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Новости Бюджет-2020
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В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата

В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата

Кабинет Министров в конце марта изменил прогноз среднего обменного курса с 27 до 30 грн за долл., хотя американскую фактически валюту обменивали в среднем по 25,98 грн. Только из-за этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подводя итоги исполнения госбюджета в I полугодии 2020 года, Пацкан отметил углубление негативных тенденций в экономике: снижение реального ВВП на 6,7% (по оценке специалистов Счетной палаты), выпуска промышленной продукции - на 8,3%, а также уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.

План доходов госбюджета, по подсчетам Счетной палаты, не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%. Только в результате уменьшения в I полугодии импорта на 19,7% недополучено 14 млрд грн доходов. План расходов государственного бюджета, по его словам, не выполнен на 51 млрд грн, или 9,5%, хотя он был уменьшен на 77 млрд грн.

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По словам председателя Счетной палаты, расходы на погашение и обслуживание государственного долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в I полугодии 2020 года.

На невыполнение плана поступления повлияло низкое качество прогноза макроэкономических показателей, уверены в Счетной палате.

Так, правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн за доллар. Однако фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн за доллар, то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

Также читайте: Госбюджет недополучил за 2019 год 43 млрд грн, - Счетная палата

Автор: 

госбюджет (1187) доходы (526) расходы (147) Счетная палата (170)


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Топ комментарии
+18
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Тут оказывается Голобородько освободил от НДС экспортеров кино и видео. Более важных для развития отраслей в Украине не нашлось. Державник!
Можете представить, что Порошенко освободил бы от НДС экспорт кондитерки?
И я нет.

В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 753
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18.08.2020 21:41 Ответить
+15
Порошенко воровал и бюджет выполняли на 100%, пришли самые четные ЗЕкловуны не воры и дефицит бюджета в 300 миллиардов....Верните назад вора Порошенко, ну их нафиг этих честных клоунов.
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18.08.2020 21:43 Ответить
+13
Причём если бы Порошенко освободил от НДС кондитерку то визгу от ЗЕбильного стада было б до небес, на каждом углу бы скулили про баригу мародьора, а вот когда ЗЕкловун освободил Квартал 95 от налога, то всё нормально и ЗЕбилы аж млеют от счастья..
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18.08.2020 21:45 Ответить
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Супер.
На фоне планируемого повышения минимальной зарплаты, звучит весьма устрашающе...
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18.08.2020 21:41 Ответить
Та НАПЕЧАТАЮТ!
Ибо - "какая разница"?
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18.08.2020 21:52 Ответить
Так ведь именно напечатают!
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18.08.2020 21:53 Ответить
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Тут оказывается Голобородько освободил от НДС экспортеров кино и видео. Более важных для развития отраслей в Украине не нашлось. Державник!
Можете представить, что Порошенко освободил бы от НДС экспорт кондитерки?
И я нет.

В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 753
показать весь комментарий
18.08.2020 21:41 Ответить
Причём если бы Порошенко освободил от НДС кондитерку то визгу от ЗЕбильного стада было б до небес, на каждом углу бы скулили про баригу мародьора, а вот когда ЗЕкловун освободил Квартал 95 от налога, то всё нормально и ЗЕбилы аж млеют от счастья..
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18.08.2020 21:45 Ответить
где же наши фильмы, о героях войны, неужто не о ком снимать или техники нет... квартальные дебилы мля , учёные из трускавецких отелей...вы уже так всем надоели!
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18.08.2020 22:26 Ответить
Хроника одного президента

18.08.2020 г.

