Вооруженный мужчина взял заложников в банке во Франции

Во французском городе Гавр вооруженный мужчина взял в заложники находившихся в отделении банка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Le Figaro.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в заложниках человек удерживает пятерых человек, еще одну женщину он освободил.

В полиции говорят, что сообщников у злоумышленника нет, он действует сам.

