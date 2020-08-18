Власти Гродно согласились на требования митингующих - оппозиция будет беспрепятственно проводить митинги и выступать в СМИ

Городской исполнительный комитет белорусского города Гродно ответил на требования представителей митингующих. Городская власть согласилась на требования.

Об этом говорится в ответе горисполкома, который обнародовал телеканал "Гродноплюс", передает Цензор.НЕТ.

Теперь можно митинговать на центральных площадях города, а власть будет помогать с техническим оборудованием. Участников забастовки обещают не наказывать.

Кроме того, оппозиции пообещали предоставят телеэфир.

Также местная милиция освободила задержанных во время протестов и "публично извинилась".

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