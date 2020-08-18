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Новости Революция в Беларуси
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Власти Гродно согласились на требования митингующих - оппозиция будет беспрепятственно проводить митинги и выступать в СМИ

Городской исполнительный комитет белорусского города Гродно ответил на требования представителей митингующих. Городская власть согласилась на требования.

Об этом говорится в ответе горисполкома, который обнародовал телеканал "Гродноплюс", передает Цензор.НЕТ.

Теперь можно митинговать на центральных площадях города, а власть будет помогать с техническим оборудованием. Участников забастовки обещают не наказывать.

Кроме того, оппозиции пообещали предоставят телеэфир.

Также местная милиция освободила задержанных во время протестов и "публично извинилась".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 10 тысяч белорусов провели мирный митинг в центре Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7937) протест (5871)


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Топ комментарии
+20
С начала протестов в Беларуси, подумал почему именно Гродно - самый протестный, самый враждебно настроенный к лукашенко, итд...
Вижу несколько факторов.
1. Гродно - самый близкий (по расстоянию) крупный город Беларуси к Литве и Польше.
2. Советская власть там была меньше времени, чем в остальной Беларуси.
3. Национальный состав. Там меньше заезжих из рашки.
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18.08.2020 23:36 Ответить
+18
Два дня уже по гос. тв. Гродно+ показывают митинги, Гродно первый пошёл без цензуры, молодцы. Я смотрю Гродно+ в Минске онлайн по ютубу.
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18.08.2020 23:37 Ответить
+17
Падение Овоща тоже началось во Львове со взятия ОГА
Жыве Беларусь!
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18.08.2020 23:33 Ответить
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18.08.2020 23:32 Ответить
Падение Овоща тоже началось во Львове со взятия ОГА
Жыве Беларусь!
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18.08.2020 23:33 Ответить
овощи с дубов, как правило, опадают ближе к осени...
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18.08.2020 23:40 Ответить
Не передергивай. Во Львове была только попытка захватить ОГА. Но не удалась. А вот в Донецке - удалась. И в Луганске - удалась .
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19.08.2020 06:29 Ответить
Западная Беларусь. Её к ссср вместе с Западной Украиной присоединили. Хотя там не такие яркие отличия как у нас.
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18.08.2020 23:34 Ответить
Були такі самі, москалі масово висилали західних біларусів в Сибір.
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18.08.2020 23:50 Ответить
Після війни в 40-50-х роках ще масово агітували білоруських селян переселятися в московитські *****. Я бачив плакати про переселення білорусів в Новосибірськ, Томськ, Алтай, Карелію, Молотовську область. Тут ось, - на Кенігсбергщину. )))

Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ - Цензор.НЕТ 5087
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19.08.2020 00:57 Ответить
В мене знайомі є в Гродно - справжні бандерівці. Завжди підтримували Україну та ненавиділи москалів. Але, нажаль в інших містах Беларусі - дзеркальна картина. Їм завжди важко було сперечатись та відстоювати свою точку взору - вата цькувала завжди гродненців...
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18.08.2020 23:36 Ответить
Я прожил там почти 30 лет. Ешк в начале 70х там проходили антисоветские выступления
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19.08.2020 09:50 Ответить
С начала протестов в Беларуси, подумал почему именно Гродно - самый протестный, самый враждебно настроенный к лукашенко, итд...
Вижу несколько факторов.
1. Гродно - самый близкий (по расстоянию) крупный город Беларуси к Литве и Польше.
2. Советская власть там была меньше времени, чем в остальной Беларуси.
3. Национальный состав. Там меньше заезжих из рашки.
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18.08.2020 23:36 Ответить
Ще Брест.
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18.08.2020 23:51 Ответить
С Брестом сложнее ситуация.
Хоть и на границе с Польшей. но там видимо оселилось много заезжих военных отставников с семьями из рашки, было там много воинских частей при совке.
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18.08.2020 23:55 Ответить
Там кодись було багато українців, Брест входив в УНР.
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19.08.2020 00:00 Ответить
Украинцев массово депортировали оттуда в Сибирь, Казахстан а на их место туда заселяли рашистов... Так было повсеместно сначала в восточных регионах Украины, после голодомора а потом в Западных областях Украины, когда НКВД боролась против УПА.
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19.08.2020 00:08 Ответить
С последним пунктом вы не правы. Очень много. Например, тот же Азот, который создавался на основе приезжих кадров из Кемерово, Березников, Новомосковска, Днепра и т.д. Сегодня Азот флагман забастовок.
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19.08.2020 10:01 Ответить
Два дня уже по гос. тв. Гродно+ показывают митинги, Гродно первый пошёл без цензуры, молодцы. Я смотрю Гродно+ в Минске онлайн по ютубу.
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18.08.2020 23:37 Ответить
У нас в Украине тоже очень много каналов показывают ваши протесты, а на Прямом регулярно включают в эфире ваших оппозиционеров
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18.08.2020 23:40 Ответить
тех, кто говорит, що в Украине "гражданская война"?
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18.08.2020 23:53 Ответить
Так там все "оппозиционеры" такие!
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19.08.2020 01:37 Ответить
скоро інше заспівають
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19.08.2020 08:02 Ответить
Сябры держитесь,
Жыве Беларусь!
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18.08.2020 23:39 Ответить
Власти каждого города должны признавать новое правительство. Тогда Лука останется один со своими мусорами среди поля.
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18.08.2020 23:43 Ответить
Лука сейчас с помощью языга будет пытаться стравить регионы между собой. Будем надеяться что беларусы не поведутся на его брехню и будут гасить Таракана вместе до конца.
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18.08.2020 23:45 Ответить
Мария Колесникова, которая выступала в поддержку оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую , и является главным координатором на президентских выборах, а так же она имеет ПМЖ в Германии заявила, что россия является важным партнером для Беларуси..(с) .. Тушим свет... Беларуси больше нет !!! .. и не тешьте себя иллюзиями...
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18.08.2020 23:45 Ответить
Россия действительно важный партнер, больше половины экономики завязано на РФ.
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19.08.2020 00:06 Ответить
это все потому что в ЕС у Луки санкции... эти партнера большие спецы по кидку(примеры я надеюсь приводить не нужно по партнерству кацапо-мразей) !! нах их в топку - или РБ - оопа !!!
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19.08.2020 00:10 Ответить
Скажите, а Вы ничего не слышали за торговлю Украины с расеей. Вроде и санкций в ЕС у Украины нет, и Украине не оопа, и свет Вы не тушите, а расея по-прежнему продолжает оставаться для Украины "важным партнёром".
Это как, Игорь?
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19.08.2020 09:55 Ответить
конечно слышал ... это называется торговля на крови... этим занимаются барыги-предатели во все времена.. жаль что нет реакции органов в Украине.
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19.08.2020 12:12 Ответить
Гродненский городской исполнительный комитет на требования выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихоновской, профсоюзов предприятий г. Гродно, представителей демократической общественности г. Гродно, политических партий в рамках компетенции местных органов власти, определенных Законом Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении», сообщает:
1. Создан Совет общественного согласия г. Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.
2. В решение Гродненского городского исполнительного комитета от 19 октября 2011 г. № 540 «Об определении мест для проведения массовых в городе Гродно» внесены изменения, разрешено проведение мероприятий на пл. Ленина и пл. Советской.
3. При поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение.
4. Гродненским областным Советом депутатов в органы прокуратуры и суд подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению дел. Руководством управления внутренних дел Гродненского облисполкома принесены публичные извинения.
5. По сообщению управления внутренних дел Гродненского областного исполнительного комитета по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства. О результатах проверок заинтересованные лица будут проинформированы в установленном порядке. В настоящее время задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены.
6. На митинге 17.08.2020г. присутствовали депутаты Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по г. Гродно, депутаты областного и городского Совета депутатов.
7. Право граждан на свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и забастовок закреплено в статьях 35 и 41 Конституции Республики Беларусь.
8. Гродненским городским исполнительным комитетом и Гродненским городским Советом депутатов приняты меры по недопущению применения административного ресурса в отношении работников принявших участие в забастовке. Данная информация 18 августа 2020г. была доведена в Гродненском областном исполнительном комитете руководителям предприятий города.
9. Данный документ опубликован на официальном сайте Гродненского городского исполнительного комитета, сайте КУП «ТРК «Гродно Плюс» и в социальных сетях.
10. Представителям демократической общественности г. Гродно, профсоюзов, политических партий и др. будет обеспечена возможность выступления в эфире «Гродно Плюс».
Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе Гродно Гродненский исполнительный комитет и Гродненский городской Совет депутатов готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия г. Гродно.
Гродненский городской исполнительный комитет
Гродненский городской Совет депутатов
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18.08.2020 23:46 Ответить
Пл Леніна і пл Совєтська....
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18.08.2020 23:57 Ответить
Законсервований совок...

Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ - Цензор.НЕТ 9023
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19.08.2020 01:07 Ответить
Что бы ни делать, лишь бы не работать!
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18.08.2020 23:58 Ответить
Согласно расовой теории нацистов - "Труд освобождает" (надпись на входе в концлагерь)
Нацисты современности - представители "русского мира", переняли этот лозунг у Третьего Рейха

Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ - Цензор.НЕТ 4645
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19.08.2020 00:03 Ответить
Там в концлагере была еще одна надпись - Jedem das Seine - каждому свое...
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19.08.2020 00:49 Ответить
Кто танцует и поёт то поёт и пляшет.
А кто пашет и куёт тот куёт и пашет.

