Озброєний чоловік узяв заручників у банку у Франції

У французькому місті Гавр озброєний чоловік взяв у заручники у відділенні банку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Le Figaro.

Джерело в правоохоронних органах розповіло, що в заручниках людина утримує п'ятьох людей, ще одну жінку він звільнив.

У поліції кажуть, що спільників у зловмисника немає, він діє сам.

