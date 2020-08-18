Літак ФСБ РФ приземлився у Мінську, - ЗМІ (оновлено). СКРІНШОТ
Телеграм-канал Nexta стверджує, що в аеропорту Мінська приземлився літак ФСБ Росії. "Нова газета" повідомляє, що цим бортом користується особисто директор ФСБ Олександр Бортніков.
Канал опублікував скріншоти з сайтів Radarbox і Flightradar, на яких видно літак, інформує Цензор.НЕТ.
"Кілька хвилин тому в Мінську приземлився Ту-214ПУ (серійний номер 523, реєстраційний номер RA-64523), що належить ФСБ РФ. Імовірно, це літак спецзв'язку, призначений для польоту по колу навколо певних точок під час виїзних візитів перших осіб РФ", - сказано в повідомленні Nexta.
Російська "Новая газета" повідомляє, що цим літаком користується директор ФСБ РФ Олександр Бортніков. Видання відзначає, що в лютому 2015 агентство РІА Новини повідомляло про візит Бортнікова до Вашингтона. Тоді ж у столиці США приземлився саме цей борт.
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Судя по всему, эти тоже хлеб привезли.
Тихановська-Пилипчук, не те що засратий ватяний Усік
А найстрашніше в Криму було, коли українські фашисти захопили Ленінград
...окрім жартів, реальний ділдовоювальний плакат на росії:
военные мятежники арестовали президента
Участники госпереворота в стране ранее захватили Генштаб и аэропорт в столице государства.
https://twitter.com/2RPanafricaine/status/1295782749811474434?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295782749811474434%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.mail.ru%2Fpolitics%2F43020406%2F
а вдрук дистанционно сотрется...
можно ж было забыть количество погибших в ВОВ украинцев...
героев союза из Украины
голодомор
а тут градусник...
можно с переляку и в декрет уйти
Компанія займає першу сходинку у рейтигу ТОП-100 найбільших світових оборонних компаній (за даними порталу www.defensenews.com за 2020 рік). Що саме Lockheed Martin буде пропонувати українським партнерам, і які заяви очікувати за результатами виставки? Робіть свої припущення у коментах і слідкуйте за нашими анонсами.Координатор участі Lockheed Martin Aeronautics у виставках - Комерційна Служба Посольства США в Україні
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но, лукашеску колхозник, недооценивает пукина...
пукину - не нужен этот свихнувшися завхоз с манией вяличия, как только пукин получит Беларусь, лукашеску уберут, как убрали главарей днр-лнр - моторол-гиви..
два возрастных фашика - пукин и лукашеску - хотят войны, разрухи и смерти миллионам людей, лишь бы удержать власть...но, ничего у них не получится..
на Украине - пукин споткнулся мордой в грязь, на Беларуси - пукину конец..
сябры - не подведите!