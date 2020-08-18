Самолет ФСБ РФ приземлился в Минске, - СМИ (обновлено). СКРИНШОТ

Телеграм-канал Nexta утверждает, что в аэропорту Минска приземлился самолет ФСБ России. "Новая газета" сообщает, что этим бортом пользуется лично директор ФСБ Александр Бортников.

Канал опубликовал скриншоты с сайтов Radarbox и Flightradar, на которых видно самолет, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько минут назад в Минске приземлился Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), принадлежащий ФСБ РФ. Предположительно, это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ", - сказано в сообщении Nexta.

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Российская "Новая газета" сообщает, что этим самолетом пользуется директор ФСБ РФ Александр Бортников. Издание отмечает, что в феврале 2015 агентство РИА Новости сообщало о визите Бортникова в Вашингтон. Тогда же в столице США приземлился именно этот борт.





