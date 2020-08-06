РУС
Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции

Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции

Во французском городе Гавр вооруженный мужчина взял в заложники находившихся в отделении банка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Le Figaro.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в заложниках человек удерживает пятерых человек, еще одну женщину он освободил.

В полиции говорят, что сообщников у злоумышленника нет, он действует сам.

Также читайте: Полицейским во Франции запретили использовать при задержании захват за шею

заложник (1494) Франция (3596)
+13
Всєм сматрєть фільми з Луї де Фюнесом?
показать весь комментарий
06.08.2020 20:57 Ответить
+10
та ну... нашефсё хреново говорит по-французски )))
вы уж давайте там сами
показать весь комментарий
06.08.2020 20:56 Ответить
+10
- Фильм "Фантомас разбушевался" 1965 года. Смотреть всем" (с)
Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции - Цензор.НЕТ 4168
показать весь комментарий
06.08.2020 20:59 Ответить
та ну... нашефсё хреново говорит по-французски )))
вы уж давайте там сами
показать весь комментарий
06.08.2020 20:56 Ответить
Шо?? Фейсбукич до Хранціі дотягнувся ??)))
показать весь комментарий
06.08.2020 21:40 Ответить
Шо! Опять с квартала 95?
показать весь комментарий
06.08.2020 20:57 Ответить
мабуть Террорчук??? Чи той, Террорко?
показать весь комментарий
06.08.2020 21:05 Ответить
"Теракт 95" ®
показать весь комментарий
06.08.2020 21:18 Ответить
Всєм сматрєть фільми з Луї де Фюнесом?
показать весь комментарий
06.08.2020 20:57 Ответить
- Фильм "Фантомас разбушевался" 1965 года. Смотреть всем" (с)
Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции - Цензор.НЕТ 4168
показать весь комментарий
06.08.2020 20:59 Ответить
Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции - Цензор.НЕТ 9347Ні, Таксі, Усі частини!
показать весь комментарий
06.08.2020 21:03 Ответить
Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции - Цензор.НЕТ 25
показать весь комментарий
06.08.2020 21:07 Ответить
Редкий наркоша
показать весь комментарий
06.08.2020 22:39 Ответить
антонина вылетела???
показать весь комментарий
06.08.2020 20:58 Ответить
гаврошский террорист. 30 000 грн просит? )
показать весь комментарий
06.08.2020 20:59 Ответить
30.000 грн, корабельну сосну і маршрутку на Васильків)
показать весь комментарий
06.08.2020 21:03 Ответить
Ща аваков на бтр все разрулит
показать весь комментарий
06.08.2020 20:59 Ответить
шефир на сторони пидробляйе...
показать весь комментарий
06.08.2020 21:00 Ответить
Какие требования?
Всем смотреть видосики нелоха?
показать весь комментарий
06.08.2020 21:00 Ответить
Пусть Бубочка видосик-гундосик запилит!
показать весь комментарий
06.08.2020 21:01 Ответить
Хай ставить вимоги найвпливовішому, той миттю "розрулить"! Наприклад: усім дивитися всі частини фільму Таксі!
показать весь комментарий
06.08.2020 21:02 Ответить
Можливий терорист?

Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции - Цензор.НЕТ 1999
показать весь комментарий
06.08.2020 21:02 Ответить
Wovku popierdolilo...
показать весь комментарий
06.08.2020 21:24 Ответить
Угу.Вслед за Ленкой.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:48 Ответить
Будите главного переговорщика!
показать весь комментарий
06.08.2020 21:02 Ответить
Воно ще в АТБ напевно, маски перевіряє.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:04 Ответить
аваковський? терміново буба має взяти під особистий контроль!
показать весь комментарий
06.08.2020 21:07 Ответить
Шо?! журнашлюх с 112-го требует?
показать весь комментарий
06.08.2020 21:11 Ответить
+..ящик *Шаленої бджілки * !
показать весь комментарий
06.08.2020 21:22 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2020 22:19 Ответить
Янілох , приготував би плов терористам, тай всіб поснідали в приємній атмосфері ,
показать весь комментарий
06.08.2020 21:23 Ответить
Аби був результат. Заручники на волі - терорист в буцигарні.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:27 Ответить
Діло в тому , що потім , буде черга , як будуть виконуватись вимоги . А так дійсно ,кака разніца !
показать весь комментарий
06.08.2020 21:33 Ответить
Шо там за паребріком?
показать весь комментарий
06.08.2020 21:37 Ответить
В усраілі ?
показать весь комментарий
06.08.2020 21:38 Ответить
У тебе не усраільський айпішник.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:48 Ответить
А так буде черга наприклад підірвали фугас без усіляких перемовин, а потім запостили відосик що ось це ми зробили з таких ось причин і беремо на себе відповідальність. І ніяких заручників - лише самі трупи. Так краще? Нічого політика недомовляння з терористами не дає. Прикладів було достатньо. Якщо хтось виришив зробити теракт - він його зробить. Тільки або з умовами, або без усіляких умов, якщо буде знати що домовлятися з ним ніхто не буде. Я щось не спостерігав останнім часом зменшення терористів та терористичних актів. На мою думку вони збільшилися, та сталі більш жорстокими. Без усіляких перемовин.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:33 Ответить
А как этА ты под аквафрешом сюда попал?
показать весь комментарий
06.08.2020 22:20 Ответить
Слыш, кацап, ты мне так и не ответил. Как ты сюда под власовской тряпкой попал?
показать весь комментарий
06.08.2020 22:45 Ответить
Любопытно как поступят французы. Будут ли вести переговоры с террористом или таки нет.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:26 Ответить
Озброєний чоловік узяв заручників у банку у Франції - Цензор.НЕТ 4264
Новоявлений Гаврош.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:35 Ответить
опять 40 тыс гривен требует или сценарий таки исправили?
показать весь комментарий
06.08.2020 22:13 Ответить
Озброєний чоловік узяв заручників у банку у Франції - Цензор.НЕТ 6279
показать весь комментарий
06.08.2020 22:24 Ответить
у нас есть город Франция ? бо я не все города Украины знаю
показать весь комментарий
06.08.2020 22:28 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
06.08.2020 22:36 Ответить
АХАХАХАХАХАХ
..... сльози пішли ...... +100500
показать весь комментарий
07.08.2020 12:27 Ответить
Я возмутительно озабочен
показать весь комментарий
06.08.2020 22:35 Ответить
Може пронесе ??? Чи вже ?
показать весь комментарий
06.08.2020 22:40 Ответить
Тряпку смени москалик
показать весь комментарий
06.08.2020 22:41 Ответить
Кац, так ты все таки ответишь, как ты умудрился под власовской тряпкой на цензор зайти?
показать весь комментарий
06.08.2020 23:05 Ответить
Аваков продал сценарий по спекулятивной цене?
показать весь комментарий
06.08.2020 22:37 Ответить
О, перекинулось на Францию. Это наверное заразно.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:46 Ответить
Вертольоти та катери з Франції - терористів до Франції. Там, певно, комусь теж шоу потрібне. Чому б не допомогти, якщо досвід є?
показать весь комментарий
06.08.2020 23:15 Ответить
жалкие эпигоны
показать весь комментарий
06.08.2020 23:36 Ответить
А які вимоги? Щоб французи переглянули фільми "Слуга народу" і "Свати" на "русском языке" без перекладу на французьку
показать весь комментарий
06.08.2020 23:43 Ответить
Ти бач як Зебєнь з Аваковим розійшлися....вже й до Франції добралися ))
показать весь комментарий
07.08.2020 00:13 Ответить
у нас взяв заручника в банку терорист у Франції озброєний чоловік.....
показать весь комментарий
07.08.2020 01:04 Ответить
Як Франція - так зловмисник, як у нас - то терорист...
показать весь комментарий
07.08.2020 06:54 Ответить
Аваков, заспокойся... та віддадуть вони тобі відкат за катери. Навіщо відразу такі радикальні кроки?
показать весь комментарий
07.08.2020 09:09 Ответить
У Авакова длинные руки!
Блин - сперва написал - потом прочитал пост выше...
показать весь комментарий
07.08.2020 12:59 Ответить
 
 