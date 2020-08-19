Четверо малолітніх дітей отруїлися щурячою отрутою на Харківщині, - поліція

Поліція проводить перевірку за фактом отруєння щурячою отрутою чотирьох дітей (2, 5, 6 і 8 років) у сел. Липці Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про подію надійшло в чергову частину Липецького відділення поліції у вівторок, о 15:15.

"Під час виїзду на місце поліцейські з'ясували, що діти грали вдома, знайшли банку зі щурячою отрутою, яку вирішили з'їсти", - йдеться в повідомленні.

Дітей госпіталізовано до токсикологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. За словами лікаря, їхній стан задовільний.

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