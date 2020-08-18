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Хрыстя Фриланд возглавила министерство финансов Канады

Хрыстя Фриланд возглавила министерство финансов Канады

Новым министром финансов Канады стала Хрыстя Фриланд, которая во втором правительстве Джастина Трюдо также сохранила за собой пост вице-премьера.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, церемония инаугурации новых членов правительства Канады состоялась в Оттаве.

Обязанности Фриланд, связаны с налаживанием отношений между центральным правительством и властями канадских провинций и территорий, перейдут к Доминику Леблану, который сейчас возглавляет Тайный совет Канады.

Все остальные министры сохранили свои роли в действующем правительстве.

Предыдущий министр финансов Канады Билл Морно объявил о своей отставке в понедельник. По информации СМИ, причиной этого решения стало его расхождения во взглядах с Джастином Трюдо на необходимые шаги для поддержания и восстановления экономики в условиях коронакризы.

Через масштабные меры по поддержке экономики дефицит нынешнего государственного бюджета Канады достиг невиданных со времен Второй мировой войны размеров.

Как известно, Фриланд - этническая украинка, канадская писательница, журналистка и политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фриланд назначена заместителем премьер-министра Канады Трюдо

Автор: 

Канада (2114) Фриланд Хрыстя (139)


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Топ комментарии
+12
Нижче написала загалом про нашу ситуацію.
Христя - розумна, але вона не фінансист.
Як мені давно розказували місцеву традицію (мало ще орієнтувалася тут): ліберали тринькають гроші і дефіцит завжди зростає, приходять консерватори - наводять лад у фінансах і збирають до купи, щоб потім знову прийшли ліберали і все попсували.

Я симпатизувала Гарперу (+ він справді добре ставився до України і українців), журналісти його гризли, бо він не любив ляпати язиком і виступати на прес-конференціях, насміхалися, що у нього кострубата мова.
У 2015 піпл захотів Change, бо за 10 років консерватори їм набридли.
Ну, вибрали =обещалкіна= Трюдо: цей любить камери, показуху, увагу ... (+ мрія у нього була теж стати прем*єром, як батько). Народ був дуже злий, коли він виділив 20 млн для ЛГБТ - у нас же нема гроші діти ...
https://www.liberal.ca/lgbtq2/

2019The Liberal government invests an unprecedented $20 million for LGBTQ2 community service organizations.

І решта всякої фігні непотрібної.
Поки не відключили коменти на yahoo.ca (привіт свободі слова !), то начиталася, які клички йому там попридумували. Кого хоч збирає з усього світу, а вони потім сидять на шиї у платників податків і права качають.

Може, тут є прихильники лібералів, то напишуть інакше. Я не знаю, що їй вдасться зробити, щоб якийсь лад дати. В ролі міністра закордонних справ вона добра.
Я тільки вчора пізно увечері побачила про відставку Морно, була surprised, зараз почитаю, що тут у нас пишуть про її призначення, бо оце скінчила роботу, не було коли ще дивитися.
Вона - молодчина, що не побоялася відповідальності. Не відкидаю своє відчуття, що призначення пов*язане і з тим, щоб зменшити негатив по відношенню до себе. Або більше не було - кому / кого.
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18.08.2020 23:58 Ответить
+12
Нє ... Тут поколіннями народ на велфері сидить.
Більше того, є таварісчі з купою дітей, може, батько один працює, а, може, і ні, так вони мають купу дитячих грошей (а сума цієї урядової допомоги залежить від сімейного доходу) + після заповнення декларації їм уряд ще дораховує і приплачує - тут це називається =кредити=, зворот грошей.
І я на повному серйозі Вам кажу, що реально гроші у вигляді достатніх податків забирають у тих, хто працює, і віддають отаким і решті, хто геть і не думає працювати. І воно часто виходить дуже не справедливо.
Це в двох словах.
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19.08.2020 00:34 Ответить
+8
А вот она своих детей украинцами считает, раз говорит с ними дома по-украински, для них это родной язык.
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19.08.2020 01:17 Ответить
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Трюдо гарно =пофінансував=. Придурок.
У нас в бізнесах, які відкрилися, на роботу вийшло по 50%: решта сидять вдома, "бояться" вірусу, а по 2 штуки баксів чистими на рахунок щомісяця їм кладуть від =добренького= Джастіна.
На фіга людям працювати ? Не всі, хто працює на повний час, мають чистими ті самі дві тисячі. Піпл гигикає і відпочиває на халявні бабки. У нас і так податки високі. Хто віддаватиме ці подачки ?
Пообіцяв, що ніби це закінчиться в жовтні. Але хто його зна: візьме і продовжить (при владі лишитися ж хочеться, отримувачі халяви проголосують і ще одне гидоття замотане, сикх-расист, який влаштував огидну сцену в парламенті, підтримає - вони ж коаліція) і дармоїди далі сидітимуть по хатах і =боятимуться= ковідки. То хай лохи працюють.
Соціальний паразитизм уже вкорінився добре.
Ще не дописали про черговий його скандал - і його сімейки щодо =благодійності= а ля Трюдо за державні кошти. Це вже третій скандал через конфлікт інтересів.
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18.08.2020 23:31 Ответить
Ведана, народ вимогає лікнепа , якої ти особисто думки про Христю ??))
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18.08.2020 23:43 Ответить
Написала вище, відповіла Предатору.
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19.08.2020 00:01 Ответить
Я до неї позитивно ставлюся і вона викликає симпатію. І в діаспорі говорили, що вона - молодчина, що була сильним журналістом. Не знайома особисто (хоча вона приїздила у Монреаль уже як була в політиці).
Але знову ж таки: іноді від тебе не все залежить, тим більше, у політиці.
Хто читає англійською, ось свіжі новини:
https://www.theglobeandmail.com/

