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Самолет ФСБ РФ приземлился в Минске, - СМИ (обновлено). СКРИНШОТ

Самолет ФСБ РФ приземлился в Минске, - СМИ (обновлено). СКРИНШОТ

Телеграм-канал Nexta утверждает, что в аэропорту Минска приземлился самолет ФСБ России. "Новая газета" сообщает, что этим бортом пользуется лично директор ФСБ Александр Бортников.

Канал опубликовал скриншоты с сайтов Radarbox и Flightradar, на которых видно самолет, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько минут назад в Минске приземлился Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), принадлежащий ФСБ РФ. Предположительно, это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ", - сказано в сообщении Nexta.

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Российская "Новая газета" сообщает, что этим самолетом пользуется директор ФСБ РФ Александр Бортников. Издание отмечает, что в феврале 2015 агентство РИА Новости сообщало о визите Бортникова в Вашингтон. Тогда же в столице США приземлился именно этот борт.

Самолет ФСБ РФ приземлился в Минске, - СМИ (обновлено) 01
Самолет ФСБ РФ приземлился в Минске, - СМИ (обновлено) 02
Самолет ФСБ РФ приземлился в Минске, - СМИ (обновлено) 03

Автор: 

Беларусь (7937) россия (96481) самолет (3660) ФСБ (1945) Минск (1562)


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Топ комментарии
+38
Братушкі пріпархалі на крільях любві.
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18.08.2020 22:07 Ответить
+35
Когда СССР напал на Финляндию и начал бомбить финские города, то Молотов объявил что самолеты сбрасывали корзины с хлебом.
Судя по всему, эти тоже хлеб привезли.
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18.08.2020 22:09 Ответить
+19
Пока в Европе и ООН решают принимать ли обеспокоенность и ведут переговоры с ******, то кремль уже начал захват Беларуси. Потом еврогейские ****** будут опять стонать что Расея не придерживается мировых законов и выделять сотни миллиардов на сдерживание Растиковой Федораски
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18.08.2020 22:10 Ответить
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Братушкі пріпархалі на крільях любві.
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18.08.2020 22:07 Ответить
...будут помогать поднимать падающий интернет - выкуси, Илон Маск
Самолет ФСБ РФ приземлился в Минске, - СМИ - Цензор.НЕТ 1964
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18.08.2020 22:12 Ответить
Наверное интернет на чебурнет менять будут. А смартфоны такую скорость передачи данных не поддерживают. ТоКА тайгаХВоны, токА тайгаХВоны. Вот так, выкусите
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18.08.2020 22:17 Ответить
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18.08.2020 22:18 Ответить
Когда СССР напал на Финляндию и начал бомбить финские города, то Молотов объявил что самолеты сбрасывали корзины с хлебом.
Судя по всему, эти тоже хлеб привезли.
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18.08.2020 22:09 Ответить
Під час Майдану 2013-2014, підарашки теж в Україну літаками «хлеб» для «Беркута» возили.
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18.08.2020 22:43 Ответить
Фины дали в зубы Москве! Горжусь финским народом!
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19.08.2020 10:08 Ответить
Пока в Европе и ООН решают принимать ли обеспокоенность и ведут переговоры с ******, то кремль уже начал захват Беларуси. Потом еврогейские ****** будут опять стонать что Расея не придерживается мировых законов и выделять сотни миллиардов на сдерживание Растиковой Федораски
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18.08.2020 22:10 Ответить
Не вам, имеющим дип.отношения с своим же оккупантом, европейцев осуждать. Позорище лицемерное...
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19.08.2020 03:09 Ответить
Евакуація самозванця?
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18.08.2020 22:10 Ответить
путєн і лукашенко - гості з минулого.
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18.08.2020 22:11 Ответить
светошумовые привезли.
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18.08.2020 22:12 Ответить
или инсульт, или инфаркт? ))
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18.08.2020 22:13 Ответить
Я сподіваюсь на Гаагу.
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18.08.2020 22:14 Ответить
это если фсб-ешный ту 214 захватили солдаты нато )))
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18.08.2020 22:35 Ответить
наконец-то...заждался бацька...три раза пришлось звонить ***** выпрашивая... консультантов
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18.08.2020 22:14 Ответить
Очень жаль конечно, но рашка Беларусь никуда не отпустит.
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18.08.2020 22:18 Ответить
это называется пусти козла в огород..
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18.08.2020 22:19 Ответить
газ психологический привез?
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18.08.2020 22:19 Ответить
Полоний
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18.08.2020 22:39 Ответить
мощі ***** прилетіли...?
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18.08.2020 22:19 Ответить
ШТА?
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18.08.2020 22:34 Ответить
Ну чего? Достойный президент для ваты. ***** знал кого подсовывать. Там вся троица такая.
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18.08.2020 22:34 Ответить
Респект.
Тихановська-Пилипчук, не те що засратий ватяний Усік
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18.08.2020 22:45 Ответить
Хммммм.......так она практически открытым текстом заявила, что не надо как в Крыму, пора самим лечь и расслабиться.
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18.08.2020 22:50 Ответить
Тебе самому не противно всякое говно с помойки Яндекс.Дзен сюда тащить? Там, насколько я понял, любой олигофрен может "новости" клепать. В частности этот высер запостил какой-то ватный алень с говорящим ником Донецкий тормозок, фрагмент у тебя на скрине это чисто его отсебятина.
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18.08.2020 22:54 Ответить
Особливо коли расєянє у березні 2014 під командуванням Фрунзе штурмували Перекоп.
А найстрашніше в Криму було, коли українські фашисти захопили Ленінград
...окрім жартів, реальний ділдовоювальний плакат на росії:

