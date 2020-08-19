Четверо малолетних детей отравились крысиным ядом на Харьковщине, - полиция
Полиция проводит проверку по факту отравления крысиным ядом четырех детей (2, 5, 6 и 8 лет) в пос. Липцы Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции во вторник, в 15:15.
"При выезде на место полицейские выяснили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом, который решили съесть", - говорится в сообщении.
Дети госпитализированы в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы. По словам врача, их состояние удовлетворительное.
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А маленький Вовочка, сидя под столом, тихонько приговаривал - "Понятное дело. Крысиный яд - это вам не сахар".😉
А если серьезно, то всем должно быть известно, что такие средства необходимо хранить в недоступных для детей местах.
- Моя жена хочет отравиться крысиным ядом!
- К сожалению, - отвечает аптекарь, - у нас нет от него противоядия.
- Да нахрена мне противоядие?! Мне нужен крысиный яд!!!