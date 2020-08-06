Озброєний чоловік узяв заручників у банку у Франції
У французькому місті Гавр озброєний чоловік взяв у заручники у відділенні банку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Le Figaro.
Джерело в правоохоронних органах розповіло, що в заручниках людина утримує п'ятьох людей, ще одну жінку він звільнив.
У поліції кажуть, що спільників у зловмисника немає, він діє сам.
