УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12955 відвідувачів онлайн
Новини
6 180 146

Христя Фріланд очолила міністерство фінансів Канади

Христя Фріланд очолила міністерство фінансів Канади

Новим міністром фінансів Канади стала Христя Фріланд, яка в другому уряді Джастіна Трюдо також зберегла за собою пост віцепрем'єра.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, церемонія інавгурації нових членів уряду Канади відбулася в Оттаві.

Обов’язки Фріланд, пов’язані з налагодженням відносин між центральним урядом та владою канадських провінцій і територій, перейдуть до Домініка Леблана, який нині очолює Таємну раду Канади.

Усі інші міністри зберегли свої посади у чинному уряді.

Також читайте: Фріланд - Порошенку: Українці усього світу вдячні за те, що ви зробили для захисту українського суверенітету. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Попередній міністр фінансів Канади Біл Морно оголосив про свою відставку в понеділок. За інформацією ЗМІ, причиною цього рішення стало його розходження у поглядах із Джастіном Трюдо на необхідні кроки для підтримки та відновлення економіки в умовах коронакризи.

Через масштабні заходи із підтримки економіки дефіцит цьогорічного державного бюджету Канади досяг небачених з часів Другої світової війни розмірів.

Як відомо, Христя Фріланд - етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик.

Канада (2237) Фріланд Христя (130)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Нижче написала загалом про нашу ситуацію.
Христя - розумна, але вона не фінансист.
Як мені давно розказували місцеву традицію (мало ще орієнтувалася тут): ліберали тринькають гроші і дефіцит завжди зростає, приходять консерватори - наводять лад у фінансах і збирають до купи, щоб потім знову прийшли ліберали і все попсували.

Я симпатизувала Гарперу (+ він справді добре ставився до України і українців), журналісти його гризли, бо він не любив ляпати язиком і виступати на прес-конференціях, насміхалися, що у нього кострубата мова.
У 2015 піпл захотів Change, бо за 10 років консерватори їм набридли.
Ну, вибрали =обещалкіна= Трюдо: цей любить камери, показуху, увагу ... (+ мрія у нього була теж стати прем*єром, як батько). Народ був дуже злий, коли він виділив 20 млн для ЛГБТ - у нас же нема гроші діти ...
https://www.liberal.ca/lgbtq2/

2019The Liberal government invests an unprecedented $20 million for LGBTQ2 community service organizations.

І решта всякої фігні непотрібної.
Поки не відключили коменти на yahoo.ca (привіт свободі слова !), то начиталася, які клички йому там попридумували. Кого хоч збирає з усього світу, а вони потім сидять на шиї у платників податків і права качають.

Може, тут є прихильники лібералів, то напишуть інакше. Я не знаю, що їй вдасться зробити, щоб якийсь лад дати. В ролі міністра закордонних справ вона добра.
Я тільки вчора пізно увечері побачила про відставку Морно, була surprised, зараз почитаю, що тут у нас пишуть про її призначення, бо оце скінчила роботу, не було коли ще дивитися.
Вона - молодчина, що не побоялася відповідальності. Не відкидаю своє відчуття, що призначення пов*язане і з тим, щоб зменшити негатив по відношенню до себе. Або більше не було - кому / кого.
показати весь коментар
18.08.2020 23:58 Відповісти
+12
Нє ... Тут поколіннями народ на велфері сидить.
Більше того, є таварісчі з купою дітей, може, батько один працює, а, може, і ні, так вони мають купу дитячих грошей (а сума цієї урядової допомоги залежить від сімейного доходу) + після заповнення декларації їм уряд ще дораховує і приплачує - тут це називається =кредити=, зворот грошей.
І я на повному серйозі Вам кажу, що реально гроші у вигляді достатніх податків забирають у тих, хто працює, і віддають отаким і решті, хто геть і не думає працювати. І воно часто виходить дуже не справедливо.
Це в двох словах.
показати весь коментар
19.08.2020 00:34 Відповісти
+8
А вот она своих детей украинцами считает, раз говорит с ними дома по-украински, для них это родной язык.
показати весь коментар
19.08.2020 01:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Трюдо гарно =пофінансував=. Придурок.
У нас в бізнесах, які відкрилися, на роботу вийшло по 50%: решта сидять вдома, "бояться" вірусу, а по 2 штуки баксів чистими на рахунок щомісяця їм кладуть від =добренького= Джастіна.
На фіга людям працювати ? Не всі, хто працює на повний час, мають чистими ті самі дві тисячі. Піпл гигикає і відпочиває на халявні бабки. У нас і так податки високі. Хто віддаватиме ці подачки ?
Пообіцяв, що ніби це закінчиться в жовтні. Але хто його зна: візьме і продовжить (при владі лишитися ж хочеться, отримувачі халяви проголосують і ще одне гидоття замотане, сикх-расист, який влаштував огидну сцену в парламенті, підтримає - вони ж коаліція) і дармоїди далі сидітимуть по хатах і =боятимуться= ковідки. То хай лохи працюють.
Соціальний паразитизм уже вкорінився добре.
Ще не дописали про черговий його скандал - і його сімейки щодо =благодійності= а ля Трюдо за державні кошти. Це вже третій скандал через конфлікт інтересів.
показати весь коментар
18.08.2020 23:31 Відповісти
Ведана, народ вимогає лікнепа , якої ти особисто думки про Христю ??))
показати весь коментар
18.08.2020 23:43 Відповісти
Написала вище, відповіла Предатору.
показати весь коментар
19.08.2020 00:01 Відповісти
Я до неї позитивно ставлюся і вона викликає симпатію. І в діаспорі говорили, що вона - молодчина, що була сильним журналістом. Не знайома особисто (хоча вона приїздила у Монреаль уже як була в політиці).
Але знову ж таки: іноді від тебе не все залежить, тим більше, у політиці.
Хто читає англійською, ось свіжі новини:
https://www.theglobeandmail.com/

