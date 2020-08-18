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Житель Ивано-Франковщины взял в заложники бывшую жену и двоих детей

Мужчина забрал детей от родственников, а когда к нему за ними приехала бывшая жена, запер всех в доме и пригрозил расправой. Теперь ему грозит до 5 лет за решеткой.

Инцидент произошел в смт. Войнилов Калушского района. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"29-летний бывший муж самостоятельно забрал двух своих детей домой от родственников. Когда об этом узнала 30-летняя экс-жена, то сообщила в полицию. Не дожидаясь приезда правоохранителей, самостоятельно поехала в дом бывшего мужа, чтобы забрать детей семи и девяти лет. В доме между взрослыми случился конфликт, и мужчина закрыл дом, а женщине пригрозил физической расправой", - сказано в сообщении полиции.

Полицейские 2 часа вели переговоры с захватчиком. В конце концов он согласился отпустить бывшую жену и одного ребенка. В этот момент его задержали.

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Производство начали по по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Житель Ивано-Франковщины взял в заложники бывшую жену и двоих детей 01

Автор: 

заложник (1494) Нацполиция (16610) Ивано-Франковская область (939)


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Топ комментарии
+8
Детей перепугал сволочь!
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18.08.2020 21:33 Ответить
+3
Ты в курсе их семейных разногласий, может там бывшая еще та тварь?
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18.08.2020 22:48 Ответить
+2
Жена хотела забрать детей. Муж не отдавал. Это ещё не похищение, завтра отдал бы. Может, в тот момент жена была не в себе? Мужа обвиняют в попытке похищения.
А теперь представим ситуацию наоборот. (Виноват будет снова муж, такое "правосудие").
Муж хотел забрать детей. Жена не отдавала. Это ещё не похищение, завтра отдала бы. Может, в тот момент муж был не в себе? Мужа обвинят в попытке похищения.
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18.08.2020 22:19 Ответить
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Детей перепугал сволочь!
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18.08.2020 21:33 Ответить
Ты в курсе их семейных разногласий, может там бывшая еще та тварь?
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18.08.2020 22:48 Ответить
Ага! Может они сами до папаши сбежали.
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19.08.2020 04:05 Ответить
о! Вот это захват! Рюкзакова срочно на пяти вертолетах с пулеметами, собаками и шакалом антошкой! И еще переговорщика, снайпера, сапера и какого-нибудь прокурора, потому что тут явно криминалом попахивает... и главному, главному обязательно доложите, потому что после вагнеровского скандала ему потребуется видосик...
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18.08.2020 21:34 Ответить
а-а-а, уже взяли... я всё просрал... пардон...
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18.08.2020 21:36 Ответить
жиденько как-то, в телевизире не показали....
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18.08.2020 21:39 Ответить
Что же он так быстро сдался, даже с Зелей не переговорил.
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18.08.2020 21:41 Ответить
Мразь, на детей своих замахнулся...
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18.08.2020 22:12 Ответить
Жена хотела забрать детей. Муж не отдавал. Это ещё не похищение, завтра отдал бы. Может, в тот момент жена была не в себе? Мужа обвиняют в попытке похищения.
А теперь представим ситуацию наоборот. (Виноват будет снова муж, такое "правосудие").
Муж хотел забрать детей. Жена не отдавала. Это ещё не похищение, завтра отдала бы. Может, в тот момент муж был не в себе? Мужа обвинят в попытке похищения.
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18.08.2020 22:19 Ответить
Дебил,взял бы уже какого нибудь судью или прокурора,хоть по уважаемой статье сел.
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18.08.2020 23:19 Ответить
 
 