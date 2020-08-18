Житель Івано-Франківщини взяв у заручники колишню дружину і двох дітей

Чоловік забрав дітей від родичів, а коли до нього за ними приїхала колишня дружина, замкнув усіх у будинку і пригрозив розправою. Тепер йому загрожує до 5 років за гратами.

Інцидент стався в смт Войнилів Калуського району. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"29-річний колишній чоловік самостійно забрав двох своїх дітей додому від родичів. Коли про це дізналася 30-річна ексдружина, то повідомила в поліцію. Не чекаючи приїзду правоохоронців, самостійно поїхала до помешкання колишнього чоловіка, щоби забрати дітей семи і дев’яти років. В помешканні між дорослими трапився конфлікт і чоловік зачинив будинок, а жінці пригрозив фізичною розправою", - сказано в повідомленні поліції.

Поліцейські 2 години вели переговори з чоловіком. Врешті-решт він погодився відпустити колишню дружину і одну дитину. У цей момент його затримали.

Також читайте: Озброєний чоловік узяв заручників у банку у Франції

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.