Новини
Озброєний чоловік узяв заручників у банку у Франції

Озброєний чоловік узяв заручників у банку у Франції

У французькому місті Гавр озброєний чоловік взяв у заручники у відділенні банку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Le Figaro.

Джерело в правоохоронних органах розповіло, що в заручниках людина утримує п'ятьох людей, ще одну жінку він звільнив.

У поліції кажуть, що спільників у зловмисника немає, він діє сам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон оглянув місце вибуху в Бейруті й закликав координувати міжнародну допомогу: без серйозних реформ Ліван "піде на дно"

заручник (824) Франція (3165)
+13
Всєм сматрєть фільми з Луї де Фюнесом?
06.08.2020 20:57 Відповісти
+10
та ну... нашефсё хреново говорит по-французски )))
вы уж давайте там сами
06.08.2020 20:56 Відповісти
+10
- Фильм "Фантомас разбушевался" 1965 года. Смотреть всем" (с)
Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции - Цензор.НЕТ 4168
06.08.2020 20:59 Відповісти
та ну... нашефсё хреново говорит по-французски )))
вы уж давайте там сами
06.08.2020 20:56 Відповісти
Шо?? Фейсбукич до Хранціі дотягнувся ??)))
06.08.2020 21:40 Відповісти
Шо! Опять с квартала 95?
06.08.2020 20:57 Відповісти
мабуть Террорчук??? Чи той, Террорко?
06.08.2020 21:05 Відповісти
"Теракт 95" ®
06.08.2020 21:18 Відповісти
Всєм сматрєть фільми з Луї де Фюнесом?
06.08.2020 20:57 Відповісти
- Фильм "Фантомас разбушевался" 1965 года. Смотреть всем" (с)
Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции - Цензор.НЕТ 4168
06.08.2020 20:59 Відповісти
Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции - Цензор.НЕТ 9347Ні, Таксі, Усі частини!
06.08.2020 21:03 Відповісти
Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции - Цензор.НЕТ 25
06.08.2020 21:07 Відповісти
Редкий наркоша
06.08.2020 22:39 Відповісти
антонина вылетела???
06.08.2020 20:58 Відповісти
гаврошский террорист. 30 000 грн просит? )
06.08.2020 20:59 Відповісти
30.000 грн, корабельну сосну і маршрутку на Васильків)
06.08.2020 21:03 Відповісти
Ща аваков на бтр все разрулит
06.08.2020 20:59 Відповісти
шефир на сторони пидробляйе...
06.08.2020 21:00 Відповісти
Какие требования?
Всем смотреть видосики нелоха?
06.08.2020 21:00 Відповісти
Пусть Бубочка видосик-гундосик запилит!
06.08.2020 21:01 Відповісти
Хай ставить вимоги найвпливовішому, той миттю "розрулить"! Наприклад: усім дивитися всі частини фільму Таксі!
06.08.2020 21:02 Відповісти
Можливий терорист?

Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции - Цензор.НЕТ 1999
06.08.2020 21:02 Відповісти
Wovku popierdolilo...
06.08.2020 21:24 Відповісти
Угу.Вслед за Ленкой.
06.08.2020 21:48 Відповісти
Будите главного переговорщика!
06.08.2020 21:02 Відповісти
Воно ще в АТБ напевно, маски перевіряє.
06.08.2020 21:04 Відповісти
аваковський? терміново буба має взяти під особистий контроль!
06.08.2020 21:07 Відповісти
Шо?! журнашлюх с 112-го требует?
06.08.2020 21:11 Відповісти
+..ящик *Шаленої бджілки * !
06.08.2020 21:22 Відповісти
06.08.2020 22:19 Відповісти
Янілох , приготував би плов терористам, тай всіб поснідали в приємній атмосфері ,
06.08.2020 21:23 Відповісти
Аби був результат. Заручники на волі - терорист в буцигарні.
06.08.2020 21:27 Відповісти
Діло в тому , що потім , буде черга , як будуть виконуватись вимоги . А так дійсно ,кака разніца !
06.08.2020 21:33 Відповісти
Шо там за паребріком?
06.08.2020 21:37 Відповісти
В усраілі ?
06.08.2020 21:38 Відповісти
У тебе не усраільський айпішник.
06.08.2020 21:48 Відповісти
А так буде черга наприклад підірвали фугас без усіляких перемовин, а потім запостили відосик що ось це ми зробили з таких ось причин і беремо на себе відповідальність. І ніяких заручників - лише самі трупи. Так краще? Нічого політика недомовляння з терористами не дає. Прикладів було достатньо. Якщо хтось виришив зробити теракт - він його зробить. Тільки або з умовами, або без усіляких умов, якщо буде знати що домовлятися з ним ніхто не буде. Я щось не спостерігав останнім часом зменшення терористів та терористичних актів. На мою думку вони збільшилися, та сталі більш жорстокими. Без усіляких перемовин.
07.08.2020 10:33 Відповісти
А как этА ты под аквафрешом сюда попал?
06.08.2020 22:20 Відповісти
Слыш, кацап, ты мне так и не ответил. Как ты сюда под власовской тряпкой попал?
06.08.2020 22:45 Відповісти
Любопытно как поступят французы. Будут ли вести переговоры с террористом или таки нет.
06.08.2020 21:26 Відповісти
Озброєний чоловік узяв заручників у банку у Франції - Цензор.НЕТ 4264
Новоявлений Гаврош.
06.08.2020 21:35 Відповісти
опять 40 тыс гривен требует или сценарий таки исправили?
06.08.2020 22:13 Відповісти
Озброєний чоловік узяв заручників у банку у Франції - Цензор.НЕТ 6279
06.08.2020 22:24 Відповісти
у нас есть город Франция ? бо я не все города Украины знаю
06.08.2020 22:28 Відповісти
🤣🤣🤣
06.08.2020 22:36 Відповісти
АХАХАХАХАХАХ
..... сльози пішли ...... +100500
07.08.2020 12:27 Відповісти
Я возмутительно озабочен
06.08.2020 22:35 Відповісти
Може пронесе ??? Чи вже ?
06.08.2020 22:40 Відповісти
Тряпку смени москалик
06.08.2020 22:41 Відповісти
Кац, так ты все таки ответишь, как ты умудрился под власовской тряпкой на цензор зайти?
06.08.2020 23:05 Відповісти
Аваков продал сценарий по спекулятивной цене?
06.08.2020 22:37 Відповісти
О, перекинулось на Францию. Это наверное заразно.
06.08.2020 22:46 Відповісти
Вертольоти та катери з Франції - терористів до Франції. Там, певно, комусь теж шоу потрібне. Чому б не допомогти, якщо досвід є?
06.08.2020 23:15 Відповісти
жалкие эпигоны
06.08.2020 23:36 Відповісти
А які вимоги? Щоб французи переглянули фільми "Слуга народу" і "Свати" на "русском языке" без перекладу на французьку
06.08.2020 23:43 Відповісти
Ти бач як Зебєнь з Аваковим розійшлися....вже й до Франції добралися ))
07.08.2020 00:13 Відповісти
у нас взяв заручника в банку терорист у Франції озброєний чоловік.....
07.08.2020 01:04 Відповісти
Як Франція - так зловмисник, як у нас - то терорист...
07.08.2020 06:54 Відповісти
Аваков, заспокойся... та віддадуть вони тобі відкат за катери. Навіщо відразу такі радикальні кроки?
07.08.2020 09:09 Відповісти
У Авакова длинные руки!
Блин - сперва написал - потом прочитал пост выше...
07.08.2020 12:59 Відповісти
 
 