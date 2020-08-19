С начала войны на Донбассе погибли 229 нацгвардейцев
С 2014 года в районе боевых действий на Донбассе погибли 229 нацгвардейцев, более 900 - получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"229 гвардейцев погибли во время выполнения задач в районах проведения АТО/ООС и 912 - получили ранения ... Наши военнослужащие получили опыт боевых действий, выполняли ответственные и сложные задачи в рамках АТО и ООС", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе подчеркнули, что Национальная гвардия продолжает нести во всех регионах страны (кроме временно оккупированных территорий) службу по охране общественного порядка, защите жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, охране важных государственных объектов и конвоированию подсудимых. Нацгвардия также выполняет задачи в условиях мирного, военного состояний и во время чрезвычайных ситуаций.
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Вместо этого, сделайте запросы в соответствующие организации населённых пунктов Украины по погибшим с 2014 года.
И цифра, не будет нуждаться в умножении.
Можно и другой вариант.
В каждом подразделении ВС Украины, есть мемориальные места памяти погибшим. И каждое подразделение, открыто, выкладывает в интернет, количество своих погибших.
"Аватаров", ДТП, наркоманов и суицидальников - нет.