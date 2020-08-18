Польща почала виробництво ліків від коронавірусу

Препарат для лікування коронавірусной інфекції створений на основі антитіл з плазми крові людей, які одужали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider, препарат буде випускати компанія Biomed Lublin.

"Навіть якщо робота над вакциною буде успішною, у цього препарату буде додатковий ефект. Польща - єдина країна в Центральній і Східній Європі, в якії є технології для виробництва цього препарату. Дія антитіл в плазмі крові має доведений науковий ефект під час лікування COVID-19" , - розповів один з розробників препарату, доктор медичних наук, сенатор Гжегож Челей.

Його будуть випускати у вигляді розчину в ампулах і вводити внутрішньом'язово. Виробництво обіцяють закінчити через шість тижнів, а вже через дев'ять - першу дозу планують ввести першому пацієнту.

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