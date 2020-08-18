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Новини
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Житель Івано-Франківщини взяв у заручники колишню дружину і двох дітей

Чоловік забрав дітей від родичів, а коли до нього за ними приїхала колишня дружина, замкнув усіх у будинку і пригрозив розправою. Тепер йому загрожує до 5 років за гратами.

Інцидент стався в смт Войнилів Калуського району. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"29-річний колишній чоловік самостійно забрав двох своїх дітей додому від родичів. Коли про це дізналася 30-річна ексдружина, то повідомила в поліцію. Не чекаючи приїзду правоохоронців, самостійно поїхала до помешкання колишнього чоловіка, щоби забрати дітей семи і дев’яти років. В помешканні між дорослими трапився конфлікт і чоловік зачинив будинок, а жінці пригрозив фізичною розправою", - сказано в повідомленні поліції.

Поліцейські 2 години вели переговори з чоловіком. Врешті-решт він погодився відпустити колишню дружину і одну дитину. У цей момент його затримали.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Житель Івано-Франківщини взяв у заручники колишню дружину і двох дітей 01

заручник (824) Нацполіція (15329) Івано-Франківська область (970)


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Топ коментарі
+8
Детей перепугал сволочь!
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18.08.2020 21:33 Відповісти
+3
Ты в курсе их семейных разногласий, может там бывшая еще та тварь?
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18.08.2020 22:48 Відповісти
+2
Жена хотела забрать детей. Муж не отдавал. Это ещё не похищение, завтра отдал бы. Может, в тот момент жена была не в себе? Мужа обвиняют в попытке похищения.
А теперь представим ситуацию наоборот. (Виноват будет снова муж, такое "правосудие").
Муж хотел забрать детей. Жена не отдавала. Это ещё не похищение, завтра отдала бы. Может, в тот момент муж был не в себе? Мужа обвинят в попытке похищения.
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18.08.2020 22:19 Відповісти
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Детей перепугал сволочь!
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18.08.2020 21:33 Відповісти
Ты в курсе их семейных разногласий, может там бывшая еще та тварь?
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18.08.2020 22:48 Відповісти
Ага! Может они сами до папаши сбежали.
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19.08.2020 04:05 Відповісти
о! Вот это захват! Рюкзакова срочно на пяти вертолетах с пулеметами, собаками и шакалом антошкой! И еще переговорщика, снайпера, сапера и какого-нибудь прокурора, потому что тут явно криминалом попахивает... и главному, главному обязательно доложите, потому что после вагнеровского скандала ему потребуется видосик...
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18.08.2020 21:34 Відповісти
а-а-а, уже взяли... я всё просрал... пардон...
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18.08.2020 21:36 Відповісти
жиденько как-то, в телевизире не показали....
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18.08.2020 21:39 Відповісти
Что же он так быстро сдался, даже с Зелей не переговорил.
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18.08.2020 21:41 Відповісти
Мразь, на детей своих замахнулся...
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18.08.2020 22:12 Відповісти
Жена хотела забрать детей. Муж не отдавал. Это ещё не похищение, завтра отдал бы. Может, в тот момент жена была не в себе? Мужа обвиняют в попытке похищения.
А теперь представим ситуацию наоборот. (Виноват будет снова муж, такое "правосудие").
Муж хотел забрать детей. Жена не отдавала. Это ещё не похищение, завтра отдала бы. Может, в тот момент муж был не в себе? Мужа обвинят в попытке похищения.
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18.08.2020 22:19 Відповісти
Дебил,взял бы уже какого нибудь судью или прокурора,хоть по уважаемой статье сел.
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18.08.2020 23:19 Відповісти
 
 