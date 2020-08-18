Самолет ФСБ РФ приземлился в Минске, - СМИ (обновлено). СКРИНШОТ
Телеграм-канал Nexta утверждает, что в аэропорту Минска приземлился самолет ФСБ России. "Новая газета" сообщает, что этим бортом пользуется лично директор ФСБ Александр Бортников.
Канал опубликовал скриншоты с сайтов Radarbox и Flightradar, на которых видно самолет, информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько минут назад в Минске приземлился Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), принадлежащий ФСБ РФ. Предположительно, это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ", - сказано в сообщении Nexta.
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Российская "Новая газета" сообщает, что этим самолетом пользуется директор ФСБ РФ Александр Бортников. Издание отмечает, что в феврале 2015 агентство РИА Новости сообщало о визите Бортникова в Вашингтон. Тогда же в столице США приземлился именно этот борт.
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Судя по всему, эти тоже хлеб привезли.
Тихановська-Пилипчук, не те що засратий ватяний Усік
А найстрашніше в Криму було, коли українські фашисти захопили Ленінград
...окрім жартів, реальний ділдовоювальний плакат на росії:
военные мятежники арестовали президента
Участники госпереворота в стране ранее захватили Генштаб и аэропорт в столице государства.
https://twitter.com/2RPanafricaine/status/1295782749811474434?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295782749811474434%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.mail.ru%2Fpolitics%2F43020406%2F
а вдрук дистанционно сотрется...
можно ж было забыть количество погибших в ВОВ украинцев...
героев союза из Украины
голодомор
а тут градусник...
можно с переляку и в декрет уйти
Компанія займає першу сходинку у рейтигу ТОП-100 найбільших світових оборонних компаній (за даними порталу www.defensenews.com за 2020 рік). Що саме Lockheed Martin буде пропонувати українським партнерам, і які заяви очікувати за результатами виставки? Робіть свої припущення у коментах і слідкуйте за нашими анонсами.Координатор участі Lockheed Martin Aeronautics у виставках - Комерційна Служба Посольства США в Україні
Зауважимо, що Lockheed Martin з року в рік https://www.ukrmilitary.com/2020/02/world-top-100.html є беззмінним лідером у ТОП-100 найприбутковіших світових компаній оборонної промисловості по версії сайту Defense News.
но, лукашеску колхозник, недооценивает пукина...
пукину - не нужен этот свихнувшися завхоз с манией вяличия, как только пукин получит Беларусь, лукашеску уберут, как убрали главарей днр-лнр - моторол-гиви..
два возрастных фашика - пукин и лукашеску - хотят войны, разрухи и смерти миллионам людей, лишь бы удержать власть...но, ничего у них не получится..
на Украине - пукин споткнулся мордой в грязь, на Беларуси - пукину конец..
сябры - не подведите!