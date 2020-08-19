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Новости Коронавирус и карантин
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В Сумах из-за увеличения больных COVID-19 открывают больницу "второй волны"

В Сумах из-за увеличения больных COVID-19 открывают больницу

Ею станет Сумская городская клиническая больница № 5

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на городского голову Сум Александра Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

По словам мэра Сум, опорными по коронавирусу в городе были определены детская клиническая больница Св. Зинаиды и областная инфекционная больница им. Зиновия Красовицкого. Последняя сейчас переполнена, поэтому возникла необходимость в открытии очередного медучреждения для лечения больных COVID-19.

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Лысенко подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в городе усугубляется.

Автор: 

карантин (16729) Сумы (1201) Лысенко_Александр (15) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Каждый пусть сам решает за себя.
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19.08.2020 10:56 Ответить
+2
а в переполненной больнице не заразят, если вдруг здоров?
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19.08.2020 10:58 Ответить
+2
Знаешь, не всегда это разумно - мы не всегда в состоянии адекватно оценить своё состояние и риски и для себя, и для близких.
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19.08.2020 10:58 Ответить
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Не надо силой затягивать людей в больницы. Тогда не будет переполненности больниц.
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19.08.2020 10:46 Ответить
Пусть заражают всех остальных? Поистине - убийственная логика!
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19.08.2020 10:48 Ответить
Каждый пусть сам решает за себя.
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19.08.2020 10:56 Ответить
Знаешь, не всегда это разумно - мы не всегда в состоянии адекватно оценить своё состояние и риски и для себя, и для близких.
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19.08.2020 10:58 Ответить
Я своё состояние знаю лучше чем кто-либо другой. Человек не животное, чтобы за него кто-то решал.
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19.08.2020 11:02 Ответить
Вы себе анализ мочи на вкус проводите?
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19.08.2020 11:23 Ответить
Это вам нужен анализ мочи. Мне анализ мочи не нужен.
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19.08.2020 11:26 Ответить
Максиме, тобі потрібна довідка від лікаря, що ти не хворий на голову. А тільки потім будеш про аналізи писати.
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19.08.2020 11:38 Ответить
Довідка від лікаря потрібна тобі, а не мені. Не вирішуй за мене.
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19.08.2020 11:42 Ответить
Если псих или бухой, то конечно.
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19.08.2020 11:15 Ответить
С незаразными заболеваниями - сколько угодно.
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19.08.2020 10:58 Ответить
а в переполненной больнице не заразят, если вдруг здоров?
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19.08.2020 10:58 Ответить
Про инфекционные отделения и больницы не слыхали?
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19.08.2020 11:00 Ответить
ахаха, жаль шо ты не видел тут новость с видео из Николахи - уже в коридорах готовятся складывать. - а в палате мужики лежат, чуть ли не в карты играют - иди, иди, ложись "инфекционист"
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19.08.2020 11:03 Ответить
Я знаю, как умеют стращать врачи, шоб за койкоместо получить, вытянуть по максимуму из пациента, а теперь еще и за доплату за ковидников.
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19.08.2020 11:12 Ответить
Ах-ха-ха. У нас госпитализируют с ковидом только со средним и тяжелым состоянием. С легкой формой сидят на самоизоляции.Да и ПЦР и ИФА анализы людям с симптоматикой делают.
Как у здорового может быть симптомаитика средней тяжести, "инфекционист"?
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19.08.2020 11:21 Ответить
не, ну кроме вируса есть тыщи причин симптоматики, а тесты не всегда гуд.
на том видео говорю же - мужики себе как дома анекдоты какие-то травят, как на диванах лежат, правда, вроде, без пиваса. они "средние" или "тяжелые"?
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19.08.2020 11:29 Ответить
Врачи-паразиты решили что "тяжелые". Врачам-паразитам за это Зеленский выдаёт по четыре зарплаты из государственного бюджета.
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19.08.2020 11:33 Ответить
нё знаю, но писало шо наоборот урезают доплаты.
а если и доплачивают(писал тут кто-то вчера шо по 10к.), а они "мутят", то ответственность д.б. - 10 лет с конфискацией и местом под нарами.
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19.08.2020 11:40 Ответить
Есть Постановление правительства Украины - доплата 300% оклада.
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19.08.2020 11:43 Ответить
и дай.те угадаю - Киев сказал регионам - доплачивайте сами, правда?
вроде же тут было
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19.08.2020 11:46 Ответить
Скорей всего это средние и выздоравливающие. В чем проблема?
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19.08.2020 12:02 Ответить
Тяжелые обычно в реанимации лежат, туда на "поснимать на телефон" не пускают.
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19.08.2020 12:03 Ответить
та б*же, найди новость - Федорова, Николаев. она там кто? - врач, а не журналист, так шо "пускают"
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19.08.2020 12:09 Ответить
Ну, напиши ей, чтоб персонально для тебы она сняла пациентов с ковидом в реанимации.
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19.08.2020 12:16 Ответить
А теперь расскажи как больной ковидом в реанимации под ИВЛ может заразить другого пациента реанимации?
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19.08.2020 12:17 Ответить
ты еврей?
исследовали шо из палаты за 6ч. вирус уже по всему учреждению. новость тут тоже была.
**** мне ИВЛ-не-ИВЛ то?
все, базар окончен - ты новость не нашел, а разорался как ватник - тыфсефрешь.
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19.08.2020 12:43 Ответить
Ну, если тебе так легче, можешь считать меня евреем.
Исследовали, что далее 1,5 мерров от зараженного капли с вирусом практически не распространяются. Таких новостей - валом. А если зараженный дышит на аппарате ИВЛ, то и того меньше.
Жги еще.
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19.08.2020 12:48 Ответить
та бо ты читаешь то шо я пишу как справа - взад, то есть налево.
в Татарстане сняли видео в Казани - современное обор-ние, но наложили коек букв. впритык - какое тогда же у нас соц. дистанционирование?
исследо.ватель, тут, повторяю, була новость шо установили - 6ч. и вирус по всей больнице.
и это не наши исследовали.
я тебе факты - смотри только, а ты кривляешься - ок., давай до св.
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19.08.2020 12:56 Ответить
Факты - это когда даются ссылки на заслуживающие доверия источники.
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19.08.2020 12:58 Ответить
в тр. раз. - тут новости были, ты даже ни разу не возразил по ним, только наклал буков.
предметно вести дискуссию, ты не обучен, засим, с ненавистью(к Сталину) завершаю срач.
неинтересно срешься диспутируешь
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19.08.2020 13:12 Ответить
вт. раз Факты - это когда даются ссылки на заслуживающие доверия источники.
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19.08.2020 14:32 Ответить
я те сказал - тут были статьи
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19.08.2020 15:02 Ответить
Маладэц. Я где-то отрицал, что они были?
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19.08.2020 15:05 Ответить
В Европе нет инфекционных отделений и больниц. Это наследие Сталина, от которого Украина никак не может очиститься.
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19.08.2020 11:04 Ответить
О ликвидации больниц будешь рассказывать тем, кто лишится помощи
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19.08.2020 11:08 Ответить
В Европе давно лишились помощи врачей-паразитов. Поэтому в Европе медицина хорошая, не то что в Украине.
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19.08.2020 11:13 Ответить
Бредите, надо бабло в медицину вкладывать, а не врачей увольнять
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19.08.2020 11:18 Ответить
Пусть врачи-паразиты не лезут к моим деньгам.
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19.08.2020 11:28 Ответить
лікарі тільки хочуть тебе обстежити, зробити МРТ голови та зрозуміти чи можливо вилікувати твою голову.
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19.08.2020 12:14 Ответить
Вам явно надо лечиться в диспансере, который закрыла американская медсестра
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19.08.2020 14:27 Ответить
В Европе колдуны лечат?
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19.08.2020 11:22 Ответить
В Европе нет врачей-паразитов. В Европе деньги получают за пациентов, а не за должности как в Украине.
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19.08.2020 11:29 Ответить
а ти в Європі лікував голову?
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19.08.2020 12:15 Ответить
Их же не помещают как килек в банку. Сейчас мало тех, кто рвется в больничке "полежать-подлечиться", к тому же - лето: дачи, огороды, стариков сейчас фиг загонишь в больничку - "некогда"!))
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19.08.2020 11:00 Ответить
Оце ти, дядьку, сказанув... Оце ти сказанув... як у воду перднув!
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19.08.2020 10:59 Ответить
Україна по щоденній заражуваності довший час лише росте .1000..1200...1600..1800"..."відносний" успіх Лахті і підігрючим йому "дурантинофілам".
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.


