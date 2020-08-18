Літак ФСБ РФ приземлився у Мінську, - ЗМІ (оновлено). СКРІНШОТ

Телеграм-канал Nexta стверджує, що в аеропорту Мінська приземлився літак ФСБ Росії. "Нова газета" повідомляє, що цим бортом користується особисто директор ФСБ Олександр Бортніков.

Канал опублікував скріншоти з сайтів Radarbox і Flightradar, на яких видно літак, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька хвилин тому в Мінську приземлився Ту-214ПУ (серійний номер 523, реєстраційний номер RA-64523), що належить ФСБ РФ. Імовірно, це літак спецзв'язку, призначений для польоту по колу навколо певних точок під час виїзних візитів перших осіб РФ", - сказано в повідомленні Nexta.

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Російська "Новая газета" повідомляє, що цим літаком користується директор ФСБ РФ Олександр Бортніков. Видання відзначає, що в лютому 2015 агентство РІА Новини повідомляло про візит Бортнікова до Вашингтона. Тоді ж у столиці США приземлився саме цей борт.





