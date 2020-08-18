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Новини Бюджет-2020
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У першому півріччі держбюджет недоотримав 38 мільярдів гривень доходів, - Рахункова палата

У першому півріччі держбюджет недоотримав 38 мільярдів гривень доходів, - Рахункова палата

Кабінет Міністрів наприкінці березня змінив прогноз середнього обмінного курсу гривні з 27 до 30 грн за дол. США. Фактично у січні–червні середній обмінний курс становив 25,98 грн за дол. США, тобто на 13,4% менше прогнозного. За рахунок цього недоотримано 25,5 млрд грн доходів.

Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Підбиваючи підсумки виконання основного кошторису країни за 6 місяців, Голова Рахункової палати відзначив поглиблення негативних тенденцій в економіці, про що, зокрема, свідчать: зниження реального ВВП на 6,7% (у I кварталі – на 1,3%); зниження випуску промислової продукції на 8,3% (у I кварталі – на 5 %); зниження імпорту товарів і послуг на 19,7% (у I кварталі – на 4,8%); зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.

План доходів у I півріччі не виконано на 38 млрд грн, або 7,8%. Тільки в результаті зменшення в I півріччі імпорту на 19,7% недоотримано 14 млрд грн доходів. План витрат державного бюджету, за його словами, не виконано на 51 млрд грн, або 9,5%, хоча він був зменшений на 77 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фахівці Рахункової палати вже почали відстежувати витрати на боротьбу з COVID-19

За словами голови Рахункової палати, видатки на погашення та обслуговування державного боргу склали 220 млрд грн, або майже третину загальних витрат держбюджету в I півріччі 2020 року.

На невиконання плану надходження вплинуло низька якість прогнозу макроекономічних показників, впевнені в Рахунковій палаті.

Так, уряд наприкінці березня змінив прогноз середнього обмінного курсу гривні з 27 до 30 грн за дол. США. Фактично у січні–червні середній обмінний курс становив 25,98 грн за дол. США, тобто на 13,4% менше прогнозного. За рахунок цього недоотримано 25,5 млрд грн доходів.

держбюджет (2427) доходи (641) витрати (298) Рахункова палата (285)


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Топ коментарі
+18
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Тут оказывается Голобородько освободил от НДС экспортеров кино и видео. Более важных для развития отраслей в Украине не нашлось. Державник!
Можете представить, что Порошенко освободил бы от НДС экспорт кондитерки?
И я нет.

В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 753
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18.08.2020 21:41 Відповісти
+15
Порошенко воровал и бюджет выполняли на 100%, пришли самые четные ЗЕкловуны не воры и дефицит бюджета в 300 миллиардов....Верните назад вора Порошенко, ну их нафиг этих честных клоунов.
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18.08.2020 21:43 Відповісти
+13
Причём если бы Порошенко освободил от НДС кондитерку то визгу от ЗЕбильного стада было б до небес, на каждом углу бы скулили про баригу мародьора, а вот когда ЗЕкловун освободил Квартал 95 от налога, то всё нормально и ЗЕбилы аж млеют от счастья..
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18.08.2020 21:45 Відповісти
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Супер.
На фоне планируемого повышения минимальной зарплаты, звучит весьма устрашающе...
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18.08.2020 21:41 Відповісти
Та НАПЕЧАТАЮТ!
Ибо - "какая разница"?
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18.08.2020 21:52 Відповісти
Так ведь именно напечатают!
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18.08.2020 21:53 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Тут оказывается Голобородько освободил от НДС экспортеров кино и видео. Более важных для развития отраслей в Украине не нашлось. Державник!
Можете представить, что Порошенко освободил бы от НДС экспорт кондитерки?
И я нет.

В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 753
показати весь коментар
18.08.2020 21:41 Відповісти
Причём если бы Порошенко освободил от НДС кондитерку то визгу от ЗЕбильного стада было б до небес, на каждом углу бы скулили про баригу мародьора, а вот когда ЗЕкловун освободил Квартал 95 от налога, то всё нормально и ЗЕбилы аж млеют от счастья..
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18.08.2020 21:45 Відповісти
где же наши фильмы, о героях войны, неужто не о ком снимать или техники нет... квартальные дебилы мля , учёные из трускавецких отелей...вы уже так всем надоели!
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18.08.2020 22:26 Відповісти
Хроника одного президента

18.08.2020 г.

