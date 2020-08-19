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Четверо малолетних детей отравились крысиным ядом на Харьковщине, - полиция

Четверо малолетних детей отравились крысиным ядом на Харьковщине, - полиция

Полиция проводит проверку по факту отравления крысиным ядом четырех детей (2, 5, 6 и 8 лет) в пос. Липцы Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции во вторник, в 15:15.

"При выезде на место полицейские выяснили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом, который решили съесть", - говорится в сообщении.

Дети госпитализированы в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы. По словам врача, их состояние удовлетворительное.

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"Горько, горько!" - кричали гости на свадьбе.
А маленький Вовочка, сидя под столом, тихонько приговаривал - "Понятное дело. Крысиный яд - это вам не сахар".😉
А если серьезно, то всем должно быть известно, что такие средства необходимо хранить в недоступных для детей местах.
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19.08.2020 08:20 Ответить
Мужик вбегает в аптеку:
- Моя жена хочет отравиться крысиным ядом!
- К сожалению, - отвечает аптекарь, - у нас нет от него противоядия.
- Да нахрена мне противоядие?! Мне нужен крысиный яд!!!
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19.08.2020 08:43 Ответить
Знаете, что такое "меня никто не любит"? Это когда покупаешь крысиный яд, а продавщица спрашивает: "Вам завернуть или здесь съедите?"
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19.08.2020 08:54 Ответить
У 8 років усе доступне. В знайомих, малий заліз у підвал, знайшов трутку для жуків і випив.дорослі здивувалися, як він її проковтнув, настільки вона смердюча. Все обійшлось благополучно.
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19.08.2020 10:36 Ответить
У такому віці вже краще дитині пояснити, що то за рідина/предмет, як з ним поводитися і до чого може призвести недотримання правил.
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19.08.2020 10:45 Ответить
 
 