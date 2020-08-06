Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции
Во французском городе Гавр вооруженный мужчина взял в заложники находившихся в отделении банка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Le Figaro.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что в заложниках человек удерживает пятерых человек, еще одну женщину он освободил.
В полиции говорят, что сообщников у злоумышленника нет, он действует сам.
Топ комментарии
+13 саша паламарчук
показать весь комментарий06.08.2020 20:57 Ответить Ссылка
+10 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий06.08.2020 20:56 Ответить Ссылка
+10 Hedonism Bot #450605
показать весь комментарий06.08.2020 20:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вы уж давайте там сами
Всем смотреть видосики нелоха?
Новоявлений Гаврош.
..... сльози пішли ...... +100500
Блин - сперва написал - потом прочитал пост выше...