку антимонопольників, така благодійність порушувала конкурентне законодавство. Фармакологічна компанія була змушена згорнути свою благодійну програму, що викликало обурення медиків.
Кілька днів тому лікарі Чернівецької області - регіону, який став першим осередком епідемії коронавирусної інфекції і довго входив до першої трійки за кількістю хворих - звернулися до колег з Відкритим листом, https://grippua.com.ua/chernivets-ki-likari-zaiavyly-shcho-cherez-amku-zalyshylysia-bez-humanitarnoi-dopomohy-vidkrytyy-lyst/ опублікованим чернівецькою незалежною новинною агенцією БукІнфо. Медики відзначають, що в перші дні після виявлення коронавирусної інфекції в Буковині вони скористалися можливістю замовлення гуманітарної допомоги - безкоштовних партій противірусного препарату «Протефлазід».
Медики підкреслюють, що «… втратили можливість безкоштовно отримати такі необхідні противірусні препарати, які здатні захистити їх від респіраторних вірусних інфекцій … Вважаємо, що при будь-яких обставинах держава повинна сприяти благодійній діяльності та підтримувати суб'єктів господарювання, що займають активну громадянську позицію і беруть посильну участь в боротьбі з пандемією і допомагають лікарям».
Цю позицію підтримали й київська клініки. У Заяві, підписаній медиками (і з проставленими офіційними печатками) різних медустанов столиці, зокрема, підкреслюється важливість гуманітарних поставок препарату, що «вивчений і випробуваний практикою клінічного застосування протягом багатьох років»:
«Така допомога стала додатковим щитом для нас - лікарів, які щодня в силу професійних обов'язків мають справу з вірусами. Медики і далі розраховували на благодійну допомогу від ТОВ НВК «Екофарм» у вигляді противірусних засобів.
Однак, як виявилося, Антимонопольний Комітет України вирішив зупинити цю акцію, наклавши штраф на ТОВ НВК «Екофарм»».
Подібні рішення АМКУ шкодять консолідації зусиль суспільства в боротьбі з пандемією і тому є неприпустимими, - впевнені медпрацівники, які підписали Відкритий Лист київських лікарів. Серед них медики, зокрема, Київської міської клінічної лікарні №4; Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Подільського району; клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Академії медичних наук України. http://www.bagnet.org/news/health/1289274/mediki-prosyat-povernuti-proteflazid-likari-vistupili-proti-amku-yakiy-zablokuvav-gumanitarnu-dopomogu-dlya-klinik-dokument
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19.08.2020 06:42 Відповісти
 
 