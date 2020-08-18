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Власти Гродно согласились на требования митингующих - оппозиция будет беспрепятственно проводить митинги и выступать в СМИ
Городской исполнительный комитет белорусского города Гродно ответил на требования представителей митингующих. Городская власть согласилась на требования.
Об этом говорится в ответе горисполкома, который обнародовал телеканал "Гродноплюс", передает Цензор.НЕТ.
Теперь можно митинговать на центральных площадях города, а власть будет помогать с техническим оборудованием. Участников забастовки обещают не наказывать.
Кроме того, оппозиции пообещали предоставят телеэфир.
Также местная милиция освободила задержанных во время протестов и "публично извинилась".
Топ комментарии
+20 Николай Влад
показать весь комментарий18.08.2020 23:36 Ответить Ссылка
+18 Беларусь
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+17 Михайло Сергієнко
показать весь комментарий18.08.2020 23:33 Ответить Ссылка
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Жыве Беларусь!
Вижу несколько факторов.
1. Гродно - самый близкий (по расстоянию) крупный город Беларуси к Литве и Польше.
2. Советская власть там была меньше времени, чем в остальной Беларуси.
3. Национальный состав. Там меньше заезжих из рашки.
Хоть и на границе с Польшей. но там видимо оселилось много заезжих военных отставников с семьями из рашки, было там много воинских частей при совке.
Жыве Беларусь!
Это как, Игорь?
1. Создан Совет общественного согласия г. Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.
2. В решение Гродненского городского исполнительного комитета от 19 октября 2011 г. № 540 «Об определении мест для проведения массовых в городе Гродно» внесены изменения, разрешено проведение мероприятий на пл. Ленина и пл. Советской.
3. При поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение.
4. Гродненским областным Советом депутатов в органы прокуратуры и суд подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению дел. Руководством управления внутренних дел Гродненского облисполкома принесены публичные извинения.
5. По сообщению управления внутренних дел Гродненского областного исполнительного комитета по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства. О результатах проверок заинтересованные лица будут проинформированы в установленном порядке. В настоящее время задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены.
6. На митинге 17.08.2020г. присутствовали депутаты Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по г. Гродно, депутаты областного и городского Совета депутатов.
7. Право граждан на свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и забастовок закреплено в статьях 35 и 41 Конституции Республики Беларусь.
8. Гродненским городским исполнительным комитетом и Гродненским городским Советом депутатов приняты меры по недопущению применения административного ресурса в отношении работников принявших участие в забастовке. Данная информация 18 августа 2020г. была доведена в Гродненском областном исполнительном комитете руководителям предприятий города.
9. Данный документ опубликован на официальном сайте Гродненского городского исполнительного комитета, сайте КУП «ТРК «Гродно Плюс» и в социальных сетях.
10. Представителям демократической общественности г. Гродно, профсоюзов, политических партий и др. будет обеспечена возможность выступления в эфире «Гродно Плюс».
Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе Гродно Гродненский исполнительный комитет и Гродненский городской Совет депутатов готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия г. Гродно.
Гродненский городской исполнительный комитет
Гродненский городской Совет депутатов
Нацисты современности - представители "русского мира", переняли этот лозунг у Третьего Рейха
А кто пашет и куёт тот куёт и пашет.
Работайте РАБЫ! Пока Андрей Соколов 1b6fe907 в пальцетык китайский свои гениальные идеи копипастит.
https://www.instagram.com/p/CEB1GIpoOXH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
ЧЕМАДАН... ВЕРТОЛЁТ И... И ПОСАДКА В БАРВИХЕ РЯДОМ С ЯНУКОВИЧЕМ
Все же все больше убеждаюсь в правоте Порошенко, который не стал закручивать гайки, как Лукашенко. Хотя многие требовали более жёстких действий с ватниками, и я в том числе. Он оказался умнее и добрее.
Росія 39 %
Велика Британія 11,2 %
Україна 9,5 %
Нідерланди 4,3 %
Німеччина 4,1 %(2015)
......по импорту:
Партнери
Росія 56,6 %
КНР 7,9 %
Німеччина 4,6 % (2015)
Вот белорусам бы начать стягиваться в Гродно...
Для победы нужен центр кристаллизации, Майдан!