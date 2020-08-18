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Новости Коронавирус и карантин
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У 19 граждан Украины, приехавших в Польшу на работу, выявили COVID-19

У 19 граждан Украины, приехавших в Польшу на работу, выявили COVID-19

В польской Силезии коронавирус обнаружили у 19 граждан Украины, которые приехали на работу.

По данным Министерства здравоохранения Польши, всего в стране за сутки зафиксировали 597 новых случаев коронавирусной инфекции, 11 смертей и 284 выздоровления, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал rmf24.pl.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Малопольском воеводстве. Среди лидеров остается Силезия. И именно там коронавирус обнаружили у 19 граждан Украины, которые приехали в Польшу на работу. Все они прошли тест во время обязательного карантина. Сейчас инфицированные украинцы находятся в изоляторе. "Ночью некоторых из них увезли в больницу. Украинцы попросили о помощи чиновников местной гмины. По их словам, их не обеспечили необходимым количеством продуктов, нет также лекарств, а часть из них плохо себя чувствует", - говорится в сообщении.

Ночью несколько бригад скорой помощи забрали десять больных на обследование в больницу. Однако, поскольку опасных симптомов ни у кого нет, утром их отвезли обратно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинских заробитчан дважды за день ловили за нарушение карантина самоизолировавшиеся в соседнем номере польские полицейские

Автор: 

карантин (16729) Польша (8549) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Ну і як це пояснить наш чемпіон світу по боротьбі з Ковід?
Бабло вже в Омані чи ще миють на "Большой Стройке"?
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18.08.2020 21:15 Ответить
+1
Так они к вам с тем же вашим КОВИ и вернулись...
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18.08.2020 21:30 Ответить
+1
просто укр заробітчани повертають короновірус, який вони привезли в Україну з польщі в березні-квітні цього року.
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18.08.2020 21:33 Ответить
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Ну і як це пояснить наш чемпіон світу по боротьбі з Ковід?
Бабло вже в Омані чи ще миють на "Большой Стройке"?
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18.08.2020 21:15 Ответить
Так они к вам с тем же вашим КОВИ и вернулись...
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18.08.2020 21:30 Ответить
просто укр заробітчани повертають короновірус, який вони привезли в Україну з польщі в березні-квітні цього року.
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18.08.2020 21:33 Ответить
Вирус вернулся домой.
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18.08.2020 21:56 Ответить
Тобто заробітчани захворіли зовсім недавно.
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18.08.2020 22:00 Ответить
а тебе, дебіла, і так не пустять. дали тобі інтернет в палату дурки- радій.
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19.08.2020 00:36 Ответить
КОВИДэкспорт
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19.08.2020 00:17 Ответить
У 19 громадян України, які приїхали до Польщі на роботу, виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 7548У 19 громадян України, які приїхали до Польщі на роботу, виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 7548
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19.08.2020 01:21 Ответить
У 19 громадян України, які приїхали до Польщі на роботу, виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 7980
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19.08.2020 01:23 Ответить
 
 