Freeland just inherited the hardest job in Canada. How long can she keep it?

The Trudeau government faces a crisis of confidence

Заголовки - красномовні.
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19.08.2020 00:10 Ответить
Щиро дякую !!)))
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19.08.2020 00:31 Ответить
https://censor.net/user/165058 сикх-расист,майже як ситх.
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18.08.2020 23:48 Ответить
https://censor.net/user/165058 ''Хто віддаватиме ці подачки ?''

Підуть блмщики працювати.
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18.08.2020 23:50 Ответить
"Соціальний паразитизм уже вкорінився добре."
Це скоріше про Україну, чим про Канаду.
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19.08.2020 00:25 Ответить
Нє ... Тут поколіннями народ на велфері сидить.
Більше того, є таварісчі з купою дітей, може, батько один працює, а, може, і ні, так вони мають купу дитячих грошей (а сума цієї урядової допомоги залежить від сімейного доходу) + після заповнення декларації їм уряд ще дораховує і приплачує - тут це називається =кредити=, зворот грошей.
І я на повному серйозі Вам кажу, що реально гроші у вигляді достатніх податків забирають у тих, хто працює, і віддають отаким і решті, хто геть і не думає працювати. І воно часто виходить дуже не справедливо.
Це в двох словах.
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19.08.2020 00:34 Ответить
Погоджусь з https://censor.net/user/165058
Паразитувати можна і жити навіть не працюючи, але це буде рівень життя мінімальний чи трохи-трохи вище. Щоб нормально жити (взяти іпотеку, нову автівку, відпочивати з родиною та відкладати на освіту дітям), треба працювати і працювати.
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19.08.2020 01:05 Ответить
Так. Тому ми не народжуємо по п*ять-шість дітей. Бо на все треба. І ніхто не дасть. Чим більше заробляєш - тим більше вираховують.
Але їм більше і не потрібно, а для життя вистачає: отримують соціальне житло і решту, про що я написала.
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19.08.2020 01:16 Ответить
Шлях "дотацій" - це шлях "совка"... Він "розхолоджує" людей, дає впевненість, що "хтось", "звідкись", візьме гроші і дасть їм "прожитковий мінімум"... Що з того, що дотували "соціально значимі товари"? Хліб, крупи, олію, шкільні причандали (зошити, олівці, ручки), дитячий одяг та взуття, дитячі садки, квартирні комунальні послуги... Люди, просто переставали їх цінувать... Крупами, хлібом годували тварин, газом обігрівалися, включаючи газові плити на цілу добу... І так далі...
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19.08.2020 06:41 Ответить
https://censor.net/user/439819 Це вам так здається.Там точно не менше паразитів.І постійно нові прибувають.
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19.08.2020 00:52 Ответить
швидше за все знецінеться національна валюта та деякі проекти заморозять на невідомий час. І знаєте що саме головне - більшість з тих хто отримає ці халявні гроші, це його електорат
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19.08.2020 05:34 Ответить
Так. Він для них старається. Не знаю, чи щось буде далі, що зможе раптом викликати дострокові вибори ...
Не проста ситуація зовсім.
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19.08.2020 05:47 Ответить
Трюдо ...БАСТАРД...незаконно рожденный сын Фиделя Кастро...таких в Мире тысясчи...
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18.08.2020 23:37 Ответить
Вне зоны Польши живут 20 миллионов поляков.Столько же и украинцев после 1917 года....вас от этого не тошнит? меня нет....я спокоен...
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18.08.2020 23:47 Ответить
Скоро премьером станет... Жаль, что не Украины.
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19.08.2020 00:00 Ответить
Боже упаси. Лучше забирайте ее в Украину.
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19.08.2020 00:10 Ответить
Она мне никогда не нравилась. Поддерживает gun control. Для меня это признак дурости. А если человек не понимает основ свободы, он не может занимать высокий пост в свободной стране.
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19.08.2020 00:05 Ответить