Літак ФСБ РФ приземлився у Мінську, - ЗМІ (оновлено) - Цензор.НЕТ 5637
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18.08.2020 22:58 Ответить
Вона что то знает
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18.08.2020 22:58 Ответить
Вона что то курит...
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19.08.2020 00:02 Ответить
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18.08.2020 23:00 Ответить
Вот это курка и за нее дали 80 процентов голосов? Что то начал сомневаться, а не прав ли Лука? Крым, к сожалению, подарили, вернее , вернули подарок. Бл.............., придется 3 дня поскучать, ну и ладно. почему правду не любят?
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18.08.2020 23:11 Ответить
Аминь
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18.08.2020 23:39 Ответить
В Мали 18.08.2020г.
военные мятежники арестовали президента

Участники госпереворота в стране ранее захватили Генштаб и аэропорт в столице государства.

https://twitter.com/2RPanafricaine/status/1295782749811474434?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295782749811474434%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.mail.ru%2Fpolitics%2F43020406%2F
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18.08.2020 22:24 Ответить
Самолет ФСБ РФ приземлился в Минске, - СМИ - Цензор.НЕТ 7991
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18.08.2020 22:28 Ответить
Надеюсь, что это все-таки шутка. Ну не могут люди в 21 веке быть такими............
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18.08.2020 22:41 Ответить
Можуть. Загугліть "Герман Стерлигов".
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18.08.2020 23:06 Ответить
Ну вообще-то Стерлигов кто угодно, но не дурак.
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18.08.2020 23:33 Ответить
ну память у них девичья
а вдрук дистанционно сотрется...
можно ж было забыть количество погибших в ВОВ украинцев...
героев союза из Украины
голодомор

а тут градусник...