Работайте РАБЫ! Пока Андрей Соколов 1b6fe907 в пальцетык китайский свои гениальные идеи копипастит.
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19.08.2020 08:14 Ответить
Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ - Цензор.НЕТ 4778
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19.08.2020 00:51 Ответить
Серпень, всі нормальні люди у відпустках - відпочивають, в морі купаються, по горах мандрують і т.д.
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19.08.2020 00:06 Ответить
Работать на фашистов? Конечно нет!
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19.08.2020 00:45 Ответить
Работать на себя. У вас же предприятия государственные. Значит свои как бы.
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19.08.2020 06:32 Ответить
Во как жить надо .Знай себе митингуй.А я как дурак,работаю
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19.08.2020 00:17 Ответить
Просто тьl -дьlрявая ватная фуфайка.
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19.08.2020 00:24 Ответить
В Беларуси работаешь?
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19.08.2020 00:46 Ответить
Итог выборов в Беларуси:

Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ - Цензор.НЕТ 1206

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19.08.2020 00:23 Ответить
Жалко собачку. Всю жизнь трудилась, охраняла.😕
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19.08.2020 06:34 Ответить
Эх,если бы еще и шашлыки жарить разрешили..... Лепота......
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19.08.2020 00:47 Ответить
Ха! Прикольне відео забацали білоруси, - велетенські кулі в національних кольорах женуть по вулиці кулю з мармизою Лукашеску під скандування "Ухаді!".
https://www.instagram.com/p/CEB1GIpoOXH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ - Цензор.НЕТ 3791
показать весь комментарий
19.08.2020 01:39 Ответить
Влада Гродно погодилася на вимоги мітингувальників - опозиція безперешкодно проводитиме мітинги і виступатиме в ЗМІ - Цензор.НЕТ 2824
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19.08.2020 01:44 Ответить
ну шо ото ОНО играется?
ЧЕМАДАН... ВЕРТОЛЁТ И... И ПОСАДКА В БАРВИХЕ РЯДОМ С ЯНУКОВИЧЕМ
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19.08.2020 04:18 Ответить
Очень важно, что они получили доступ к СМИ. 'Почта, телеграф , телефон'- в современной интерпретации самые важные составляющие захвата власти ( в данном случае законного )
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19.08.2020 05:59 Ответить
Вот то же должен был сделать Лукашенко, если он согласился на реформы. А он пошел по пути запугивания. Ему долго удавалось сидеть на двух стульях: совок и капитализм; РФ и ЕС. Но последние события заставляют его выбрать один стул. Ой, не тот стул он выбрал. Судя по передаче вагнеровцев РФ и его обидных словах против Украины ,Польши и даже Нидерландов - он выбрал РФ с путиным , лег под него. Поэтому сейчас для Украины уже не важно, кто там Главный. Лукашенко не хочет союза ни с Украиной, ни с Польшей, а бросился в объятья РФ . Не то он делает, не то. Ему реформы надо было делать европейские, разрешить собрания, как в Украине, провести внутреннее расследование в милиции по превышению полномочий. А он ордена раздал.
Все же все больше убеждаюсь в правоте Порошенко, который не стал закручивать гайки, как Лукашенко. Хотя многие требовали более жёстких действий с ватниками, и я в том числе. Он оказался умнее и добрее.
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19.08.2020 06:48 Ответить
Продолжу. Экономика Белоруси сильно зависит от РФ. По экспорту:Партнери
Росія 39 %
Велика Британія 11,2 %
Україна 9,5 %
Нідерланди 4,3 %
Німеччина 4,1 %(2015)
......по импорту:
Партнери
Росія 56,6 %
КНР 7,9 %
Німеччина 4,6 % (2015)
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19.08.2020 07:07 Ответить
Переключиться на европейские рельсы было бы болезненно, но необходимо. Когда Яценюк отказался от российского газа это было болезненно. И когда Гонтарева выгнала российские банки с Украины было тоже болезненно.Но сейчас мы должны им быть благодарны, что мы пошли все же по европейскому пути и часть этого уже пройдена. И заменяем пророссийскую иглу на нормальную торговлю.
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19.08.2020 07:12 Ответить
Мы на пороге большого шухера
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19.08.2020 08:25 Ответить
Гродно всегда был самым прогрессивным городом в Беларуси. Сегодня здорово в этом отношении и Брест подтянулся, и Лида, и ряд других городов.
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19.08.2020 09:48 Ответить
Эх....
Вот белорусам бы начать стягиваться в Гродно...
Для победы нужен центр кристаллизации, Майдан!
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19.08.2020 10:00 Ответить
 
 