Дмитрий, после дурачка-дантиста, пострелявшего 22 человека в Новой Скотии, у нас нескоро можно вспомнить про разрешение на оружие...
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19.08.2020 00:58 Ответить
Какой может быть закон по сравнению с безопасностью себя и близких. Этот сумасшедший дантист и есть лучший аргумент в пользу ношения.
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19.08.2020 01:15 Ответить
Вийшов такий погуляти у ліс, і раптом osti d'criss de saint-tabarnak! - на тебе йде ВЕДМІДЬ ГРІЗЛІ, ciboire de calissement d'viarge.
І що в такій ситуації робити без зброї?
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19.08.2020 01:17 Ответить
Привіт !
Я про Вас згадувала, але з нашими новинами не було, куди вставити.
Христя Фріланд очолила міністерство фінансів Канади - Цензор.НЕТ 2512
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19.08.2020 02:00 Ответить
Тільки на 3 стрічці зрозумів )))
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19.08.2020 02:09 Ответить
Fucking tabarnak, je laughed hard at c'est
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19.08.2020 02:26 Ответить
Не ображайтесь, але правильно мало б бути (якщо в даному випадку таке можна сказати ): at ça.
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19.08.2020 03:35 Ответить
Merci you very beacoup Христя Фріланд очолила міністерство фінансів Канади - Цензор.НЕТ 3809
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19.08.2020 04:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DvR6-SQzqO8
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19.08.2020 02:11 Ответить
Навесні ця пісенька пару місяців сиділа у голові, коли її знайшов на ютубі
Там кілька кліпів з нею, об'єднаних сюжетом "щось пішло не так"... особливо сподобалося про снігохід, хокейний матч та https://youtu.be/96EeWWe-nbM traffic tabarnouche )))))))))))
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19.08.2020 02:30 Ответить
https://youtu.be/DFbK3FGFxp4 Оце залікова версія ... спочатку motoneige під контролем водія - але потім починається класичне "к е**ной матери"
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19.08.2020 04:36 Ответить
Морно ушёл из-за коррупционного скандала. Это продажная скотина без совести, как и Трюдо
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19.08.2020 00:47 Ответить
Щойно побачила, що помер Dale Hawerchuk, відомий канадський хокеїст українського походження.
Я не бачила, як він грав, але чула його ім*я.
RIP
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19.08.2020 03:59 Ответить
RIP
Хокей - це гордість Канади.
Тож вічна пам'ять Українцю, що доклав до неї свої сили і завзяття.
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19.08.2020 04:38 Ответить
Гордість Канади - найкращі умови для проживання: високий рівень життя + екологія.
Коли нема спільного кордону з сусідами типу Московії, коли країну не рвуть на частини,
не душать монополії на кшталт ахметовських, то можна розважатись хокеєм.
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19.08.2020 07:22 Ответить
коли країну не рвуть на частини

...
Квебекським націоналістам тільки цього не кажіть
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19.08.2020 08:57 Ответить
Вітання пані Христі - за здоровь'я фінансової системи Канади можна не турбуватись.
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19.08.2020 07:12 Ответить
Офигеть, до чего челобитный пост. Если ты сам холуй, не расписывайся за всех в Украине. А, sorry, ты я вижу не одинок, лайкнулО пару петушков
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19.08.2020 08:39 Ответить
Среди приличных людей принято с новым назначением поздравлять.
Это воспитанность и хороший тон.
А у ватников понятия хорошего тона нет - они знают либо зависть, либо холуйство.

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19.08.2020 09:44 Ответить
По заголовку зрозумів, що Христя з наших...
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19.08.2020 08:20 Ответить
ну це перемога,
нет пророка в своём отечестве
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19.08.2020 14:37 Ответить
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