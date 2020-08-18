Христя Фріланд очолила міністерство фінансів Канади
Новим міністром фінансів Канади стала Христя Фріланд, яка в другому уряді Джастіна Трюдо також зберегла за собою пост віцепрем'єра.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, церемонія інавгурації нових членів уряду Канади відбулася в Оттаві.
Обов’язки Фріланд, пов’язані з налагодженням відносин між центральним урядом та владою канадських провінцій і територій, перейдуть до Домініка Леблана, який нині очолює Таємну раду Канади.
Усі інші міністри зберегли свої посади у чинному уряді.
Попередній міністр фінансів Канади Біл Морно оголосив про свою відставку в понеділок. За інформацією ЗМІ, причиною цього рішення стало його розходження у поглядах із Джастіном Трюдо на необхідні кроки для підтримки та відновлення економіки в умовах коронакризи.
Через масштабні заходи із підтримки економіки дефіцит цьогорічного державного бюджету Канади досяг небачених з часів Другої світової війни розмірів.
Як відомо, Христя Фріланд - етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик.
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У нас в бізнесах, які відкрилися, на роботу вийшло по 50%: решта сидять вдома, "бояться" вірусу, а по 2 штуки баксів чистими на рахунок щомісяця їм кладуть від =добренького= Джастіна.
На фіга людям працювати ? Не всі, хто працює на повний час, мають чистими ті самі дві тисячі. Піпл гигикає і відпочиває на халявні бабки. У нас і так податки високі. Хто віддаватиме ці подачки ?
Пообіцяв, що ніби це закінчиться в жовтні. Але хто його зна: візьме і продовжить (при владі лишитися ж хочеться, отримувачі халяви проголосують і ще одне гидоття замотане, сикх-расист, який влаштував огидну сцену в парламенті, підтримає - вони ж коаліція) і дармоїди далі сидітимуть по хатах і =боятимуться= ковідки. То хай лохи працюють.
Соціальний паразитизм уже вкорінився добре.
Ще не дописали про черговий його скандал - і його сімейки щодо =благодійності= а ля Трюдо за державні кошти. Це вже третій скандал через конфлікт інтересів.
Але знову ж таки: іноді від тебе не все залежить, тим більше, у політиці.
Хто читає англійською, ось свіжі новини:
https://www.theglobeandmail.com/
Freeland just inherited the hardest job in Canada. How long can she keep it?
The Trudeau government faces a crisis of confidence
Заголовки - красномовні.
Підуть блмщики працювати.
Це скоріше про Україну, чим про Канаду.
Більше того, є таварісчі з купою дітей, може, батько один працює, а, може, і ні, так вони мають купу дитячих грошей (а сума цієї урядової допомоги залежить від сімейного доходу) + після заповнення декларації їм уряд ще дораховує і приплачує - тут це називається =кредити=, зворот грошей.
І я на повному серйозі Вам кажу, що реально гроші у вигляді достатніх податків забирають у тих, хто працює, і віддають отаким і решті, хто геть і не думає працювати. І воно часто виходить дуже не справедливо.
Це в двох словах.
Паразитувати можна і жити навіть не працюючи, але це буде рівень життя мінімальний чи трохи-трохи вище. Щоб нормально жити (взяти іпотеку, нову автівку, відпочивати з родиною та відкладати на освіту дітям), треба працювати і працювати.
Але їм більше і не потрібно, а для життя вистачає: отримують соціальне житло і решту, про що я написала.
Не проста ситуація зовсім.
І що в такій ситуації робити без зброї?
Я про Вас згадувала, але з нашими новинами не було, куди вставити.
Там кілька кліпів з нею, об'єднаних сюжетом "щось пішло не так"... особливо сподобалося про снігохід, хокейний матч та https://youtu.be/96EeWWe-nbM traffic tabarnouche )))))))))))
Я не бачила, як він грав, але чула його ім*я.
RIP
Хокей - це гордість Канади.
Тож вічна пам'ять Українцю, що доклав до неї свої сили і завзяття.
Коли нема спільного кордону з сусідами типу Московії, коли країну не рвуть на частини,
не душать монополії на кшталт ахметовських, то можна розважатись хокеєм.
...
Квебекським націоналістам тільки цього не кажіть
Это воспитанность и хороший тон.
А у ватников понятия хорошего тона нет - они знают либо зависть, либо холуйство.
нет пророка в своём отечестве