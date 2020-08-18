В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата
Кабинет Министров в конце марта изменил прогноз среднего обменного курса с 27 до 30 грн за долл., хотя американскую фактически валюту обменивали в среднем по 25,98 грн. Только из-за этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.
Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Подводя итоги исполнения госбюджета в I полугодии 2020 года, Пацкан отметил углубление негативных тенденций в экономике: снижение реального ВВП на 6,7% (по оценке специалистов Счетной палаты), выпуска промышленной продукции - на 8,3%, а также уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.
План доходов госбюджета, по подсчетам Счетной палаты, не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%. Только в результате уменьшения в I полугодии импорта на 19,7% недополучено 14 млрд грн доходов. План расходов государственного бюджета, по его словам, не выполнен на 51 млрд грн, или 9,5%, хотя он был уменьшен на 77 млрд грн.
По словам председателя Счетной палаты, расходы на погашение и обслуживание государственного долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в I полугодии 2020 года.
На невыполнение плана поступления повлияло низкое качество прогноза макроэкономических показателей, уверены в Счетной палате.
Так, правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн за доллар. Однако фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн за доллар, то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.
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На фоне планируемого повышения минимальной зарплаты, звучит весьма устрашающе...
Ибо - "какая разница"?
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
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Можете представить, что Порошенко освободил бы от НДС экспорт кондитерки?
И я нет.
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останавливайте транспорт, останавливайте работу магазинов, рынков, баров, кафе, ресторанов, обучение детей в школах, закрывайте садики, отменяйте плановое лечение, операции, закрывайте работу учреждений, предприятий из за карантина, итд...
И тогда вообще поступления в бюджет упадут на 80%...
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А осенью, когда народ начнёт массово болеть простудой, ОРЗ... то зеленый дибил таки додумается перевести всю Украину в красную зону и вновь введёт жесткий карантин...
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