Польща почала виробництво ліків від коронавірусу
Препарат для лікування коронавірусной інфекції створений на основі антитіл з плазми крові людей, які одужали.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider, препарат буде випускати компанія Biomed Lublin.
"Навіть якщо робота над вакциною буде успішною, у цього препарату буде додатковий ефект. Польща - єдина країна в Центральній і Східній Європі, в якії є технології для виробництва цього препарату. Дія антитіл в плазмі крові має доведений науковий ефект під час лікування COVID-19" , - розповів один з розробників препарату, доктор медичних наук, сенатор Гжегож Челей.
Його будуть випускати у вигляді розчину в ампулах і вводити внутрішньом'язово. Виробництво обіцяють закінчити через шість тижнів, а вже через дев'ять - першу дозу планують ввести першому пацієнту.
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Для патрійолопів нагадаю - Україна й досі найбагатша країна Європи, населена терпілами.
Ну себя ты к правильным относишь, так ведь?
Для прочистки мозку.
Но, пусть пробуют.
податьпродать в Украину и не только за валюту. бизнес на ровном месте благодаря медицине, еще и людям помогает, и лес\газ\нефть\янтарь\землю продавать не нужно, и экономика растет ...
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Росея тєж .
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МЕДИКИ ПРОСЯТЬ ПОВЕРНУТИ "ПРОТЕФЛАЗІД": ЛІКАРІ ВИСТУПИЛИ ПРОТИ АМКУ, ЯКИЙ ЗАБЛОКУВАВ ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ ДЛЯ КЛІНІК - ДОКУМЕНТ
Як відомо, в липні 2020 року Антимонопольний Комітет України наклав штраф на компанію «Екофарм» - розробника й виробника противірусних препаратів з діючою речовиною Протефлазід.
Однією з причин санкцій АМКУ назвав гуманітарну діяльність фармкомпанії - безкоштовні поставки свого препарату з початку пандемії Сovid-19 для профілактичного захисту медиків лікарень різних регіонів України від ГРВІ.
На думку антимонопольників, така благодійність порушувала конкурентне законодавство. Фармакологічна компанія була змушена згорнути свою благодійну програму, що викликало обурення медиків.
Кілька днів тому лікарі Чернівецької області - регіону, який став першим осередком епідемії коронавирусної інфекції і довго входив до першої трійки за кількістю хворих - звернулися до колег з Відкритим листом, https://grippua.com.ua/chernivets-ki-likari-zaiavyly-shcho-cherez-amku-zalyshylysia-bez-humanitarnoi-dopomohy-vidkrytyy-lyst/ опублікованим чернівецькою незалежною новинною агенцією БукІнфо. Медики відзначають, що в перші дні після виявлення коронавирусної інфекції в Буковині вони скористалися можливістю замовлення гуманітарної допомоги - безкоштовних партій противірусного препарату «Протефлазід».
Медики підкреслюють, що «… втратили можливість безкоштовно отримати такі необхідні противірусні препарати, які здатні захистити їх від респіраторних вірусних інфекцій … Вважаємо, що при будь-яких обставинах держава повинна сприяти благодійній діяльності та підтримувати суб'єктів господарювання, що займають активну громадянську позицію і беруть посильну участь в боротьбі з пандемією і допомагають лікарям».
Цю позицію підтримали й київська клініки. У Заяві, підписаній медиками (і з проставленими офіційними печатками) різних медустанов столиці, зокрема, підкреслюється важливість гуманітарних поставок препарату, що «вивчений і випробуваний практикою клінічного застосування протягом багатьох років»:
«Така допомога стала додатковим щитом для нас - лікарів, які щодня в силу професійних обов'язків мають справу з вірусами. Медики і далі розраховували на благодійну допомогу від ТОВ НВК «Екофарм» у вигляді противірусних засобів.
Однак, як виявилося, Антимонопольний Комітет України вирішив зупинити цю акцію, наклавши штраф на ТОВ НВК «Екофарм»».
Подібні рішення АМКУ шкодять консолідації зусиль суспільства в боротьбі з пандемією і тому є неприпустимими, - впевнені медпрацівники, які підписали Відкритий Лист київських лікарів. Серед них медики, зокрема, Київської міської клінічної лікарні №4; Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Подільського району; клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Академії медичних наук України. http://www.bagnet.org/news/health/1289274/mediki-prosyat-povernuti-proteflazid-likari-vistupili-proti-amku-yakiy-zablokuvav-gumanitarnu-dopomogu-dlya-klinik-dokument