У першому півріччі держбюджет недоотримав 38 мільярдів гривень доходів, - Рахункова палата

Кабінет Міністрів наприкінці березня змінив прогноз середнього обмінного курсу гривні з 27 до 30 грн за дол. США. Фактично у січні–червні середній обмінний курс становив 25,98 грн за дол. США, тобто на 13,4% менше прогнозного. За рахунок цього недоотримано 25,5 млрд грн доходів.

Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Підбиваючи підсумки виконання основного кошторису країни за 6 місяців, Голова Рахункової палати відзначив поглиблення негативних тенденцій в економіці, про що, зокрема, свідчать: зниження реального ВВП на 6,7% (у I кварталі – на 1,3%); зниження випуску промислової продукції на 8,3% (у I кварталі – на 5 %); зниження імпорту товарів і послуг на 19,7% (у I кварталі – на 4,8%); зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.

План доходів у I півріччі не виконано на 38 млрд грн, або 7,8%. Тільки в результаті зменшення в I півріччі імпорту на 19,7% недоотримано 14 млрд грн доходів. План витрат державного бюджету, за його словами, не виконано на 51 млрд грн, або 9,5%, хоча він був зменшений на 77 млрд грн.

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За словами голови Рахункової палати, видатки на погашення та обслуговування державного боргу склали 220 млрд грн, або майже третину загальних витрат держбюджету в I півріччі 2020 року.

На невиконання плану надходження вплинуло низька якість прогнозу макроекономічних показників, впевнені в Рахунковій палаті.

Так, уряд наприкінці березня змінив прогноз середнього обмінного курсу гривні з 27 до 30 грн за дол. США. Фактично у січні–червні середній обмінний курс становив 25,98 грн за дол. США, тобто на 13,4% менше прогнозного. За рахунок цього недоотримано 25,5 млрд грн доходів.