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15.08.2020 г.
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18.08.2020 21:42 Ответить
Порошенко воровал и бюджет выполняли на 100%, пришли самые четные ЗЕкловуны не воры и дефицит бюджета в 300 миллиардов....Верните назад вора Порошенко, ну их нафиг этих честных клоунов.
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18.08.2020 21:43 Ответить
В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 5727
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18.08.2020 21:44 Ответить
Тогда лучше Хама, показатели лучше были, чем последние 6 лет.
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18.08.2020 21:49 Ответить
А что, у Овоща стартовая площадка была как у Порошенко в 2014? Или страна была все же в глубокой.......... даже не знаю как выразиться поприличнее.
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18.08.2020 21:54 Ответить
та пшло вiн, барыгастый.
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18.08.2020 21:59 Ответить
зепрофессионалы от Бога
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18.08.2020 21:45 Ответить
Зато на лоховирусе попилили 60 миллиардов и еще до весны собираются своровать столько же. потом купят вакцину, а через пол года ее выкинут как тамифлю прротив свинного гриппа.
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18.08.2020 21:46 Ответить
І що таке сталося...?
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18.08.2020 21:46 Ответить
Ніколи ще порошенки не жили так добре, як при Зеленському.
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18.08.2020 21:49 Ответить
Що ж ти все на зеленому фоні то все написав? Зебіл, шо лі?
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18.08.2020 21:54 Ответить
Как то многовато
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18.08.2020 21:48 Ответить
Шукати совість у слуг народу не варто, бо там її нема. А як стосовно визнання зебілами помилки при виборі президента?
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18.08.2020 21:48 Ответить
В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 370
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18.08.2020 21:48 Ответить
При Зеленском наши юноши стали самыми настоящими чемпионами мира по футболу!
А Порошенко во время Иловайска в 2014 открывал свои офшоры.
Вот вам 2 простых факта достижения и преступления.
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18.08.2020 22:44 Ответить
В 2017 году Порошенко ввел налог ЕСВ на спящие ФОПы, в результате чего многие предприниматели за 4 года вдруг стали злостными неплатильщиками налога, с заблокированными счетами, недвижимостью, штрафами и пеней за то, что просто открыли ФОП в 90е годы и бросили его, т.к. официально закрыть его в то время - это беготня в 3 месяца. Это преступление и подлость Порошенко.
Зеленский же законом 592 дал амнистию таким ФОПам. Но до 31 августа 2020 и кроме упрощенцев, что довольно странно. Половинчатое достижение Зеленского при явных проблемах с наполнением бюджета.
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18.08.2020 22:52 Ответить
а треба розігнать бувших попередніков (чіновніков) бо вони спеціально пакості роблять...
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18.08.2020 21:49 Ответить
пиво )))) глазом ))))
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18.08.2020 22:00 Ответить
У першому півріччі держбюджет недоотримав 38 мільярдів гривень доходів, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 753
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18.08.2020 22:24 Ответить
Порох украл, наверное.
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18.08.2020 21:51 Ответить
В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 9199
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18.08.2020 21:53 Ответить
Блин, ну когда уже Барыга прекратит бюджет деребанить?
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18.08.2020 21:55 Ответить
Правительство Панамы подало в Суд США запрос,почему офшор президента Украины Порошенко в Панаме составил всего 3 000 долларов США.Такую сумму долларов украсть невозможно...
Ответ Налоговой полиции Панамы поверг Порохоботов в шок...,президент Украитны Зелемойский украл в Украине 470 миллиардов долларов...с 2004 года..
Считаем...16 лет прошло...Игорь Валерьевич в год отмывал 16 умножить на 12 месяцев...СЧИТАЙТЕ САМИ ....Пифагоры Евклиды....
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18.08.2020 21:56 Ответить
Если искать на подставных фирмах, то ничего и не найти, естественно..
Попробуйте поискать на Британских Виргинских островах! Prime Asset Partners Limited.
Дата создания 21.08.2014, как раз во время Иловайска!
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18.08.2020 23:01 Ответить
В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 3192
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18.08.2020 21:59 Ответить
В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 7018

...
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18.08.2020 22:01 Ответить
Когда в Цирке смешно только клоуну, в конце концов ему бьют морду... СИЛЬНО!
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18.08.2020 22:01 Ответить
Так це барига Порошенко вкрав!
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18.08.2020 22:05 Ответить
Вводите более жёсткий карантин, побольше красных зон по всей Украине...
останавливайте транспорт, останавливайте работу магазинов, рынков, баров, кафе, ресторанов, обучение детей в школах, закрывайте садики, отменяйте плановое лечение, операции, закрывайте работу учреждений, предприятий из за карантина, итд...
И тогда вообще поступления в бюджет упадут на 80%...
А безработица опять вырастет на миллионы людей.
А осенью, когда народ начнёт массово болеть простудой, ОРЗ... то зеленый дибил таки додумается перевести всю Украину в красную зону и вновь введёт жесткий карантин...
Вот тогда и начнётся веселуха. будет выбор - сдохнуть с голода или идти грабить.
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18.08.2020 22:07 Ответить
Пустии козла в огород. Ляшка и прочих нужно повесить на столбе.
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18.08.2020 22:40 Ответить
Хай 95 квартет у себя по карманам и по сусекам пошкребут за последние полтора года вот и появятся эти 38 миллиардов гривен в Украине и даже больше миллиарда на два.
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18.08.2020 22:07 Ответить
Леонид Кучма за 2 каденции не стал МИЛЛИАРДЕРОМ.а Лукашенко не смог повторить ПОДВИГ КУЧМЫ за 26 лет у власти....Нищие миллиардеры тоже плачут....
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18.08.2020 22:08 Ответить
В Кучми є зять для цього.
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18.08.2020 22:21 Ответить
Дякую...але...дуже багато але....
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18.08.2020 22:28 Ответить
Самым крутым вором президентом сегОдня считают президента иНДООНЕЗИИ сУХАРТО...украл 170 ярдов долляров у индонезийского народа.... по моим скромным подсчетам за 20 лет...Роснефти и ГрязьПрома .....Путлер украл сумму в 129 раз больше...
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18.08.2020 22:19 Ответить
я вам ничего не должен

У першому півріччі держбюджет недоотримав 38 мільярдів гривень доходів, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 7493
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18.08.2020 22:22 Ответить
У першому півріччі держбюджет недоотримав 38 мільярдів гривень доходів, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 8052
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18.08.2020 22:24 Ответить
Счётная палата - "В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов"

Мінфін України - Держборг України за місяць збільшився на 3 млрд. $
У першому півріччі держбюджет недоотримав 38 мільярдів гривень доходів, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 4176
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18.08.2020 22:32 Ответить
Анекдот...
Батьком українськоi корупцii вважают Володимира Васильовича Щербицького...але це не так...Кучма всiх переграв...за 4 роки каденцii
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18.08.2020 22:34 Ответить
воры - скупят валюту на 38 млрд. грн.
слуги - напечатают недостающие 38 млрд. грн., которые выльются экономике инфляцией, народу- повышением цен.
Замечательно керуем, как учили в трускавецких отелях!
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18.08.2020 23:22 Ответить
Зе, ты зачем создал ковид?
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19.08.2020 08:57 Ответить
 
 