В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата

Кабинет Министров в конце марта изменил прогноз среднего обменного курса с 27 до 30 грн за долл., хотя американскую фактически валюту обменивали в среднем по 25,98 грн. Только из-за этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подводя итоги исполнения госбюджета в I полугодии 2020 года, Пацкан отметил углубление негативных тенденций в экономике: снижение реального ВВП на 6,7% (по оценке специалистов Счетной палаты), выпуска промышленной продукции - на 8,3%, а также уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.

План доходов госбюджета, по подсчетам Счетной палаты, не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%. Только в результате уменьшения в I полугодии импорта на 19,7% недополучено 14 млрд грн доходов. План расходов государственного бюджета, по его словам, не выполнен на 51 млрд грн, или 9,5%, хотя он был уменьшен на 77 млрд грн.

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По словам председателя Счетной палаты, расходы на погашение и обслуживание государственного долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в I полугодии 2020 года.

На невыполнение плана поступления повлияло низкое качество прогноза макроэкономических показателей, уверены в Счетной палате.

Так, правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн за доллар. Однако фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн за доллар, то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

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