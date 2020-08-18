Хрыстя Фриланд возглавила министерство финансов Канады

Новым министром финансов Канады стала Хрыстя Фриланд, которая во втором правительстве Джастина Трюдо также сохранила за собой пост вице-премьера.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, церемония инаугурации новых членов правительства Канады состоялась в Оттаве.

Обязанности Фриланд, связаны с налаживанием отношений между центральным правительством и властями канадских провинций и территорий, перейдут к Доминику Леблану, который сейчас возглавляет Тайный совет Канады.

Все остальные министры сохранили свои роли в действующем правительстве.

Предыдущий министр финансов Канады Билл Морно объявил о своей отставке в понедельник. По информации СМИ, причиной этого решения стало его расхождения во взглядах с Джастином Трюдо на необходимые шаги для поддержания и восстановления экономики в условиях коронакризы.

Через масштабные меры по поддержке экономики дефицит нынешнего государственного бюджета Канады достиг невиданных со времен Второй мировой войны размеров.

Как известно, Фриланд - этническая украинка, канадская писательница, журналистка и политик.

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