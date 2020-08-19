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Четверо малолітніх дітей отруїлися щурячою отрутою на Харківщині, - поліція

Четверо малолітніх дітей отруїлися щурячою отрутою на Харківщині, - поліція

Поліція проводить перевірку за фактом отруєння щурячою отрутою чотирьох дітей (2, 5, 6 і 8 років) у сел. Липці Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про подію надійшло в чергову частину Липецького відділення поліції у вівторок, о 15:15.

"Під час виїзду на місце поліцейські з'ясували, що діти грали вдома, знайшли банку зі щурячою отрутою, яку вирішили з'їсти", - йдеться в повідомленні.

Дітей госпіталізовано до токсикологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. За словами лікаря, їхній стан задовільний.

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Автор: 

діти (5189) отруєння (945) Нацполіція (15329) Харківщина (6054)


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"Горько, горько!" - кричали гости на свадьбе.
А маленький Вовочка, сидя под столом, тихонько приговаривал - "Понятное дело. Крысиный яд - это вам не сахар".😉
А если серьезно, то всем должно быть известно, что такие средства необходимо хранить в недоступных для детей местах.
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19.08.2020 08:20 Відповісти
Мужик вбегает в аптеку:
- Моя жена хочет отравиться крысиным ядом!
- К сожалению, - отвечает аптекарь, - у нас нет от него противоядия.
- Да нахрена мне противоядие?! Мне нужен крысиный яд!!!
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19.08.2020 08:43 Відповісти
Знаете, что такое "меня никто не любит"? Это когда покупаешь крысиный яд, а продавщица спрашивает: "Вам завернуть или здесь съедите?"
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19.08.2020 08:54 Відповісти
У 8 років усе доступне. В знайомих, малий заліз у підвал, знайшов трутку для жуків і випив.дорослі здивувалися, як він її проковтнув, настільки вона смердюча. Все обійшлось благополучно.
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19.08.2020 10:36 Відповісти
У такому віці вже краще дитині пояснити, що то за рідина/предмет, як з ним поводитися і до чого може призвести недотримання правил.
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19.08.2020 10:45 Відповісти
 
 