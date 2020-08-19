В Сумах из-за увеличения больных COVID-19 открывают больницу "второй волны"

Ею станет Сумская городская клиническая больница № 5

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на городского голову Сум Александра Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

По словам мэра Сум, опорными по коронавирусу в городе были определены детская клиническая больница Св. Зинаиды и областная инфекционная больница им. Зиновия Красовицкого. Последняя сейчас переполнена, поэтому возникла необходимость в открытии очередного медучреждения для лечения больных COVID-19.

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Лысенко подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в городе усугубляется.