Freeland just inherited the hardest job in Canada. How long can she keep it?

The Trudeau government faces a crisis of confidence

Заголовки - красномовні.
показати весь коментар
19.08.2020 00:10 Відповісти
Щиро дякую !!)))
показати весь коментар
19.08.2020 00:31 Відповісти
https://censor.net/user/165058 сикх-расист,майже як ситх.
показати весь коментар
18.08.2020 23:48 Відповісти
https://censor.net/user/165058 ''Хто віддаватиме ці подачки ?''

Підуть блмщики працювати.
показати весь коментар
18.08.2020 23:50 Відповісти
"Соціальний паразитизм уже вкорінився добре."
Це скоріше про Україну, чим про Канаду.
показати весь коментар
19.08.2020 00:25 Відповісти
Нє ... Тут поколіннями народ на велфері сидить.
Більше того, є таварісчі з купою дітей, може, батько один працює, а, може, і ні, так вони мають купу дитячих грошей (а сума цієї урядової допомоги залежить від сімейного доходу) + після заповнення декларації їм уряд ще дораховує і приплачує - тут це називається =кредити=, зворот грошей.
І я на повному серйозі Вам кажу, що реально гроші у вигляді достатніх податків забирають у тих, хто працює, і віддають отаким і решті, хто геть і не думає працювати. І воно часто виходить дуже не справедливо.
Це в двох словах.
показати весь коментар
19.08.2020 00:34 Відповісти
Погоджусь з https://censor.net/user/165058
Паразитувати можна і жити навіть не працюючи, але це буде рівень життя мінімальний чи трохи-трохи вище. Щоб нормально жити (взяти іпотеку, нову автівку, відпочивати з родиною та відкладати на освіту дітям), треба працювати і працювати.
показати весь коментар
19.08.2020 01:05 Відповісти
Так. Тому ми не народжуємо по п*ять-шість дітей. Бо на все треба. І ніхто не дасть. Чим більше заробляєш - тим більше вираховують.
Але їм більше і не потрібно, а для життя вистачає: отримують соціальне житло і решту, про що я написала.
показати весь коментар
19.08.2020 01:16 Відповісти
Шлях "дотацій" - це шлях "совка"... Він "розхолоджує" людей, дає впевненість, що "хтось", "звідкись", візьме гроші і дасть їм "прожитковий мінімум"... Що з того, що дотували "соціально значимі товари"? Хліб, крупи, олію, шкільні причандали (зошити, олівці, ручки), дитячий одяг та взуття, дитячі садки, квартирні комунальні послуги... Люди, просто переставали їх цінувать... Крупами, хлібом годували тварин, газом обігрівалися, включаючи газові плити на цілу добу... І так далі...
показати весь коментар
19.08.2020 06:41 Відповісти
https://censor.net/user/439819 Це вам так здається.Там точно не менше паразитів.І постійно нові прибувають.
показати весь коментар
19.08.2020 00:52 Відповісти
швидше за все знецінеться національна валюта та деякі проекти заморозять на невідомий час. І знаєте що саме головне - більшість з тих хто отримає ці халявні гроші, це його електорат
показати весь коментар
19.08.2020 05:34 Відповісти
Так. Він для них старається. Не знаю, чи щось буде далі, що зможе раптом викликати дострокові вибори ...
Не проста ситуація зовсім.
показати весь коментар
19.08.2020 05:47 Відповісти
Трюдо ...БАСТАРД...незаконно рожденный сын Фиделя Кастро...таких в Мире тысясчи...
показати весь коментар
18.08.2020 23:37 Відповісти
Вне зоны Польши живут 20 миллионов поляков.Столько же и украинцев после 1917 года....вас от этого не тошнит? меня нет....я спокоен...
показати весь коментар
18.08.2020 23:47 Відповісти
Скоро премьером станет... Жаль, что не Украины.
показати весь коментар
19.08.2020 00:00 Відповісти
Боже упаси. Лучше забирайте ее в Украину.
показати весь коментар
19.08.2020 00:10 Відповісти
Она мне никогда не нравилась. Поддерживает gun control. Для меня это признак дурости. А если человек не понимает основ свободы, он не может занимать высокий пост в свободной стране.