Максим Атаманюк 044e8751
Обычный грипп. У моих родственников был коронавирус. Повышенная температура около недели.


Николай Влад
Пока будет финансирование на короновирус, всем больных с обычной пневмонией, гриппом, итд. будут записывать диагноз - короновирус.


aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.

ua Татьяна Лавренко
раби не розуміють, вони роблять так, як наказав їм пан
завтра скажуть відро на голові носити, вони бігом виконають

ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ua Cambridge English Teacher(***новачок,але відразу розпочав з посилання на якогось "колорада")
ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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19.08.2020 11:21 Ответить
Ти і є ольгінський тролль. За Зеленського агітував.
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19.08.2020 11:31 Ответить
Ви думаєш шо вся ця публіка - "лахта"?
ахаха, ну так реально може в 80% з них ніхто зі знайомих не здох, ото й не вірять. Я як особливо православний, не боюсь даже сотони(її просто нема ), а не то шо якогось мікроба. кхи-кхи, о б*же(бросається звонить на скору)
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19.08.2020 11:34 Ответить
А кому вірити: єврейському ефіопу чи зебілам?
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19.08.2020 12:59 Ответить
Трампу і Федичі(чи як там їхній колега Ляшка?) - Трамп наїхав на Федичі і ..... штани змінив.
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19.08.2020 13:10 Ответить
Якби не вибори невдовзі, не теба було б міняти.
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19.08.2020 13:28 Ответить
будущее заболевание КОВИ19 на столько портит нервы. шо хочется пойти в больницу да и заразиться вже!
шоб или сдохнуть или шо то другое...
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19.08.2020 10:53 Ответить
Можеш краще с 9-го поверху, щоб вже напевно!
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19.08.2020 11:00 Ответить
нееееееее! бо менты роцтвенников замучают шо довели меня до такого...
да и не во все многоэтажки войдёшь без кода и попки у двери шо бдить покой жильцов..
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19.08.2020 11:07 Ответить
"мєнти" - це у вас в Росії? Бо у нас в Україні - "поліція".
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19.08.2020 11:14 Ответить
Ромріявся про поліцію ...
Всі начальники ще менти
Це солдати себе поліцією звуть...
- а чочу він в тебе жосткий? Що пробігаючий бобік відкусив і тепер протез стоїть?
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19.08.2020 11:20 Ответить
Боря, чому тебе цікавлять чоловічі статеві органи? Я розумію, що тебе назвали в честь Моїсєєва, проте не потрібно це підкреслювати.
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19.08.2020 11:36 Ответить
мляя!....
- таки протез
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19.08.2020 11:56 Ответить
справді, не закривають, а відкривають? це щось новеньке
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19.08.2020 11:18 Ответить
 
 