Нахождение Медведчука в оккупированном Крыму выливается для него в невиданный карнавал оскорблений и скрытых издевательств. "Кум самого Путина" вынужден выслушивать откровенные требования колоссальных взяток за переоформление прав собственности от местных чиновников. При том Аксенов даже не соизволил встретиться с Медведчуком, прислав какого то клерка, который объяснил Медведчуку "приоритетность законов Российской Федерации на территории Крыма".

Задержание в Беларуси политтехноога Виталия Шклярова обрастает все более и более запутанными версиями. Но самое интересное почему то никто не упоминает. Виталий Шкляров - давний знакомый и соратник Кирилла Дмитриева. Член его экспертной рабочей группы, направлявшийся в Беларусь для детального анализа ситуации. Его задержание в Беларуси - классическая попытка противников Дмитриева не допустить расширения его сфер влияния.

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МИД Украины и представители МИД Ирана провели консультации по созданию "рабочей группы по вопросам расследования причин гибели авиалайнера рейса PS752. И вот тут всплыло самое интересное. Акта украинской технической комиссии, обследовавшей место падение самолета еще в первые дни обнаружить не удалось, как и технической документации обследования.

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15.08.2020 г.
По состоянию на 01.08.2020 г 116 780 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ.
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18.08.2020 21:42 Відповісти
Порошенко воровал и бюджет выполняли на 100%, пришли самые четные ЗЕкловуны не воры и дефицит бюджета в 300 миллиардов....Верните назад вора Порошенко, ну их нафиг этих честных клоунов.
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18.08.2020 21:43 Відповісти
В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 5727
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18.08.2020 21:44 Відповісти
Тогда лучше Хама, показатели лучше были, чем последние 6 лет.
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18.08.2020 21:49 Відповісти
А что, у Овоща стартовая площадка была как у Порошенко в 2014? Или страна была все же в глубокой.......... даже не знаю как выразиться поприличнее.
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18.08.2020 21:54 Відповісти
та пшло вiн, барыгастый.
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18.08.2020 21:59 Відповісти
зепрофессионалы от Бога
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18.08.2020 21:45 Відповісти
Зато на лоховирусе попилили 60 миллиардов и еще до весны собираются своровать столько же. потом купят вакцину, а через пол года ее выкинут как тамифлю прротив свинного гриппа.
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18.08.2020 21:46 Відповісти
І що таке сталося...?
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18.08.2020 21:46 Відповісти
Ніколи ще порошенки не жили так добре, як при Зеленському.
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18.08.2020 21:49 Відповісти
Що ж ти все на зеленому фоні то все написав? Зебіл, шо лі?
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18.08.2020 21:54 Відповісти
Как то многовато
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18.08.2020 21:48 Відповісти
Шукати совість у слуг народу не варто, бо там її нема. А як стосовно визнання зебілами помилки при виборі президента?
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18.08.2020 21:48 Відповісти
В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 370
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18.08.2020 21:48 Відповісти
При Зеленском наши юноши стали самыми настоящими чемпионами мира по футболу!
А Порошенко во время Иловайска в 2014 открывал свои офшоры.
Вот вам 2 простых факта достижения и преступления.
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18.08.2020 22:44 Відповісти
В 2017 году Порошенко ввел налог ЕСВ на спящие ФОПы, в результате чего многие предприниматели за 4 года вдруг стали злостными неплатильщиками налога, с заблокированными счетами, недвижимостью, штрафами и пеней за то, что просто открыли ФОП в 90е годы и бросили его, т.к. официально закрыть его в то время - это беготня в 3 месяца. Это преступление и подлость Порошенко.
Зеленский же законом 592 дал амнистию таким ФОПам. Но до 31 августа 2020 и кроме упрощенцев, что довольно странно. Половинчатое достижение Зеленского при явных проблемах с наполнением бюджета.
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18.08.2020 22:52 Відповісти
а треба розігнать бувших попередніков (чіновніков) бо вони спеціально пакості роблять...
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18.08.2020 21:49 Відповісти
пиво )))) глазом ))))
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18.08.2020 22:00 Відповісти
У першому півріччі держбюджет недоотримав 38 мільярдів гривень доходів, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 753
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18.08.2020 22:24 Відповісти
Порох украл, наверное.
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18.08.2020 21:51 Відповісти
В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 9199
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18.08.2020 21:53 Відповісти
Блин, ну когда уже Барыга прекратит бюджет деребанить?
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18.08.2020 21:55 Відповісти
Правительство Панамы подало в Суд США запрос,почему офшор президента Украины Порошенко в Панаме составил всего 3 000 долларов США.Такую сумму долларов украсть невозможно...
Ответ Налоговой полиции Панамы поверг Порохоботов в шок...,президент Украитны Зелемойский украл в Украине 470 миллиардов долларов...с 2004 года..
Считаем...16 лет прошло...Игорь Валерьевич в год отмывал 16 умножить на 12 месяцев...СЧИТАЙТЕ САМИ ....Пифагоры Евклиды....
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18.08.2020 21:56 Відповісти
Если искать на подставных фирмах, то ничего и не найти, естественно..
Попробуйте поискать на Британских Виргинских островах! Prime Asset Partners Limited.
Дата создания 21.08.2014, как раз во время Иловайска!
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18.08.2020 23:01 Відповісти
В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 3192
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18.08.2020 21:59 Відповісти
В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 7018

