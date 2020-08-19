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Новости Агрессия России против Украины
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С начала войны на Донбассе погибли 229 нацгвардейцев

С начала войны на Донбассе погибли 229 нацгвардейцев

С 2014 года в районе боевых действий на Донбассе погибли 229 нацгвардейцев, более 900 - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"229 гвардейцев погибли во время выполнения задач в районах проведения АТО/ООС и 912 - получили ранения ... Наши военнослужащие получили опыт боевых действий, выполняли ответственные и сложные задачи в рамках АТО и ООС", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе подчеркнули, что Национальная гвардия продолжает нести во всех регионах страны (кроме временно оккупированных территорий) службу по охране общественного порядка, защите жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, охране важных государственных объектов и конвоированию подсудимых. Нацгвардия также выполняет задачи в условиях мирного, военного состояний и во время чрезвычайных ситуаций.

Также на Цензор.НЕТ: Криворожские гвардейцы вернулись домой из района проведения ООС на Донбассе. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донбасс (26958) Национальная гвардия (2181) Антитеррористическая операция (18284) потери (4468) операция Объединенных сил (6766)


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а сколько "ИХ" убито? Шо наша разведка в отпуске на море?
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19.08.2020 11:24 Ответить
Від початку війни на Донбасі загинули 229 нацгвардійців - Цензор.НЕТ 474
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19.08.2020 11:45 Ответить
благодарю
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19.08.2020 11:54 Ответить
Что то есть сомнения что 4100.. смело умножать можно.....
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19.08.2020 13:17 Ответить
А Вы свои сомнения оставьте себе.
Вместо этого, сделайте запросы в соответствующие организации населённых пунктов Украины по погибшим с 2014 года.
И цифра, не будет нуждаться в умножении.
Можно и другой вариант.
В каждом подразделении ВС Украины, есть мемориальные места памяти погибшим. И каждое подразделение, открыто, выкладывает в интернет, количество своих погибших.
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19.08.2020 22:34 Ответить
Уточнение. Погибших в бою (при выполнении БЗ).
"Аватаров", ДТП, наркоманов и суицидальников - нет.
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19.08.2020 22:39 Ответить
Від початку війни на Донбасі загинули 229 нацгвардійців - Цензор.НЕТ 8919 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ.
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19.08.2020 11:40 Ответить
тех что свои по "пяни", тоже входят, в 3017 на моей памяти случаев хватает, один точно с АКСУ игрался, еще сердечко в палатках на Жуковского некоторых подводило, до АТО просто не доехали, по утру просто не проснулись, но проблему некомпетентности командного состава, особенно с большими звёздами автор статьи чего-то не учитывает, иначе как минимум на 10% статистические данные были бы в сторону уменьшения, да и среди рядового состава "уникумов тоже хватает", так что проблема имеет комплексный характер и начало её создания происходит в военкоматах, психологи, воспитатели и кадровики в большинстве вообще в большинстве не на своём месте.
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19.08.2020 12:50 Ответить
 
 