показати весь коментар
19.08.2020 00:05 Відповісти
Дмитрий, после дурачка-дантиста, пострелявшего 22 человека в Новой Скотии, у нас нескоро можно вспомнить про разрешение на оружие...
показати весь коментар
19.08.2020 00:58 Відповісти
Какой может быть закон по сравнению с безопасностью себя и близких. Этот сумасшедший дантист и есть лучший аргумент в пользу ношения.
показати весь коментар
19.08.2020 01:15 Відповісти
Вийшов такий погуляти у ліс, і раптом osti d'criss de saint-tabarnak! - на тебе йде ВЕДМІДЬ ГРІЗЛІ, ciboire de calissement d'viarge.
І що в такій ситуації робити без зброї?
показати весь коментар
19.08.2020 01:17 Відповісти
Привіт !
Я про Вас згадувала, але з нашими новинами не було, куди вставити.
Христя Фріланд очолила міністерство фінансів Канади - Цензор.НЕТ 2512
показати весь коментар
19.08.2020 02:00 Відповісти
Тільки на 3 стрічці зрозумів )))
показати весь коментар
19.08.2020 02:09 Відповісти
Fucking tabarnak, je laughed hard at c'est
показати весь коментар
19.08.2020 02:26 Відповісти
Не ображайтесь, але правильно мало б бути (якщо в даному випадку таке можна сказати ): at ça.
показати весь коментар
19.08.2020 03:35 Відповісти
Merci you very beacoup Христя Фріланд очолила міністерство фінансів Канади - Цензор.НЕТ 3809
показати весь коментар
19.08.2020 04:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DvR6-SQzqO8
показати весь коментар
19.08.2020 02:11 Відповісти
Навесні ця пісенька пару місяців сиділа у голові, коли її знайшов на ютубі
Там кілька кліпів з нею, об'єднаних сюжетом "щось пішло не так"... особливо сподобалося про снігохід, хокейний матч та https://youtu.be/96EeWWe-nbM traffic tabarnouche )))))))))))
показати весь коментар
19.08.2020 02:30 Відповісти
https://youtu.be/DFbK3FGFxp4 Оце залікова версія ... спочатку motoneige під контролем водія - але потім починається класичне "к е**ной матери"
показати весь коментар
19.08.2020 04:36 Відповісти
Морно ушёл из-за коррупционного скандала. Это продажная скотина без совести, как и Трюдо
показати весь коментар
19.08.2020 00:47 Відповісти
Щойно побачила, що помер Dale Hawerchuk, відомий канадський хокеїст українського походження.
Я не бачила, як він грав, але чула його ім*я.
RIP
показати весь коментар
19.08.2020 03:59 Відповісти
RIP
Хокей - це гордість Канади.
Тож вічна пам'ять Українцю, що доклав до неї свої сили і завзяття.
показати весь коментар
19.08.2020 04:38 Відповісти
Гордість Канади - найкращі умови для проживання: високий рівень життя + екологія.
Коли нема спільного кордону з сусідами типу Московії, коли країну не рвуть на частини,
не душать монополії на кшталт ахметовських, то можна розважатись хокеєм.
показати весь коментар
19.08.2020 07:22 Відповісти
коли країну не рвуть на частини

...
Квебекським націоналістам тільки цього не кажіть
показати весь коментар
19.08.2020 08:57 Відповісти
Вітання пані Христі - за здоровь'я фінансової системи Канади можна не турбуватись.
показати весь коментар
19.08.2020 07:12 Відповісти
Офигеть, до чего челобитный пост. Если ты сам холуй, не расписывайся за всех в Украине. А, sorry, ты я вижу не одинок, лайкнулО пару петушков
показати весь коментар
19.08.2020 08:39 Відповісти
Среди приличных людей принято с новым назначением поздравлять.
Это воспитанность и хороший тон.
А у ватников понятия хорошего тона нет - они знают либо зависть, либо холуйство.

показати весь коментар
19.08.2020 09:44 Відповісти
По заголовку зрозумів, що Христя з наших...
показати весь коментар
19.08.2020 08:20 Відповісти
ну це перемога,
нет пророка в своём отечестве
показати весь коментар
19.08.2020 14:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 