...
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18.08.2020 22:01 Відповісти
Когда в Цирке смешно только клоуну, в конце концов ему бьют морду... СИЛЬНО!
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18.08.2020 22:01 Відповісти
Так це барига Порошенко вкрав!
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18.08.2020 22:05 Відповісти
Вводите более жёсткий карантин, побольше красных зон по всей Украине...
останавливайте транспорт, останавливайте работу магазинов, рынков, баров, кафе, ресторанов, обучение детей в школах, закрывайте садики, отменяйте плановое лечение, операции, закрывайте работу учреждений, предприятий из за карантина, итд...
И тогда вообще поступления в бюджет упадут на 80%...
А безработица опять вырастет на миллионы людей.
А осенью, когда народ начнёт массово болеть простудой, ОРЗ... то зеленый дибил таки додумается перевести всю Украину в красную зону и вновь введёт жесткий карантин...
Вот тогда и начнётся веселуха. будет выбор - сдохнуть с голода или идти грабить.
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18.08.2020 22:07 Відповісти
Пустии козла в огород. Ляшка и прочих нужно повесить на столбе.
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18.08.2020 22:40 Відповісти
Хай 95 квартет у себя по карманам и по сусекам пошкребут за последние полтора года вот и появятся эти 38 миллиардов гривен в Украине и даже больше миллиарда на два.
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18.08.2020 22:07 Відповісти
Леонид Кучма за 2 каденции не стал МИЛЛИАРДЕРОМ.а Лукашенко не смог повторить ПОДВИГ КУЧМЫ за 26 лет у власти....Нищие миллиардеры тоже плачут....
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18.08.2020 22:08 Відповісти
В Кучми є зять для цього.
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18.08.2020 22:21 Відповісти
Дякую...але...дуже багато але....
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18.08.2020 22:28 Відповісти
Самым крутым вором президентом сегОдня считают президента иНДООНЕЗИИ сУХАРТО...украл 170 ярдов долляров у индонезийского народа.... по моим скромным подсчетам за 20 лет...Роснефти и ГрязьПрома .....Путлер украл сумму в 129 раз больше...
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18.08.2020 22:19 Відповісти
я вам ничего не должен

У першому півріччі держбюджет недоотримав 38 мільярдів гривень доходів, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 7493
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18.08.2020 22:22 Відповісти
У першому півріччі держбюджет недоотримав 38 мільярдів гривень доходів, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 8052
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18.08.2020 22:24 Відповісти
Счётная палата - "В первом полугодии госбюджет недополучил 38 миллиардов гривен доходов"

Мінфін України - Держборг України за місяць збільшився на 3 млрд. $
У першому півріччі держбюджет недоотримав 38 мільярдів гривень доходів, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 4176
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18.08.2020 22:32 Відповісти
Анекдот...
Батьком українськоi корупцii вважают Володимира Васильовича Щербицького...але це не так...Кучма всiх переграв...за 4 роки каденцii
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18.08.2020 22:34 Відповісти
воры - скупят валюту на 38 млрд. грн.
слуги - напечатают недостающие 38 млрд. грн., которые выльются экономике инфляцией, народу- повышением цен.
Замечательно керуем, как учили в трускавецких отелях!
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18.08.2020 23:22 Відповісти
Зе, ты зачем создал ковид?
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19.08.2020 08:57 Відповісти
 
 