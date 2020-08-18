Житель Ивано-Франковщины взял в заложники бывшую жену и двоих детей

Мужчина забрал детей от родственников, а когда к нему за ними приехала бывшая жена, запер всех в доме и пригрозил расправой. Теперь ему грозит до 5 лет за решеткой.

Инцидент произошел в смт. Войнилов Калушского района. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"29-летний бывший муж самостоятельно забрал двух своих детей домой от родственников. Когда об этом узнала 30-летняя экс-жена, то сообщила в полицию. Не дожидаясь приезда правоохранителей, самостоятельно поехала в дом бывшего мужа, чтобы забрать детей семи и девяти лет. В доме между взрослыми случился конфликт, и мужчина закрыл дом, а женщине пригрозил физической расправой", - сказано в сообщении полиции.

Полицейские 2 часа вели переговоры с захватчиком. В конце концов он согласился отпустить бывшую жену и одного ребенка. В этот момент его задержали.

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Производство начали по по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.