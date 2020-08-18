У 19 граждан Украины, приехавших в Польшу на работу, выявили COVID-19

В польской Силезии коронавирус обнаружили у 19 граждан Украины, которые приехали на работу.

По данным Министерства здравоохранения Польши, всего в стране за сутки зафиксировали 597 новых случаев коронавирусной инфекции, 11 смертей и 284 выздоровления, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал rmf24.pl.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Малопольском воеводстве. Среди лидеров остается Силезия. И именно там коронавирус обнаружили у 19 граждан Украины, которые приехали в Польшу на работу. Все они прошли тест во время обязательного карантина. Сейчас инфицированные украинцы находятся в изоляторе. "Ночью некоторых из них увезли в больницу. Украинцы попросили о помощи чиновников местной гмины. По их словам, их не обеспечили необходимым количеством продуктов, нет также лекарств, а часть из них плохо себя чувствует", - говорится в сообщении.

Ночью несколько бригад скорой помощи забрали десять больных на обследование в больницу. Однако, поскольку опасных симптомов ни у кого нет, утром их отвезли обратно.

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