можно с переляку и в декрет уйти
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18.08.2020 23:13 Ответить
Літак ФСБ РФ приземлився у Мінську, - ЗМІ (оновлено) - Цензор.НЕТ 5038 перділи гусенята...
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18.08.2020 23:05 Ответить
Бєлая Русь + Малая Русь + Вілікая Русь = Савєцкая Русь
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18.08.2020 22:31 Ответить
кацапобред.
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18.08.2020 22:59 Ответить
+ Казахская Русь + Молдовская Русь...
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19.08.2020 00:21 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/countries/perevorot-mali-viyskovi-zaareshtuvali-prezidenta-i-prem-yera-ostanni-novini-50106966.htmlДержавний переворот в Беларусі: військові заарештували президента і прем'єра
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18.08.2020 22:39 Ответить
в Малі он заколот, заарештували всю верхівку...
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18.08.2020 22:43 Ответить
"Революция - это операция по пересадке органов власти."
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18.08.2020 22:49 Ответить
Пересадка органов власти-это Майдан, а революция - это изменение строя, политического курса страны.
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19.08.2020 07:50 Ответить
Знаю. Я цей анекдот скопіпастив з інтернету з розділу анекдотів, тому і в лапки взяв.
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19.08.2020 13:35 Ответить
між іншим в нас її так і не було. Хоча є диваки які вважають революцією події 2004, а особливо 2013/14 років. Хоча в обох випадках міняли сраку на унітазі і не більше...
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19.08.2020 18:30 Ответить
Допучкаю, бес путлер заберет неадекватного овоща с наворованным баблом, лечение сегодня дорогое.
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18.08.2020 22:39 Ответить
Раші традиційно "везе" в серпню, завжди щось відбувається, в більшості випадків неприємне для них.
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18.08.2020 22:42 Ответить
ну ничему история не учит....ещё один дурак вздумал победить свой народ и даже пригласил иностранных советников...
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18.08.2020 22:42 Ответить
Печеньки привезли для комитета кухарчиного, те уже бабки на заводы обещают.
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18.08.2020 22:45 Ответить
Сенсація виставок цього року - Lockheed Martin підтвердив участь у Зброя та безпека - 2020 та Авіасвіт - ХХI (2020).
Компанія займає першу сходинку у рейтигу ТОП-100 найбільших світових оборонних компаній (за даними порталу www.defensenews.com за 2020 рік). Що саме Lockheed Martin буде пропонувати українським партнерам, і які заяви очікувати за результатами виставки? Робіть свої припущення у коментах і слідкуйте за нашими анонсами.Координатор участі Lockheed Martin Aeronautics у виставках - Комерційна Служба Посольства США в Україні
Зауважимо, що Lockheed Martin з року в рік https://www.ukrmilitary.com/2020/02/world-top-100.html є беззмінним лідером у ТОП-100 найприбутковіших світових компаній оборонної промисловості по версії сайту Defense News.
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18.08.2020 22:50 Ответить
кацапомразь на самолете привезла войну.
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18.08.2020 22:56 Ответить
Куратор прилетів, нові установки привіз.
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18.08.2020 23:35 Ответить
будут делать бнр, по шаблону с днр-лнр, а может и сразу анексируют, как с Крымом..
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18.08.2020 23:35 Ответить
лукашеску готов отдать орде Беларусь и угробить белорусов, лишь бы остаться у власти..
но, лукашеску колхозник, недооценивает пукина...
пукину - не нужен этот свихнувшися завхоз с манией вяличия, как только пукин получит Беларусь, лукашеску уберут, как убрали главарей днр-лнр - моторол-гиви..
два возрастных фашика - пукин и лукашеску - хотят войны, разрухи и смерти миллионам людей, лишь бы удержать власть...но, ничего у них не получится..
на Украине - пукин споткнулся мордой в грязь, на Беларуси - пукину конец..
сябры - не подведите!
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18.08.2020 23:45 Ответить
ФСБ использует только самолёты-невидимки, а на фото какая-то картофелевозка.
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18.08.2020 23:47 Ответить
Россия,руки прочь от беларуси!Фашизм не пройдет!!!
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18.08.2020 23:58 Ответить
За бульбою прилетів?
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19.08.2020 01:09 Ответить
Літак ФСБ прриземлився в Мінську, шумові гранати для розгону мирних людей також з росії, а вмішуються у внутрішні справи захід?
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19.08.2020 08:29 Ответить
 
 